December 15, 2021

El Estado fascista turco atac贸 Shengal (Sinjar) dos veces en la 煤ltima semana. Merwan Bedel fue asesinado en el primer ataque. El objetivo del segundo ataque fue el edificio de la Asamblea Popular de Xanesor.

Estos 煤ltimos ataques turcos con UAV (veh铆culos a茅reos no tripulados) contra Shengal se producen en el mismo momento de los ataques de ISIS en el territorio de Bashur (Kurdist谩n iraqu铆). Los ataques de ISIS est谩n aumentando en 谩reas donde el estatus deber铆a determinarse sobre la base del art铆culo 140 de la Constituci贸n iraqu铆, pero eso nunca se ha hecho y, por lo tanto, estas regiones se enfrentan a conflictos y ataques. La raz贸n de eso es tema para otro art铆culo. Sin embargo, es de destacar que la Rep煤blica turca ha intensificado sus ataques contra Shengal en tal proceso.

Nadia Murad se帽al贸 este hecho en su cuenta oficial de Twitter, diciendo que 鈥淭urqu铆a, un miembro de la OTAN, est谩 aterrorizando a la comunidad yezid铆 en lugar de apuntar a ISIS鈥, y luego se帽al贸 a las potencias extranjeras diciendo: 鈥淟a comunidad internacional tiene una responsabilidad moral oponerse a la agresi贸n turca鈥.

La Fundaci贸n Yezid铆es Libres, que tiene sus sedes en los Pa铆ses Bajos, Estados Unidos y Shengal, tambi茅n pidi贸 a Irak, al Gobierno Regional del Kurdist谩n (GRK), la OTAN y el Consejo de Seguridad de la ONU, que asuman la responsabilidad: 鈥淟os ataques a茅reos turcos contra Shengal deben terminar de inmediato. Primero, ISIS vino para destruir a los yezid铆es. Ahora, los aviones de combate y los aviones de reconocimiento turcos est谩n atacando desde el aire. 驴D贸nde est谩 la comunidad internacional? 驴Cu谩ntas personas yezid铆es tienen que morir para detener a Turqu铆a?鈥.

La iniciativa de Nadia Murad y de la Fundaci贸n Yezid铆es Libres coinciden en que Turqu铆a apunt贸 contra los yezid铆es en sus ataques a Shengal. Sin embargo, la prensa del Partido Democr谩tico de Kurdist谩n (PDK), o mejor dicho Kurdistan24 y BasNews, citan al PKK como el objetivo de los ataques. Merwan Bedel es el 鈥淐omandante del PKK鈥 y el edificio de la Asamblea Popular de Xanesor se llama 鈥渟ede del PKK鈥, seg煤n estos medios de comunicaci贸n.

Sin embargo, el Estado turco en s铆 no ha hecho hasta ahora una declaraci贸n oficial sobre ninguno de los ataques. En otras palabras, incluso el perpetrador no intenta defenderse diciendo 鈥淵o dispar茅 al PKK, no a los yezid铆es鈥, pero 驴por qu茅 estos medios de comunicaci贸n necesitan publicar noticias tan manipuladoras y falsas? Esto necesita ser cuestionado.

Merwan Bedel fue copresidente del Consejo Ejecutivo de la Administraci贸n Aut贸noma de Shengal.

Antes de eso, luch贸 contra ISIS y fue comandante de las Unidades de Resistencia de Shengal (YB艦) durante muchos a帽os. Merwan Bedel era un yezid铆 honorable, que decidi贸 resistir en agosto de 2014 contra ISIS a pesar de que el PDK y las fuerzas militares iraqu铆es dejaron a la gente de Shengal sin protecci贸n ante ISIS. Eligi贸 defender a su pueblo y su tierra con su vida. Con su determinaci贸n de luchar, su compromiso con su tierra e identidad, se convirti贸 en uno de los pioneros de la comunidad yezid铆 de Shengal.

En otras palabras, se convirti贸 en representante de la voluntad de los yezid铆es de Shengal.

Por eso, Turqu铆a lo asesin贸. El r茅gimen fascista de los partidos AKP y MHP est谩 apuntando a la voluntad de los yezid铆es de Shengal. Por eso, bombarde贸 el edificio de la Asamblea Popular. La Asamblea Popular es la instituci贸n, en Xanesor, donde la gente discute los problemas de la comunidad organizada yezid铆, busca soluciones a estos problemas y toma decisiones. En otras palabras, es el lugar donde se simboliza la voluntad de la sociedad.

No es una coincidencia que los ataques a茅reos turcos contra Shengal aumentaran despu茅s del acuerdo del 9 de octubre de 2020 (entre el PDK, Bagdad, Turqu铆a y Estados Unidos), o mejor dicho, la conspiraci贸n.

Porque estos ataques se llevan a cabo seg煤n ese acuerdo. En primer lugar, hay que ver esto. El acuerdo, que se hizo a pesar de la oposici贸n de los yezid铆es, fue promovido por Estados Unidos y la ONU, y fue firmado por Erbil y Bagdad, ataca principalmente la voluntad de los yezid铆es de Shengal.

Su objetivo es romper la voluntad de los yezid铆es, que respondieron al genocidio de ISIS, organiz谩ndose y resistiendo. Quieren impedir la autodeterminaci贸n de los yezid铆es, quieren establecer control y ejercer su poder sobre ellos, y volver a la situaci贸n anterior al 3 de agosto de 2014.

Sin embargo, 驴es posible que una sociedad que se ha enfrentado al genocidio olvide lo que pas贸? Un pueblo que ha alcanzado el significado y la conciencia de la obstinaci贸n organiz谩ndose y resistiendo, 驴se rendir谩 a otra persona?

El objetivo de cualquier ataque a Shengal es la voluntad de los yezid铆es que se organizaron despu茅s del genocidio de ISIS. La misma voluntad est谩 resistiendo los ataques de potencias regionales y extranjeras. Por tanto, la 煤nica forma de frustrar las pol铆ticas coloniales contra los yezid铆es es defender y fortalecer su voluntad en Shengal.

FUENTE: Meral 脟i莽ek / Yeni 脰zg眉r Politika / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

