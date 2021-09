Informe

Fecha: Febrero de 1945

Disturbios

ACTA

El informe contiene información interesante sobre los antecedentes históricos y las creencias políticas del movimiento anarquista y sobre las principales personalidades del grupo Freedom Press. Muestra que durante 1944, estas personas han adoptado una “política ofensiva” dirigida a los miembros de las Fuerzas Armadas. Iniciada con artículos “históricos” en “War Commentary” sobre motines y revoluciones del pasado, gradualmente se volvieron más atrevidos. El MI5 no cree que estas personas constituyan en la actualidad una grave amenaza, pero consideran que han ido socavando sistemáticamente la lealtad de las Fuerzas Armadas de Su Majestad con cierto grado de éxito en algunos casos, y que sus actividades podrían presentar un grave problema durante los períodos de desmovilización y ocupación del territorio enemigo.

Varios de los soldados mencionados en el interior están destinados a unidades no combatientes -R.A.M.C., N.C.C., Pioneer Corps-, lo que sugiere que pueden ser pacifistas. (Hay varios vínculos entre el P.P.M. y los anarquistas). Dos de ellos son ex miembros de la B.U.F. (British Union of Fascists, partido fascista británico de Oswald Mosley, AyR), lo que parece indicar que los anarquistas pueden atraer a personas descontentas y opuestas al gobierno, pero sin convicciones políticas muy arraigadas. Los anarquistas son parecen tener cierto éxito en incitar a jóvenes normales contra los mandos militares.

Priméra página del informe del MI5 (servicio de inteligencia británico dedicado a controlar la seguridad interna del Reino Unido) explicando los motivos que han llevado a actuar contra Freedom Press (ENLACE)

7.2.1945

SECRETO

LOS ANARQUISTAS DE FREEDOM PRESS Y LAS FUERZAS ARMADAS DE SU MAJESTAD

1) Los anarquistas de Freedom Press son un grupo de anarquistas con sede en Londres y una sucursal en Bristol. Editan el periódico quincenal “War Commentary”. Han estado llevando a cabo sus actividades desde una oficina y librería en Belsize Road, Swiss Cottage, un estudio en Camden Town y un local en Whitechapel ocupado por una empresa, Express Printers, que imprime su publicación.

Las siguientes personas han estado entre las que participaron más activamente en la gestión de Freedom Press en los últimos tiempos:

• Vernon RICHARDS, quien, en agosto de 1940, nombre con el que cambió su nombre original, Vero Benvenuto Constantino RECCHIONI, es el hijo británico de un conocido anarquista italiano. Está registrado bajo la Ley de Nombres Comerciales como propietario de Express Printers, y se describe a sí mismo como secretario de Freedom Press,

• Maria-Louise RICHARDS, nacida BERNERI, su esposa, es la hija nacida en Italia de un conocido anarquista italiano que fue expulsado de Italia y posteriormente asesinado en una disputa política (Camilo Berneri, asesinado durante los “Sucesos de Mayo” de 1937 por agentes de la OVRA, el servicio secreto del fascismo italiano, apoyados por nacionalistas de Estat Català , AyR), está registrada en el Ministerio de Trabajo como directora de Express Printers,

De izquierda a derecha: Marie Louise Berneri, John Hewetson y Vernon Richards.

• El doctor John HEWETSON, británico, practicante médico titulado, en 1940 se separó de la Peace Pledge Union por considerar que su política pacifista era demasiado dócil, y abrió una librería anarquista. Fue destruida por la acción del enemigo y reemplazada por la librería actual en Belsize Road. Está registrado bajo la Ley de Nombres Comerciales como el propietario de Freedom Press. En 1942 cumplió una sentencia de seis meses de prisión por negarse a someterse a un examen médico para el servicio militar, y ahora está registrado condicionalmente como objetor de conciencia.

• John OLDAG alias OLDAY, cuya historia se expone brevemente más abajo, en el párrafo 9.

• Dorothy EDSALL, amante de HEWETSON,

• Philip SANSOM, el inquilino del estudio en Camden Town, ahora detenido por posesión ilegal de un artículo del equipo del ejército británico,

De izquierda a derecha: Albert Melzer, John Olday y Philip Sansom

2) Los anarquistas de Freedom Press derivan sus creencias de las ideas de Michael BAKUNIN (1841-1876), quien formó en París en 1848 un partido anarquista, que tenía como objetivo una revolución social violenta mediante la cual se lograría la libertad completa para todos mediante la destrucción total de todas las instituciones políticas y sociales existentes. “Un revolucionario”, dijo BAKUNIN, “no debe permitir que nada se interponga entre él y la destrucción”. Su discípulo, Peter KROPOTKIN, pensó que todas las formas de gobierno eran, y debían ser, opresivas; que la humanidad es esencialmente buena y se volvía mala sólo cuando las instituciones políticas y de otro tipo interferían con su libertad personal; y que la meta del libre desarrollo sólo se puede alcanzar en una sociedad anárquica.

Los anarquistas de Freedom Press generalmente aceptan las enseñanzas de KROPOTKIN, pero hasta ahora han tratado de asegurar sus objetivos no mediante una revolución violenta, sino mediante la propaganda intelectual que finalmente conduzca a una huelga general. Sin embargo, como se verá más adelante, la idea de la revolución por la fuerza ha encontrado actualmente un papel en su propaganda. De las creencias de los anarquistas de Freedom Press se desprende que está mal que cualquier persona o grupo de personas ejerza cualquier forma de coacción sobre otra. Esta es la doctrina que predican y con ella abogan por la total libertad de expresión y acción y la organización de la sociedad mediante la libre asociación entre productores y consumidores.

Condenan y abolirían por ser incompatibles con su doctrina:

• Todas las formas de gobierno central y local;

• Todas las formas de ley y la policía por la que se hace cumplir la ley;

• Toda propiedad privada de la tierra o propiedad por la que, dicen, los “capitalistas”

explotan y esclavizan a los “trabajadores”;

• Todos los cuerpos religiosos y todas las instituciones sociales, como el matrimonio por el cual la libertad de acción individual está restringida; y

• Todas las fronteras y “prejuicios patrióticos”,

Sobre todo, se oponen decididamente a la guerra en general, y a la guerra actual en particular, y a la existencia de las Fuerzas Armadas y la disciplina necesaria para mantenerlas.

3) No son pro-nazis más de lo que son pro-británicos o están a favor de cualquier nación en particular. Están tan opuestos a los sistemas de gobierno británico y aliado como al régimen nazi, y por consiguiente no están dispuestos a luchar por ninguno de ellos. Su actitud queda ilustrada en muchas de las viñetas que incluyen al final de sus textos, en las que se retrata a políticos y generales aliados junto a Hitler y los generales del Eje, sin distinción alguna, despedazando a los “trabajadores”. En el Apéndice 1 se incluye un ejemplo de una caricatura de este tipo, que se cree que fue obra de John OLDAG.

The March of the Death, de John Olday (Mayo de 1943)

4) Su propaganda tanto en “War Commentary” como en sus otras publicaciones es precisamente lo que cabría esperar a la vista de sus objetivos, tal como se indica anteriormente. Habitualmente ridiculizan, critican y menosprecian nuestras instituciones y forma de vida, y nuestros líderes políticos y de las instituciones, dan publicidad a cualquier injusticia o agravio y a cualquier problema o fricción entre empresarios y trabajadores, aprueban abiertamente las huelgas y condenan el Reglamento de Defensa que las ha ilegalizado. Llaman la atención de manera prominente sobre todas las dificultades y sufrimientos causados ​​por la guerra y, en general, pintan la imagen de este país con los colores más sombríos posibles.

5) Todas sus enseñanzas están calculadas y de hecho diseñadas para socavar la determinación, lealtad, moral y disciplina de los lectores en las Fuerzas Armadas. Están predicando perpetuamente contra la guerra. Aprueban a aquellos que se niegan a registrarse para tareas militares o de vigilancia de incendios, y aplauden su “defensa de la libertad”. Dan publicidad a cartas de militares quejándose de las condiciones del Servicio, ridiculizando a sus oficiales y jactándose de actos de indisciplina y difusión de propaganda anarquista. Sobre todo, sus doctrinas están calculadas para socavar la voluntad de lucha, ya que enseñan que la guerra actual no tiene sentido, ya que simplemente sustituirá a un grupo de amos por otro, y que la verdadera lucha comenzará después, cuando los trabajadores se levanten y derroquen a los capitalistas.

6) Los anarquistas de Freedom Press no son numerosos, incluso en Londres y Bristol, y aunque tienen seguidores dispersos no tienen ninguna organización. Se cree que “War Commentary” nunca ha tenido una circulación superior a los 5 mil ejemplares (cifra de circulación impresa comunicada por la Policía). En vista de esto, y debido a que sus objetivos han sido tan completamente contraproducentes y poco realistas, hasta hace poco se ha considerado indeseable dar publicidad a su propaganda tomando medidas contra ellos. De aquellos de sus seguidores que eludieron el servicio militar o desobedeciesen órdenes se han encargado la policía ordinaria y métodos disciplinarios.

The life we live, the death we die, de John Olday (1944)

Durante 1944, sin embargo, ha habido claros indicios de que llevan a cabo una política más positiva, tienen una mayor audacia al aplicarla y disponen un mayor número de seguidores en las Fuerzas Armadas. Estos asuntos deben analizarse en detalle.

7) La información recibida de fuentes secretas durante el último año no ha dejado ninguna duda de que los partidarios de Freedom Press en las Fuerzas Armadas estaba aumentando tanto en número como en actividad en la difusión de su propaganda. Los anarquistas claramente observaban de cerca a las Fuerzas Armadas. De vez en cuando enviaban circulares dirigidas específicamente a simpatizantes en las Fuerzas Armadas, en la del 28.1.44 felicitaban a amigos y camaradas de las Fuerzas Armadas y aseguraban que el número de nuevos camaradas y simpatizantes casi se había duplicado, afirmación cuya veracidad no hay motivo para dudar. “War Commentary” generalmente contenía una sección dedicada a las contribuciones de las Fuerzas Armadas. En abril de 1944 su precio se redujo a la suma evidentemente antieconómica de 1 Libra por año para los miembros de las Fuerzas, en comparación con 6 Libras para cualquier otra persona.

8) Las investigaciones sobre casos individuales confirmaron la impresión de que se estaba atacando de manera sostenida la lealtad de las Fuerzas,

La información de una fuente secreta mostró que se estaba formando un pequeño grupo en el Royal Armored Corps, siendo los líderes del círculo Nº. 7957721 Tpr. HEAD y Nº. 7957735 Tpr. William LEAN. Era evidente que estos soldados poseían una gran cantidad de literatura anarquista, estaban en contacto frecuente con Freedom Press y difundían persistentemente propaganda anarquista. En septiembre de 1944 era posible obtener pruebas suficientes para poner el caso de Tpr. HEAD en manos del D.P.S. de acuerdo con el procedimiento habitual en los casos de Seguridad Interna, y su baja del Ejército S.N.L.R. fue autorizado por la A.G. y fue debidamente cumplida.

The kronstadt revolt, por Ante Ciliga (1942)

No se tomaron medidas similares contra Tpr. LEAN, su superior directo, considerando que su influencia era insignificante, y se esperaba que la acción tomada contra HEAD y otras circunstancias pudieran ejercer una influencia saludable sobre él. Sin embargo, estas esperanzas no se han justificado. Ahora se sabe por fuentes secretas que LEAN está recibiendo una docena de copias de cada número de “War Commentary” (obviamente para su distribución), y que envía contribuciones desagradables para su publicación. La búsqueda a que se refiere el párrafo 19 más abajo reveló que, lejos de no tener ninguna influencia sobre sus soldados seguidores, LEAN había inducido a treinta y tres de ellos a firmar una carta escrita por él protestando contra la política del Gobierno en las partes liberadas de Europa.

Tpr. LEAN es uno de varios soldados que han logrado dar a sus oficiales la impresión de un servicio satisfactorio, mientras que otras fuentes saben que están difundiendo propaganda subversiva.

9) Una característica de “War Commentary” durante el período bajo revisión han sido las caricaturas y escritos de John OLDAG (o OLDAY).

The Wilhelmshaven Revolt, por Icarus/John Olday (1944)

John alias Arthur William OLDAG nació en Londres en 1905, hijo ilegítimo de una mujer alemana, por lo que técnicamente es un ciudadano de doble nacionalidad británico / alemán. Sin embargo, lo llevaron a los Estados Unidos antes de cumplir un año, y a los ocho a Alemania, donde se educó y vivió hasta 1937 cuando tenía 32 años. Llegó por primera vez a este país en ese año, pero se fue poco después. Regresó a Inglaterra inmediatamente después del estallido de la guerra y luego presentó planes para actos de violencia contra los líderes nazis. Sin embargo, sus sugerencias no fueron aceptadas. En julio de 1941 fue llamado al servicio en el Pioneer Corps y en marzo de 1943 desertó.

En mayo de 1943, Freedom Press publicó un folleto titulado “The March to Death” (La marcha hacia la muerte) de OLDAG con el nombre de John OLDAY. Contenía caricaturas difamatorias contra la guerra con subtítulos subversivos. Se describe en el propio anuncio de Freedom Press como “en la estimación de los editores, el ataque más intransigente hecho contra la guerra y contra los sistemas políticos y económicos existentes desde el estallido de las hostilidades, y una de las piezas de propaganda antimilitarista más eficaces hasta ahora publicadas”. En 1944, Freedom Press publicó un folleto adicional de caricaturas ofensivas de él titulado “The Life we Live, the Death We Die” (La vida que vivimos, la muerte que morimos). Mientras tanto, a lo largo de 1944, “War Commentary” contenía una serie de caricaturas subversivas que se creía que eran el trabajo de OLDAG. Por último, se cree que es el autor de los artículos de “War Commentary” a los que se hace referencia más adelante, que aparecían firmados por “Michael PETERSON”.

Por tanto, nos encontramos con que “War Commentary” tiene como principal dibujante y uno de sus principales colaboradores a un anarquista de origen enemigo que ha logrado evadir el arresto por desertar durante más de 18 meses. Fue detenido a finales de 1944 y ahora cumple una condena de 12 meses de prisión por utilizar documentos de identidad falsos. Ahora se sabe que vivía en las instalaciones de Camden Studio con otro nombre, Frank ALLEN, y no cabe duda de que los responsables de Freedom Press sabían desde el principio quién era.

Caricatura de John Olday criticando el bombardeo de ciudades por los Aliados para matar civiles, publicada en “War Commentary” (Vol. 4, No. 21, septiembre 1943)

10) Se ha hecho referencia al desarrollo en la propaganda de Freedom Press de una política más positiva. Este desarrollo es algo a tomar en serio, ya que su tema actual era el motín. En los siguientes párrafos se mostrará cómo los anarquistas, comenzando cautelosamente con artículos “históricos”, se volvieron gradualmente más audaces hasta que, a finales de año, publicaron abiertamente incitaciones al descontento.

11) En 1942 habían publicado la primera traducción al inglés del panfleto de Anton CILIGA “La revuelta de Kronstadt”, en el que el autor describía el motín de los marineros rusos en 1921 desde el punto de vista de los amotinados. Explicaba cómo y por qué fracasó, y señaló la moraleja para el futuro, señalando que “cada nueva revolución comienza no sobre la base de la que partió la anterior, sino desde el punto en el que la revolución anterior había sufrido un retroceso mortal”.

En 1944, “War Commentary” desarrolló este tema con creciente audacia. En febrero, contenía un relato de un motín y un contra-motín entre prisioneros alemanes recogidos por un barco irlandés. En los dos números de mayo aparecieron dos artículos titulados “Páginas de historia revolucionaria – Motines en el ejército británico” de Tom BROWN, que describen los desórdenes en el ejército británico al final de la última guerra.

Diversos ejemplares de “War Commentary”

Puede mencionarse de pasada que el primer número publicado después del Día D contenía un articulo de cabecera titulado “Invasión – ¿Para qué?”, Que despreciaba la liberación de Europa y que contenía la significativa frase “Tenemos que decirles a los soldados en la invasión que los nazis no son tus últimos enemigos, y que después de haberlos derrotado para tus amos encontrarás en casa muchos enemigos con los que luchar”.

En julio, un artículo titulado “Cómo terminan las guerras” de “Michael PETERSON” describía motines en ejércitos en el pasado y las condiciones que los provocaron.

Aplicando sus lecciones al presente, escribió: “La clase dominante tampoco puede seguir confiando en sus grandes cañones, que tantas veces en el pasado derrotaron insurrecciones, porque las armas que ayer estaban exclusivamente en manos de profesionales vinculados a la clase dominante, y cuyo mero despliegue tenía un efecto paralizante en los trabajadores desarmados, estarán a disposición de trabajadores uniformados, bien experimentados en su uso”.

El número de mediados de agosto mostró que la semilla estaba echando raíces. Contenía una carta de un soldado anónimo, afirmando que “el fascismo se está gestando. La actitud del ejército en la situación revolucionaria venidera será determinada por los oficiales, a menos que las bases, aprendiendo de la última guerra, formen sus propios consejos de soldados y se unan a los trabajadores en la defensa de la Revolución Social”.

Mientras tanto, en el mismo mes, Freedom Press publicó un panfleto titulado “La revuelta de Wilhelmshaven: un capítulo del movimiento revolucionario en la Armada alemana, 1918-1919” por un autor que ocultó su identidad con el nombre de “ICARO”. Se trataba de una nueva publicación y la fecha de su producción es significativa. Al igual que el panfleto de Kronstadt, no solo describe el motín de los marineros alemanes al final de la última guerra desde su punto de vista, sino que sugiere la lección para el futuro. “Aquí termina un capítulo, pero sólo un capítulo, de la historia del proletariado revolucionario del mar” (pág. 36). El prefacio del anarquista de Freedom Press Mat KAVANAGH contiene la frase inolvidable: “Incluso la Marina británica ha tenido sus páginas brillantes, en sus motines en Spithoad y el Nore, y su Invergordon”. El mismo KAVANAGH revisó el panfleto en “War Commentary”, escribiendo: “Son los hechos, no las palabras, lo que hace historia, y por eso todos los trabajadores y estudiosos de la historia deben leer este folleto… Es mucho conocimiento que todos debemos tener para los próximos días tormentosos que están por venir, porque todos los que saben del tiempo pueden ver que las nubes de tormenta se están acumulando”.

Caricatura “Ordenada la no Fraternización” de John Olday, publicada en “War Commentary” (Vol. 5, No. 23, octubre 1944)

12) En octubre de 1944 ocurrieron dos hechos importantes en la propaganda de Freedom Press. El primero fue un artículo en “War Commentary” sobre “Fraternización” de “Michael PETERSON” después de una caricatura en el número anterior sobre “Ordenada la no Fraternización” atribuida a OLDAG. El autor de este artículo, después de discutir las recientes instrucciones dadas por las autoridades militares sobre el tema de la fraternización, concluyó con estas palabras:

“La situación que se está desarrollando inducirá a los hombres a anteponer su lealtad de clase a su lealtad militar. ¡La cuestión que se les planteará será si se arriesgarán a sufrir las sanciones asociadas a la fraternización o si traicionarán su lealtad colectiva como miembros de la clase trabajadora internacional, si apoyarán el imperialismo o la solidaridad de clase! Los obreros uniformados, cuando redescubran sus intereses comunes con los trabajadores de todas las naciones, no pueden aceptar la concepción de ser robots impersonales al servicio de sus gobernantes contra el interés de los gobernados. Derribarán las barreras artificiales entre razas, y ninguna orden impedirá su confraternización”.

13) El otro acontecimiento importante que tuvo lugar en octubre fue la emisión por parte de Freedom Press de una circular de fecha 25.10.44 dirigida a miembros de las Fuerzas Armadas. Una copia de ella (numerada por nosotros para facilitar la referencia) se encuentra en el Apéndice II. Se verá que contiene invitaciones a los simpatizantes para que presenten a nuevos camaradas (párrafos 1 y 6), para que den el “War Commentary” a los compañeros de habitación y luego “se las arreglen para perderlo en algún lugar conveniente” (párrafo 4). Les insta a difundir puntos de vista anarquistas en las discusiones (párrafos 5 y 6). En el párrafo 7 dice lo siguiente:

“Los grupos de discusión mencionados anteriormente pueden formar la base de los futuros Consejos de Soldados. Se espera que en breve aparezca un artículo en “WC” (War Commentary) sobre los “Consejos de soldados y trabajadores” y esperamos recibir muchas críticas y sugerencias de ustedes. Una de las cuestiones más importantes, en nuestra opinión, es la de la acción de los Consejos Soldados en una situación revolucionaria. Si bien muchos camaradas conocen el papel que jugaron estos consejos durante y después de la última guerra, en Rusia y Alemania, Parece que sólo unos pocos conocen su función y misión vital”.

Maria-Louise Bernieri y Lilian Wolfe vendiendo en la calle la revista “War Commentary”.

El párrafo 8 los invita a enviar informes y quejas para su publicación. El párrafo 9 se refiere a las caricaturas de John OLDAG que se muestran en unidades “que a menudo provocan la interferencia de oficiales y N.C.O.s”.

14) Esta circular, una copia de la cual llegó a las autoridades militares mediante una fuente anónima durante el mes de noviembre, se vincula claramente tanto con los artículos anteriores sobre los motines como con los tres números de “War Commentary” publicados los días 1, 11 y 25 de noviembre. Cada uno de ellos contenía uno de una serie de tres artículos titulados “Todo el poder para los Soviéts”, el tercero de los cuales estaba firmado por “Michael PETERSON”.

El primero de ellos contiene una discusión sobre los “soviets” o consejos de soldados durante las revoluciones francesa y rusa, que incluye lo siguiente:

“Mientras los defensores de la acción política tratan de encauzar los impulsos revolucionarios de los trabajadores hacia las formas de organización parlamentaria y estatal, los mismos trabajadores se dan cuenta desde el comienzo de cada insurrección de la necesidad de adoptar las tácticas clásicas del anarcosindicalismo: la huelga general, la destrucción de las odiadas instituciones y símbolos del poder, el desarme de las fuerzas reaccionarias y policiales, la confraternización entre los soldados, el armamento del Pueblo, la expropiación de tierras, fábricas, transportes y almacenes gubernamentales y, finalmente, la creación de su instrumento propio de Revolución Social, los Consejos obreros, sobre la base de la cooperación mutua y el control desde abajo”.

The Issues of the Present War, de Marcus Graham (1943).

El segundo artículo, en el número del 11 de noviembre, era menos cuestionable, pero un artículo de cabecera de dicho número discutía los movimientos de Resistencia en Francia, Bélgica y Grecia, y aconsejaba “Agarren sus armas”, consejo que se repitió en el siguiente número.

El tercer artículo del número del 25 de noviembre trata de los consejos de soldados en los motines alemanes al final de la última guerra. Bajo el título “Conclusión” contiene lo siguiente:

“El programa natural de la Revolución Social fue llevado a cabo por las masas sólo hasta cierto punto: el derrocamiento del antiguo régimen, la ruptura del antiguo sistema militar, el armamento del pueblo y el establecimiento de los soviets, todos ellos se llevaron a cabo. En Rusia y Alemania encontramos algunos revolucionarios, en vísperas del estallido de la revolución, organizando consejos secretos en la industria, la agricultura y el ejército. Su propaganda revolucionaria tenía un objetivo: la preparación de la revuelta. Mediante lemas claros y contundentes, que los soldados, obreros y campesinos apreciaron y relacionaron con su propia vida, se difundieron las ideas de la Revolución Social. Se establecieron estrechos contactos entre el ejército y la población civil, preparándose así para la necesaria confraternización. Se organizaron clubes y lugares de descanso; y se mantuvo una viva correspondencia entre los grupos revolucionarios y los simpatizantes dentro del ejército y la marina. El descontento existente hacia las condiciones de servicio del antiguo régimen fue explotado por ellos mostrando cómo en una sociedad diferente tales agravios serían reducidos al mínimo y finalmente se extinguirían. La propaganda revolucionaria hizo intentos definitivos de convertir el descontento de las fuerzas en ingredientes social revolucionarios… Cuando el descontento y la desilusión finalmente culminaron en un serio descontento, las deserciones aumentaron de manera alarmante. Como se señaló en un artículo reciente ”How Wars End” (cómo acaban las guerras), esto no fue el resultado enteramente de la propaganda revolucionaria, sino también una reacción natural a una guerra prolongada. Pero la propaganda revolucionaria indudablemente influyó en los soldados para que no dispararan contra sus compañeros en las calles cuando se les ordenaba, sino que se pusieran del lado de los manifestantes.

Workers in Stalin’s Russia, de Marie-Louise Bernieri (1944)



La propaganda revolucionaria también fue responsable de la creación de soviets, la detención de oficiales, la confiscación de tiendas y oficinas administrativas, la ocupación de bastiones estratégicos, la liberación de presos políticos y camaradas en campos de detención, etc.

El proletariado debe rechazar todos los compromisos y la política burguesa y llevar a cabo la Revolución Social. Los soviets, formados en el lugar de trabajo, controlados desde abajo, son la única arma social revolucionaria mediante la cual el impulso revolucionario de las masas puede destruir la sociedad de clases y establecer la internacional anarquista libre”.

15) “War Commentary” del 25 de noviembre contenía también un artículo titulado “Out of Gear – Reflections on the Cairo Parliament” firmado por Steve MOYNAN. Se cree que es un alias, pero no sabemos de quien. Concluye con las siguientes observaciones sobre las huelgas:

“Nos declaramos en huelga al quedarnos y seguir produciendo como sindicato. Pero el jefe se queda fuera.

No me digas que el jefe tiene al ejército de su lado. Cada arma la fabrica un trabajador, cada corteza de pan que come el soldado es cocinada por un panadero, cada soldado tiene un oficio de algún tipo; también es un trabajador.

Piénselo, soldado, y luego hágame saber qué diablos tiene que ver el parlamento o el jefe con eso”.

16) El “War Commentary” del 9 de diciembre contenía dos elementos de especial interés.

El primero era un artículo de Ken HAWKES, conocido civil partidario de Freedom Press, titulado “Los aliados desarman a los trabajadores belgas” en el que se analiza y condena la política aliada de desarmar a los movimientos de la Resistencia. Concluye diciendo:

“Las autoridades aliadas han dejado clara su posición: preservar la ley y el orden, es decir, preservar el sistema capitalista. Se repetirá la política aplicada en el norte de África, Italia y Francia. Se reforzará la reacción con bayonetas británicas”.

Nuestra tarea como trabajadores, ya sea en uniforme o en mono de trabajo, está clara. Nuestro lugar está al lado de nuestros compañeros de clase; nuestros aliados son los trabajadores a nivel internacional. Asegurémonos de que Churchill no se salga con la suya en las guerras de intervención como le permitió nuestra apatía al final de la última guerra mundial. ¡Manos fuera de la revolución social en Europa!

17) “War Commentary” del 9 de diciembre también contenía un artículo sin firmar titulado “El plan de reasignación examinado” que trataba de la desmovilización. El sentido de todo esto es que será necesario que las Fuerzas Armadas se desmovilicen al final de la Guerra. Contiene lo siguiente, con la palabra “demanda” en cursiva:

“De pie frente al mostrador, el individuo no puede hacer nada, pero uno apenas puede creer que aquellos que han luchado desde la nieve hasta la arena van a ser disuadidos por unos pocos funcionarios apolillados con un pie en la tumba.

Exigir la desmovilización, como hicieron los soldados después de la última guerra, fue el camino correcto. Irrumpieron en el centro de Londres y exigieron que no continuaran su servicio de guerra, programado para durar hasta 1921. Incluso el Sr. Churchill, el “viejo guerrero”, como lo llamó Stalin, huyó”.

War Commentary (Vol. 6, No. 14, 5 de mayo de 1945) denunciando el juicio de los miembros de Freedom Press, calificándolo de “juicio político”.

18) A principios de diciembre, el caso fue discutido entre el Ministerio del Interior, el Servicio de Seguridad y la policía, y se decidió organizar registros por parte de la policía de las instalaciones de Belsize Road y Whitechapel, y en las residencias de HEWETSON y RICHARDS, y a continuación llevar a cabo inspecciones en el equipo en ciertas unidades donde se sabía que estaban sirviendo anarquistas. El Almirantazgo (N.I.D.) y el Ministerio del Aire fueron informados de estos planes con anticipación y expresaron su voluntad de cooperar. Sin embargo, se acordó que dadas las circunstancias de los buques en cuestión, la intervención de las Autoridades Navales era impracticable.

19) Los registros policiales se llevaron a cabo el 12 de diciembre de 1944. Se incautó una gran cantidad de material, que incluía:

(a) Un índice de tarjetas (con direcciones) de militares que contienen alrededor de un centenar de nombres y una lista que contiene aproximadamente el mismo número, titulada “Suscriptores en las Fuerzas – envíos de mediados de noviembre”, lo que significa que ejemplares de la edición de mediados de noviembre de War Commentary se había enviado.

(b) Otras listas de nombres y direcciones que contienen algunos militares más extraños y muchos cientos de civiles, que en total representaban más de 2.500 ejemplares de cada número de “War Commentary”.

(c) Varias copias completas e incompletas de la carta circular del 25.10.44, y también cartas de personas en las Fuerzas Armadas acusando recibo de la misma.

(4) Correspondencia de miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo:

(i) Una carta de fecha 2.11.44 de A.C.2 WI** R.A.F. preguntando el costo de imprimir mil y dos mil ejemplares de “La revuelta de Kronstadt” (párrafo 11 arriba). Este aviador ya era conocido por fuentes secretas por estar en contacto con Freedom Press, y anteriormente fue detenido bajo D.R.18B como funcionario de la Unión Británica de Fascistas.

(ii) La carta original escrita por Tpr. LEAN y firmada por otros treinta y tres soldados (párrafo 8 anterior), y otra carta de LEAN con fecha 30.11.44 quejándose de las obligaciones en el Ejército,

Para defender a los miembros de Freedom Press juzgados se organizó el Freedom Defense Comité, compuesto por conocidos intelectuales y escritores británicos, como George Orwell, Herberd Read, Bertrand Russel, B. H. Liddell Hard o Alex Confort.

(iii) Una carta del Nº. 97001878 Pte, Alan GREENWOOD, N.C.0., que describe un supuesto motín entre las tropas canadienses,

(iv) Una carta en términos subversivos del No, 7405641 Pte, B. BONNER, R.A.M.C., agradeciendoles sus interesantes circulares y describiendo cómo ha podido “incrementar inconmensurablemente la solidaridad y la unión de los hombres frente a sus N.C.0.s y oficiales”. (Copia en el Apéndice III: véase más adelante el párrafo 19 (g)).

(v) Cartas de Nº. S / 1623060 Cpl, Ivor TEAS, R.E., incluida una sin fecha ofreciendo difundir literatura de Freedom Press en librerías locales y concluyendo:

“Sus panfletos y los ejemplares de War Commentary están circulando por el campamento aquí por “canales subterráneos”. ¡Curiosamente, a mi mismo me entregó uno el otro día un soldado que no sospechaba que yo había puesto en marcha todo el sistema! El artículo de cabecera titulado “The soldier‘s pay” (La paga del soldado) es naturalmente popular. Suyo fraternalmente”.

(vi) Una carta de fecha 20.11.44 de A. HALLAMORE, recientemente dado de baja del Ejército, en la que describe cómo siempre expuso “nuestras opiniones” en conferencias y discursos de A.B.C.A., señalando la dificultad de organizar consejos de soldados.

(vii) Varias cartas, etc., enviadas y recibidas por personas de las Fuerzas Armadas que tratan de suscripciones a “War Commentary”, literatura, etc.

e) Una copia mecanografiada del artículo “Out of Gear” de “Steve MOYNAN”, mencionado en el párrafo 15 arriba.

(f) Un cierto número de caricaturas, presumiblemente de OLDAG.

Caricaturas de John Olday denunciando las dictaduras de los bolcheviques y la plutocracia capitalista, incluidas en el libro The March of the Dead (1943)

(g) Un documento mecanografiado titulado “Soldiers‘ Corner” (referencia a Speakers Corner, zona del Hyde Park de Londres donde se permite hablar en público, AyR) firmado “L.M.”, obviamente destinado a ser publicado en un futuro “War Commentary”. El documento consta de dos partes, la primera parte analiza la situación en Bélgica y Grecia, y concluye: “Pero tú, Tommy británico (apodo popular de los soldados británicos, AyR), disparando contra tus camaradas griegos, aterrorizando a tus camaradas belgas, bombardeando sus pueblos y sometiéndolos mediante tanques, ¿Sabes lo que estás haciendo? Detente y piensa. ¿NO SERÁ SU DESTINO PRONTO EL TUYO?” La segunda parte reproduce pasajes de la carta citada en (d) (iv) más arriba, de Pte, BONNER, concluyendo con las palabras: “Buen trabajo, Pte. B.B., y buenos consejos que esperamos sean seguidos por muchos de nuestros camaradas en otras unidades”. Una copia de la carta de BONNER se encuentra en el Apéndice III, donde hemos dejado de lado los pasajes reproducidos en este documento.

• En “War Commentary” del 30 de diciembre, Freedom Press expresó su pesar por no poder publicar una serie de cartas (ahora en manos de la policía) recibidas durante las dos últimas semanas, y hacer pública la opinión de los soldados sobre los hechos ocurridos en Grecia (se refiere a la invasión británica de Grecia, país liberado por las guerrillas comunistas, para reimplantar el gobierno de la monarquía aplastando a los partisanos, AyR).

20) Mientras se realizaba el registro de las instalaciones de Belsize Road, entró un hombre y fue arrestado porque dio una versión insatisfactoria de sí mismo. Posteriormente se descubrió que era un Cpl. Ivor DEAS (ver 19 ‚(2), arriba), y que llevaba algunos días viviendo en el local. Su caso proporciona un buen ejemplo de un joven normal descarriado por la propaganda anarquista.

George Ivor DEAS nació en 1920 y vive en Lancashire, su padre es oficial de la Royal Navy, y la policía no sabe nada en detrimento de ningún miembro de la familia. Antes de unirse al ejército, DEAS mostró un gran interés en la política y se cree que fue un seguidor de los comunistas. Fue alistado en el ejército en julio de 1940 y sirvió, aparentemente satisfactoriamente, hasta el verano de 1944, momento en el que había alcanzado el grado de cabo. Sin embargo, cayó bajo la influencia de un anarquista civil cuyo nombre y dirección se encontraron entre los papeles en el registro, y en julio de 1944 se supo por una fuente secreta que DEAS estaba en contacto con Freedom Press y simpatizaba con sus puntos de vista. Su C.0. fue informado a través de los canales normales de Seguridad Interna, y se le informó de que DEAS tenía ideas peculiares, pero no las hacía públicas. Fuentes secretas sugirieron lo contrario, y DEAS todavía era objeto de investigación en octubre de 1944 cuando se ausentó de su unidad sin permiso. Poco tiempo después se encontraron diez volúmenes de publicaciones de Freedom Press en la biblioteca de la unidad, y no hay duda de que el DEAS los colocó allí. Entre ellos se encontraba el sumamente subversivo “The Issues in the Present War” del agitador anarquista estadounidense Marcus GRAHAN, publicado por Freedon Press en noviembre de 1943. Su tema es que la guerra es una guerra imperialista, y los trabajadores no deberían tener nada que ver con ella.

Se encontró que el equipo de DEAS contenía más literatura anarquista, incluida “la revuelta de Kronstadt”, una carta de Freedon Press con fecha 27.8.44 dándole la bienvenida “como uno de nosotros”, y una carta de Pte. SCHWARTZBERG de la misma unidad indicando que él también era simpatizante anarquista.

El equipo de DEAS también contenía trozos de papel con textos con su propia letra, que incluían lo siguiente:

“Los soldados deben tener cerca o conservar sus armas, es decir, rifles, artillería de campaña y antiaéreos, pistolas, granadas, etc. En el momento en que se note que el gobierno han de emitirse llamamientos (Por ese motivo, ningún gobierno puede ser derrocado a menos que los insurgentes tomen primero el control de las estaciones de radiodifusión; ¡este es quizás el paso más importante y debe hacerse como un paso preliminar a la Revolución!) Todos los oficiales, cadetes y W.0.s deben ser tomados prisioneros a la vez – el ejército ha de ser llamado a amotinarse. Al mismo tiempo, se producirán manifestaciones en todas las grandes ciudades”.

En 1946 hubo una oleada de protestas de soldados de EEUU exigiendo poder volver a su casa tras haber acabado la guerra. Imágenes de protestas en las Filipinas y Alemania.

Después de que DEAS fuera arrestado en Belsize Road, identificado y devuelto a su unidad, y mientras aún estaba detenido, SCHWARTZBERG fue sorprendido tratando de transmitirle una carta, obviamente de Freedom Press, ofreciendo hacer por DEAS “cualquier cosa que usted solicite” y agradeciendo a SCHWARTZBERG por “su participación en la facilitación de esta correspondencia”. Un examen más detenido de la propiedad de DEAS reveló otro documento que comentaba el registro en Freedom Press y la guerra en términos subversivos.

DEAS debe ser procesado bajo la ley militar por deserción y por usar una tarjeta de identidad falsa,

21) El 13 de diciembre se llevaron a cabo inspecciones de equipos de emergencia y los días siguientes en varias unidades del Ejército que contenían sospechosos anarquistas, y posteriormente se llevaron a cabo inspecciones en algunas unidades de la R.A.F.

Debido a los requisitos operativos, no fue posible organizar inspecciones de equipos en todas las unidades donde estaban sirviendo los anarquistas más destacados. Además, no fueron retenidos hasta seis semanas después de la publicación de la circular del 25.10.44, que es lo suficientemente pequeña como para llevarla en el bolsillo. Aun así, revelaron que cinco soldados estaban en posesión de la circular (un soldado tenía dos copias). Otra literatura anarquista, incluyendo “War Commentary”, caricaturas de OLDAG y publicaciones de Freedom Press, en algunos casos en grandes cantidades, se encontraon en los equipos de más del 40% de los sospechosos.

Nº 13024515 Pte. F. J. DILION, P.C., estaba en posesión de la carta circular del 25.10.44 y quince folletos de Freedom Press, incluidos los de Kronstadt y Wilhelmshaven. También tenía folletos pacifistas del duque de Bedford y un cuaderno expresando puntos de vista fascistas, lo que sería sorprendente si no se supiera que hasta el verano de 1940 fue un miembro activo de la sucursal de Birmingham de la Unión Británica de Fascistas (BUF), y tiene convicciones que surgen de sus actividades de propaganda en su nombre ese verano. En su carpeta había también una serie de cartas de Freedom Press, en las que escribieron expresando su placer por haber encontrado por fin la verdad del anarquismo, dándole la bienvenida como “uno de nosotros” e instando a la necesidad de difundir el pensamiento anarquista por todas partes, “sin importar lo que nos pase”, (7.8.44), esperando un aumento de las actividades pronto, y comentando “tal vez las cosas se desarrollen (sic) más rápido y mejor de lo que todos pensamos… nos anima saber que usted y muchos otros como usted están con nosotros” (27.8.44), “como usted dice, la crisis se acerca y puede que no esté tan lejos el momento en que todos podamos unirnos a la verdadera lucha por la Libertad” (24.9.44).

No se encontró literatura anarquista en el equipo de Tpr. LEAN (párrafo 8), pero inmediatamente después de la inspección del equipo se ausentó de su unidad sin permiso, tras lo cual una nueva búsqueda reveló una gran cantidad de literatura anarquista y extremista entre sus posesiones en la unidad. Regresó a su unidad después de una breve ausencia y se actuó en consecuencia. Desde entonces ha reclamado la literatura en cuestión como de su propiedad.

Portada del libro “Mutinity in the RAF” sobre las huelgas que tuvieron lugar en 1946 por parte de soldados de la Fuerza Aérea Británica (RAF), considerados los más izquiedistas, que incluye un cartel anunciando a un mitin en favor de miembros de encarcelados por participar en las huelgas.

22) Tras las inspecciones de equipos, la Policía Civil tomó declaraciones a algunos de los militares que habían sido encontrados en posesión de literatura anarquista. De estos se desprende que al menos algunos de ellos entendieron que estaban siendo invitados a formar Consejos de Soldados en sus unidades, pero no hay evidencia de que ninguno de ellos realmente lo haya intentado.

23) El 30 de diciembre, la policía registró las instalaciones de Camden Studios ocupadas por Philip SANSOM, cuya llave había sido encontrada en Belsize Road durante ese registro.

La búsqueda de los estudios reveló una cantidad de literatura anarquista, que incluía:

(a) Varias caricaturas y escritos pacifistas de OLDAG (párrafo 9 arriba), junto con pruebas de que había estado viviendo en el local y era un desertor,

(b) 19 copias completas de la carta circular del 25 de octubre de 2014 y varios sobres dirigidos a los militares, aparentemente con la letra de la Sra. RICHARDS,

(c) Un artículo (copia en el Apéndice IV) escrito a lápiz en el manuscrito de Cpl. DEAS (párrafos 19 y 20). Se hacía referencia en el párrafo de 19 (g) al 3 a un documento escrito titulado “Soldiers‘ Corner”.

El artículo escrito a mano por IFAS es el borrador de la primera parte de ese artículo.

24) Además de DILION y WISE, se sabe que varios soldados que han llegado a ser conocidos como partidarios de los anarquistas de Freedom Press han estado relacionados anteriormente con la Unión Británica de Fascistas (BUF), los trotskistas y los comunistas. Esto sugiere una tendencia por parte de personas de convicciones políticas poco profundas que se oponen a la guerra y al gobierno a unirse en torno a la bandera anarquista.

25) Desde las inspecciones de los equipos se han publicado dos números de “War Commentary”, en los que Freedom Press no muestra signos de modificar su política. Continúan haciendo trastadas respecto a la situación griega. Protestan por los registros y las inspecciones de equipos con comentarios tales como:

“Cuando convenga a la clase dominante, intentarán pisotear todas las libertades” (artículo: “War Commentary” de 30.12.44).

“Siento que un asalto completamente injustificable a mis libertades ha sido una bendición y lo siento profundamente … Suyo fraternalmente, sargento A.G.W.”. (carta en ”War Commentary” de 13.1.45 protestando contra la inspección de los equipos; el autor es sin duda Nº. 13058870 Cpl. A.C. WRIGHT, P.C.).

“…¿Estoy desanimado? ¡No! Miro hacia el futuro con gran esperanza por la emancipación de la humanidad de su propia servidumbre. En 1944, la lucha se ha manifestado de nuevo de forma positiva en Grecia y otros países. El año que viene lo verá desarrollarse y extenderse El futuro es nuestro, camaradas.

Saludos Anarquistas por el Año Nuevo, sgd. LICENCIADO EN DERECHO”.

(Carta de un soldado detenido, “War Commentary” del 13.1.45; el autor es Tpr. LEAN).

26) No se sugiere que los anarquistas de Freedom Press sean un grupo grande, o que en la actualidad constituyan una grave amenaza para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los ejemplos anteriores de sus actividades muestran que han intentado sistemáticamente socavar la lealtad, la moral y la disciplina, que han logrado cierto grado de éxito en varios casos y que su influencia en las Fuerzas Armadas está aumentando. Si se les permite continuar con sus actividades, sin duda constituirán un problema aún más grave durante los períodos de desmovilización y ocupación del territorio enemigo.

APÉNDICE I. CARICATURA. (ver imagen arriba)

(ver párrafo 3)

APÉNDICE II. CIRCULAR.

(carta a los camaradas de las Fuerzas Armadas).

(ver párrafo 13).

Freedom Press,

27, Belsize Road,

Londres, N.W.6,

25 de octubre de 1944.

Queridos camaradas,

1. Ha pasado mucho tiempo desde que se envió nuestra última circular, y desde entonces muchos camaradas han sido enviados al exterior. Por este motivo, naturalmente, recibimos menos cartas que antes, pero notamos, por otro lado, una mayor seriedad en todas ellas. Reflejando estos días presentes y las luchas futuras que se avecinan, sus cartas muestran una tendencia más reflexiva y ansiosa; y nos complace verlo. Pedimos encarecidamente a los camaradas que permanecen en este país que hagan todo lo posible para llenar nuestras mermadas filas mediante la introducción de nuevos camaradas.

2. Una vez más os pedimos más escritos. Se ve que algunos de ustedes escriben con mucha regularidad y frecuencia. Otros (tal vez debido al aumentos de obligaciones) no escriben con tanta frecuencia. Pero recuerde siempre que todo lo que sea de interés para el movimiento o para el público en general será recibido con gratitud. Además, los camaradas que encuentren tiempo para lecturas serias deben intentar combinar esto con el trabajo de tnvestigación para el movimiento y enviarnos citas de todos los temas de interés. También serían bienvenidos informes de reuniones, huelgas, etc., que a menudo solo se encuentran en los periódicos locales y, por lo tanto, se pasan por alto.

3. Camaradas jóvenes y recién llegados han enviado muchas preguntas, quieren saber cómo pueden ser útiles. Les pedimos que escriban, que escriban y sigan escribiendo; y aprender todo lo posible sobre el movimiento. Con mucho gusto proporcionaremos a los camaradas folletos y números atrasados ​​de “WAR COMMENTARY” cuando lo soliciten.

4. Un camarada escribe: “Mi hermano en Oxford me envía “WAR COMMENTARY” con regularidad, que distribuyo para apoyar las opiniones que siempre he tenido”. Como puede verse en las cartas citadas en la “Soldiers‘ Page” (página de los soldados) del número de mediados de octubre, muchos camaradas visitan reuniones políticas e intercambian allí nuestra literatura por la literatura del partido que celebra la reunión. Nosotros, por supuesto, no favorecemos el dogmatismo ni la estrechez de miras, y pensamos que todos los camaradas deberían leer las publicaciones de nuestros oponentes y comparar o contrastar las opiniones y teorías allí difundidas con las nuestras. Por cierto, no guardes “W.C.” en el bolsillo o debajo de un colchón cuando lo haya leído. Primero, deja que sus compañeros de habitación lo vean, y luego consige perderlo en algún lugar conveniente.

5. Sugerimos que los camaradas sean más activos en participar en grupos de discusión y conferencias. Estas a menudo son organizadas en el ejército por el C.P., hoy en día, o bajo esquemas de “Educación” del Ejército. Los soldados generalmente no piensan mucho en estos grupos y conferencias, y estamos de acuerdo con simpatía. La desconfianza y la aversión hacia ellos a menudo se justifica, porque muchos han experimentado lo que equivale a una especie de persecución después de haber hablado en tales reuniones. Por otro lado, algunos camaradas ya conocen el gran valor de las preguntas oportunas y acertadas que con frecuencia pueden confundir a los oradores y (aunque a menudo quedan sin respuesta) pueden poner en movimiento largas líneas de pensamiento en las mentes de la audiencia.

6. Además de estos grupos de discusión legal y los períodos de conferencias obligatorios, siempre se está desarrollando otra forma de discusión, en Cuarteles, Carpas y Cabañas Nyssen, especialmente ahora que se acerca el invierno. Estas discusiones no oficiales entre soldados son con frecuencia de vital importancia y juegan un papel mucho más importante en la “educación” de los “inconscientes” en temas políticos y sociales que cualquier conferencia A.B.C.A. que alguna vez podría esperar pudiera lograr. Nuestros camaradas deberían, siempre que sea posible, asistir y participar en estos debates. En muchos casos, encontramos compañeros que se unen con miembros del I.L.P. y trotskistas, para intercambiar ideas y literatura, durante y después de tales reuniones. Muchos otros soldados expresan abiertamente puntos de vista que son inconscientemente anarquistas. Es tarea de nuestros camaradas ayudar a desarrollarse a estos potenciales camaradas. La experiencia ha enseñado a los camaradas que estas discusiones traen simpatía y unidad de sentimiento a los cuarteles que la autoridad siempre está tratando de dividir por todos los medios, como promociones o cargos. Porque la solidaridad asusta a la autoridad. Por lo tanto, debes hacer todo lo posible para establecer contactos más cercanos, y los camaradas que abandonan una unidad deben enviarnos inmediatamente los nombres y direcciones de todos los simpatizantes de esa unidad, para que podamos enviarles nuestra lista de publicaciones.

7. Los grupos de discusión mencionados anteriormente pueden constituir la base de futuros Consejos de Soldados. Se espera que aparezca un artículo en breve en “W.C.” sobre “Consejos de Soldados y Trabajadores” y esperamos recibir muchas críticas y sugerencias de ustedes. Una de las cuestiones más importantes, a nuestro juicio, es la de la noción de Consejos de Soldados en una situación revolucionaria. Si bien muchos camaradas conocen el papel desempeñado por estos consejos durante y después de la última guerra, en Rusia y Alemania, parece que solo unos pocos conocen su función y misión vital.

Manifestación de trabajadores apoyando el movimiento de ocupación de instalaciones militares sin uso para paliar la carencia de viviendas en 1946.



8. En relación con los grupos de discusión, los camaradas deben comprometerse a enviarnos informes de todas las reuniones. Esto nos ayudaría a conocer mejor las opiniones y críticas de los soldados que participan. Las quejas que se reflejen en las discusiones, cuando sea posible, se harán públicas. Dicho sea de paso, los camaradas que tengan problemas que resolver o estén en dificultades en los asuntos prácticos, deben enviarnos preguntas breves y directas, que debemos responder lo antes posible.

9. Las caricaturas de John Olday, según las cartas recibidas de los camaradas, se están utilizando en lugar de “chicas pin-up” en las paredes de los barracones y las chozas, y han demostrado ser los medios más efectivos para generar discusiones, aunque a menudo provocan la interferencia de N.C.O.s ignorantes y oficiales, las libertades de expresión y pensamiento no son parte de la estructura del ejército. En tres unidades, al menos, la exhibición de estas caricaturas se ha convertido en un periódico mural permanente, que los camaradas también llenan con recortes de “WC” de la sección “Through the Press” (A través de la Prensa), y con sus propios recortes.

10. Hemos recibido muchos poemas que conservaremos y, tarde o temprano, aprovecharemos. Especialmente el Movimiento necesita canciones de marcha e “himnos”. Al escribir estos y otros poemas, los camaradas deben tener cuidado con el ritmo y la métrica, a menos que se adopte el “verso libre” modernista (inadecuado para el canto, por supuesto). En todo caso, sigan escribiendo, poetas: puede haber un Erich Mühsam o un Lorca entre ustedes.

(Nota: los párrafos han sido numerados por nosotros para facilitar la referencia)

APÉNDICE III

(carta del soldado BONNER)

(Ver párrafo 19)

(Matasellos del 11.11.44.)

Queridos amigos,

Muchas gracias por las interesantes circulares que me habéis enviado durante mis cinco meses con la B.L.A. en Europa. Creo que os escribí por última vez a mediados de junio desde “A.P.0. Inglaterra”; esa dirección está obsoleta en la actualidad.

Mientras estaba en servicio activo en Francia organicé un periódico mural para la unidad, después de expresar opiniones heterodoxas sobre religión, sexo, política y la guerra, incluí una caricatura reciente de W.C., “Just like old times” (Como en los viejos tiempos) con una explicación de su mensaje y de los objetivos del sindicalismo. A uno de nuestros hombres se le quitó la paga de 14 días por negarse a ser el servidor de un oficial. Yo patrociné la organización de una colección de “Fondo de ayuda a la huelga” para él y casi compensamos por completo su pérdida de salario.

Al especializarme en rumores de unidad sobre la actualidad local (por ejemplo, falsas órdenes) y apoyar una organización aparentemente ficticia entre los hombres, llamada “Gate Club”, pude aumentar inconmensurablemente la solidaridad y la unidad de los hombres frente a sus N.C.0.s y oficiales. En ocasiones, algunos de nosotros nos manifestamos pacíficamente al permanecer sentados mientras sonaba el himno “God Save the King” (Dios salve al rey). Como resultado de su independencia, uno de mis colegas fue enviado fuera y, lamentablemente, ahora toda la unidad se ha dividido. Pero los efectos de la revista mural cuidadosamente dirigida -aprobada como unidad de educación- fueron muy alentadores y presionaría a todos los amigos periodistas para que construyan solidaridad en las filas lanzando tales revistas independientes en sus propias Unidades.

Les deseo lo mejor,

(firmado) B. BONNER B.Sc.

PD: Por favor envíenme una copia de: “Workers in Stalin‘s Russia” (Trabajadores en la Rusia de Stalin) de M.L. Beneri, para lo cual adjunto P.0, 1 libra y 2 1/2 para el sello. Les haré saber mi nueva dirección militar cuando pueda. Envíe el libro a la dirección civil mencionada en el encabezado de mi carta.

(firmado) B. BONNER.

(El segundo y tercer párrafo de la carta anterior han sido marcados a lápiz como “publicado”)

(En el lado izquierdo, “¿Página de soldados o Circo?” Está escrito a lápiz).

APÉNDICE IV.

(Artículo a lápiz del cabo DEAS)

(Ver párrafos 19g y 23c)

Muchos sucesos han tenido lugar en las últimas semanas que harán que los Tommies menos iluminados se rasquen la cabeza, y causarán que los soldados con más conciencia de clase…

Desde los últimos camaradas ardan de vergüenza.

Han tenido lugar muchos sucesos de importancia internacional e histórica, sucesos que causan mucha perplejidad a los ejércitos aliados.

En Bélgica y en Grecia, los trabajadores están levantados en armas contra los gobiernos que huyeron al comienzo de la guerra, dejando al pueblo a su suerte; pero ahora vuelven a disfrutar de los frutos de la larga y nueva lucha de los trabajadores. Y detrás de estos gobiernos traicioneros gobiernos fascistas se encuentra el poder de los ejércitos Aliados, a soldados que recientemente luchaban codo a codo con sus valientes camaradas de la resistencia ahora se les pide que patrullen las calles y les disparen, si es necesario. Los hombres del movimiento Fuerzas de la Resistencia – continuando la lucha contra el nazismo de su propio gobierno – están siendo bombardeados por aviones británicos. ¡Extraña liberación!

Churchill dice que los Aliados solo actúan para mantener “la ley y el orden”. Pero sabemos qué ley y orden quieren mantener; el gobierno de sus buenos amigos, los capitalistas fascistas.

También en Bélgica está sucediendo lo mismo, los deseos de los trabajadores están siendo frustrados y los gobiernos reaccionarios están siendo bien establecidos por la fuerza británica. Los Ejércitos de la Liberación ya no existen, deben ser rebautizados como Ejércitos de la Opresión y la violencia. En todas partes, en toda Europa, si estas tácticas fascistas de Churchill continúan, sin obstáculos y con la ayuda del ejército y la fuerza aérea británicos, las trampillas de la esclavitud serán reprimidas contra los trabajadores y cerradas. Churchill, el mayor enemigo de los trabajadores europeos, sabe lo que está haciendo. Él sabe en qué estado de sometimiento debe mantenerse a los trabajadores para que la clase dominante vuelva a ganar para reinar segura y obtenga sus enormes ganancias. Sabe que una Europa servil fundada sobre las fuerzas británicas, con clases dominantes dependientes de Gran Bretaña, le traerá a él y a sus amigos capitalistas un poder y una riqueza infinitos. Él, el archi-contra-rrevolucionario sabe lo que hace, pero tú, soldado británico, disparando contra tus camaradas griegos, bombardeando sus ciudades, sometiéndolos con tanques, ¿sabes lo que estás haciendo? Detente y piensa: ¿No compartirás pronto su destino?