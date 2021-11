–

Duran Kalkan, miembro del Consejo Ejecutivo del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), habló con la agencia de noticia ANF sobre el papel de las potencias mundiales que aceptaron el establecimiento de una dominación genocida sobre Kurdistán por parte de varios estados mientras ignoraban a los kurdos.

Según Kalkan, la existencia de la cuestión kurda permite a Estados Unidos, a los estados miembros de la OTAN, a Rusia y a otras potencias mundiales obtener beneficios económicos y políticos. También debilita a Turquía, Irán, Irak y Siria, y los hace más dependientes del apoyo externo. Por consiguiente, Estados Unidos y la OTAN están a favor de este conflicto y no quieren que se resuelva la cuestión kurda, ya que saldrían perdiendo económica y políticamente. Por lo tanto, estas fuerzas no quieren que los kurdos desaparezcan por completo.

Kalkan señaló que estas potencias consideraban que la fundación de la República turca era adecuada para su propia seguridad. En consecuencia, ofrecieron un apoyo desproporcionado al movimiento kemalista (por Mustafá Kemal) y al Estado turco. Además, ignoraron la postura colaboracionista y la realidad genocida de este Estado y su hostilidad hacia los armenios, kurdos, asirios y griegos.

De hecho, Estados Unidos y la OTAN están muy contentos de que sea el Estado turco quien divida al Kurdistán y lo someta a una hegemonía genocida colonialista, señaló Kalkan. Dijo que por eso prestan apoyo para mantener las condiciones actuales. Al mismo tiempo, han aceptado que el Estado turco se establezca como una potencia colonialista-genocida en Kurdistán.

“El objetivo de anexionar, de nuevo, el antiguo territorio del Imperio Otomano, especialmente Rojava y el Kurdistán del Sur (Bashur), es un elemento definitorio de la mentalidad y la política del Estado turco”, remarcó Kalkan.

A continuación, publicamos la primera parte de la entrevista con Duran Kalkan.

-¿Cuál es la agenda o estrategia de la OTAN, y de Estados Unidos, en particular, con respecto a la invasión turca del Kurdistán del Sur, y en relación con la KCK (Unión de Comunidades de Kurdistán)?

-Los ataques invasivos del Estado turco contra Rojava y el Kurdistán del Sur no pueden considerarse por separado de su soberanía colonialista y genocida sobre el Kurdistán del Norte (Bakur, sudeste de Turquía). En consecuencia, los ataques genocidas en cuestión tienen el objetivo de destruir la existencia de los kurdos, como en el norte, y llevar a cabo un genocidio kurdo. Este es, definitivamente, su objetivo principal y fundamental. El Estado turco y su actual gobierno fascista de los partidos AKP-MHP, han visto claramente que, a menos que se lleve a cabo un genocidio en las otras partes del Kurdistán, en primer lugar en el Kurdistán del Sur y en Rojava, para erradicar los logros kurdos allí, no será posible lograr un resultado exitoso de los ataques genocidas llevados a cabo en el norte. Esto se debe a que los avances democráticos en una parte del Kurdistán afectan a la conciencia, la organización y las acciones prácticas para la lucha por la libertad y la democracia en otras partes.

En ese caso, si Turquía desea completar su genocidio kurdo, tiene que dirigir sus ataques contra la existencia y la libertad de los kurdos en todas las partes del Kurdistán y en el extranjero. Esta es la conclusión a la que han llegado el Estado turco y sus gobiernos tras más de 40 años de ataques al PKK con el objetivo de destruirlo u obligarlo a rendirse.

Las invasiones turcas de Rojava y el Kurdistán del Sur tienen dos objetivos principales. Por supuesto, una mirada más cercana revela muchos más objetivos, como el uso de los ataques de la ocupación turca como una herramienta en el contexto de los conflictos de intereses regionales e incluso globales. Pero podemos considerar como cruciales los dos objetivos básicos siguientes.

En primer lugar: perpetrar un genocidio kurdo. En resumen, el objetivo más importante de los ataques de ocupación es erradicar la conciencia, la voluntad, la organización y las conquistas kurdas libres y destruir la existencia de los kurdos. Esto no significa sólo una fuerza militar, una estructura política, económica, organizativa, sino que la intención es no dejar nada que sea kurdo, incluso a nivel de espíritu, sentimiento o idea. Quieren destruir todo lo que constituye a los kurdos.

Turquía ya está haciendo todo lo posible para llevar a cabo un genocidio cultural y masacres físicas en el Kurdistán del Norte. Está cambiando la demografía de la región, desplazando por la fuerza a los kurdos de su tierra natal y aplicando una política de asimilación. Todo lo que constituye a los kurdos está siendo sometido a un genocidio cultural: La historia, la lengua y la cultura kurdas están siendo turquificadas, y la existencia kurda se ha convertido en una materia prima para la construcción de la nación turca, con la intención de no dejar nada en este mundo que sea kurdo.

El mismo objetivo está detrás de la invasión de Rojava y el Kurdistán del Sur. Es vital saber y entender esto. Porque se trata de hechos. Su objetivo es destruir las conquistas kurdas, eliminar el estatus ganado en esas dos partes y llevar a cabo un genocidio kurdo. Por lo tanto, lo que ha tenido lugar en Afrîn, Girê Spî y Serêkaniye, no es diferente de lo que se ha hecho en el Kurdistán del Norte.

Es evidente que el Estado turco y el gobierno fascista del AKP-MHP están cometiendo un genocidio en las zonas ocupadas. También es evidente que los ataques en las zonas kurdas del sur de Heftanin, Metina, Zap y Bradost tienen el mismo propósito. En consecuencia, es necesario considerar los ataques en Rojava y el Kurdistán del Sur como parte del genocidio que se está perpetrando contra los kurdos. Los ataques contra el PKK se están llevando a cabo con el mismo objetivo, ya que el PKK es la fuerza fundamental que representa y desarrolla la existencia de los kurdos. Para erradicar a los kurdos, es decir, para cometer un genocidio contra los kurdos, es necesario primero destruir al PKK, por lo que el PKK es el objetivo principal.

El segundo objetivo de la invasión es ocupar Rojava y el Kurdistán del Sur, es decir, poner todo el Kurdistán dentro de las fronteras de la República Turca, al igual que durante el antiguo Imperio Otomano. Esto forma parte de la política “neo-otomana” del Estado turco de expansionismo en Oriente Medio. Mientras que en el pasado esto era algo que se comentaba a puerta cerrada, ahora algunos círculos lo expresan abiertamente. Este Comité de Unión y Progreso (İttihat ve Terakki), o política enverista, y la política de los kemalistas, muestran que, aparte de algunos matices, en esencia no hay diferencia entre ellas.

La forma en que Tayyip Erdoğan y Devlet Bahçeli están manejando esto expresa una combinación de la forma de hacer de los enveristas y los kemalistas. El objetivo de anexionar de nuevo el antiguo territorio del Imperio Otomano, especialmente Rojava y el Kurdistán del Sur, es un elemento que define la mentalidad y la política del Estado turco. Mientras que el Comité de Unión y Progreso y Enver Pasha lo hicieron abiertamente, los kemalistas trataron de hacerlo de forma más encubierta. Por ejemplo, la toma de Hatay. Somos conscientes de que Mustafa Kemal legó el “Pacto Nacional” (Misak-ı Millî) ambición de utilizar todas las oportunidades para retomar estas tierras para el Estado turco. En consecuencia, Turquía pretende anexionarse territorios y perseguir el expansionismo para impulsar su objetivo de convertirse en una fuerza imperialista regional.

Sin embargo, dado que la puesta en práctica de esto requiere condiciones adecuadas, no siempre se menciona ni se lleva a cabo abiertamente. Cuando las condiciones lo permiten y hay oportunidades, se hacen esfuerzos para dar pasos en esta dirección. En general, son cautelosos y prudentes y no declaran sus objetivos descaradamente.

Ahora que la OTAN y Estados Unidos están apoyando al Estado turco y al fascismo del AKP-MHP en la invasión de Rojava y el Kurdistán del Sur, es necesario evaluar esta estrategia a la luz de los objetivos de Turquía mencionados anteriormente porque Turquía toma como base y protege las fronteras que surgieron después de la Primera Guerra Mundial y se consolidaron después de la Segunda Guerra Mundial, y de las cuales la OTAN y Estados Unidos aprueban. Somos conscientes de que estas fronteras políticas dividieron el Kurdistán en cuatro partes y aceptaron el establecimiento de una dominación genocida del Kurdistán por parte de varios estados mientras se ignoraba a los kurdos. En consecuencia, la soberanía colonialista-genocida del Estado turco sobre el Kurdistán no cuenta con la oposición de Estados Unidos y la OTAN, sino que, por el contrario, es aprobada y apoyada.

De hecho, Estados Unidos y la OTAN están muy contentos de que sea el Estado turco quien divida el Kurdistán y lo someta a una hegemonía genocida colonialista. Por eso prestan apoyo para mantener las condiciones actuales. Están de acuerdo con que el Estado turco se establezca como potencia colonialista-genocida en el Kurdistán. Su aprobación se demostró al convertir a Turquía en miembro de la OTAN tras la Segunda Guerra Mundial. Así, asumieron la responsabilidad de la seguridad del país. Por lo tanto, hoy apoyan la mentalidad y las políticas genocidas del Estado turco. Turquía se ha aprovechado de esto al montar ataques tanto en el Kurdistán del Sur como en Rojava, además de su campaña en curso en el Kurdistán del Norte. Continúa con sus esfuerzos para ocupar y anexionar Rojava y el Kurdistán del Sur, demostrando una unidad de mentalidad y política entre Estados Unidos, la OTAN y Turquía.

Entonces, ¿no hay diferencias? Sin duda las hay. Por un lado, hay desacuerdos de vez en cuando sobre la aplicación práctica de las políticas descritas anteriormente. Por otro lado, están las contradicciones y los conflictos sobre los intereses económicos y políticos. Estados Unidos y varios miembros de la OTAN se benefician de los resultados de la política colonialista-genocida del Estado turco hacia los kurdos; es decir, de las dificultades que Turquía encuentra a causa de ella. Cuanto más busque Turquía un enfrentamiento abierto con los kurdos, más dependerá de los estados mencionados. Esto les permite obtener un acceso aún mayor a los recursos de Turquía y aumentar así sus beneficios. Por lo tanto, alientan a Turquía ya que les conviene a sus intereses. Por supuesto, somos conscientes de que se trata de un conflicto de intereses entre estados capitalistas.

Sin embargo, hay una diferencia de perspectiva en el sentido de que la mentalidad y la política del Estado turco es erradicar todo lo que pertenece a los kurdos, mientras que este no es el caso de Estados Unidos y la OTAN ya que no hay ningún beneficio para ellos. Supongamos que el pueblo kurdo fuera completamente eliminado y asimilado, y que los kurdos fueran turquificados, persianizados y arabizados. En este caso, no habría ningún problema kurdo ya que no quedaría ningún kurdo.

En esta situación, ¿qué pasaría? No quedaría ningún conflicto entre los kurdos y Turquía-Siria-Irán-Irak. Por lo tanto, desaparecería la posibilidad de que Estados Unidos y los demás Estados de la OTAN se beneficiaran económica y políticamente del conflicto. La existencia de la cuestión kurda permite a Estados Unidos, a los Estados miembros de la OTAN, a Rusia y a otras potencias mundiales obtener beneficios económicos y políticos. También debilita a Turquía, Irán, Irak y Siria y los hace más dependientes del apoyo externo. Por consiguiente, Estados Unidos y la OTAN están a favor de este conflicto y no quieren que se resuelva la cuestión kurda, ya que saldrían perdiendo económica y políticamente. Por lo tanto, estas fuerzas no quieren que los kurdos desaparezcan por completo.

Entonces, ¿qué es lo que quieren? No quieren que los kurdos sean completamente aniquilados, ni quieren que los kurdos establezcan un sistema unificado, libre y democrático en todo el Kurdistán, ya que el ambiente de conflicto entre los kurdos y los estados regionales desaparecería. Este objetivo determina la política de estas potencias hacia los Estados regionales, pero también hacia los kurdos.

La “estrategia KCK” de Estados Unidos y la OTAN se basa en esto y continúa, siendo su prioridad el apoyo a Turquía. En consecuencia, se apoyan todo tipo de asaltos colonialistas-genocidas-ocupantes-anexos turcos.

En segundo lugar, no comparten el objetivo turco de erradicar totalmente a los kurdos. Lo que quieren que desaparezcan son las fuerzas kurdas que se organizan y actúan promoviendo una voluntad libre y democrática y las ideas correspondientes. En otras palabras, no quieren al KCK, ya que expresa la libre voluntad kurda.

Entonces, ¿qué quieren de la KCK? Quieren que sea como el PDK (Partido Democrático del Kurdistán). Como se oponen a la KCK, apoyan plenamente los ataques turcos contra el PKK y la KCK. Mientras que Turquía quiere destruir por completo al PKK y al KCK, fuerzas como Estados Unidos y la OTAN desean que se transforme en un nuevo movimiento tipo PDK.

¿Qué significa transformarse en el PDK? Significa actuar en función de los intereses de la familia, el clan y la región en lugar de los de la unidad nacional kurda. Significa aplicar una política interesada de colaboración y rendición en lugar de una basada en la libre existencia de la totalidad de los kurdos, su unidad, su comunidad y su propia fuerza de voluntad. Es decir, significa tener una mentalidad y una política que acepte la relación y la alianza entre el PDK y el AKP-MHP. Es evidente que estar en una alianza con el fascismo del AKP-MHP hoy en día es oponerse a la unidad kurda, a la libertad kurda, a la democracia kurda y a las relaciones y una alianza con otras fuerzas democráticas.

¿Qué representa? Movilizar todos los recursos de los kurdos en interés de su propia familia y dinastía, vender los valores democráticos nacionales del Kurdistán y establecer relaciones y una alianza con una fuerza genocida como el fascismo del AKP-MHP, que es el más reaccionario, dictatorial, genocida y hostil a los kurdos, para sus propios intereses. Esto es lo que representa. En esto consiste la agenda de Estados Unidos y la OTAN para la KCK. Tratar de convertir a la KCK en una entidad colaboracionista como el PDK, con una mentalidad y una política que rechaza la libertad, la democracia, la existencia y la unidad kurdas. Su objetivo es transformar la KCK para que actúe a favor de los intereses de Estados Unidos y de la OTAN. Es evidente que este es su plan estratégico y táctico que están tratando de implementar.

-¿Cuál es la agenda de Europa, y en particular de Alemania, como miembros de la OTAN y como bloque independiente, con respecto a Turquía y a la invasión del Estado turco en el Kurdistán del Sur?

-En primer lugar, permítanme afirmar que no parece realista que Alemania sea un bloque independiente. Incluso si tal cosa fuera cierta, sería débil. Sería más exacto decir que se esfuerza por actuar en función de sus propios intereses económicos y trata de priorizar sus intereses económicos y su explotación sobre todo lo demás.

No somos los únicos que decimos esto. Hace poco, la canciller Merkel declaró: “Nuestra posición política se basa en los intereses económicos y la explotación”. Además, Alemania es uno de los Estados que más necesita de la OTAN. En este sentido, se asemeja a Turquía. De la misma manera que el Estado turco supera muchas de sus debilidades apoyándose en la OTAN, garantizando su seguridad a través de la misma, algo similar puede decirse de Alemania. Por lo tanto, no es en absoluto cierto, aunque pueda haber contradicciones a causa de ciertas diferencias sobre intereses económicos, decir que Alemania se mantiene alejada de la OTAN y que ha creado un bloque separado. Definitivamente no es así.

Si definimos la postura de Alemania de esta manera, resulta más fácil comprender la actitud de Alemania ante los ataques de ocupación de Turquía en el Kurdistán del Sur. Al igual que todo lo demás, esto explica su enfoque de la ocupación de Rojava y el Kurdistán del Sur, basado como está en sus intereses económicos y su política de explotación.

Fue Alemania el primer Estado que dio una respuesta positiva al proyecto de inversión presentado a la ONU con un mapa por Tayyip Erdoğan, que prevé la retirada de todas las fuerzas existentes de Idlib hasta Derik, en Rojava, y el asentamiento de los refugiados allí. Alemania dijo que dicho proyecto podría ser evaluado y que participaría en la preparación e inversión. Su enfoque de la ocupación del Kurdistán del Sur es el mismo.

Somos conscientes de que Alemania ha aprovechado todas las oportunidades para desarrollar sus relaciones económicas y financieras con Irak. También sabemos que Alemania mantiene una estrecha relación económica con Irán, a pesar de las problemáticas relaciones de este país con Estados Unidos y la OTAN. Hoy en día, estas relaciones son mucho más fuertes que antes. Alemania también mantiene relaciones similares con el GRK (Gobierno Regional del Kurdistán; Kurdistán del Sur) y es uno de sus principales patrocinadores. Por ello, Alemania aborda la ocupación de Turquía en el Kurdistán del Sur sobre esta base.

Dado que los gobiernos de Irán, Irak y Hewlêr no se oponen a la ocupación turca del Kurdistán del Sur, sino que, por el contrario, la apoyan, es evidente que Alemania también la apoyará. Sus intereses económicos están detrás de esta postura de apoyo.

Alemania siempre ha estado a favor de que Oriente Medio sea gobernado por Turquía. A lo largo de la historia, Alemania construyó sus intereses económicos, políticos y militares en el marco de la supervisión turca, desarrollando así sus relaciones con el imperio otomano. Mientras que, por un lado, deseaba explotar los recursos de Oriente Medio, por otro, calculaba que podría llegar a la India a través de Oriente Medio, lo que era necesario en el marco de su lucha con Gran Bretaña. Por consiguiente, sus relaciones con los otomanos continúan sobre esta base con la República de Turquía. Alemania siempre ha apoyado la política expansionista de Turquía hacia Oriente Medio, porque calcula que así podrá alcanzar y explotar más recursos. Por lo tanto, Alemania no se opondrá a que el Estado turco ocupe o incluso se anexione diferentes regiones de Rojava, el Kurdistán del Sur o incluso otras partes de Oriente Medio. Tal vez actúe como si se opusiera a tales actos cuando se exprese una oposición general, pero seguirá ofreciendo apoyo de forma encubierta. Esto debe entenderse, ya que este es el posicionamiento estratégico histórico en el que se basan el Estado alemán y su sistema de capital. Por lo tanto, ni Estados Unidos ni Alemania se oponen a la ocupación turca de Rojava y el Kurdistán del Sur. Al contrario, la apoyan. Cuando no pueden expresarlo abiertamente, lo hacen de forma encubierta. Sus políticas con respecto a Irán y al Kurdistán del Sur así lo exigen, al igual que sus relaciones económico-políticas con Turquía y su proximidad estratégica. Mientras el capital alemán siga aplicando esta política hegemónica, no será posible cambiar la postura política de Alemania en este asunto.

¿De qué manera se manifiesta esta política? ¿En qué tipo de relación y alianza continúa de forma encubierta y con qué tipo de organización? Por supuesto, para responder a estas preguntas es necesario realizar una investigación que revele la verdad, ya que algunas cosas se llevan a cabo de forma clandestina y no llegan a la prensa ni al ámbito público. En lo que respecta a estas relaciones y alianzas secretas, en particular, debe revelarse cómo apoya Alemania la ocupación del Estado turco.

También es necesario que se exponga mejor el apoyo abierto prestado a Turquía. No olvidemos que las armas que Turquía utiliza en sus ataques de Afrin a Avaşîn, Zap y Xakurke son armas de la OTAN, de Estados Unidos o de Alemania. Se están utilizando vehículos blindados alemanes para llevar a cabo estas ocupaciones. Los tanques alemanes están en las calles de Afrin perpetrando un genocidio kurdo. Esto no es algo que no se vea o no se sepa, pero los medios de comunicación no lo cubren suficientemente. El apoyo que Alemania presta a ese genocidio no se expone ni se revela suficientemente. En primer lugar, corresponde a los medios de comunicación alemanes y a los demócratas alemanes sacar esto a la luz, ya que algo así daña sobre todo la democracia y la libertad alemanas. Fortalece al capital alemán, debilitando en consecuencia al pueblo alemán y dejando a los trabajadores alemanes en una posición más débil. Hace que Alemania apoye el fascismo-colonialismo-genocidio y socava la democracia y la libertad alemanas. Esto está claro. En ese caso, todo el mundo debe ver esta realidad. En particular, los revolucionarios y demócratas alemanes deben desenmascarar estas políticas y librar una lucha más eficaz contra ellas.

-¿Puede hablarnos de los acontecimientos clave en la transición del imperio otomano al Estado turco moderno; cuáles fueron las transformaciones clave realizadas en este periodo, y qué del Estado otomano se conservó en la nueva República turca? ¿Qué papel desempeñaron en este proceso el proyecto de turquificación y el genocidio de otros pueblos?

-En primer lugar, está el Tanzimat Fermanı (Edicto Imperial de Reorganización/Edicto de Gülhane) de 1839. Este edicto estableció los primeros principios y el programa para la transición del imperio otomano al Estado-nación turco.

El segundo acontecimiento clave fue la Declaración de la Primera Era Constitucional de 1876 (Birinci Meşrutiyet). La fundación de una Cámara de Diputados (Meclis-i Mebusa) fue el segundo paso hacia la fundación de un Estado-nación.

El tercer paso clave fue la declaración de la Segunda Era Constitucional en 1908 (İkinci Meşrutiyet). Se reabrió la Cámara de Diputados, el sistema otomano quedó completamente superado y se abrió el camino para que el Comité de Unión y Progreso tomara el poder, lo que supuso una aceleración del proceso de formación del Estado-nación turco. Sobre la base de estos desarrollos centrales, las bases de la República Turca fueron establecidas de hecho por la administración creada por el Comité de Unión y Progreso.

También podemos decir que el gobierno del Comité de Unión y Progreso (CUP) se constituyó como un prototipo de República Turca. Lo que queda es comprender y evaluar correctamente el gobierno de la CUP y su posterior transición a la fundación de la República Turca Kemalista. Esta transición tuvo lugar durante y después de la Primera Guerra Mundial, tomando forma en torno a la derrota del gobierno de la CUP.

No olvidemos que Mustafa Kemal era miembro de la CUP, un general, y que la camarilla kemalista formaba parte de la CUP. Definitivamente no estaba separada de ella. Pero la postura política de Mustafa Kemal Pasha no era la misma que la de Talat, Enver y Cemal pashas. La diferencia entre ellos puede expresarse así: mientras que Talat, Enver y Cemal seguían políticas imperialistas más abiertas y tenían objetivos expansionistas para que el imperio otomano abarcara a los pueblos turcos de Asia Central, Mustafa Kemal consideraba tales políticas aventureras, teniendo un enfoque político que podemos llamar más concreto o realista, previendo la protección del estado otomano existente. Aparte de eso, no había ninguna diferencia entre ellos.

Tras los Congresos de Sivas y Erzurum, lo primero que hizo Mustafá Kemal fue inaugurar el nuevo parlamento en Ankara el 23 de abril de 1920. Esto muestra claramente hasta qué punto su política se basaba en la Tanzimat Fermanı y en la 1ª y 2ª Eras Constitucionales.

Mientras se fundaba dicho parlamento en Ankara, los cuadros de la CUP estaban reunidos en Estambul y no participaron en dicha inauguración. Sin embargo, un número importante de los que asistieron a los congresos de Sivas y Erzurum eran miembros de la CUP, por lo que es indiscutible que los que participaron en la apertura del Parlamento de Ankara formaban parte del movimiento de la CUP.

Además, mientras se inauguraba el parlamento en Ankara, Estambul estaba bajo ocupación estatal extranjera, lo que significaba que los cuadros de la CUP de allí no podían desempeñar ningún papel en el nuevo gobierno. Cuando quedó claro que la autoridad del parlamento de Ankara aumentaría, estos cuadros se dirigieron a Ankara, algunos abiertamente y otros de forma clandestina. En consecuencia, sabemos que los cuadros de la CUP de Estambul desempeñaron un papel predominante en la formación de la República Turca en Ankara. Hay continuidad. Es un hecho indiscutible que casi todas las figuras principales que participaron en el establecimiento del Estado turco, en primer lugar İsmet İnönü, eran miembros de la CUP. Sólo Talat, Enver y Cemal quedaron fuera. De hecho, ellos establecieron la soberanía sobre el nuevo estado, por lo que podemos decir que el estado turco fue una continuación del gobierno de la CUP. La transición fue de Estambul a Ankara y la llegada al poder de la camarilla antes más débil, el movimiento kemalista. La “República turca” sustituyó al Imperio Otomano. Estos fueron los cambios fundamentales que se produjeron.

Aparte de eso, en realidad la mentalidad y la política del Comité de Unión y Progreso continuaron. Con la desaparición de Talat, Enver y Cemal pashas, Mustafá Kemal pasha tomó el relevo, haciéndose realidad la diferencia de entendimiento político antes señalada. En particular, al rechazar los proyectos aventureros, expansionistas e imperialistas de Enver Paşa, que pretendía incorporar a los pueblos turcos de Asia Central al redil otomano, se adoptó una línea más práctica y realista cuyo objetivo era aprovechar cualquier oportunidad disponible. Esta es la esencia de la política kemalista. De hecho, esta política no fue el resultado de la oposición de Mustafa Kemal a las ideas de Talat, Enver y Cemal pashas. Más bien, se derivó del hecho de que estas políticas no podían aplicarse. Mustafa Kemal no creía que las ideas de Enver Pasha fueran erróneas. Simplemente, no veía cómo podían aplicarse. No consideraba que las condiciones político-militares de la época fueran lo suficientemente favorables para que esta política tuviera éxito. Por lo tanto, las consideraba equivocadas, erróneas y peligrosas.

Por lo tanto, fue Mustafa Kemal quien tuvo razón. A pesar de todos sus esfuerzos, Enver Pasha sufrió derrotas estrepitosas. Primero destruyó el imperio otomano y luego se llevó a sí mismo a la calamidad, mientras que es evidente que Mustafa Kemal actuó de forma más realista y objetiva a la hora de establecer las fronteras actuales del Estado-nación, es decir, la República de Turquía.

Aunque la administración kemalista de este nuevo Estado rechazó la política aventurera de Enver, adoptó plenamente la mentalidad y la política de la CUP. Basó su política en la guerra, el nacionalismo, la hostilidad hacia otros pueblos y culturas, las tendencias genocidas, la negativa a conceder derechos a cualquier comunidad étnica aparte de los turcos y el compromiso con el expansionismo siempre que se presentaba la oportunidad.

No olvidemos que el Estado turco estuvo detrás del Genocidio Armenio. A continuación, llevó a cabo el genocidio asirio y sirio en 1924. Llevó a cabo el genocidio de los griegos de Asia Menor. Es el Estado turco el que inició el genocidio de los kurdos durante la Primera Guerra Mundial y, convirtiéndolo en la base de todas sus políticas, lo ha continuado hasta el presente. Ha adoptado todas las ideas racistas, chovinistas, nacionalistas turcas, pan-turquistas y turanianas de la CUP y ha aplicado una política de turquificación hacia todas las comunidades de Anatolia y Mesopotamia, sometiéndolas a un genocidio cultural y lingüístico, masacrándolas y sometiéndolas a la asimilación.

Ha utilizado las masacres, los desplazamientos y los cambios demográficos de la manera más eficaz para fomentar la asimilación. El Estado turco ha adoptado completamente la mentalidad y la política genocida de la CUP. Incluso la ha desarrollado aún más. Las políticas aplicadas hoy por el fascismo del AKP-MHP, la hostilidad hacia los kurdos y el continuo genocidio, y la hostilidad hacia los armenios, griegos y asirios, lo demuestran claramente. Esto también se puede ver en el discurso oficial del Estado, su ideología y propaganda, y la educación y el comercio.

Además, siempre que se presenta la oportunidad, especialmente en las otras partes del Kurdistán, tiene una política de expansionismo gradual hacia los antiguos territorios otomanos. La toma de Hatay, la invasión de Chipre, los ataques de ocupación a Rojava y al Kurdistán del Sur, incluso la intervención en Libia y en el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia y sus relaciones con Qatar y otras potencias similares ilustran claramente esta política.

Mustafa Kemal consideró aventurera la política expansionista de Enver, pero cuando se dieron las condiciones adecuadas, la aplicó, paso a paso. Aunque daba la impresión de respetar las fronteras y hacía declaraciones de paz, seguía la agenda secreta, creando oportunidades para invadir otros territorios. La “Paz en el país, paz en el mundo” de Mustafa Kemal no era en realidad más que un dicho inventado para ocultar la política expansionista anexionista y la guerra genocida clandestina que se libraba contra los kurdos y otros pueblos. Hoy en día, el fascismo del AKP-MHP está aplicando esta política de manera muy eficiente.

De hecho, Tayyip Erdoğan ha declarado que no considera correcto que el movimiento kemalista haya seguido dicha política de manera clandestina, declarando que debe hacerse abiertamente. Su oposición al Tratado de Lausana, sus ambiciones de invadir otras partes del Kurdistán y de Oriente Medio y su mención al “neo-otomanismo” demuestran claramente esta verdad.

Si nos fijamos bien, veremos que el período que va desde el Tanzimat hasta la dictadura fascista del AKP-MHP es un continuo, con varias etapas. El Tanzimat es la primera etapa, luego la 1ª Era Constitucional es otra, así como la 2ª Era Constitucional y la CUP. Otra etapa es la fundación de la República Turca Kemalista. La etapa más reciente fue el golpe fascista-militar del 12 de septiembre de 1980 y la dictadura fascista del AKP-MHP que engendró. Está muy claro que dicha república es una república CUP, turaniana, genocida y beligerante, como demuestran sus ataques genocidas contra los kurdos, el genocidio armenio, su continua hostilidad hacia Armenia, su envío de tropas a Libia y su participación en el conflicto de Qatar y Yemen. Es evidente que la política es la misma que la de la CUP durante la Primera Guerra Mundial y que el objetivo es, de hecho, recuperar lo perdido durante ese conflicto.

-¿Puede hablar de la agenda de los actores internacionales en la formación de la República Turca, es decir, tanto de Europa, concretamente Alemania y el Reino Unido, como de la Unión Soviética?

-Sabemos muy bien que Alemania y Gran Bretaña fueron los principales responsables de la creación del Estado turco. Es una realidad indiscutible que las contradicciones y el conflicto entre estos dos estados y el capital alemán y británico dieron lugar a la República Turca. En el último cuarto del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la disputa por el imperio otomano fue entre Alemania y Gran Bretaña. El imperio otomano se derrumbó tras la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra entre Alemania y Gran Bretaña. La República Turca se construyó sobre las ruinas que dejó esta guerra. Aunque parecía que Alemania había perdido la guerra y, en consecuencia, no tenía nada que decir en el mundo de la posguerra y en Oriente Medio, ésta es una perspectiva superficial. Gran Bretaña y Alemania ejercieron una gran influencia en los acontecimientos de la época.

En la reconfiguración del mundo y de Oriente Próximo, y también de la fundación de la República Turca, la influencia y el poder del capital alemán y, en consecuencia, la política alemana, estuvieron presentes y se les prestó atención.

Sin duda, en el proceso de aceptación del movimiento kemalista y la formación del Estado turco, Francia y la Unión Soviética también desempeñaron papeles importantes. Francia, en colaboración con Gran Bretaña, participó en el establecimiento de la República Turca. Fue Francia la primera en llegar a un acuerdo (Acuerdo de Ankara) con el movimiento kemalista y, en consecuencia, en reconocerlo oficialmente, ya en 1921.

Fueron Gran Bretaña y Francia los principales responsables de la división, el reparto y la configuración de Oriente Medio tras la Primera Guerra Mundial. Ambos Estados se aliaron y emprendieron una guerra para repartirse el botín. El capital francés siempre quiso una parte de los recursos de Oriente Medio.

En cuanto a los británicos, su principal preocupación era proteger el Imperio Otomano como baluarte contra la llegada de Alemania a la India. Cuando se dieron cuenta de que esto ya no era posible a principios del siglo XX, desarrollaron una estrategia que preveía la partición del Imperio Otomano y su toma de control de Oriente Medio. El Estado inglés llegó a librar una guerra abierta por el reparto de la región, es decir, la Primera Guerra Mundial. Junto con Francia, Gran Bretaña estableció los desarrollos políticos que dieron forma a Oriente Próximo según sus propios intereses.

Aquí también hay que mencionar el papel de la Rusia soviética. La Rusia zarista se había aliado con Gran Bretaña y Francia. Tras la Revolución de Octubre, aunque la Rusia soviética no participó en la alianza que la Rusia zarista había hecho con Francia y Gran Bretaña, para proteger los intereses de la Rusia soviética, en el marco de la “Estrategia de protección de la Revolución de Octubre”, participó en muchos acontecimientos políticos en Oriente Medio y el sur de Asia, incluida la fundación de la República Turca. En este contexto, la Rusia soviética fue uno de los Estados que más apoyo político y práctico prestó al éxito del movimiento kemalista y al establecimiento del Estado turco. Esto se llevó a cabo como parte de la llamada estrategia para proteger la seguridad del suroeste de la Unión Soviética.

Consideraban que la fundación de la República turca era conveniente para su propia seguridad. En consecuencia, ofrecieron un apoyo desproporcionado al movimiento kemalista y al Estado turco. Ignoraron la postura colaboracionista y la realidad genocida de este Estado y su hostilidad hacia los armenios, kurdos, asirios y griegos. El desarrollo del Estado racista, chovinista y genocida de Turquía fue apoyado política y prácticamente porque la Rusia soviética lo consideraba beneficioso para sus propios intereses. Aunque el movimiento kemalista y la república turca se forjaron dentro de las relaciones y conflictos con potencias como Gran Bretaña, Francia, Alemania y otras, es un hecho indiscutible que, en el proceso de transición del imperio otomano a la república turca y el desarrollo del movimiento kemalista en el estado, la Rusia soviética fue uno de los estados que proporcionó un apoyo más concreto.

En esencia, la política soviética dio prioridad a sus propios intereses. Esta estrecha política tenía poco que ver con los principios ideológicos y tomó forma a través de las relaciones que estableció con el movimiento kemalista y el Estado turco inmediatamente después de la Revolución de Octubre. Al hacer la vista gorda ante los genocidios perpetrados por la CUP, el movimiento kemalista y la República Turca contra los armenios, los kurdos, los asirios y los griegos, abandonó de hecho los principios socialistas y el principio de autodeterminación de las naciones desarrollado por Lenin. Este principio se aplicó cuando convenía a los intereses de la Unión Soviética, pero se abandonó cuando atentaba contra sus intereses. En aquel momento, los principios del socialismo se sacrificaron en favor de los principios políticos que priorizaban los intereses de la Unión Soviética. Se sabe que el giro ideológico, la transición al revisionismo y el colapso de la Unión Soviética se produjeron sobre esta base.

Esencialmente, la realidad de la Unión Soviética, que priorizaba los intereses estatales hegemónicos por encima de todo, comenzó a manifestarse desde principios de la década de 1920 en las políticas que siguió en relación con Turquía. Su postura de apoyo a Turquía frente a las luchas de, en primer lugar, los kurdos, los armenios, los asirios y los griegos de Anatolia, demostró que no aplicaba sus propios principios, y que cuando entraban en conflicto con sus intereses políticos los sacrificaban. Por lo tanto, es evidente que la Rusia soviética fue una de las responsables de la formación de la República Turca y que, con su apoyo, se han llevado a cabo genocidios en Anatolia y Mesopotamia, el centro del mundo, hasta la actualidad. Esta mentalidad y esta política han sido capaces de mantener su soberanía hasta hoy.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

