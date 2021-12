–

KLAUS SCHWAB, EL HOMBRE CELOFAN

Hay brujos y brujos, y en la liga de aprendices podemos empezar con nuestro educado y trist贸n Klaus. As铆 como el grupo Bilderberg es una reuni贸n donde prima el secretismo, Klaus es la cara p煤blica del 芦globalismo禄. Ha sido el anfitri贸n necesario de un tinglado muy parecido al Bilderberg Group, cuyo objetivo era el de construir, con paciencia infinita, una red de cargos de liderazgo a lo largo del mundo.

Apadrinado por el tambi茅n alem谩n (de nacimiento) Henry Kissinger, su profesor en Harvard, consigui贸 pasar de ser un oscuro ingeniero a ser una rutilante estrella para los conspiran贸icos del mundo.

Pero los inicios no fueron tan f谩ciles. Empez贸 sirvi茅ndoles agua mineral a gente que en ese momento eran quienes realmente manejaban el cotarro.

El tinglado nace en 1970, cuando la Uni贸n Europea era poco m谩s que una uni贸n aduanera entre B茅lgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, media Alemania e Italia poco despu茅s de la publicaci贸n del 芦Informe Davignon禄, otro hombre que acab贸 en Bilderberg, por cierto, que propon铆a que Europa actuase con una sola voz a nivel internacional.

Irlanda, Dinamarca y el Reino Unido estaban negociando su entrada en ese momento, por tanto era un proyecto que interesaba a chicos como Henry Kissinger, para vigilar qu茅 demonios pensaba hacer esta gente o simplemente para llevar las riendas.

El bueno de Klaus era un joven ambicioso que ten铆a que buscarse la vida, y parece que de alguna manera le encargaron montar el circo.

El met贸dico Klaus era el hombre id贸neo para organizar una especie de campeonato europeo de charlas aburridas. Pero no todo eran sesudas peroratas, tambi茅n tiene tiempo para el romance y termina casado con su secretaria, que es lo que ten铆a m谩s a mano.

Un art铆culo de RAIR FUNDATION comentado por Ernst Wolff nos cuenta algunas cosas de los humildes inicios de este hombre:

鈥淓l WEF, que originalmente se llam贸 European Management Forum hasta 1987, logr贸 reunir a 440 ejecutivos de 31 pa铆ses ya en su primera reuni贸n en febrero de 1971鈥, lo que, como se帽ala Wolff, fue un logro inesperado para alguien como Schwab, que ten铆a muy poca experiencia internacional o profesional antes de esto. Wolff cree que la raz贸n puede deberse a los contactos que Schwab hizo durante su educaci贸n universitaria, incluido ser alumno de nada menos que del asesor de seguridad nacional y secretario de Estado (de EE.UU) Henry Kissinger. Wolff tambi茅n se帽ala que mientras Schwab estuvo all铆, 鈥渓a Harvard Business School hab铆a estado en proceso de planificar un foro de gesti贸n propio, y es posible que Harvard acabase deleg谩ndole la tarea de organizarlo鈥

Pero adem谩s Klaus es un chico con ideas propias, pese a que casi nunca le escucha nadie. Ese mismo a帽o (1971) publica un librito, 芦Moderne Unternehmensf眉hrung im Maschinenbau芦, que es unas especie de manual de estilo norteamericano de c贸mo aprender a bailar siguiendo los diagramas, pero orientado a las industrias de maquinaria.

El librito aborda sus ideas o mejor dicho, su idea, ya que al parecer no ha tenido otra y sigue con los mismo desde 1971.

Klaus invent贸 la sopa de ajo en los que el denomina 芦STAKEHOLDERS禄, una red de intereses que debe satisfacer a accionistas, prestamistas, clientes, suministradores, empleados, econom铆a y finalmente a la sociedad y al estado.

De ah铆 saca un concepto al que llama 芦Stakeholder capitalism禄. 脡l piensa que una empresa ideal no puede estar guiada por 芦Capitalismo de accionistas禄 o 芦Capitalismo de estado禄, si no por el suyo, que es m谩s guay, mezcla de negocio y filantrop铆a, tema que tiene un tufillo parecido al de los tinglados de Bill Gates.

Al a帽o siguiente consigue colocarse como profesor en la Universidad de Ginebra, y en unos pocos a帽os, como hombre respetable, pasa a formar parte de The Swatch Group, de The Daily Mail Group y del Vontobel Holding. Y entra en el consejo del Bilderberg Club. Nuestro h茅roe est谩 por todas partes.

Pero Klaus no solo es una cara bonita. Tambi茅n cuanta con algunos logros, pocos, si tenemos presente que en 50 a帽os caben en un cuarto de folio:

1979 鈥 El Foro se convierte en la primera instituci贸n no gubernamental en iniciar una asociaci贸n con las comisiones de desarrollo econ贸mico de China. Eso sucede justo al firmar el decreto de un solo hijo. Eso desembocar铆a en el tratado Chino-Europeo de 1985.

1988 鈥 Los primeros ministros Andreas Papandreou de Grecia y Turgut Ozal de Turqu铆a se embarcan en una iniciativa de paz, estableciendo una 芦l铆nea directa禄 de crisis y prometiendo evitar la guerra. Obviamente era una operaci贸n engrasada por Kissinger.

1994 鈥 El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shimon Peres, y el presidente de la OLP, Yasser Arafat, conversan hasta altas horas de la noche sobre la retrasada retirada israel铆 de Gaza y Jeric贸. Un asistente habl贸 de 芦una atm贸sfera de compromiso禄. Otra vez podemos detectar la larga sombre del jefe.

1999 鈥 El Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, anuncia el 芦Pacto Mundial禄, para dar 芦un rostro humano al mercado mundial禄 en la reuni贸n anual del Foro.

Annan pidi贸 a los l铆deres empresariales que establecieran est谩ndares laborales, de derechos humanos y ambientales globales y dijo: 芦Tenemos que elegir entre un mercado global impulsado 煤nicamente por c谩lculos de ganancias a corto plazo y uno que tenga rostro humano禄. Como vemos, es un logro que se qued贸 en un brindis al sol.

2001 鈥 El jefe de Microsoft Corp, Bill Gates, promete 100 millones de d贸lares para ayudar a desarrollar una vacuna africana contra el SIDA que podr铆a estar lista dentro de cinco a帽os. La curiosa idea de que se puede desarrollar una vacuna 芦africana禄 podr铆a despertar alguna incertidumbre. 驴Son los 芦africanos禄 diferentes en el tema del SIDA? De todas formas, la nueva vacuna fue un fracaso, cosa que le suele pasar a nuestro caritativo Bill.

2002 鈥 El Foro proporciona una plataforma para la creaci贸n de una Red de Recursos para Desastres, aprovechando los recursos de las empresas de la industria de la ingenier铆a y el transporte para ayudar con los esfuerzos de socorro en casos de cat谩strofre. Se trata de un nuevo brindis al sol, creando un grupo de bur贸cratas haciendo informes que nadie lee. Eso ha dado pie a una nueva rama de las Naciones Unidas, con m谩s bur贸cratas solucionando problemas con m谩s informes.

2005 鈥 La actriz Sharon Stone recauda 1 mill贸n de d贸lares en cinco minutos para la malaria en la cumbre de Davos, mientras que el brit谩nico Tony Blair comparti贸 una plataforma con la estrella de rock Bono y el hombre m谩s rico del mundo, Bill Gates, para prometer ayuda a 脕frica. Aparte del famoso cruce de piernas, esta actriz junto a muchos otros -Matt Damon (otro alumno de Harvard), Leonardo di Caprio, y otras caras con glamour para las que se crea el premio 芦Crystal Awards禄鈥 han sido los encargados de darle vidilla al tinglado de Klaus, aunque es de justicia reconocer que la lista de logros del equipo es un palmar茅s pat茅tico para tanta agua mineral y champagne malgastados. Nadie es perfecto 鈥

Otro interesante art铆culo del peri贸dico suizo REPUBLIC nos cuenta su triste presente, antes de la llegada de Trump, que gracias a Steve Bannon y la man铆a que le tiene al pobre Klaus, le puso de nuevo en el candelero.

芦Nadie sab铆a en ese momento que vendr铆a Trump. La gente de Schwab solo habl贸 de 鈥済randes cambios en el 煤ltimo minuto鈥. Se ve铆an tan felices como ni帽os antes de que se presentaran los regalos. Comprensible. El jefe hab铆a logrado un golpe de relaciones p煤blicas que el Foro Econ贸mico Mundial necesitaba con urgencia. La Primera Guardia boicote贸 el Congreso de Davos con una frecuencia cada vez mayor. En lugar de los primeros ministros, vinieron sus ministros, en lugar de los ejecutivos corporativos, sus directores de finanzas. Los fraseadores leen textos escritos por su departamento de publicidad; Los auto-promotores no quer铆an lanzar los micr贸fonos. Incluso el habitual Bill Clinton habl贸 en la sala de chat, el recinto ferial y el bazar. Por las noches, la gente se paraba a tomar aperitivos masticables o beb铆a cerveza en eventos que recordaban a las salidas de la empresa. Hab铆an pasado los d铆as de 1959 cuando los aperitivos ba帽ados en oro y el Cheval blanc se serv铆an a 1550 francos la botella. Angela Merkel apareci贸 r谩pidamente en la fiesta de Burda. Incluso los manifestantes ya no quer铆an venir a Davos. El Congreso se hab铆a vuelto demasiado aburrido para ellos.禄

Pero la herramienta m谩s 煤til del foro ha sido sin duda el GLOBAL LEADERS FOR TOMORROW SCHOOL, entre los que encontramos a Angela Merkel (promoci贸n de 1992), Nicolas Sarkozy (el presidente franc茅s de bolsillo) y Tony Blair (Reino Unido, nuestro querido miembro del pacto de las Azores), junto a Aznar, que al parecer estuvo por all铆. Por una de esas casualidades, o quiz谩 no, el pdf que deber铆a contener informaci贸n se ha esfumado de la Web.

Se sustituy贸 por un nuevo invento, el YOUNG GLOBAL LEADERS en el 2004, donde jovencitos ambiciosos y prometedores son puestos bajo la tutela de Klaus. Por esa incubadora han pasado gente tan 芦poco禄 sospechosa como Mark Zuckerberg, que con 19 a帽itos hab铆a creado en Harvard (casualidades) Facebook, David Mayer de Rothschild o Emanuel Macron.

Curiosamente, muchos de los que han pasado por all铆 son piezas clave en el tinglado 鈥淎genda 2030鈥.

Los pesos pesados han confiado en este discreto funcionario. Con el tiempo Klaus se ha ido quedando solo, al ser el m谩s joven, con solo 83 primaveras, ya que los que cortaban el bacalao han ido pasando a mejor vida o est谩n a un paso de ello. De alg煤n modo es su gran momento. Siempre que le dejen, claro.

Pero obviamente solo es un pe贸n de algo m谩s grande

http://astillasderealidad.blogspot.com