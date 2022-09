–

“Los

aparatos de la contrainsurgencia imperialista no se reducen a la

sigla más famosa en el cine de Hollywood que cuenta con tres letras:

CIA.

En

Estados Unidos, según la literatura especializada, existen no menos

de veinte aparatos de inteligencia y contrainteligencia. A ellos se

agregan un elenco interminable de fundaciones paraestatales y

finalmente incontables ONG, que carecen completamente de autonomía.

Ni la persona más crédula, desinformada e ingenua puede a esta

altura aceptar que las ONG que inundan con sus dinerillos, no solo a

Cuba sino el conjunto de nuestro continente, pertenecen a la burbuja

incontaminada de una etérea y virginal «sociedad civil»

globalizada —aquí podemos apreciar un buen ejemplo de cómo el

imperialismo intentó apropiarse de la noción gramsciana de

«sociedad civil» para terminar convirtiéndola en un comodín

completamente funcional a su dominación.

¡Es

un secreto a voces! Esas ONG y las fundaciones que siempre caminan a

su par, son «tapaderas de la CIA», sellos legales para transferir y

blanquear dinero sucio, utilizado en la contrainsurgencia.

Por

eso, el primer problema general que recorre todos los trabajos aquí

reunidos, gira en torno a los intentos imperiales que pretenden minar

la hegemonía socialista de la Revolución Cubana, tratando de crear

artificialmente una jabonosa y falsa «izquierda» —todas las

comillas incluidas—, no revolucionaria, ajena y reacia al legado

inasimilable de Fidel Castro y el Che Guevara. Un intento de

«aproximación indirecta» —como lo hubiera denominado el célebre

estratega y capitán B.H. Liddell Hart— destinado a ganar la guerra

sin combatir, minando la moral del enemigo. Es decir, esforzándose

por construir una opción pretendidamente «democrática» —poner

aquí, igualmente, veinte pares de comillas—, contra el proyecto

comunista, al que se sigue calificando, con escasa originalidad, de

«totalitario» (¿por qué no es original esa descalificación? Pues

porque la cruzada «antitotalitaria» proviene de la guerra fría y

más precisamente del auge del macartismo —¡nacido hace nada menos

que 70 años!—, al que capitularon ideológicamente desde la

erudita y refinada Hannah Arendt hasta el marxista converso Karl

Popper, por no hablar del empleado rentado de la CIA Isaiah Berlin,

escritor de libros a sueldo y biografías por encargo contra Karl

Marx).

Este

supuesto «descubrimiento ultra novedoso», que vendría a rellenar

los presuntos agujeros vacíos del socialismo y el comunismo, donde

las palabras «democracia» y «república» se enarbolan sin nombre

ni apellido, sin referencias de clase ni determinaciones históricas,

sociales ni geopolíticas, no es tan nuevo como se postula.



Quizás

por picardía o, mucho más probablemente por simple ignorancia, se

hace tabla rasa con la historia intelectual de los debates

socialistas y comunistas frente a la tradición liberal.



No

es malo intentar innovar, porque el marxismo no puede quedarse

petrificado en la historia, pero para eso hay que tomarse el trabajo

de conocer en profundidad la historia intelectual de los problemas

que pretenden abordarse (eso que en los estudios académicos suele

denominarse «el estado del arte»). Cuando ese trabajo falta, la

ignorancia, siempre perdonable y comprensible si es inocente y

desprevenida, se transforma en imperdonable altanería y petulancia.

Y si a eso le agregamos el financiamiento de instituciones que de

ningún modo están interesadas en el conocimiento sino, lisa y

llanamente, en derrocar a la Revolución Cubana, perdón, en lograr

«la transición», el problema se complica aún más.

Durante

aproximadamente 50 años el profesor italiano Norberto Bobbio

(1909-2004) intentó convencer a los marxistas, socialistas y

comunistas de todo el mundo, que debían zambullirse en la tradición

del liberalismo para volverse más «democráticos»; esto es, para

que acepten por fin las instituciones de la dominación burguesa como

universales. Puede reconstruirse esa tozuda y persistente tarea

desarrollada por Norberto Bobbio en su libro de 1999: Ni con Marx ni

contra Marx (México, Fondo de Cultura Económica). Allí recopila

sus prolongados y numerosos intentos de convencer a los marxistas de

que abandonaran por fin la radicalidad política de Lenin y se

aproximaran a Marx desde la suavidad y el terciopelo del

social-liberalismo”.

