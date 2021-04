–

P煤blico ha tenido acceso a v铆deos del Centro de Entrenamiento de las Unidades de Intervenci贸n Policial (UIP) de La Enira (Ja茅n) en los que se entonan himnos que ensalzan al “uipero gran guerrero” dedicado a “expulsar al invasor”. Muchos llevan insignias y camisetas del “Castigador”, h茅roe de Marvel y violento vigilante dedicado a tomarse la justicia por su mano.

Seg煤n Canal Sur Noticias (RTVA), es “uno de los mejores centros de entrenamiento en intervenci贸n policial que hay en toda Europa” e imparte “cursos de reciclaje semanalmente para los mejores polic铆as que tenemos aqu铆 en Espa帽a”. Se trata del Centro de Entrenamiento de las Unidades de Intervenci贸n Policial (UIP) de La Enira en la estaci贸n de Linares-Baeza y unos 300 polic铆as llegan semanalmente a ese poblado para hacer pr谩cticas.

En este centro formativo se hacen las pruebas para formar parte de las Unidades Especiales y por eso tiene fama de ser el centro policial m谩s duro que hay en Espa帽a. “Curiosamente, los cursos m谩s duros son aquellos de selecci贸n de personal para determinadas unidades, que adem谩s son cursos duros por su propio contenido y porque son muy selectivos” 鈥揺xplicaba hace unos a帽os a RTVA Jorge Bugar铆n, jefe del Centro de Pr谩cticas Operativas La Enira鈥. “Es decir, hay cursos que duran a lo mejor dos meses y que tienes que ir aprobando cada d铆a. El d铆a que no superas la evaluaci贸n que los instructores hacen, simplemente pierdes la posibilidad de hacer esa especialidad y te tienes que volver a tu plantilla”.

Porque, adem谩s de las UIP, en La Enira tambi茅n se entrenan las unidades de desactivaci贸n de explosivos (TEDAX), que practican all铆 con el robot de detonaci贸n controlada y los trajes para la guerra qu铆mica.

Los antidisturbios se autodenominan “uiperos”, por la UIP

Pero los m谩s numerosos son los antidisturbios, pues en La Enira se preparan unos 3.000 cada a帽o, y hace poco se gradu贸 all铆 la Promoci贸n XXXIV de las UIP, cuyos miembros se autodenominan “uiperos” y que tienen sus m谩s importantes misiones en Madrid, de lejos el principal centro de manifestaciones y movilizaciones callejeras de toda Espa帽a.

En La Enira fueron entrenados los antidisturbios que participaron en las cargas del pasado mi茅rcoles contra los manifestantes antifascistas de Vallecas, despu茅s de que el l铆der de Vox, Santiago Abascal 鈥搎ue celebraba all铆 un mitin no autorizado del partido de extrema derecha鈥, bajara del atril para romper con sus guardaespaldas la barrera policial y provocar a los vecinos que protestaban por ese acto de propaganda ultra.

Los agentes de la UIP golpearon a manifestantes e incluso a periodistas, en una actuaci贸n de apoyo a los miembros del partido ultra que ha sido denunciada tanto por las asociaciones de vecinos como por Podemos y otras formaciones. Abascal tiene estrechas relaciones con integrantes de las UIP, como demuestra la imagen de este tuit que fue subida a la red social dos d铆as despu茅s de los incidentes de Vallecas.

El pasado 27 de febrero se clausur贸 en La Enira el curso de especializaci贸n en intervenci贸n policial de la Promoci贸n XXXIV de las UIP, que es de obligado cumplimiento para la Unidad de Prevenci贸n y Reacci贸n (UPR). Dur贸 15 d铆as y lo describi贸 as铆, a trav茅s de la cuenta de Twitter, un portavoz de la Polic铆a Nacional:

“La primera semana es todo teor铆a, basada en materia y temas de actualidad, al objeto de que el funcionario pueda patrullar y salir a la calle con las mejores nociones jur铆dico-t茅cnicas posibles, y luego la segunda semana consiste en unas pr谩cticas que se desarrollan en diferentes instalaciones policiales y militares al objeto de poder desplegar y dar respuesta a cualquier incidente de orden p煤blico que pudiera surgir en la ciudad donde desarrolla sus funciones la UPR”.

No obstante, dos v铆deos tomados al final de esas pr谩cticas de intervenci贸n policial, a los que P煤blico ha tenido acceso, muestran que tambi茅n se imparten a los integrantes de la UIP unos principios de moral y disciplina paramilitar, incluso de exaltaci贸n del “uipero gran guerrero” dedicado a “expulsar al invasor”, que poco tienen que ver con el mantenimiento del orden p煤blico en las urbes de un pa铆s democr谩tico con derechos fundamentales de manifestaci贸n y reuni贸n.

Este pr贸ximo v铆deo muestra a la Promoci贸n XXXIV de las UIP, al finalizar su instrucci贸n en La Enira, coreando las estrofas que les va cantando un instructor:

“Uipero gran guerrero quiero ir contigo a expulsar al invasor”

Caminando bajo el sol / con el monte alrededor / son los hijos de la er铆a / UIP lo son de honor.

Y esos hombres tan curtidos / por el fr铆o y el calor / por la sed y la fatiga / UIP lo son de honor.

Canta, canta uipero / que se escuche bien tu voz / que retumben las monta帽as / y engrandezca el coraz贸n.

Uipero gran guerrero / caballero del honor / ll茅vame, quiero ir contigo / a expulsar al invasor.

Y la gente a tu paso / tus haza帽as cantar谩 / por todos los que cayeron / y murieron por la paz.

[todos juntos golpe谩ndose el pecho con la mano abierta]

Canta, canta uipero / que se escuche bien tu voz / que retumben las monta帽as / y engrandezca el coraz贸n.

Uipero, uipero / te custodio hoy al verte / ya no est谩s entre nosotros / ahora luchas con la muerte.

Uipero, uipero / ahora s茅 lo que se siente / ya no somos los gatitos / ya no somos cucarachas / ya no somos los picachu / ahora s茅 lo que es el cielo / porque ya soy uipero.

Canta, canta uipero / que se escuche bien tu voz / que retumben las monta帽as / y engrandezca el coraz贸n.

“Por Espa帽a morir茅 / por eso soy UIP”

Promoci贸n 34 / si te caes de mi mano / ahora ya somos familia / tu ser谩s siempre mi hermano.

Promoci贸n 34 / en curso de ejecuci贸n / por Espa帽a morir茅 / por eso soy UIP.

Canta, canta uipero / que se escuche bien tu voz / que retumben las monta帽as / y engrandezca el coraz贸n.

En las im谩genes se puede apreciar c贸mo uno de los dos instructores que dirigen el c谩ntico, con el brazo izquierdo en la espalda, luce una camiseta con el escudo de estilo t谩ctico militar yanqui con dise帽o de calavera de “El Castigador” (el origen del emblema es “The Punisher” de los comics Marvel sobre un vigilante italiano-estadounidense que comete asesinatos, secuestros, extorsiones e incluso torturas en su campa帽a contra el crimen), que ha sido protagonista de tres pel铆culas y dos series de TV norteamericanas de extrema violencia.

La doctrina hiperviolenta de “El Castigador”

“El Castigador” es un 铆dolo y modelo para los paramilitares y mercenarios estadounidenses, que coleccionan toda su parafernalia, pero tambi茅n lo es para muchos uiperos espa帽oles, hasta el punto de que la propia Amazon ofrece el “Parche Bordado Termoadhesivo Fotoimpreso The Punisher UIP El Dolor es Temporal… La Gloria, Eterna”, con la bandera de Espa帽a en los m谩rgenes y el escudo de las UIP (un le贸n rampante) en la frente de la calavera de “El Castigador”, cuya imagen reproducimos aqu铆.

El car谩cter extremadamente violento del personaje “The Punisher” (Francis Castle) queda patente en las populares recopilaciones de sus frases lapidarias, una de las cuales proclama: “鈥婨n ciertas situaciones extremas, la ley es insuficiente. Y para compensar su insuficiencia, es necesario actuar fuera de la ley”.

P煤blico tambi茅n ha tenido acceso a otro v铆deo de camarader铆a bajo el sol en el centro de entrenamiento de Linares, en el que un instructor riega con una manguera a los uiperos, quienes corean otra cantinela marcial que termina proclamando: “隆Hemos venido a por el curso y lesionarnos nos da igual! 隆Viva la UIP! 隆Viva Espa帽a!”

