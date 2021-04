Los arqueólogos descubren en Madrid 150 fosas comunes más de las que se tenían registradas

–

De parte de Nodo50 April 2, 2021 237 puntos de vista

Las fosas comunes que guardan restos humanos de fallecidos durante la Guerra Civil y la represi贸n franquista en Madrid est谩n poco estudiadas. El muestra 54 (exhumadas o a煤n sin intervenir) y algunas ni siquiera est谩n bien georreferenciadas. Arqueoantro, la sociedad de arqueolog铆a y antropolog铆a que ha obtenido una subvenci贸n del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr谩tica para ampliar el estudio, sin haber terminado la investigaci贸n, ha encontrado ya 150.





El arte como bot铆n de guerra: c贸mo el franquismo expoli贸 lo que la Rep煤blica intent贸 salvaguardar

La mayor铆a de estos nuevos 150 puntos en el mapa de la Comunidad de Madrid se han hallado mediante un rastreo en los archivos de la Causa General, la judicializaci贸n que hizo la dictadura de lo que consider贸 hechos delictivos en el territorio en guerra controlado por la Rep煤blica. Se trata, por tanto, de fosas de la retaguardia de la zona republicana, donde fueron enterrados los asesinados por el bando franquista. Casi todas las fosas franquistas ya han sido exhumadas en un trabajo que, mejor o peor, ya hizo el r茅gimen.

A Jes煤s Mart铆n, arque贸logo de Arqueoantro, le ha llamado la atenci贸n c贸mo fosas bien conocidas ni siquiera est谩n adecuadamente situadas en el mapa, como es el caso de las siete fosas de Paracuellos del Jarama 鈥搖na de ellas conten铆a los restos exhumados de la fosa de Soto de Aldovea, en el t茅rmino de Torrej贸n de Ardoz鈥, que aparecen localizadas en el centro del pueblo. “Esto da idea de c贸mo est谩 hecho el mapa de fosas”, se帽ala Mart铆n. Es m谩s, desde la , en el a帽o 2014 en Arganda del Rey, apenas se han realizado intervenciones. Del mapa publicado actualmente todas, salvo cuatro, aparecen como intervenidas, siendo una de ellas Paracuellos y otra el Valle de los Ca铆dos. El 83% de esas fosas que le constan al Gobierno est谩n vaciadas por haber sido trasladadas, precisamente, a Cuelgamuros durante la dictadura.

Al respecto de las fosas de la retaguardia de la zona franquista, este investigador piensa que “hay muy pocas identificadas”. Han incorporado los osarios dentro de la necr贸polis de La Almudena donde se enterr贸 a los 2.936 fusilados en la tapia del cementerio, el grueso de la represi贸n sistematizada en Madrid. El destino de esos restos, que se cre铆an incinerados, ha sido puesto en cuesti贸n por la aparici贸n de huesos en uno de los dos osarios sin exhumar dentro de La Almudena.





Lo que est谩 mucho menos identificado, y es en lo que los investigadores quieren centrar ahora su trabajo, es la posible existencia de fosas resultantes de enterramientos de la represi贸n en caliente en la retaguardia de las tropas de Franco a medida que este ej茅rcito entraba a Madrid en marzo de 1939, en especial por los pueblos que acompa帽an la entrada a la ciudad por la carretera de Extremadura. En esta zona tambi茅n hay constancia de soldados enterrados en el campo, sin se帽alizar, que hubieran fallecido en el frente.

Para este trabajo, a煤n sin hacer, toman como punto de partida las investigaciones de Ernesto Vi帽as, de la asociaci贸n Brunete en la Memoria y gran conocedor de esta zona. Es un terreno cribado en gran medida no por las aportaciones acad茅micas sino por la ciudadanas. De hecho, Arqueoantro pide la colaboraci贸n de cualquier persona que conozca la existencia de fosas no se帽aladas, que puede ponerse en contacto con esta asociaci贸n en el correo mapadefosasmadrid @ gmail.com y .

Otras dos grandes fosas que no constan en el mapa original y que est谩 investigando Arqueoantro est谩n situadas, una en Alcal谩 de Henares y otra en Colmenar Viejo, donde se estima que podr铆a haber m谩s de cien personas enterradas. Mart铆n no puede hacer todav铆a una estimaci贸n de cu谩ntas personas no identificadas pueden seguir enterradas en estas 200 fosas, que se anticipa que se convertir谩n en muchas m谩s. “Las fosas comunes franquistas s铆 que fueron tratadas y exhumadas durante el franquismo, pero es algo que se hizo de manera bastante chapucera”, advierte. Esta apreciaci贸n se desprende de la falta de identificaci贸n de muchos de esos cuerpos cuando hab铆a pasado muy poco tiempo desde el enterramiento, como en los 414 cad谩veres que fueron exhumados del Soto de Aldovea en 1939, de los que solo pudieron identificar a 20.

Entre l铆neas, estas “chapuzas” se pueden leer en los informes de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad de Madrid adjuntados a la Causa General, como el que emite el forense al respecto de una exhumaci贸n de unos restos cad谩vericos del Cementerio de Aravaca para su reinhumaci贸n en el Cementerio del Este 鈥揺l actual Cementerio de La Almudena鈥: unos trabajos que no se hab铆an realizado “de manera completa” y en cajas donde deb铆a haber dos o tres cad谩veres, se han encontrado cinco “entremezclados”. En las conclusiones, el t茅cnico a帽ade: “Si los peritos no asisten desde los primeros momentos al proceso de identificaci贸n, est谩n expuestos a colocarse en la ruta del fracaso”.

“El franquismo se encarg贸 de hacer su propia reparaci贸n grupal pero no individual, cuando pudieron haberlo hecho porque ten铆an los datos para hacerlo”, a帽ade Jes煤s Mart铆n.