De parte de Acracia December 13, 2022 224 puntos de vista

Es ya un lugar com煤n decir que la historia la escriben los vencedores. En el caso de la Revoluci贸n rusa, durante mucho tiempo se nos cont贸 de manera simplista que un grupo de revolucionarios, comandados por Lenin, tom贸 el Palacio de Invierno para dar lugar al primer gran r茅gimen socialista. Ahora, con otro tipo de historiograf铆a oficial dominante, dif铆cilmente se va a dar protagonismo en la historia a las masas y la defensa de sus organizaciones aut贸nomas frente al poder.

Mencionamos tres libros impagables que nos introducen en la Revoluci贸n rusa, el gran paradigma de la praxis marxista, desde el punto de vista de la autonom铆a del pueblo, no de ninguna 茅lite, y aportando un an谩lisis antiautoritario: Historia del movimiento Majnovista, de Piotr Archinov, La revoluci贸n desconocida, de Volin, y El mito bolchevique, de Alexander Berkman.

En el caso de la obra de Volin, se repasa de manera sucinta la historia de Rusia a partir de 1825, a帽o del fracasado mot铆n de los decembristas (en donde el poeta Pushkin fue un simpatizante), para detenerse luego en 1905 y, por supuesto, en la revoluci贸n de 1917; finalmente, el aplastamiento de todo intento verdaderamente revolucionario por parte de los bolcheviques en 1921. Volin narra los acontecimientos utilizando como fuente testigos directos y se arroja as铆 luz sobre hechos oscuros o interesadamente tergiversados por historiadores afines al r茅gimen bolchevique. La revoluci贸n desconocida echa por tierra las mentiras hist贸ricas de defensa de un r茅gimen inaceptable y finalmente contrarrevolucionario; frente a la simpleza tan manida de que fue Stalin quien perverti贸 la Revoluci贸n, tal y como sostuvo Trotski, podemos leer las siguientes palababras: 芦隆Qu茅 simple! Aun demasiado simple para dar explicaci贸n de nada. La explicaci贸n est谩, sin embargo, bien se帽alada: el estalinismo fue la consecuencia natural del fracaso de la verdadera Revoluci贸n, y no inversamente; y tal fracaso fue el fin natural de la ruta falsa en que el bolchevismo la empe帽贸. Dicho de otro modo: la degeneraci贸n de la Revoluci贸n extraviada y perdida trajo a Stalin, no Stalin quien hizo degenerar la Revoluci贸n禄

En la segunda parte de su obra, Volin pone en evidencia los rasgos del nuevo r茅gimen burocr谩tico y totalitario: la situaci贸n de los obreros y campesinos, el poder y los privilegios de los nuevos amos y clase explotadora (los funcionarios del Estado), en definitiva, la estructura pol铆tica y econ贸mica de la nueva sociedad con su autoritarismo y negligencia. Tambi茅n se detalla la anulaci贸n de la lucha aut贸noma y de la resistencia de los trabajadores contra el nuevo poder marxista en su focos m谩s evidentes: el movimiento huelgu铆stico de los obreros de Petrogrado, la Comuna de Kronstadt y la revoluci贸n de Ucrania. La realidad es que los bolcheviques tomaron el poder gracias a que gran parte del pueblo confi贸 el destino de la revoluci贸n a un Partido; 茅ste, a medida que se consolidaba en el poder fue anulando las conquistas revolucionarias. Gran parte de las masas comprendieron el error y trataron de enmendarlo, actuaron por su cuenta y tomaron la iniciativa para recuperar su autonom铆a. Las ideas anarquistas, al mismo tiempo, se fueron extendiendo; a los libertarios de Ucrania, se unieron los sublevados de Kronstand, que reclamaban un soviet libre bajo la autogesti贸n obrera. La realidad es que el nuevo Estado socialista, consciente del peligro para su existencia, aplast贸 de manera implacable cada uno de esos focos: a los anarquistas y a cualquier forma de disidencia y descontento.

Los anarquistas fueron los primeros en denunciar el sistema burocr谩tico y totalitario en Rusia, ellos mismos sufrieron la represi贸n. A pesar de todo los mitos que se produjeron en los a帽os posteriores, la verdad estaba accesible para quien quisiera conocerla; precisamente, para una aut茅ntica sociedad libre de explotaci贸n, es necesario insistir en esos hechos hist贸ricos. Otro libro fundamental es Los anarquistas rusos, de Paul Avrich. Seg煤n este historiador, el anarquismo en Rusia pose铆a ra铆ces profundas, con ideas provenientes de los pensadores occidentales, pero tambi茅n con elementos ind铆genas. En 1905, en ese primer momento revolucionario, los anarquistas saludaron con entusiasmo el levantamiento espont谩neo de las masas, en el que creyeron ver una plasmaci贸n de las ideas de Bakunin; no se produjo un movimiento libertario cohesionado y, despu茅s del fracaso revolucionario y de la consecuente represi贸n, entrar铆an los anarquistas en un letargo hasta 1917. El fin de la monarqu铆a, y el posterior derrumbamiento de la autoridad pol铆tica y econ贸mica, hizo confiar a los 谩cratas en que el momento definitivo ya hab铆a llegado: se emprendi贸 la tarea de acabar con el Estado y de dejar los medios de producci贸n, campos, f谩bricas y talleres, en manos del pueblo. En la etapa de la insurrecci贸n y de la guerra civil, los anarquistas intentaron con todo su empe帽o llevar a cabo su programa de 芦acci贸n directa禄: control obrero de la producci贸n, creaci贸n de comunas libres en el campo y en la ciudad, combate sin cuartel contra los enemigos de la sociedad libertaria鈥 Desgraciadamente, frente a los intentos de construir una sociedad de libertad e igualdad plenas, un nuevo despotismo se levant贸 sobre las ruinas del viejo.

Alexander Berkman, en 1925, al final de El mito bolchevique y despu茅s de ser testigo de infinidad de hechos intolerables en los que trat贸 de vislumbrar la intenci贸n revolucionaria del nuevo poder, lo expresa de la siguiente manera: 芦El bolchevismo es el pasado. El ser humano pertenece al ser humano y su libertad禄. Hay que decir que Berkman consideraba tiempo atr谩s que Lenin y los bolcheviques eran la aut茅ntica vanguardia de la emancipaci贸n social de los trabajadores. Hasta que no observ贸 茅l mismo la realidad, crey贸 de alguna manera eso de que los marxistas, en 煤ltima instancia, son anarquistas y solo conf铆an temporalmente en la toma del poder revolucionario para acabar convirtiendo en innecesario el Estado; Marx y Engels aseguraron que el poder pol铆tico era solo un medio temporal, el Estado ir铆a gradualmente desapareciendo, ya que sus funciones se convertir铆an en innecesarias y obsoletas. Incluso, confiando en ello, Berkman atenu贸 durante cierto tiempo las cr铆ticas a los bolcheviques, a los que consideraba acosados por los m谩s implacables enemigos, procurando la cooperaci贸n de todas las facciones revolucionarias. La acumulaci贸n continua de evidencias hizo que Berkman comprobara que los bolcheviques hab铆an convertido la revoluci贸n en un monstruo grotesco basado en la brutalidad organizada; la lucha de clases, ese fundamental concepto socialista, se hab铆a convertido en una guerra de venganza y exterminaci贸n.

Y, como es sabido, la Revoluci贸n rusa no fue una consecuencia leg铆tima de los postulados de Marx, ya que el desarrollo de las fuerzas productivas no hab铆an tenido el debido desarrollo dentro del capitalismo, fundamental seg煤n Marx para que se produzca el aumento y organizaci贸n del proletariado; nada de eso hab铆a ocurrido en Rusia, pa铆s eminentemente rural en el que no exist铆a antagonismo entre el desarrollo del capitalismo (inexistente) y la clase obrera industrial (d茅bil). A pesar de ello, Lenin crey贸 ver una serie de condiciones favorables para llevar a cabo una revoluci贸n supuestamente socialista que, si bien pudo tener en un principio unos rasgos libertarios basados en las justas aspiraciones del pueblo, enseguida deriv贸 haca una actitud de desconfianza hacia las masas, utiliz贸 el terror como medio y adopt贸 una fuente indiscutible de verdad, el Estado, destruyendo toda iniciativa individual o colectiva. Si la teor铆a de Marx y Engels consideraba el Estado como un medio temporal para que el proletariado acabara con sus adversarios, los bolcheviques otorgaron a ese axioma sociopol铆tico un car谩cter universal. Tal y como consideraban los anarquistas desde el principio, el Estado, da igual la forma que adopte, y el esfuerzo constructivo revolucionario se convierten en incompatibles.

La obra de Berkman cubre el periodo del comunismo militar y de la denominada NEP (nueva pol铆tica econ贸mica, que no es sino la introducci贸n del capitalismo en Rusia, una mezcla entre monopolio estatal y negocios privados). Entre 1919 y 1921, momento de la invasi贸n extranjera, de la guerra civil y del bloqueo, los bolcheviques manten铆an la promesa de que la pol铆tica de terror y persecuciones cesar铆a despu茅s de ese periodo; eso explica el apoyo y la esperanza de gran parte del pueblo ruso y la cooperaci贸n por parte de la mayor铆a de los elementos revolucionarios. Despu茅s de aquellas amenazas, el r茅gimen de terror se mantuvo y aument贸 la insatisfacci贸n en varias zonas del pa铆s; de ah铆, por ejemplo, el levantamiento de los marineros, soldados y obreros de Kronstadt, finalmente aniquilado de manera cruenta por orden de Trotski. La dictadura comunista se mantuvo siempre con una represi贸n extendida incluso a la propia c煤spide del Partido, y, adem谩s, se acab贸 introduciendo el capitalismo; nunca pudo calificarse aquello de dictadura del proletariado, ya que los obreros estaban m谩s esclavizados pol铆ticamente y explotados econ贸micamente, seg煤n relata Berkman, que en cualquier otro pa铆s.

La represi贸n de la vida cultural y social de un pa铆s produce depresi贸n y estancamiento; el ser humano y la sociedad necesitan, al menos, cierto grado de libertad, de seguridad, de derecho a llevar a cabo iniciativas personales y de liberar sus energ铆as creativas para el progreso econ贸mico y en todos los 谩mbitos de la vida. Berkman consider贸 que era imperativo denunciar el enga帽o, ya que los obreros occidentales pod铆an ser seducidos por las mentiras que sus hermanos en Rusia.

J. F. Paniagua