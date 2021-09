–

por Vadim Damier

14 de abril de 2015

“El fin de la Guerra Civil espa√Īola”, recordaba el anarcosindicalista alem√°n Rudolf Rocker, “fue el preludio de un desastre a√ļn mayor de escala internacional… Condenando a muerte al pueblo espa√Īol, se derrib√≥ la presa, que era la √ļnica que pod√≠a evitar la Segunda Guerra Mundial. Las palabras prof√©ticas de Alexander Herzen: “Si no quieres la revoluci√≥n, entonces tendr√°s la guerra” se han reafirmado” [1]. El 1 de septiembre de 1939 estall√≥ la segunda guerra mundial imperialista.

La posición oficial del anarcosindicalismo internacional en relación con la guerra en general, se redujo a las siguientes disposiciones clave:

1. “La guerra es el resultado del sistema capitalista”, “una expresi√≥n de la feroz competencia entre grupos capitalistas por las materias primas, colonias y mercados”, y del “deseo de los estados imperialistas de asegurar la influencia y el control del mundo y su riqueza en beneficio de su propio grupo de poderes” (extra√≠do del llamamiento del Secretariado de la Asociaci√≥n Internacional de Trabajadores, la Internacional anarcosindicalista, en relaci√≥n con el estallido de la guerra; el Secretariado estaba ubicado en Suecia) [2].

2. Aunque la responsabilidad por el estallido de la guerra recae en todos los pa√≠ses, los “grandes estados dictatoriales -Alemania, Italia, Rusia y Jap√≥n” fueron los principales culpables, en opini√≥n de la Secretar√≠a de la AIT, ya que trataron de cambiar agresivamente el statu quo, mientras al mismo tiempo, Gran Breta√Īa, Francia y otras “democracias” intentaban defender su hegemon√≠a [3]. Por lo tanto, el fascismo fue clasificado como “la forma m√°s brutal de capitalismo” y de “enemigo de la humanidad” [4]. Se condenaba fuertemente el papel de la Uni√≥n Sovi√©tica, especialmente en la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial. La Internacional conden√≥ el pacto sovi√©tico-alem√°n de 1939, consider√°ndolo como una manifestaci√≥n del “parentesco profundo” entre ambos reg√≠menes [5], y conden√≥ el violentos y “brutal ataque de la Rusia sovi√©tica a Finlandia” [6].

‚ÄúPol√≠tica exterior parda‚ÄĚ, Der Simplicus, 2 de agosto de 1934: ‚ÄúNo tengan miedo se√Īores, solo queremos incendiar la peque√Īa Austria‚Äú

3. Sin embargo, los anarcosindicalistas no llamaron a los trabajadores para defender las democracias, porque “no son una fuerza contra la reacci√≥n, contra las guerras sangrientas”, y “no garantizan la paz”. “…si la humanidad desea vivir una vida libre y estar libre de las guerras constantes, debe destruir el capitalismo…”, dijo la Internacional anarcosindicalista en el comunicado. “La guerra entre naciones debe convertirse en una guerra entre clases. La clase obrera internacional debe comenzar con toda la energ√≠a a eliminar el capitalismo” [7]. En la misma l√≠nea fueron las declaraciones de las organizaciones anarquistas y anarcosindicalistas en Francia, Suecia, Holanda y B√©lgica [8].

As√≠, en principio, la Secretar√≠a de la AIT/IWA anunci√≥ el compromiso con una posici√≥n internacionalista y con la l√≠nea de convertir la guerra en una revoluci√≥n, pero al mismo tiempo, de hecho, mostr√≥ un sesgo hacia un enfoque basado en el esp√≠ritu del “mal menor”. Las democracias no deben ser apoyadas pero, sin embargo, el √©nfasis estaba en el punto de que se dice que “el fascismo y el nazismo deben ser derrotados donde quiera que aparezcan, y a cualquier precio. Esta es una de las tareas m√°s importantes en este momento”. Al mismo tiempo, la IWA inst√≥ a los trabajadores a “fortalecer su lucha contra el capitalismo hasta el √ļltimo extremo“, para utilizar con fines revolucionarios una explosi√≥n social que, como esperaban los anarquistas, ser√≠a provocada por la guerra [9].

Esta posici√≥n no estuvo libre de controversias y, por supuesto, fue cuestionada en el seno del movimiento anarquista mundial. Un n√ļmero significativo de anarquistas no estaba de acuerdo con las conclusiones que pudieran derivarse de la definici√≥n del fascismo como un “mal mayor”. Despu√©s de todo, se asumi√≥ t√°citamente que hab√≠a un “mal menor”, un capitalismo democr√°tico, y que la lucha contra √©l deb√≠a llevarse a cabo “en segundo lugar”. As√≠, “un grupo de anarquistas belgas, espa√Īoles, italianos, franceses y alemanes” no estuvo de acuerdo con la valoraci√≥n del fascismo como “enemigo N¬į 1”, consider√°ndolo un “oportunismo peligroso”. En un comunicado del grupo se dijo: “El enemigo -hoy, como ayer, y ma√Īana incluso m√°s que hoy- son nuestros amos. Nuestro enemigo n√ļmero uno es el Estado, es decir, las autoridades, la represi√≥n, las instituciones oficiales y semioficiales que la sustentan, el ej√©rcito, la burocracia, la iglesia, todos eternos c√≥mplices de la idea de opresi√≥n de la libertad y la individualidad” [10]. En otras palabras, los autores partieron de la necesidad de confrontar por igual a ambas partes beligerantes, para oponer la guerra de los oprimidos a la guerra de los opresores. Estos activistas formaban parte del Comit√© Internacional de Bruselas de defensa anarquista; emitieron un bolet√≠n especial en varios idiomas, que se distribuy√≥ en varios pa√≠ses, entre ellos Italia, su editor fue el anarquista italiano Mario Mantovani [11].

Los obreros anarquistas de Argentina y Uruguay de las Federaciones Obreras Regionales (FORA y FORU) tampoco estaban de acuerdo con el enfoque en el esp√≠ritu del “mal menor”. Advirtieron que el fascismo y la democracia burguesa est√°n interrelacionados y muchas veces se cruzan: “…la ilusi√≥n de la democracia burguesa conduce al fascismo…” [12].

En el manifiesto antib√©lico emitido por el sindicato de conductores de la FORU se dec√≠a: “No estamos a favor del fascismo ni con las democracias. Despu√©s de todo, la primera es una barbarie abierta, mientras que otros llevan una m√°scara para el mundo ignorante”. “¬ŅQu√© tenemos que hacer contra la guerra? La √ļnica respuesta es: ¬°una revoluci√≥n social!”. La FORU inst√≥ a los trabajadores a no confiar “ni en el fascismo ni en la democracia, ni en otra forma de fascismo, cuyo jefe supremo se llama Stalin”: “¬°Lucha contra el fascismo! ¬°Ni el fascismo ni la democracia, contra los dos! El capitalismo siempre ser√° el ganador. Pierda quien pierda, el perdedor siempre ser√° el pueblo. S√≠, deber√≠amos estar del lado del pueblo alem√°n, no de sus tiranos. ¬°Esperamos una rebeli√≥n de los pueblos alem√°n, polaco y checo contra los provocadores! Contra la guerra: una revoluci√≥n social” [13].

La conferencia de la FORA argentina de 1941 confirm√≥ consistentemente su l√≠nea internacionalista: contra todas las partes beligerantes, por la revoluci√≥n social. La guerra, seg√ļn los obreros anarquistas argentinos, era entre diferentes grupos de estados y capitalistas que luchaban por la supremac√≠a y los privilegios; esta guerra no respond√≠a en modo alguno a las esperanzas y aspiraciones de los pueblos en la lucha por la libertad y la justicia. La FORA vio en la ideolog√≠a del antifascismo s√≥lo una tapadera para los intereses del capital de uno de los grupos de estados en guerra. Inst√≥ a los pueblos del mundo a no apoyar la guerra con el pretexto y la bandera del antifascismo y proclam√≥ el lema: “Ni fascismo ni antifascismo”. Abogando por la intensificaci√≥n del trabajo contra la guerra y el antimilitarismo, la conferencia dijo: “¬°La √ļnica soluci√≥n contra la guerra, contra todas las guerras es una uni√≥n revolucionaria de los pueblos!” [14].

En el otro extremo estaban los anarcosindicalistas polacos, que adoptaron una postura claramente anti-alemana, aunque afirmaron que pretenden luchar con Alemania no en alianza con su “propia” burgues√≠a [15].

Ya el inicio de la guerra trajo consigo un importante deterioro de las condiciones materiales de vida de los trabajadores y el fortalecimiento de la reacci√≥n en los pa√≠ses beligerantes y los neutrales (hasta cierta fecha). En Canad√°, las autoridades prohibieron las actividades de Industrial Workers of the World (IWW). En Francia, durante los primeros meses de guerra, las libertades civiles fueron limitadas, se cerraron los peri√≥dicos de izquierda y anarquistas; algunos activistas sindicales fueron juzgados. Muchos de los j√≥venes activistas de la CGTSR, secci√≥n francesa de la Internacional anarcosindicalista, fueron movilizados al ej√©rcito; muchas de las sucursales locales de la organizaci√≥n se cerraron [16]. Tras la invasi√≥n de las tropas alemanas al pa√≠s en mayo de 1940, la CGTSR ces√≥ sus actividades. Se interrumpieron los contactos de los activistas entre ellos y con personas de ideas afines en el extranjero. Durante alg√ļn tiempo se observaron intentos de continuar el trabajo subterr√°neo en la regi√≥n de Par√≠s [17].

Las estructuras organizadas del movimiento libertario franc√©s se desintegraron. Entre los anarquistas no hab√≠a unidad en cuanto a lo que deber√≠a hacerse en la nueva situaci√≥n. Parte de los ex activistas particip√≥ en la Resistencia, algunos esperaron. Un grupo de Marsella lanz√≥ un trabajo clandestino activo, agrupado en torno a Voline y Andre Arru. El emigrante ruso Voline no sali√≥ de Francia, a pesar de los peligros para √©l de tener ascendencia jud√≠a y ser enviado a la muerte en un campo nazi. Estaba convencido de que ten√≠a que permanecer en Francia para trabajar con los j√≥venes y “prepararse para la revoluci√≥n despu√©s de la guerra” [18]. El grupo Voline-Arru ten√≠a una composici√≥n internacional: inclu√≠a a franceses, espa√Īoles, italianos, checos y rusos. Public√≥ y distribuy√≥ folletos pidiendo a los trabajadores que actuaran no solo contra el fascismo alem√°n e italiano, sino tambi√©n contra el estalinismo sovi√©tico y el capitalismo democr√°tico de Occidente, contra la consigna de “liberaci√≥n nacional” como unidad entre las clases dominantes y oprimidas. Llam√≥ a los “Trabajadores del mundo” para entender, finalmente, “que tienen el mismo enemigo: sus patrones”, para confraternizar y volver sus armas contra quienes los enviaron a la batalla [19]. El grupo de Marsella, que lanz√≥ una campa√Īa por la revoluci√≥n social y fue conocido como la “federaci√≥n sindicalista revolucionaria internacional”, se convirti√≥ en el centro de atracci√≥n de otros grupos anarquistas en toda Francia. En 1943 se logr√≥ convocar un congreso ilegal de los anarquistas del sur del pa√≠s, pero pronto Arru y algunos otros destacados activistas fueron arrestados. Otros continuaron el trabajo subterr√°neo,manteniendo la independencia del movimiento de resistencia, al que consideraban nacionalista y capitalista.

Saludo anarquista de un soldado de la 9¬™ compa√Ī√≠a del 3er Batall√≥n de la Divisi√≥n Leclerc, ‚ÄúLa Nueve‚ÄĚ, formada por combatientes espa√Īoles, muchos anarquistas, que liber√≥ Par√≠s y tom√≥ preso a Dietrich con Choltitz, el comandante de las fuerzas nazis. La historiograf√≠a francesa ocult√≥ el papel de los espa√Īoles durante 75 a√Īos (y eso pese a que los Aliados se encargaron de que los liberadores fueran blancos).

Exist√≠an marcadas diferencias en el seno de los exiliados anarquistas espa√Īoles en Francia, que llegaron al pa√≠s tras la derrota en la Guerra Civil espa√Īola. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, muchos anarquistas espa√Īoles y otros antifascistas fueron internados en campos por las autoridades francesas, y en 1940 cayeron en manos de los nazis. Los anarquistas se encontraban en un estado de profunda divisi√≥n entre los partidarios de continuar la cooperaci√≥n con las fuerzas antifascistas y los que abogaban por un retorno a la posici√≥n anarquista tradicional en contra de la participaci√≥n en cualquier coalici√≥n o estructuras de poder republicanas antifascistas. Despu√©s del verano de 1940, el Consejo General del Movimiento Libertario Espa√Īol (MLE) colaps√≥. Gran parte de los anarquistas espa√Īoles lograron emigrar de Francia a los pa√≠ses de Am√©rica, muchos fueron detenidos o sometidos a otras formas de represi√≥n. Durante el encuentro de Hitler y Franco en la frontera franco-espa√Īola, los anarquistas Domingo Ibars y Canillas intentaron matar a ambos dictadores, pero su intento fracas√≥. Existe alguna informaci√≥n de que en este complot tambi√©n participaron anarquistas franceses y alemanes [20].

En 1941, se crearon comisiones clandestinas para las relaciones entre los activistas espa√Īoles en varias ciudades francesas; el grupo del Cantal empez√≥ a publicar una “circular organizativa” en noviembre de 1941. Los grupos del MLE trabajaban ilegalmente. En septiembre de 1942, se celebr√≥ un pleno regional y en junio de 1943, un plenario nacional en Mauriac, que elegi√≥ el Comit√© de Relaciones de MLE en Francia. Se prepararon algunos proyectos de resoluci√≥n sobre el futuro de la l√≠nea del movimiento espa√Īol tras el derrocamiento de la dictadura para su discusi√≥n en el pleno de Tourniac, en septiembre de 1943. El documento de Juan Manuel Molina se basaba en la cooperaci√≥n antifascista hasta la participaci√≥n en la futura Asamblea Constituyente de la Espa√Īa liberada. El proyecto de Felipe Alaiz propugnaba el retorno a una l√≠nea puramente anarquista. El Pleno eligi√≥ a Molina como nuevo Secretario y al Comit√© Nacional en Montpellier, pero pospuso la discusi√≥n de las resoluciones. Los opositores a cualquier cooperaci√≥n con el gobierno republicano en el exilio formaron con el apoyo de las “Juventudes Libertarias” (FIJL) su propio cuerpo clandestino en Beziers: el Comit√© del Movimiento Confederal y Libertario en Francia.

Un nuevo enfrentamiento entre ambas tendencias se produjo en el pleno de diciembre de 1943 en Marsella, al discutir la actitud hacia la guerra. Los comit√©s de Burdeos y B√©ziers consideraron la Segunda Guerra Mundial como un conflicto puramente intercapitalista y propusieron a los “activistas de la Confederaci√≥n esconderse entre la poblaci√≥n civil en caso de conflicto entre la Resistencia francesa y los alemanes”. Quienes abogaban por la continuaci√≥n de la alianza con las fuerzas republicanas, llamaron a los inmigrantes anarquistas espa√Īoles a unirse a la Resistencia francesa para evitar la deportaci√≥n a Alemania. La mayor√≠a de los delegados apoyaron la segunda l√≠nea y aprobaron la creaci√≥n de la Alianza de Fuerzas Democr√°ticas. En realidad, los libertarios espa√Īoles en Francia actuaron de manera diferente. Algunos realmente tomaron parte activa en la Resistencia francesa (por ejemplo, lucharon en la Divisi√≥n del General Leclerc, que en 1944 derrot√≥ a las tropas alemanas en Par√≠s), otros no estuvieron activos, y otros cooperaron en algunos grupos clandestinos franceses, que abogaban por la lucha de clases contra todos los partidos beligerantes. Una divisi√≥n oficial entre partidarios y opositores de la cooperaci√≥n antifascista se produjo solo despu√©s de la guerra en 1945 [21].

El veh√≠culo ‚ÄúGuernica‚ÄĚ de La Nueve pasa al lado del Arco del Triunfo en la celebraci√≥n de la liberaci√≥n de Par√≠s.

Los anarquistas brit√°nicos se opusieron a ambos bandos beligerantes. El grupo, que incluye a reconocidos activistas libertarios como Vernon Richards, Maria Luisa Berneri, Albert Meltzer, T.Braun y m√°s tarde tambi√©n George Woodcock, los pacifistas John Hewetson, Ethel Mannin, Reginald Reynolds, Frederick Lohr y los activistas de izquierda Frank Ridley, George Padmore y otros, comenzaron con la publicaci√≥n del bolet√≠n “War Commentary” en noviembre de 1939. La publicaci√≥n llamaba a realizar una amplia propaganda revolucionaria y antiimperialista y a luchar por la emancipaci√≥n de los trabajadores por los mismos trabajadores, contra todos los pol√≠ticos. Los editores y autores expresaban la esperanza de que surgieran nuevas oportunidades revolucionarias durante la guerra [22]. M√°s tarde, el “War Commentary” pas√≥ a llamarse “Freedom”. La editorial “Press Freedom”, y el centro de distribuci√≥n de materiales de propaganda se establecieron en Londres. Los brit√°nicos afirmaban que la lucha de clases deb√≠a continuar, a pesar de la guerra. “S√≥lo a trav√©s de una vigorosa resistencia a los propietarios durante la guerra, seremos lo suficientemente fuertes como para poder beneficiarnos de una situaci√≥n revolucionaria despu√©s de la guerra con el objetivo de la revoluci√≥n social”, escribieron [23]. Los miembros del grupo “Freedon”, V. Richards y A. Meltzer, se negaron a unirse al ej√©rcito, no queriendo participar en la guerra. La campa√Īa antibelicista de los anarquistas desemboc√≥ en la represi√≥n del Estado. Los centros del movimiento fueron sometidos peri√≥dicamente a redadas y registros policiales. Meltzer fue detenido en 1944 y enviado al ej√©rcito, donde en 1946 particip√≥ en un intento de crear un Sovie de soldados en el ej√©rcito brit√°nico destinado en Egipto; Richards y Philip Sansom fueron arrestados en 1945 acusados de impulsar la “desintegraci√≥n del ej√©rcito”. Surgi√≥ un comit√© p√ļblico de defensa de “Freedom”, que inclu√≠a a figuras tan conocidas como Herbert Read, George Orwell y Bertrand Russell (en 1946, los detenidos fueron puestos en libertad). Al mismo tiempo, en el seno del grupo hab√≠a surgido una divisi√≥n en torno a las t√°cticas: en 1944, los anarcosindicalistas, liderados por Tom Brown y Ken Hawkes se fueron [24].

Otro centro del movimiento anarquista en Gran Breta√Īa durante la guerra fue la ciudad escocesa de Glasgow, donde hab√≠a un grupo relativamente grande y muy activo encabezado por Frank Leach, E. Shaw, Ch. Baird y otros. Realiz√≥ reuniones semanales en Burnbank, Hamilton, Paisley, Glasgow y Edimburgo, ten√≠a influencia entre los mineros, mandaba oradores, suministr√≥ literatura anarquista a activistas locales, etc. Sus actos atra√≠an a miles de personas. El grupo se centr√≥ principalmente en los trabajadores industriales de f√°bricas y astilleros y, en 1944, apoy√≥ activamente la huelga de aprendices de f√°brica que exig√≠an un aumento de salarios [25].

War Commentary, publicaci√≥n anarquista brit√°nica que durante la guerra denunci√≥ el fascismo y el capitalismo por igual. Al final de la guerra, debido al creciente descontento de la poblaci√≥n, el estado brit√°nico intent√≥ destruirla llevando a juicio a sus responsables, pero una amplia campa√Īa de apoyo lo impidi√≥.

Holanda y B√©lgica se mantuvieron neutrales hasta la primavera de 1940, pero las autoridades perseguieron en√©rgicamente los planteamientos y actividades opositoras, y los anarquistas denunciaron el giro de la democracia hacia el autoritarismo. La polic√≠a holandesa prohibi√≥ la celebraci√≥n de actos para conmemorar a la famosa anarquista Domela Nieuwenhuis en noviembre de 1939 (pero a pesar de la prohibici√≥n, la marcha tuvo lugar). La polic√≠a observ√≥ atentamente el congreso del Nederlands Syndicalistisch Vakverbond (NSV) en abril de 1940. El peri√≥dico NSV, “De Syndicalist”, fue censurado sistem√°ticamente. Esta peque√Īa organizaci√≥n de anarcosindicalistas mantuvo consistentemente una postura contra la guerra, afirmando que “no puede ver una oposici√≥n fundamental entre el estado fascista y democr√°tico” [26]. Esperaba que la “revuelta de las masas” pusiera fin a la guerra [27], y hasta entonces, se supon√≠a que continuar√≠a la lucha por los intereses sociales y econ√≥micos del pueblo trabajador, “por nuestra causa en todas partes y en cada oportunidad que se le presente”.

Inmediatamente despu√©s de la invasi√≥n alemana, las autoridades holandesas ordenaron el arresto de los principales “radicales”, entre ellos Albert de Jong, presidente de la NSV, y Derk Ploeger, editor del semanario anarquista “De Arbeider”. Pronto fueron liberados: incluso antes de que las tropas alemanas ocuparan el pa√≠s por completo. El r√©gimen de ocupaci√≥n prohibi√≥ oficialmente la NSV, el Secretariado Nacional Arbeids (otro sindicato radical) y las organizaciones del movimiento antimilitarista el 16 de julio de 1940. El peri√≥dico “De Syndicalist” fue cerrado.

La mayor√≠a de los sindicatos de la NSV dejaron de existir. La peque√Īa organizaci√≥n de empleados municipales en los servicios energ√©ticos de Amsterdam, “Voouit”, con unos 70 miembros estuvo m√°s activa. En febrero de 1941 tom√≥ parte muy activa en el movimiento de protesta contra la persecuci√≥n de los jud√≠os por parte de los nazis holandeses y las autoridades de ocupaci√≥n. Este movimiento se convirti√≥ en una poderosa huelga general; los anarquistas holandeses ayudaron a los participantes y a los que han sufrido como resultado de su represi√≥n, recaudando fondos para este prop√≥sito. Casper Joseph Priem, presidente del “Vooruit” emiti√≥ un manifiesto abierto llamando a los trabajadores del servicio p√ļblico a luchar contra la persecuci√≥n de los jud√≠os. Inst√≥ a ayudar a los colegas despedidos de nacionalidad jud√≠a. Priem fue arrestado por “propaganda anti-alemana”, pero gracias a un buen abogado, recibi√≥ una sentencia relativamente leve: 4 meses de prisi√≥n. En mayo de 1941, las autoridades de ocupaci√≥n prohibieron el sindicato “Vooruit” y lo destruyeron. El presidente, Jan Hendrik Gulien, y el secretario, Pieter Hoogwout, fueron arrestados brevemente, pero luego liberados.

La mayor√≠a de los anarquistas holandeses, como muchos comunistas de izquierda y socialistas de izquierda, han adoptado una posici√≥n en relaci√≥n con la Segunda Guerra Mundial, que se denomin√≥ “Tercer Frente”. No quer√≠an apoyar ni al bloque bajo la Alemania nazi ni a los Aliados, ya que todas las fuerzas en guerra eran capitalistas y militaristas. Los anarquistas opusieron a la Guerra Mundial la consigna del socialismo internacional. En su combate prefirieron acciones no violentas, como negarse a cooperar con los ocupantes y el gobierno, la desobediencia, los boicots, la distribuci√≥n de materiales y publicaciones cr√≠ticas, la realizaci√≥n de agitaci√≥n oral, la ocultaci√≥n de personas en la clandestinidad, etc. Los anarcosindicalistas participaron activamente en tales actividades. El conductor del tranv√≠a de Amsterdam Louis Mounoury se neg√≥ a otorgar a los soldados alemanes los beneficios de viaje prescritos. Y A. de Jong, quien se uni√≥ a la clandestinidad en el invierno de 1942, ayud√≥ a organizar el ocultamiento de los jud√≠os.

5 de mayo de 1945: Soldados de EEUU entran en el campo de concentraci√≥n de Mauthausen, uno de los dos campos de concentraci√≥n clasificados con el Grado III, los m√°s duros para los ‚ÄúEnemigos Pol√≠ticos Incorregibles del Reich‚ÄĚ: en Mauthausen encerraton los nazis a los Rotspanier, los ‚Äúrojos espa√Īoles‚ÄĚ. Tras la liberaci√≥n, los Aliados se desinteresaron por el destino de los prisioneros espa√Īoles: seg√ļn Jos√© Alcubierre, uno de los espa√Īoles presos en Mauthausen, ‚Äúlos sovi√©ticos se iban a Rusia, los franceses a Francia y los espa√Īoles nos quedamos all√≠, solos. Nadie nos quer√≠a, as√≠ que nos quedamos un mes en Mauthausen‚ÄĚ. Se estaba preparando la traici√≥n de los Aliados en la postguerra, que permitieron sobrevivir al Franquismo como aliado en la Guerra Fr√≠a y salvaron nazis para usarlos contra la URSS.

Desde finales de 1941, los antiguos miembros de la NSV revivieron viejos v√≠nculos. Comenzaron reuniones regulares en √°reas rurales, y en 1942 los anarcosindicalistas comenzaron la publicaci√≥n y distribuci√≥n de folletos. Martin Paulissen jug√≥ un papel activo en el resurgimiento de una organizaci√≥n clandestina hasta su arresto en enero de 1945. Restableci√≥ los contactos con el anarcosindicalista August Rosseau en B√©lgica, y ambos establecieron bajo el disfraz de correspondencia privada amplios contactos con varios activistas y grupos ilegales. Los anarcosindicalistas colaboraron principalmente con otras organizaciones clandestinas radicales de izquierda del “Tercer Frente” como “Espartaco”, que se mantuvo en las posiciones del comunismo de los consejos obreros sin partido, y un grupo de “Se Vonk”, creado por el anarquistas, antimilitaristas y socialistas de izquierda.

En agosto de 1944, los anarcosindicalistas lograron comenzar a publicar el peri√≥dico ilegal “Arbeiders Eenheid” con una tirada de 250 a 400 ejemplares. El grupo hab√≠a estado particularmente activo en Amsterdam y Twente, pidiendo la creaci√≥n de consejos de trabajadores. M√°s tarde apareci√≥ el peri√≥dico “Bedrijfsgemeenshap” [28]. Posteriormente, los sindicalistas holandeses participaron en el nuevo movimiento para la creaci√≥n de sindicatos unificados, que esperaban en vano sacar del control de los partidos pol√≠ticos [29].

Marcel Dieu, llamado Hem Day (con sombrero), anarquista belga que participó en la resistencia contra la ocupación alemana en Bélgica escondiendo a personas perseguidas por los nazis.

En B√©lgica, a pesar de las dif√≠ciles condiciones econ√≥micas en los primeros meses de la guerra, las detenciones y la represi√≥n policial, los anarcosindicalistas del “Centro Independiente Unitario” participaron en la lucha de los mineros por la preservaci√≥n de la jornada laboral de 7,5 horas y salarios m√°s altos en proporci√≥n a la subida de precios [30]. Despu√©s de la ocupaci√≥n del pa√≠s por las tropas nazis alemanas, todas las organizaciones libertarias cesaron sus actividades. El movimiento anarquista dej√≥ de existir como un conjunto coherente. Algunos activistas fueron v√≠ctimas de arrestos y deportaciones, otros huyeron a Francia, Gran Breta√Īa y otros pa√≠ses, y otros se mantuvieron inactivos; hubo quienes tomaron parte en la Resistencia o, por el contrario, colaboraron con las autoridades de ocupaci√≥n. El conocido anarquista antimilitarista Hem Day sigui√≥ escondiendo refugiados y les ayud√≥ a salir del pa√≠s a trav√©s de una red que se extiend√≠a hasta Sudam√©rica [31]. La ocupaci√≥n de Noruega y Dinamarca por Alemania tambi√©n paraliz√≥ las actividades de peque√Īos sindicatos anarcosindicalistas en esos pa√≠ses (NSF y Fagopposition, respectivamente); sus afiliados fueron apresados ‚Äč‚Äčy el peri√≥dico dej√≥ de funcionar.

Los anarquistas de los países de Europa del Este intentaron oponer resistencia armada contra la ocupación alemana y los regímenes pro-alemanes.

En septiembre de 1939, Polonia fue ocupada por tropas alemanas y sovi√©ticas. A diferencia de la mayor√≠a de los anarquistas del mundo, los anarquistas y sindicalistas polacos tomaron una posici√≥n antialemana (y antisovi√©tica) enfatizada, declarando, sin embargo, que pretenden luchar contra el enemigo por su cuenta, independientemente de los partidarios polacos del capitalismo [32]. Josef Grinberg, un destacado activista de la Federaci√≥n Anarquista, que fue detenido por las autoridades sovi√©ticas, muri√≥ en un campo de prisioneros de Siberia. Los libertarios polacos comenzaron a reorganizar sus fuerzas en la clandestinidad. Ya en octubre de 1939, los antiguos dirigentes de la federaci√≥n sindical ZZZ (en la que participaban los anarquistas y sindicalistas de la preguerra), K. Zakrzewski y J. Szurig (ambos fueron asesinados en 1941) crearon un sindicato ilegal “Wolnosc i Lud” (en 1941 rebautizado en Uni√≥n de Sindicalistas Polacos, ZSP). En diciembre, se formaron “departamentos de lucha” de este sindicato, bajo el mando de Stefan Kapuscinski (ejecutado en Varsovia el 29 de mayo de 1943) [33]. El grupo estaba formado por personas de diferentes or√≠genes y creencias, participando incluso un ex Fiscal General del pa√≠s [34]. La ZSP busc√≥ bloquear los c√≠rculos socialistas y democr√°ticos, participando en un intento de formar una “tercera fuerza”, independiente tanto del gobierno burgu√©s en el exilio, como de los comunistas y la Uni√≥n Sovi√©tica. En 1942, junto con el Partido Dem√≥crata Polaco y el grupo socialista popular “Libertad” de Lwow, el ZSP crearon el “Frente de Izquierda Patri√≥tica”, que en 1944 se fusion√≥ con el Comit√© Popular Supremo (creado por los Socialistas de Izquierda): se cre√≥ la “Centralizaci√≥n de los partidos democr√°ticos, socialistas y se organizaron partidos sindicalistas”. Los sindicalistas publicaron varias publicaciones clandestinas: los √≥rganos centrales “Akcja” (1939-1941) y “Sprawa” (1941-1944), la revista program√°tica y te√≥rica “Czyn”, el peri√≥dico informativo “Iskra”, el peri√≥dico campesino “Sprawa hlopska”, el peri√≥dico juvenil “Mysl mlodych”, y varios folletos y octavillas. Los comit√©s de f√°brica se establecieron en algunos lugares (especialmente en Varsovia y cerca de Kielce), por iniciativa de la ZSP [35]. La ZSP ten√≠a entre 2.000 y 4.000 miembros. Sus organizaciones (“cientos de ellas”) operaban en √°reas de Varsovia, Kielce y en el sur; y en Lwow estaban en alianza con los Socialistas Populares [36].

Mitin de la organizaci√≥n sindicalista polaca ZwińÖzku ZwińÖzk√≥w Zawodowych (ZZZ), que no logr√≥ ingresar en la AIT debido a la Segunda Guerra Mundial.

Una parte de los antiguos miembros anarquistas de la ZZZ asociados con Alfons Pilarski (que estuvo en la clandestinidad en Varsovia desde mayo de 1942), form√≥ en 1940 el grupo “Walka ludu”. En 1941 fue rebautizado como la organizaciones sindicalista “Wolnosc” [37]. A diferencia de la ZSP, este grupo critic√≥ duramente al r√©gimen de Pilsudski de antes de la guerra y se refiri√≥ a te√≥ricos anarquistas como Bakunin, Malatesta et al. El “Wolnosc” ten√≠a grupos de lucha en Varsovia y la regi√≥n de Kielce. Public√≥ “Droga wolnosci”, m√°s tarde “Walka ludu” y “Towarzysz pancerny” [38].

Las opiniones de los sindicalistas polacos mezclaban extra√Īamente elementos de revoluci√≥n social y nacionalismo. Abogaron por la creaci√≥n despu√©s de la guerra de una “Polonia socialista y libertaria” federal independiente, que al mismo tiempo incluir√≠a tambi√©n √°reas en el Oder y el Mar B√°ltico y liderar√≠a la “uni√≥n de los pueblos eslavos” [39].

Las milicias de los Socialistas de Izquierda, sindicalistas, la Centralizaci√≥n, el Bund y otras organizaciones se unieron en el Ej√©rcito Popular Polaco (PAL) en 1943-1944. Este ej√©rcito contaba con varios miles de combatientes y actuaba principalmente en las grandes ciudades (Varsovia, Lodz, Kielce y otras) y alrededor de ellas. Los grupos combatientes de la ZSP y de “Wolnosc” realizaron ataques guerrilleros y ataques de sabotaje; sus organizaciones han estado trabajando entre los trabajadores enviados a trabajar en Alemania y entre los soldados alemanes, y ayudaron a esconder a los jud√≠os. Colaboraron en la uni√≥n de unidades no comunistas en el “Ej√©rcito Nacional” (AK), pero conservaron su autonom√≠a [40].

En 1944, los sindicalistas (incluido Pilarski) tomaron parte activa en el Levantamiento de Varsovia, formando un “acuerdo sindicalista rebelde”. Se organizaron en la “104¬™ compa√Ī√≠a sindicalista” de AK y en la “brigada sindicalista” que operaba en diferentes zonas de la ciudad. La 104a compa√Ī√≠a captur√≥ el 2 de septiembre la estaci√≥n telef√≥nica y el edificio del archivo e iz√≥ una bandera roja y negra [41]. Durante el levantamiento en Varsovia, la ZSP y el “Wolnosc” publicaron el peri√≥dico “Syndikalista”, que fue editado por un activista de la Federaci√≥n Anarquista de antes de la guerra, Pawel Lew Marek, que escap√≥ en 1943 del gueto de Varsovia y luch√≥ en el 104a compa√Ī√≠a sindicalista. A la llegada de las tropas sovi√©ticas, S. Szwedowski, jefe de la ZSP, disolvi√≥ la organizaci√≥n en febrero de 1945.

Syndykalista, √≥rgano de la ZwińÖzek Syndykalist√≥w Polskich (ZSP), organizaci√≥n cuyos grupos armados lucharon contra los nazis y se disolvi√≥ en 1945.

En algunos pa√≠ses, los anarquistas y anarcosindicalistas se unieron a la lucha antifascista, tratando de tomar una posici√≥n m√°s o menos independiente en ella para jugar un papel independiente, si es posible. En Bulgaria, formaron peque√Īos grupos guerrilleros que lucharon contra las fuerzas armadas de r√©gimen profascista (en las regiones de Veliko Tarnovo y Gabrovo) [42]. Osip Tsebry, un ex makhnovista, logr√≥ regresar ilegalmente a Ucrania, y en 1942 form√≥ una unidad guerrillera en la regi√≥n de Kiev, que, siguiendo la tradici√≥n de Makhno, se opuso tanto a Alemania como a la Uni√≥n Sovi√©tica hasta el invierno de 1943, cuando fue derrotado por las tropas alemanas [43]. En Hungr√≠a, un peque√Īo grupo de estudiantes anarquistas (“Juventud Libre” o “Cinturones rojos”) particip√≥ en grupos guerrilleros e intent√≥ organizar acciones de sabotaje en Budapest a finales de 1944, incluido el aplastamiento de los buques de guerra fluviales y la explosi√≥n del dep√≥sito de municiones. Una parte de los libertarios h√ļngaros se inclin√≥ por cooperar con los comunistas, y otra se opuso y quiso preservar la independencia [44].

Los anarquistas italianos en la clandestinidad b√°sicamente se mantuvieron comprometidos con las ideas expresadas anteriormente por Errico Malatesta. Partieron de la opini√≥n de que el derrocamiento de la dictadura fascista no conducir√° directamente a la revoluci√≥n libertaria, ya que los anarquistas no son lo suficientemente fuertes como para destruir la dictadura por s√≠ solos. Pero entonces, en su opini√≥n, la segunda etapa de la lucha ten√≠a que comenzar de inmediato: por los verdaderos objetivos anarquistas. Esperaban ganar y defender durante la resistencia contra el fascismo y en la transici√≥n una especie de “espacios libres”, que luego puedan ser utilizados para la actividad social-revolucionaria.

Sobre la conferencia libertaria clandestina convocada en junio de 1942 en G√©nova, se afirm√≥: “Porque el fascismo es el primer objeto que se quiere romper, y cualquier huelga, quienquiera que se haga, siempre es deseable, estamos en esta acci√≥n con las armas en el mano codo con codo incluso con aquellos elementos cuyas metas entran en conflicto con las nuestras o no est√°n definidas… Pero en cuanto caiga el primer objetivo, que es el fascismo, cada una de las tendencias revolucionarias har√° sus propias demandas… el comportamiento deber√≠a ser, creemos, el siguiente: s√≠, trabajar contra el fascismo junto con cualquiera, pero exigirle a todo el mundo el derecho a expresar nuestros sagrados principios libertarios” [45]. Comenz√≥ a construirse una red de contactos entre peque√Īos grupos informales y activistas individuales; Hubo una serie de reuniones interregionales ilegales en Florencia. Una poderosa huelga en todo el pa√≠s en marzo de 1943 dio nuevos impulsos y esperanzas a los anarquistas para obligar al r√©gimen a aumentar los salarios de los trabajadores. El 16 de mayo de 1943 en una reuni√≥n en Florencia, se fund√≥ la Federaci√≥n Comunista Libertaria de Italia (FCL), a la que se unieron grupos del norte y centro del pa√≠s. Esta Federaci√≥n public√≥ y distribuy√≥ un manifiesto que conten√≠a una especie de “programa m√≠nimo”. Proclam√≥ la condena de la guerra como producto del sistema capitalista, apoy√≥ cualquier oposici√≥n al r√©gimen en el sentido de antifascismo intransigente, subray√≥ la necesidad de defender la libertad de expresi√≥n, de prensa y de asociaci√≥n y evitar cualquier “dictadura revolucionaria” durante el per√≠odo de transici√≥n. Tambi√©n expres√≥ el deseo de abolir la monarqu√≠a y de establecer una “federaci√≥n libre de comunas aut√≥nomas, formada por productores libres” [46]. Los anarquistas intentaron mantener una reuni√≥n secreta con los representantes del Partido Comunista, pero fracasaron.

Publicaciones anarquistas italianas publicadas en 1944 en la clandestinidad.

En julio de 1943 cay√≥ el r√©gimen de Mussolini. El 8 de septiembre, una conferencia de anarquistas en Florencia decidi√≥ reanudar la publicaci√≥n del peri√≥dico “Umanita nova” e inst√≥ a los trabajadores de los otros partidos antifascistas a crear un frente unido de trabajadores [47]. Sin embargo, el proyecto nunca se realiz√≥ debido a la actitud hostil de los principales partidos y organizaciones antifascistas. En algunos lugares, los anarquistas lograron ponerse de acuerdo en la cooperaci√≥n con escisiones ultraizquierdistas del Partido Comunista, por ejemplo, con los bordiguistas cuyo Partido Comunista Internacionalista hizo campa√Īa por el “frente proletario √ļnico” en un esfuerzo “para evitar que los trabajadores fueran envenenados por la propaganda de guerra” [48]. . En 1944, incluso la Liga de Consejos Revolucionarios se fund√≥ en Mil√°n, pero dur√≥ poco.

Desde el oto√Īo de 1943, los anarquistas italianos participaron en la lucha de resistencia rebelde contra las tropas fascistas alemanas y los partidarios de Mussolini en el norte de Italia. En la mayor√≠a de los casos, se incorporaron a las unidades guerrilleras del Partido de Acci√≥n, del Partido Comunista o del Partido Socialista, combatiendo activamente en estas unidades y en ocasiones incluso asumiendo puestos de mando, pero estaban “completamente subordinados a la hegemon√≠a de otras fuerzas de izquierda” [49]. Sin embargo, hab√≠a algunas fuerzas guerrilleras anarquistas: en G√©nova (las tropas de la FCL “Pisacane” y “Malatesta”; unos 400 combatientes), Carrara (unidades “Lucetti”, “M.Schirru”, “Garibaldi Lunense”, “Elio”, “R. Macchiarini” y de la Federaci√≥n Anarquista, unos 1000 combatientes), Lucca, Pistoia (destacamento “Silvano Fedi”, m√°s de 50 combatientes), Mil√°n (unidades “Malatesta” y “Bruzzo”; 1300 combatientes), Como (destacamento “Amilcare Cipriani”), Pav√≠a (brigada “Malatesta”), etc. [50].

Algunos anarquistas participaron en la creaci√≥n de “Comit√©s de Liberaci√≥n” territoriales y de f√°brica. Todav√≠a esperaban que la lucha armada contra el fascismo pudiera convertirse de alguna manera en una revoluci√≥n social. Como escribi√≥ m√°s tarde uno de los investigadores, “una propuesta del ‘Frente Unido de los trabajadores’… frente a los activistas sindicales y miembros ordinarios de los partidos de izquierda, fue… una parte del proyecto que consider√≥ los primeros cuerpos de resistencia clandestina como elementos del contrapoder en el esp√≠ritu del anarquismo y los consejos obreros… La participaci√≥n de los anarquistas en los comit√©s de liberaci√≥n en las f√°bricas debe ser vista bajo esta luz, y no como una concesi√≥n al programa democr√°tico de la lucha por la liberaci√≥n como un segundo Rissorgimento” [51]. Pero en la realidad, los anarquistas italianos no han logrado promover su l√≠nea revolucionaria libertaria [52]. Adem√°s, el otrora poderoso movimiento sindicalista revolucionario no hab√≠a sido recreado. La mayor√≠a de los anarquistas prefirieron trabajar en una central sindical unificada, la Confederaci√≥n General del Trabajo de Italia, cuya direcci√≥n pertenec√≠a a los comunistas y socialistas.

Congreso anarquista celebrado en Carrara (15-19 septiembre 1945).

En la neutral Suiza, las autoridades en agosto de 1940 detuvieron toda actividad del grupo en Ginebra, que manten√≠a contactos con la Internacional anarcosindicalista, y cesaron la publicaci√≥n de su √≥rgano, “Le Reveil anarchist” [53]. Los anarquistas suizos comenzaron a publicar un panfleto ilegal mensual. En el pa√≠s trabaj√≥ un comit√© de asistencia a los refugiados espa√Īoles internados en Francia [54]. Un veterano del movimiento anarquista, Luigi Bertoni apoy√≥ a los anarquistas italianos que viv√≠an en Piamonte, Lombard√≠a y Las Marcas y cre√≥ un movimiento antimilitarista clandestino “Pierde para ganar”. Sus miembros distribuyeron literatura ilegal [55].

Suecia sigui√≥ siendo el √ļnico pa√≠s europeo en el que los sindicatos anarcosindicalistas operaban legalmente al final de la guerra, a pesar de las conocidas limitaciones pol√≠ticas, la prohibici√≥n de facto de las huelgas y la persecuci√≥n de los opositores al servicio militar. Los sindicalistas suecos quer√≠an a toda costa evitar la entrada del pa√≠s en la guerra [56]. A√ļn expresaron la esperanza de la ca√≠da del capitalismo, pero tambi√©n enfatizaron el “lado positivo” de la democracia y llamaron a luchar por la preservaci√≥n de las libertades democr√°ticas [57]. En el sindicalismo sueco (el sindicato SAC y la Federaci√≥n Juvenil Sindicalista) apareci√≥ un ala que abogaba por el rechazo de un antimilitarismo estricto y la defensa de la democracia contra el totalitarismo, aceptaba el servicio en el ej√©rcito e incluso la participaci√≥n de voluntarios al lado de Finlandia en la “Guerra de Invierno” con la Uni√≥n Sovi√©tica en 1939-1940. Estas diferencias provocaron despu√©s de la guerra el colapso de la organizaci√≥n juvenil, la crisis de la central sindical anarcosindicalista y la revisi√≥n de sus antiguas posiciones anarcosindicalistas tradicionales en 1952.

En general, podemos concluir que la Segunda Guerra Mundial encontr√≥ al movimiento anarquista y anarcosindicalista en gran parte desorientado y debilitado. No ten√≠a fuerza para elevar a la clase trabajadora a la revoluci√≥n en respuesta al estallido de la guerra, como se hab√≠a planeado antes. Incluso donde los libertarios tomaron parte activa en la lucha contra el nazismo y el fascismo, no pudieron imponer una huella significativa en el desarrollo posterior de los acontecimientos. La Segunda Guerra Mundial no pod√≠a ser “su” guerra. El celo generalizado de la lucha por la “liberaci√≥n nacional” fortaleci√≥ la ideolog√≠a nacionalista y estatista entre las masas. La ca√≠da del r√©gimen fascista permiti√≥ a los anarquistas y anarcosindicalistas restaurar grupos y organizaciones legales para comenzar una nueva reuni√≥n de fuerzas dispersas y dispersas. En Europa del Este despu√©s de la guerra, las actividades anarquistas pronto resultaron imposibles debido a la represi√≥n de los nuevos reg√≠menes estalinistas.

