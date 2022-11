–

Caitlin Johnstone

La corriente principal de opini贸n de la segunda mitad de 2022 est谩 plagada de editoriales que argumentan que Estados Unidos necesita aumentar considerablemente el gasto militar porque est谩 a punto de estallar una guerra mundial, y lo plantean como algo que le sucede a Estados Unidos como si sus acciones no tuvieran nada que ver con ello.

Como si no fuera el resultado directo de las maniobras del imperio estadounidense, que se precipita incesantemente hacia ese horrible acontecimiento mientras rechaza toda posible v铆a de salida diplom谩tica debido a su incapacidad para renunciar a su objetivo de alcanzar un absoluto y supremo dominio planetario.

El 煤ltimo ejemplo de esta tendencia es un art铆culo titulado 鈥淐ould America Win a New World War? – What It Would Take to Defeat Both China and Russia鈥 (驴Podr铆a Estados Unidos ganar una nueva guerra mundial? Lo que har铆a falta para derrotar tanto a China como a Rusia), publicado por Foreign Affairs, revista propiedad del sumamente influyente comit茅 de expertos Council on Foreign Relations.

鈥淓stados Unidos y sus aliados deben planificar c贸mo ganar simult谩neamente guerras en Asia y Europa, por muy desagradable que pueda parecer dicha posibilidad鈥, escribe Thomas G. Mahnken, y a帽ade que en cierto modo 鈥淓stados Unidos y sus aliados tendr谩n ventaja en una guerra simult谩nea鈥 en los dos continentes.

Mahnken no sostiene que una guerra mundial contra Rusia y China vaya a ser un camino de rosas; tambi茅n argumenta que para ganar una guerra de este tipo, Estados Unidos necesitar谩 鈥搇o han adivinado鈥 aumentar dr谩sticamente su gasto militar.

鈥淪in duda Estados Unidos necesita aumentar su capacidad y velocidad de fabricaci贸n en material de defensa鈥, escribe Mahnken. 鈥淎 corto plazo, eso implica a帽adir turnos en las f谩bricas existentes. Con el tiempo, implica ampliar las f谩bricas y abrir nuevas l铆neas de producci贸n. Para hacer ambas cosas, el Congreso tendr谩 que actuar ahora asignando m谩s dinero para aumentar la fabricaci贸n鈥.

Pero el gasto en armamento de Estados Unidos sigue siendo insuficiente, sostiene Mahnken, al afirmar que 鈥淓stados Unidos deber铆a trabajar con sus aliados para que aumenten su producci贸n militar, as铆 como el tama帽o de sus reservas de armas y municiones鈥.

Mahnken sostiene que esta guerra mundial podr铆a desencadenarse 鈥渟i China iniciara una operaci贸n militar para tomar Taiw谩n, lo que obligar铆a a Estados Unidos y a sus aliados a responder鈥, como si no hubiera otras opciones sobre la mesa en la era nuclear, aparte de lanzarse a la Tercera Guerra Mundial, para defender una isla junto al continente chino que se autodenomina Rep煤blica de China.

Mahnken escribe que 鈥淢osc煤, mientras tanto, podr铆a decidir que, con Estados Unidos empantanado en el Pac铆fico occidental, podr铆a salirse con la suya invadiendo m谩s Europa鈥, demostrando la extra帽a paradoja del gato de Schr枚dinger en la propaganda occidental, que sostiene que Putin siempre est谩 simult谩neamente (A) siendo destruido y humillado en Ucrania y (B) a punto de librar una guerra abierta con la OTAN.

De nuevo, esto es solo lo 煤ltimo de un g茅nero cada vez m谩s frecuente en la corriente principal de la opini贸n p煤blica occidental.

En 鈥淭he skeptics are wrong: The U.S. can confront both China and Russia鈥 (Los esc茅pticos se equivocan: Estados Unidos puede enfrentarse tanto a China como a Rusia), Josh Rogin, de The Washington Post, se帽ala con el dedo a los dem贸cratas que piensan que hay que dar prioridad a las agresiones contra Rusia y a los republicanos que piensan que hay que prestar la atenci贸n militar y financiera a China, y argumenta 驴por qu茅 no los dos?

En 鈥溌縋odr铆a el ej茅rcito estadounidense luchar contra Rusia y China al mismo tiempo?鈥, Robert Farley, de 19FortyFive, responde afirmativamente al escribir que 鈥渆l inmenso poder de combate de las fuerzas armadas estadounidenses no se ver铆a desmesuradamente afectado por la necesidad de hacer la guerra en ambos teatros鈥, y concluye que 鈥淓stados Unidos puede luchar contra Rusia y China a la vez… durante un tiempo y con la ayuda de algunos amigos鈥.

En 鈥溌縋uede Estados Unidos enfrentarse a China, Ir谩n y Rusia a la vez?鈥, Hal Brands, de Bloomberg, responde que ser铆a muy dif铆cil y recomienda dar prioridad a Ucrania y Taiw谩n y vender a Israel armamento m谩s avanzado para ir un paso por delante de Rusia, China e Ir谩n respectivamente.

En 鈥淚nternational Relations Theory Suggests Great-Power War Is Coming鈥 (La teor铆a de las relaciones internacionales sugiere que se avecina una guerra entre las grandes potencias), Matthew Kroenig, del Atlantic Council, escribe para Foreign Policy que se avecina un enfrentamiento global de democracias contra autocracias 鈥渃on Estados Unidos y sus aliados democr谩ticos de la OTAN tendentes al statu quo, Jap贸n, Corea del Sur y Australia, por un lado, y las autocracias revisionistas de China, Rusia e Ir谩n, por otro鈥, y que los aspirantes a expertos en pol铆tica exterior deber铆an adaptar sus expectativas en consecuencia.

Cuando no est谩n argumentando que se avecina la Tercera Guerra Mundial y que todos debemos prepararnos para luchar contra ella y ganarla, est谩n argumentando que ya tenemos encima el conflicto global y que debemos empezar a actuar en consecuencia, como en el art铆culo del New Yorker de septiembre 鈥淲hat if We鈥檙e Already Fighting the Third World War with Russia?鈥 (驴Y si ya estamos luchando en la Tercera Guerra Mundial con Rusia?)

Estas pontificaciones, al estilo del complejo militar industrial de Beltway, se dirigen no solo al p煤blico en general, sino tambi茅n a los responsables pol铆ticos y a los estrategas del gobierno, y deber铆a inquietarnos a todos que se aliente a su p煤blico a percibir un conflicto mundial de horror inefable como si fuera una especie de desastre natural sobre el que la gente no tiene ning煤n control.

Deber铆an tomarse todas las medidas posibles para evitar una guerra mundial en la era nuclear. Si parece que nos dirigimos a eso, la respuesta no es aumentar la producci贸n de armas y crear industrias enteras dedicadas a ello, la respuesta es la diplomacia, la desescalada y la distensi贸n.

Estos expertos presentan el auge de un mundo multipolar como algo que debe ir inevitablemente acompa帽ado de una explosi贸n de violencia y sufrimiento humano, cuando en realidad solo acabar铆amos all铆 como consecuencia de decisiones tomadas por seres humanos pensantes de ambos lados.

No tiene por qu茅 ser as铆. No hay ninguna deidad omnipotente que decrete desde las alturas que debemos vivir en un mundo en el que los gobiernos blandan armas del Armaged贸n y la humanidad deba someterse a Washington o resignarse a una violencia catacl铆smica de consecuencias planetarias. Podr铆amos vivir en un mundo en el que los pueblos de todas las naciones se llevasen bien y trabajasen juntos por el bien com煤n en lugar de trabajar para dominar y subyugar a los dem谩s.

Como dijo recientemente Jeffrey Sachs: 鈥淓l mayor error del presidente Biden fue decir que 鈥榣a mayor batalla del mundo se libra entre democracias y autocracias鈥. La verdadera batalla del mundo es convivir y superar nuestras crisis comunes en relaci贸n al medio ambiente y la desigualdad鈥.

Podr铆amos vivir en un mundo en el que nuestra energ铆a y recursos se destinaran a aumentar la prosperidad humana y a aprender a colaborar con esta fr谩gil biosfera en la que evolucionamos. Un mundo en el que toda nuestra innovaci贸n cient铆fica se dirija a hacer de este planeta un lugar mejor para vivir en lugar de canalizarla para buscar el enriquecimiento y encontrar nuevas formas de explotar los cuerpos humanos.

Un mundo en el que nuestros viejos modelos de competitividad y explotaci贸n den paso a sistemas de colaboraci贸n y cuidados. Un mundo en el que la pobreza, el trabajo y la miseria pasen gradualmente de ser normas aceptadas de la existencia humana a una cr贸nica hist贸rica vagamente recordada.

En cambio, tenemos un mundo en el que se nos machaca cada vez m谩s con propaganda que nos anima a aceptar el conflicto global como una realidad inevitable, en el que los pol铆ticos que expresan el m谩s leve apoyo a la diplomacia son rechazados a gritos y demonizados hasta que se inclinan ante los dioses de la guerra, en el que las maniobras nucleares se enmarcan en la seguridad y la desescalada se tacha de riesgo temerario.

No tenemos que someternos a esto. No tenemos que seguir caminando son谩mbulos hacia la distop铆a y el Armaged贸n al ritmo de soci贸patas manipuladores. Somos muchos m谩s que ellos y nos jugamos mucho m谩s que ellos.

Podemos vivir en un mundo sano. Solo tenemos que desearlo. Se esfuerzan enormemente en obtener de forma artificial nuestro consentimiento porque, en 煤ltima instancia, es absolutamente indispensable para ellos.

Este art铆culo se public贸 originalmente en ingl茅s en Consortium News.

Traducci贸n de Paloma Farr茅.

Fuente: https://ctxt.es/es/20221101/Firmas/…