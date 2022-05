–

Clasificaci贸n de los sistemas sociales hist贸ricos: minisistemas, imperios-mundo y econom铆as-mundo

A los queridos y entra帽ables profesores Jos茅 Mar铆a Tortosa Blasco (espa帽ol) y Carlos Antonio Aguirre Rojas (mexicano) sin la ayuda de los cuales no hubiese llegado a conocer la obra de Immanuel Wallerstein como he llegado a conocerla. El abrazo fraterno y cordial para los dos.

鈥No estoy pidiendo superhombres intelectuales, s贸lo pido que nos pongamos unas lentes nuevas y que las utilicemos al mismo tiempo que las vamos ajustando鈥*

Immanuel Wallerstein

Por Rodolfo Crespo

Para efectuar la clasificaci贸n de los sistemas hist贸ricos hasta nuestros d铆as se han tomado, 鈥済rosso modo鈥, como punto de referencia b谩sicamente tres indicadores: la forma en que se utiliza, emplea y/o explota la fuerza de trabajo, la preponderancia de un tipo u otro de propiedad sobre los medios de producci贸n fundamentales y el grado de participaci贸n de los individuos en las principales decisiones sociales.

As铆 lleg贸 a consignarse que, s铆 la fuerza de trabajo empleada era esclava, el r茅gimen social en el que se encontraba esa zona, regi贸n o pa铆s era el esclavista; de la misma forma que s铆 eran 鈥渟iervos de la gleba鈥 en un r茅gimen de servidumbre, el sistema era feudal; mientras que si la caracter铆stica fundamental era el trabajo asalariado, el sistema era capitalista.

La m谩s c茅lebre y difundida de estas clasificaciones (y pr谩cticamente la 煤nica por lo avasalladora que fue) que tomaba en cuenta de una u otra forma todos los indicadores mencionados m谩s arriba, es la clasificaci贸n que periodiza la historia de la humanidad como si de una escalera se tratara, siempre de pelda帽os inferiores a superiores, as铆 de la Comunidad Primitiva se pasaba al Esclavismo, de 茅ste al Feudalismo y posteriormente al Capitalismo, en el cual, dec铆ase, maduraban las condiciones que hac铆an posible el tr谩nsito al Comunismo, 煤ltimo pelda帽o de la escalera social para los marxistas del viejo movimiento obrero y comunista. Aunque la historiograf铆a liberal tambi茅n coincid铆a con ese tr谩nsito de la historia por etapas siempre progresivas, es bueno precisar que nunca consider贸 el comunismo la 煤ltima etapa, sino m谩s bien una aberraci贸n en el decursar hist贸rico, de ah铆 que interpretara los acontecimientos ocurridos entre 1989-1991 en Europa del Este y la Uni贸n Sovi茅tica, como el 鈥渇in de la historia鈥 (Fukuyama) y la comprobaci贸n que el capitalismo era en la periodizaci贸n de la historia universal, el escal贸n superior y 煤ltimo de la misma.

Para los simpatizantes de esta clasificaci贸n, que eran casi todos, puesto que salvo el 煤ltimo escal贸n (el comunismo) era abrazada, tanto por liberales como por marxistas, el tr谩nsito de una etapa a otra casi siempre se hac铆a de modo violento (鈥la violencia es la comadrona de la historia鈥, dec铆a Marx), aunque tanto Marx como Lenin, trataron de darle al mismo cierta base objetiva. En el caso de Marx es c茅lebre su bien conocida sentencia de que 鈥Ninguna formaci贸n social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jam谩s aparecen nuevas y m谩s elevadas relaciones de producci贸n antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua鈥1

Y de Lenin es sabida su visi贸n al respecto en la definici贸n que da de materialismo-hist贸rico, cuando ve en el desarrollo de las fuerzas productivas el motor objetivo fundamental del tr谩nsito social2. Aunque hay que destacar que en la visi贸n marxista del cambio social, a medida que la sociedad avanza el factor objetivo pierde fuerza y protagonismo en relaci贸n al subjetivo (鈥渃onforme aumenta la profundidad de la acci贸n hist贸rica, aumenta el volumen de la masa cuya acci贸n es鈥, Carlos Marx, La Sagrada familia), y un destacado l铆der revolucionario y pol铆tico como Fidel Castro fue m谩s enf谩tico al respecto 鈥en la construcci贸n del socialismo el factor fundamental es la conciencia鈥

La creencia en este ascenso progresivo de la historia estaba tan arraigado en el pensamiento marxista que, cada vez que un movimiento revolucionario o fuerza progresista en el poder era derrotado y restaurado el antiguo r茅gimen, la explicaci贸n se buscaba en que, el desarrollo era progresivo, pero no lineal, la historia se mov铆a ascendente, pero no en l铆nea recta, hasta llegaban a justificarse te贸ricamente los mismos, bas谩ndose en una de las leyes dial茅cticas enunciadas por el fil贸sofo alem谩n Guillermo Federico Hegel, que conceb铆a el progreso en forma de espiral, de ah铆 que cualquier retroceso no era una negaci贸n de la tendencia, siempre ascendente, sino que eran parte de los zigzag hist贸ricos admitidos hasta por la propia teor铆a (recu茅rdese que el marxismo siempre consider贸 la dial茅ctica hegeliana una de sus fuentes te贸ricas), por tanto, nunca ser铆an retrocesos definitivos ni totales, sino temporales y parciales.

Como se ha expresado en otro lugar3 Wallerstein consideraba que los sistemas sociales siempre est谩n vinculados a una divisi贸n social del trabajo, espacio en el que transcurre el intercambio econ贸mico rec铆proco entre los distintos sectores y 谩reas del mismo, sin embargo, tal intercambio econ贸mico puede darse en los l铆mites de uno o de m煤ltiples sistemas culturales, peculiaridad que lleva a clasificar los sistemas sociales respectivamente en: minisistemas y en sistema-mundo.

Esta clasificaci贸n pierde inter茅s toda vez que los minisistemas ya no existen en el mundo actual, se encuentran 煤nicamente en sociedades agr铆colas o de caza y recolecci贸n muy simples, adem谩s de haber sido poco abundantes 鈥ya que cualquiera de tales sistemas estaba normalmente vinculado a un imperio por el pago de un tributo en concepto de 鈥榗ostes de protecci贸n鈥 y dejaba por ese mismo hecho de ser un 鈥榮istema鈥, al dejar de tener una divisi贸n del trabajo end贸gena. Para un 谩rea semejante, el pago del tributo supon铆a, en el vocabulario de Polanyi, dejar de ser una econom铆a de reciprocidad y pasar a participar en una econom铆a redistributiva m谩s amplia鈥

鈥Dejando a un lado los minisistemas ya desaparecidos, el 煤nico tipo de sistema social existente es un sistema-mundo, que definimos simplemente como una unidad con una 煤nica divisi贸n del trabajo y m煤ltiples sistemas culturales. De ah铆 se sigue l贸gicamente que puede haber, no obstante, dos variedades de tales sistemas-mundo, seg煤n dispongan de un sistema pol铆tico com煤n o no. Los llamaremos respectivamente imperios-mundo y econom铆as-mundo鈥4

Resumiendo el profesor Wallerstein dice: 鈥Aun aceptando la posibilidad de que podamos identificar otras formas o variedades, yo mismo he propuesto la hip贸tesis de que han existido tres formas o variedades conocidas de sistemas hist贸ricos, que he denominado minisistemas, imperios mundo y econom铆as-mundo鈥

鈥Los 鈥榤inisistemas鈥, llamados as铆 porque su espacio es peque帽o y su duraci贸n normalmente breve (unas seis generaciones), son muy homog茅neos en t茅rminos de estructuras culturales y de gobierno. Su l贸gica elemental es la 鈥榬eciprocidad鈥 de los intercambios. Los 鈥榠mperios-mundo鈥 son estructuras pol铆ticas extensas (al menos en el apogeo del proceso de expansi贸n y contracci贸n que parece ser su destino) y abarcan gran variedad de patrones 鈥榗ulturales鈥. La l贸gica elemental de este sistema es la obtenci贸n de tributos de los productores directos (en su mayor铆a rurales) que por lo dem谩s se autoadministran localmente; dichos tributos se env铆an al centro y de ah铆 se redistribuyen a una delgada pero crucial red de funcionarios. Las 鈥榚conom铆as-mundo鈥 son cadenas extensas y desiguales de estructuras de producci贸n integradas, divididas no obstantes en m煤ltiples estructuras pol铆ticas. Su l贸gica elemental es la distribuci贸n desigual del excedente acumulado en favor de quienes pueden ejercer varios tipos de monopolios temporales en las redes de mercado. Se trata de una l贸gica 鈥榗apitalista鈥 鈥5

驴Cu谩l ha sido la historia de la relaci贸n y/o coexistencia de las tres variedades de sistemas hist贸ricos?

鈥En la era preagr铆cola hab铆a m煤ltiples minisistemas, cuya desaparici贸n constante sol铆a depender en gran medida de percances ecol贸gicos y de la escisi贸n de grupos que hab铆an crecido demasiado. Nuestro conocimiento al respecto es muy escaso; carecemos de documentos escritos y nos vemos limitados a reconstrucciones arqueol贸gicas. Durante el periodo comprendido entre, digamos, 8000 a.de n.e. y 1500 de n. e., coexistieron en el planeta m煤ltiples sistemas hist贸ricos de las tres variedades. El imperio-mundo era la forma 鈥榝uerte鈥 durante esa 茅poca, ya que, doquiera que se extendiera, destru铆a y/o absorb铆a tanto minisistemas como econom铆as-mundo y, cuando uno de ellos se contra铆a, dejaba espacio para que se volvieran a crear minisistemas y econom铆as-mundo. Gran parte de lo que denominamos la 鈥榟istoria鈥 de este periodo es la historia de dichos imperios-mundo, lo que es comprensible dado que manten铆an a escribas culturales para que registraran lo que suced铆a. Las econom铆as-mundo eran una forma 鈥榙茅bil鈥 que nunca sobreviv铆a mucho tiempo, ya que se desintegraban, se integraban o se convert铆an en un imperio-mundo (mediante la expansi贸n interna de una sola unidad pol铆tica)鈥

鈥Alrededor del a帽o 1500, una de esas econom铆as-mundo6 se las arregl贸 para no sufrir ese destino. El 鈥榮istema-mundo moderno鈥 naci贸, por razones que habr铆a que explicar7, de la consolidaci贸n de una econom铆a-mundo, por lo que tuvo tiempo para alcanzar su pleno desarrollo como sistema capitalista. Debido a su l贸gica interna, esta econom铆a-mundo capitalista se extendi贸 m谩s tarde hasta abarcar todo el globo, y en ese proceso absorbi贸 a todos los minisistemas e imperios-mundo existentes. As铆, hacia finales del siglo XIX exist铆a por primera vez en la historia un 煤nico sistema hist贸rico; nos encontramos todav铆a en esa situaci贸n鈥8

De las econom铆as-mundo e imperios-mundo debemos agregar algunos aspectos caracter铆sticos m谩s para evitar confusiones.

鈥Desde un punto de vista emp铆rico podemos constatar que las econom铆as-mundo han sido estructuras inestables que evolucionaban hacia la desintegraci贸n o la conquista por un grupo que la transformaba en un imperio-mundo. Ejemplos de tales imperios-mundo surgidos de econom铆as-mundo son las llamadas grandes civilizaciones de los tiempos modernos, como China, Egipto, Roma鈥 (cada una de ellas en el periodo correspondiente de la historia). Por otro lado, los llamados imperios del siglo XIX, como Gran Breta帽a o Francia, no fueron en absoluto imperios-mundo, sino Estados-naci贸n con ap茅ndices coloniales que operaban en el marco de una econom铆a-mundo鈥 (En otro lugar, Wallerstein habla de ellas como 鈥渆structuras imperiales en el seno de la econom铆a-mundo capitalista鈥 lo que es muy diferente de imperios-mundo, mencionando entre ellas en los 煤ltimos cien a帽os a Gran Breta帽a, Austria-Hungr铆a y m谩s recientemente la URSS/Rusia) todas las cuales ya se han desintegrado)

鈥Los imperios-mundo eran b谩sicamente redistributivos en su forma econ贸mica. Sin duda generaban conjuntos de mercaderes que se dedicaban al intercambio econ贸mico (primordialmente al comercio a larga distancia), pero tales grupos, por grandes que fueran, constitu铆an una parte menor de la econom铆a total y no determinaban b谩sicamente su trayectoria. El comercio a larga distancia tend铆a a ser, como argumenta Polanyi, un 鈥榗omercio administrado鈥 y no comercio para el mercado, que utilizaba 鈥榩uertos comerciales鈥鈥

鈥Hasta el surgimiento de la econom铆a-mundo moderna en el siglo XVI en Europa no se produjo el pleno desarrollo y predominio econ贸mico del comercio mercantil. Se trataba del sistema llamado capitalismo. Capitalismo y econom铆a-mundo (esto es, una 煤nica divisi贸n del trabajo pero m煤ltiples entidades pol铆ticas y culturas) son dos caras de la misma moneda. Una no es la causa del otro. Estamos simplemente definiendo el mismo fen贸meno indivisible por diferentes caracter铆sticas鈥9

Pr贸xima entrega: Los aportes te贸ricos de Immanuel Wallerstein III. El capitalismo, es el sistema-mundo en el que vivimos desde fines del siglo XIX.

