En lo que va del a帽o, hasta abril, los precios llevan un incremento del 23,1 %, siendo a煤n m谩s grave en el rubro de alimentos, que crecieron un 28 % en el primer cuatrimestre. Uno de los factores que seguir谩 empujando este problema en lo inmediato, ser谩 el aumento de precios regulados, como las tarifas de los servicios p煤blicos. Panorama pol铆tico-sindical por Mario Hern谩ndez.



En el marco de las audiencias p煤blicas, el Gobierno propuso aumentos en la factura de gas que van desde el 18,5% hasta aumentos equivalentes al 200 %, seg煤n el sector social, que ser谩 segmentado.

En cuanto a las tarifas de luz, el esquema de incrementos diferenciados para usuarios del AMBA a partir de junio ser谩 de 16,52% en promedio para usuarios sin tarifa social y de 6,88% para usuarios con tarifa social. Hay tope de 42,7% para usuarios del segmento medio (sin tarifa social) y del 21,3% para usuarios con tarifa social. Como en el caso del gas, los clientes de mayor poder adquisitivo tambi茅n dejar谩n de percibir subsidios y pagar谩n el precio pleno del servicio.

Por 煤ltimo, para el agua, seg煤n afirm贸 la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, las tarifas subir谩n un 32% durante el 2022, a realizarse en dos tramos: 20% en junio y 10% en octubre.

A su vez, durante junio habr谩 aumentos en las prepagas. El Gobierno autoriz贸 a las empresas de medicina un aumento del 22 % en tres cuotas, que se har谩n efectivos entre mayo, junio y julio.

Los inquilinos volver谩n a sufrir un duro aumento en junio. De acuerdo a la evoluci贸n del 铆ndice estipulado en la Ley de alquileres vigente, el pr贸ximo mes el aumento de los contratos alcanzar谩 casi el 54%.

Contra el FMI y la inflaci贸n se moviliz贸 CTA-Aut贸noma

La CTA Aut贸noma y los gremios que la componen, junto a algunas organizaciones sociales se congregaron el martes 24 en la Plaza de Mayo en rechazo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y para exigir que la inflaci贸n y la crisis no la siga pagando el pueblo. En todo el pa铆s tambi茅n se repitieron las protestas.

La movilizaci贸n, que se extendi贸 a lo largo de cuatro cuadras, comenz贸 al mediod铆a desde Avenida de Mayo y 9 de Julio y finaliz贸 en Plaza de Mayo. El secretario general de ATE, y secretario general adjunto de la CTA- A, Hugo 芦Cachorro禄 Godoy, se帽al贸: 芦Hoy en todo el pa铆s, desde las 6 de la ma帽ana estamos manifest谩ndonos. En R铆o Negro cortaron la ruta 22, tambi茅n hubo movilizaciones en Jujuy, en Entre R铆os, en Misiones, y en los cortes a los accesos, demostrando que nuestro pueblo est谩 dispuesto a movilizarse para defender la soberan铆a y la independencia禄.

芦En la v铆spera del 25 de mayo decimos 鈥榝uera al Fondo Monetario Internacional鈥 y exigimos al Gobierno que se ocupe de pagar la deuda interna鈥, agreg贸 Godoy, quien tambi茅n rechaz贸 el anuncio sobre la creaci贸n de un r茅gimen especial de acceso de divisas para la industria hidrocarbur铆fera. 芦No puede permitir que los que fugaron la estafa que fue el acuerdo de Macri con el FMI se sigan enriqueciendo a nuestra costa禄, destac贸.

鈥淟as pol铆ticas contra la inflaci贸n han sido insuficientes porque al aplicar los mandamientos del FMI se promueven la inflaci贸n y el aumento de tarifas. Estamos en una situaci贸n donde la pol铆tica econ贸mica del ministro Guzm谩n est谩 m谩s orientada a atender las necesidades de las grandes empresas importadoras que las de la mayor铆a de nuestro pueblo鈥, indic贸.

Desde la CTA Aut贸noma tambi茅n pidieron la convocatoria al Consejo del Salario M铆nimo, el establecimiento del Salario Universal, que las paritarias garanticen un aumento por encima de la inflaci贸n y que el Gobierno adopte medidas concretas para frenar la ca铆da del poder adquisitivo.

Desde un sector del campo, la Uni贸n de Trabajadores de la Tierra pidi贸 pol铆ticas m谩s activas para bajar el precio de los insumos para la producci贸n de alimentos. 鈥淣o se habla del aumento de los costos. Todo aumenta, pero el impacto que genera el aumento de fertilizantes, semillas, nylon es terrible. Eso impacta en la producci贸n de la verdura. Ah铆 el Gobierno tiene herramientas como para frenar estos aumentos. Es necesario hacer algo con el precio del combustible, ah铆 hay un subsidio real que todos pagamos. Se deber铆a pensar en el subsidio del combustible para las actividades productivas que tengan que ver con los alimentos. Hay que tener creatividad y ser activos en las propuestas, sino nos pasa la inflaci贸n por arriba鈥, dijo el referente nacional de la UTT Agust铆n Su谩rez.

Adem谩s critic贸 las medidas econ贸micas: 鈥淓l Gobierno entiende que negociando con el FMI, trayendo tranquilidad en los mercados, todo esto va a pasar y, evidentemente, pasan los meses y no pasa y la inflaci贸n es cada vez m谩s alta鈥.

Tambi茅n, la jornada de protesta incluy贸 el despliegue movilizador de otros gremios en ciudades del interior del pa铆s, entre ellas Mar del Plata, Azul, Olavarr铆a, Paran谩, Neuqu茅n, Santa Fe y San Nicol谩s.

Crece la econom铆a pero tambi茅n la desigualdad

Por Carolina Fern谩ndez, Economista del CEPA

En el contexto econ贸mico actual se observa, una vez m谩s, que el crecimiento econ贸mico no supone per se una reducci贸n de la desigualdad. Si bien buena parte de los indicadores econ贸micos dan cuenta de una recuperaci贸n y un crecimiento sostenido, los salarios no corren con la misma suerte.

Seg煤n los 煤ltimos datos de empleo registrado privado publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Naci贸n mediante el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentina) observamos que en febrero de 2022 se mantiene el sendero de crecimiento con un incremento de 10.215 puestos de trabajo, un 0,2% m谩s que enero 2022. Ya son 14 meses de crecimiento del empleo privado. En esta misma l铆nea y de acuerdo con el informe1 mensual publicado por CEPA (Centro de Econom铆a Pol铆tica Argentina) tenemos que desde el comienzo de la pandemia (febrero 2020) se llevan recuperados 243.000 puestos de empleo registrado privado. Esto significa que ya se super贸 la p茅rdida de los 185.000 puestos ocurrida a causa de la pandemia y se contin煤a descontando la ca铆da de empleo ocurrida durante la administraci贸n de Cambiemos (- 275.000 puestos).

Sin embargo, una situaci贸n que se agrava mes a mes es la de los ingresos de trabajadoras y trabajadores.

Seg煤n el 煤ltimo dato del 脥ndice de Salarios (IS) publicado por INDEC, el 煤ltimo a帽o la variaci贸n de los salarios en promedio (contemplando personas trabajadoras registradas, no registradas y sector p煤blico) arroja un resultado igual a CERO. Es Decir, durante el 煤ltimo a帽o (feb21/feb22) los salarios se mantuvieron exactamente en el mismo nivel, mientras que la inflaci贸n acumulada durante el mismo per铆odo se ubica en torno a 52%. Sin entrar en un an谩lisis demasiado profundo la ca铆da del poder adquisitivo est谩 a la vista: si el salario se mantiene constante y los precios aumentan un 50%, la capacidad de compra de dicho salario cae.

Otro indicador que puede utilizarse para analizar la desigual distribuci贸n del crecimiento econ贸mico es el de Cuenta Generaci贸n del Ingreso que muestra b谩sicamente la participaci贸n de la masa salarial en el PBI. Los datos son contundentes: de acuerdo con un informe publicado por el Centro CIFRA 鈥渓a participaci贸n de las remuneraciones en el valor agregado, que era de 51,8% en 2016, pas贸 al 46,1% en 2019 y descendi贸 al 43,1% en 2021. As铆, en los 煤ltimos a帽os puede computarse una transferencia de ingresos desde los asalariados hacia el capital de $ 7,7 billones, que equivalen al 46% de la masa salarial y al 19,6% del valor agregado de 2021鈥 (CIFRA, mayo 20222). En el escenario actual, con un PBI que crece, si miramos los datos relacionados con los salarios podemos concluir que: si bien hay m谩s para repartir, las personas asalariadas se quedan cada vez con menos.

Por 煤ltimo, otro ejercicio interesante para entender el aumento de la desigualdad a煤n en pleno crecimiento econ贸mico es analizar la distancia -o brecha- que existe entre quienes m谩s y menos ganan. Esto es, seg煤n los datos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) ver qu茅 diferencia hay entre el 10% de la poblaci贸n ocupada que declara mayores ingresos laborales y el 10% de la poblaci贸n que declara los menores ingresos laborales. En este punto vale aclarar que no estamos hablando exactamente de 鈥渞icos contra pobres鈥 ya que, por un lado, probablemente los ricos no est茅n relevados en la encuesta y adem谩s el grupo que presenta los ingresos laborales m谩s altos no necesariamente declara 鈥渋ngresos de ricos鈥 sino que sobre el conjunto total son quienes declaran los mayores ingresos. Realizadas estas aclaraciones, si miramos los datos el crecimiento de la desigualdad entre las personas trabajadoras es evidente: en el cuarto trimestre de 2017 el ingreso laboral del 10% de los ocupados con mayor ingreso equival铆a a 18,4 veces el promedio del 10% con menores ingresos; en el mismo trimestre de 2021 esa brecha creci贸 hasta 24,1 veces. Es decir, la distancia entre quienes m谩s y quienes menos ganan pas贸 de ser 18 veces en 2017 a 24 veces en 2021.

No quedan dudas de que el actual crecimiento econ贸mico es una excelente noticia, sin embargo, se torna urgente trabajar en pos de garantizar que dicho crecimiento no quede concentrado en manos de algunos pocos.

Los trabajadores de P谩gina 12 celebraron sus 35 a帽os luchando

El jueves 26 se cumpli贸 un nuevo aniversario de la fundaci贸n de P谩gina 12. Fue en 1987 y se impuso como una novedad en medio de los tradicionales diarios argentinos.

Pasaron 35 a帽os. Sus trabajadores y trabajadoras decidieron 鈥渃elebrarlo luchando鈥 porque, como contaban en la invitaci贸n, 鈥減ara decir que 鈥榣a otra mirada鈥 tiene sentido, para ser consecuentes con lo que predicamos, luchamos por salarios y condiciones dignas鈥.

P谩gina 12 pertenece al Grupo Octubre, propiedad del dirigente del PJ y la CGT, V铆ctor Santamar铆a. Sus trabajador@s y delegad@s hace a帽os vienen peleando por condiciones laborales y salarios, junto al SiPreBA, su sindicato.

Arrancaron la jornada planteando en redes sociales que 鈥渓xs trabajadores de P谩gina/12 quieren seguir haciendo periodismo pero el sueldo no alcanza y ni siquiera les es posible discutirlo con la empresa. Sin sus trabajadores y trabajadoras P谩gina/12 no es el mismo, y sin P谩gina/12 la prensa argentina no es la misma, es que decimos basta a la prepotencia patronal y exigimos una respuesta a la altura de los principios que nuestro diario predica desde hace 35 a帽os鈥.

Por la tarde realizaron un acto donde expresaron la situaci贸n que viven, agradecieron a las organizaciones que se acercaron a solidarizarse y reivindicaron su oficio pero en condiciones dignas.

Entre los presentes estuvieron trabajador@es y delegad@s de otros medios de prensa, as铆 como referentes culturales y pol铆ticos.

Por Juan Cruz Guido

El diario P谩gina 12 vivi贸 varias etapas de conflictos laborales, con una hist贸rica lucha por la representaci贸n sindical con la Uni贸n de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA). Cuando la direcci贸n del peri贸dico la ejerc铆an Jorge Prim, Hugo Soriano y Ernesto Tiffenberg, se conform贸 la Asamblea de Trabajadores de P谩gina 12 en rechazo a la conducci贸n de la UTPBA y sus negociaciones paritarias.

Luego la Asamblea se uni贸 al reciente Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y con la venta y anexi贸n del diario al Grupo Octubre, el conflicto continu贸. El traspaso incluy贸 una 鈥渞estructuraci贸n鈥 del medio, que la Asamblea, en muchos casos, denunci贸 como un ajuste con retiros voluntarios y eliminaci贸n de suplementos, en un contexto nacional, durante el gobierno de Mauricio Macri, de p茅rdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Actualmente, el conflicto recrudeci贸 a ra铆z de la continuidad, y hasta profundizaci贸n, de esa p茅rdida, en un contexto de inflaci贸n que golpea fuertemente y de manera central en la canasta b谩sica alimentaria.

Por este motivo la conducci贸n de la Asamblea, referenciada en el SiPreBA, inici贸 por resoluci贸n de los trabajadores un plan de lucha el 28 de abril, que sigue hasta hoy. El mismo incluy贸 paros y hubo d铆as en los que el diario nacional no sali贸 a la venta en su tradicional formato papel.

En el acta de la Comisi贸n Gremial Interna SiPreBA, fechada ese d铆a, se describe el escenario complejo de los trabajadores, que tambi茅n incluye una precarizaci贸n laboral encubierta dentro de la estructura del Grupo Octubre y por fuera de los convenios de prensa.

鈥淒esde los primeros meses de 2016, cuando el Grupo Octubre conducido por V铆ctor Santa Mar铆a compr贸 P谩gina/12, nuestros sueldos sufrieron una brutal depreciaci贸n鈥, comienza relatando el comunicado. 鈥淓l castigo al bolsillo de los trabajadores que caracteriz贸 al gobierno de Mauricio Macri se vio agravado en nuestro gremio por las sucesivas paritarias a la baja que Clar铆n, La Naci贸n, Perfil y dem谩s miembros de AEDBA le impusieron al sello de goma que conserva la personer铆a gremial de nuestra actividad鈥.

Luego detalla la p茅rdida de poder adquisitivo: 鈥淓l salario de un redactor de P谩gina/12 que en 2016 estaba 42 puntos por encima de la canasta b谩sica total, seis a帽os despu茅s est谩 25 puntos, pero por debajo, es decir 25 puntos debajo de la l铆nea de pobreza que fija el INDEC para una familia de cuatro personas鈥. Y explica el proceso de precarizaci贸n laboral que se vive en el peri贸dico: 鈥淧eor a煤n es la situaci贸n de redactoras/es y editoras/es de la web que P谩gina/12 no reconoce como trabajadoras/es de prensa, registra como 鈥渁dministrativas/os鈥 de la Fundaci贸n Octubre, afilia compulsivamente a un sindicato ajeno a su actividad (Utedyc) y ni siquiera les respeta el convenio que les impone por la fuerza鈥.

鈥淐ompletan el cuadro de precarizaci贸n un ej茅rcito de mal llamados 鈥渃olaboradores permanentes鈥, que son en los hechos redactores precarizados obligados a trabajar a destajo, sin derechos laborales b谩sicos (estabilidad, vacaciones, licencias, etc.) y con ingresos por debajo de la l铆nea de indigencia鈥, remarca el comunicado de SiPreBA.

Concluye relatando que 鈥渕谩s castigados a煤n son los compa帽eros/as obligados a facturar, a quienes el Grupo Octubre considera 鈥減roveedores externos鈥 pese que curiosamente proveen notas y fotos de prensa, el insumo sin el cual no existir铆a el diario鈥.

Si bien el diario volvi贸 a salir, el conflicto sindical y laboral est谩 latente. 鈥淢enos libros sobre Per贸n y m谩s peronismo鈥, cierra el comunicado, con una frase que queda sobrevolando en un peri贸dico que hist贸ricamente tuvo una visi贸n contrahegem贸nica de los conflictos, por ejemplo, de los trabajadores.

Jornada de lucha del SiPreBA en apoyo a la paritaria de prensa de la FATPREN

Con la consiga #ElSueldoNoAlcanza, se desarroll贸 una jornada de lucha del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en apoyo a la paritaria de la Federaci贸n Argentina de Trabajadorxs de Prensa (FATPREN), con asambleas en varias de las empresas de medios donde tiene representaci贸n el sindicato, en reclamo de recomposici贸n salarial ya y de salarios dignos para el sector. 芦Junto a sindicatos de prensa de todo el pa铆s seguimos con el plan de lucha salarial y convocamos asambleas en las redacciones. Exigimos salarios acordes a la canasta b谩sica. 隆Recomposici贸n en prensa ya!禄, expres贸 el sindicato metropolitano que, en este marco, impulsa una encuesta sobre la situaci贸n estructural socio-econ贸mica de los y las trabajadoras de prensa del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

芦La encuesta la hacemos para tener una radiograf铆a bastante precisa, y a modo tambi茅n de denuncia de la situaci贸n socio-econ贸mica de los trabajadores y trabajadoras de prensa, porque siempre nos da que tenemos un porcentaje grande de compa帽eros y compa帽eras de prensa que est谩n cobrando por debajo de la l铆nea de la pobreza, y eso ya en s铆 mismo es grav铆simo. Sumado esto a todos los otros problemas de condiciones de trabajo, que siempre saltan en la encuesta. Entonces, es una herramienta que nos sirve, por un lado, para tener datos precisos sobre c贸mo est谩 el gremio y denunciar la situaci贸n禄, precis贸 sobre la encuesta Mat铆as Cervilla, delegado de Clar铆n/Ol茅 y Secretario de Asuntos Profesionales del SiPreBA.

Paro por 24 horas en Perfil

Trabajadores y trabajadoras de prensa de Perfil pararon por 24 horas el martes 24 en reclamo al due帽o del medio, Jorge Fontevecchia, por salarios adeudados, contra el pago en cuotas y por recomposici贸n salarial. 芦La empresa se comprometi贸 el pasado jueves 19 de mayo en una audiencia en la sede del ministerio de Trabajo a cancelar la deuda salarial que mantiene con gran parte de sus trabajadores el martes 24/5. Una vez m谩s minti贸禄, denuncian. Exigen 芦el pago de lo adeudado, el fin del bochornoso desdoblamiento salarial y una recomposici贸n urgente禄. 芦Nos cansamos de ser el prestamista de 煤ltima instancia de una empresa que se vende en expansi贸n禄, sentencian. La medida de lucha se da en el marco de la 芦Semana de Mayo con Lucha禄 impulsada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en reclamo de 芦recomposici贸n salarial urgente禄 para la prensa escrita, con las consignas #ElSueldoNoAlcanza y #SiPreBAenParitarias, con concentraciones en las puertas de La Naci贸n (Avenida Libertador 101, Vicente L贸pez) el martes 24 y frente a la redacci贸n de P谩gina/12 (Venezuela 365, CABA) el jueves 26.

Ya a mediados de mayo del a帽o pasado los y las trabajadoras de Perfil elaboraron infograf铆as donde demostraban el empeoramiento de sus condiciones laborales, y donde denunciaban que desde hace tiempo la patronal de Perfil avanza con 芦un vaciamiento sostenido en sus publicaciones y 谩reas芦.

芦Lejos de lo que escribe el due帽o sobre el futuro del oficio, la empresa dise帽贸 un sinuoso plan de ajuste: los incumplimientos y el atraso salarial generaron un 茅xodo masivo de compa帽erxs. Muchxs se fueron a otros medios, rubros o directamente se fueron sin otro empleo a la vista芦, relataban en ese momento.

En la misma l铆nea, agregaban: 芦m谩s que 鈥榩eriodismo puro鈥, PERFIL es 鈥榩eriodismo precarizado鈥. No es un chiste, sino una triste realidad: el 70% de la n贸mina gana por debajo de la canasta b谩sica. Incluso hay quienes est谩n por debajo de la l铆nea de indigencia. Vivir de nuestro sueldo se convirti贸 en una quimera. Necesitamos 2, 3 y hasta 4 trabajos para cubrir los gastos diarios. Y eso indudablemente se paga con salud y calidad de trabajo禄. Una situaci贸n que contin煤a en el presente.

A la hora de mantener a sus trabajadores y trabajadoras con sueldos y condiciones paup茅rrimas no parece haber grieta entre las patronales de medios con diferentes l铆neas ideol贸gicas, el conflicto de Perfil se replica en otras redacciones, con similares caracter铆sticas, como las de Clar铆n, P谩gina/12 y La Naci贸n.

En esa l铆nea se expres贸 en sus redes sociales el Secretario General del SiPreBA, Agust铆n Lecchi: 芦mientras las C谩maras de Prensa y un sindicato/sello fantasma 鈥揺n referencia a la Uni贸n de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA)鈥 pretenden cerrar una paritaria a la baja, a espaldas de lxs laburantes, sin haber hecho una sola medida, seguimos peleando. Hoy vamos a La Naci贸n y paro de @DelegadosPerfil. El jueves a P谩gina 12 #SiPreBAenParitarias芦, remarc贸.

Solicitada: libertad a Julian Assange

Promovida por el Sindicato de Prensa de Buenas Aires (SiPreBA), distintas organizaciones se sumaron a la firma de una carta abierta para reclamar por la libertad y rechazar la extradici贸n del periodista.

Priti Patel

Secretaria de Estado del Interior del Reino Unido

Kirsty Hayes

Embajadora brit谩nica en Argentina

Estimada Ministra,

Estimada Embajadora Brit谩nica en Argentina,

Les escribimos a ustedes como organizaciones de Derechos Humanos, sindicalistas, activistas, periodistas y militantes para expresar nuestras preocupaciones colectivas sobre las violaciones de los Derechos Humanos y civiles fundamentales de Julian Assange y el precedente que est谩 sentando su persecuci贸n.

Ahora, el Ministerio del Interior del Reino Unido debe decidir si aprueba o rechaza la extradici贸n de Assange a los Estados Unidos.Los abajo firmantes le instamos a actuar en inter茅s de la libertad de prensa, rechazar la extradici贸n y liberar de inmediato a Assange de prisi贸n, donde ha permanecido durante tres a帽os a pesar de los grandes riesgos que representa para su salud mental y f铆sica.

Su enjuiciamiento sienta un precedente peligroso que podr铆a aplicarse a cualquier medio de comunicaci贸n que publicara historias basadas en informaci贸n filtrada, o incluso a cualquier periodista, editor o fuente en cualquier parte del mundo.

Por todas estas razones, solicitamos que el gobierno del Reino Unido ponga fin a los procedimientos de extradici贸n de EE UU contra el Sr. Assange y garantice su liberaci贸n inmediata.

Sinceramente. ADHESIONES: Nora Corti帽as, Taty Almeida, Hugo Yasky, Pablo Carro, Ricardo Peidr贸, Carla Gaudensi, Omar Plaini, H茅ctor 芦Gringo禄 Amichetti, V铆ctor Hugo Morales, Eduardo Vald茅s, 脕ngela Lerena, Santiago O麓Donnell, Sonia Alesso, Daniel Yofra, Eduardo Aliverti, Alejandro Bercovich, Myriam Bregman, Juan Grabois, Hugo 鈥淐achorro鈥 Godoy, N茅stor Cantari帽o, Roberto 鈥淏eto鈥 Pianelli, Daniel 芦Tano禄 Catalano, Pedro Saborido, Noelia Barral Grigera, Daniel Tognetti, Poli Sabat茅s, Federico Faggioli, Itai Hagman, Alejandro Vilca, siguen las firmas

Paritaria en Ingenio Ledesma

Obreros azucareros del Ingenio Ledesma reunidos en asamblea resolvieron rechazar el ofrecimiento de aumento salarial del 55% al b谩sico y el 47% a la tira final para la categor铆a N掳1 que hizo la empresa de los Blaquier, y resolvieron reclamar un 65% de incremento con cl谩usula gatillo, declarar el conflicto y realizar una olla popular.

La empresa de la familia Blaquier, que declar贸 ganancias de $5.203 millones en 2020-2021 y est谩 entre las 20 patronales que concentran el 74% de los alimentos que a diario aumentan en los supermercados, paga sueldos de pobreza a los trabajadores azucareros.

La directiva sindical del SOEAIL junto a sus asesores legales y contables, que iniciaron la asamblea explicando las bondades de la oferta de la empresa, finalizaron la asamblea aceptando las resoluciones de rechazo a la oferta de la empresa, reclamar el 65% de aumento salarial, que lleve al salario de los azucareros de la categor铆a m谩s baja (N掳1) de $59.000 a $97.350, y realizar una olla popular como primera medida de fuerza por un salario que cubra el costo de vida de la familia trabajadora, y le permita salir de la pobreza.

Paro docente en La Rioja

Luego de reiteradas reuniones y asambleas, docentes de todos los niveles educativos del Departamento General San Mart铆n, localidad ubicada al sur de la provincia riojana, anunciaron un paro con movilizaci贸n por 48 horas. Las docentes denunciaron la falta de respuesta de los gremios AMP (Asociaci贸n de Maestros y Profesores), SELaR (Sindicato de Educadores de La Rioja) y UDA (Uni贸n de Docentes Argentinos), que las llev贸 a autoconvocarse y reclamar por la recomposici贸n salarial, la titularizaci贸n de horas, las condiciones edilicias y la falta de personal de maestranza que aumenta la precarizaci贸n docente.

Diferentes educadoras rurales expresaron la preocupaci贸n en que se encuentran las escuelas. 鈥淣os referimos a arreglos de vidrios, ca帽er铆as, instalaciones el茅ctricas viejas, techos que se filtran, paredes agrietadas, persianas que atamos con alambre porque est谩n rotas, sin ba帽os para docentes. Las escuelas rurales funcionan sin tener agua potable. La limpieza y mantenimiento en muchos de los casos la realizamos director y docentes porque en su mayor铆a las escuelas cuentan con personal contratado con muy baja remuneraci贸n. Algunas escuelas rurales hemos transitado tres a帽os sin personal de servicios generales en pandemia y post pandemia. Se pide sueldos dignos no s贸lo para docentes sino tambi茅n para ordenanzas que son parte de nuestras instituciones鈥, expres贸 Marcela Azcurra, directora de la Escuela 149 de El Abra.

La comunidad educativa convoc贸 a continuar con las medidas de lucha realizando un corte a la Ruta Nacional 79, acceso norte de la localidad, donde se present贸 el pliego de demandas. Luego se realiz贸 una asamblea a nivel provincial v铆a Google Meet para seguir organizando el plan de lucha.

Los profesionales de la salud realizaron una jornada de protesta por salarios

Mientras contin煤an los conflictos en cuatro provincias y el Gobierno nacional sigue sin cumplir su promesa de establecer una paritaria nacional para los trabajadores del sector, la Federaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) propuso para el martes pasado una jornada de protesta a nivel nacional para exigir mejoras salariales urgentes.

鈥淢archamos por la victoria de las provincias en lucha, por la Paritaria Nacional de Salud, por el ingreso inicial de $140.000 para las y los trabajadores de la salud, por el fin del trabajo precario, y por la reapertura de las negociaciones salariales en todas las jurisdicciones鈥, se帽alaron desde el Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa.

El cronograma de actividades fue el siguiente:-AMBA: A las 12:00 Acto frente al Policl铆nico Docente. A las 12:00 Acto de apoyo a ASSPUR en Casa de R铆o Negro. A las 13:00 marcha central a Plaza Mayo.-RIO NEGRO: Paro provincial de ASSPUR con movilizaciones locales y regionales.-LA RIOJA: Paro provincial de APROSLAR junto a la Multisectorial. Actos y movilizaciones locales en Capital, Chilecito y Chamical.-CHACO: Paro provincial y movilizaci贸n de APSTACH.-NEUQU脡N: Paro provincial y movilizaci贸n a las 10:30 al monumento a San Mart铆n y la Legislatura.-CATAMARCA: Paro provincial y concentraci贸n a las 9:30 en el Hospital de Ni帽os.-SANTA FE: Concentraci贸n a las 10:00 en Plaza del Soldado.-ROSARIO: A las 10:30 Concentraci贸n en La Rioja y Sarmiento; y marcha a la sede de Gobernaci贸n.-RECONQUISTA: A las 9:30 Radio abierta frente al Hospital.-C脫RDOBA: A las 11:00 Acto en el Cabildo.-CHUBUT: Retenci贸n de tareas y asambleas hospitalarias.-TIERRA DEL FUEGO: Asambleas en Ushuaia, Tolhuin y R铆o Grande.

Choferes de la l铆nea 60 cortaron Panamericana

La medida de fuerza estuvo llamada contra el despido de Carlos Zaragoza, candidato a delegado, elegido a trav茅s de elecciones internas, seg煤n informan los trabajadores en su comunicado de prensa.

Se encontraban acompa帽ando a los choferes, Alejandro Vilca, diputado nacional por Jujuy del PTS 鈥 Frente de Izquierda, organizaciones pol铆ticas de izquierda, movimientos sociales, trabajadores y trabajadoras de la zona como de la recuperada Madygraf, docentes del Suteba Tigre, de la agrupaci贸n Bord贸 de Mondelez, de la Asamblea de Desocupados de Escobar y choferes de otras l铆neas de colectivos en solidaridad contra la persecuci贸n y exigiendo la reincorporaci贸n.

Los trabajadores denuncian el despido como un claro ataque del grupo monop贸lico DOTA a la organizaci贸n de los trabajadores entre otras acciones discriminatorias y antisindicales.

Santiago Menconi, delegado L铆nea 60: 芦la uni贸n de los trabajadores por sector y la uni贸n de distintas ramas es la salida a los planes de lucha禄

La l铆nea 60 de colectivos es una de las m谩s emblem谩ticas de la zona Metropolitana por la cantidad de pasajeros que transporta y por la tradici贸n de lucha de sus trabajadores. Su Cuerpo de Delegados es uno de los m谩s combativos del sector de transporte y del sindicalismo argentino en general. Entrevistamos a Santiago Menconi, uno de sus delegados.

Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2022/05/13/la-union-de-los-trabajadores-por-sector-y-la-union-de-distintas-ramas-es-la-salida-a-los-planes-de-lucha-entrevista-a-santiago-menconi-delegado-linea-60/

Publicado en el marco del Dossier 芦Tensiones y horizontes del pueblo trabajador frente a la avanzada del capital芦.

Paro en las Universidades

El Plenario de Secretarios Generales recogi贸 los mandatos de las asambleas de base de todas las Universidades nucleadas en la Conadu Hist贸rica y resolvi贸 un paro para los d铆as lunes 23 y jueves 26 de mayo, luego de que se firmara en marzo un incremento de 41% en 4 cuotas y para todo el a帽o 2022.

Previamente el sector hab铆a realizado un cese de actividades de 24 horas que puso sobre la mesa el conjunto de reclamos y que llev贸 a que el ministerio de Educaci贸n los convocara a una reuni贸n, pero sin adelantar una propuesta.鈥淣ecesitamos profundizar las medidas para romper con un proceso de p茅rdida salarial que, entre diciembre de 2015 y abril de 2022, lleg贸 a 27 puntos. El cargo testigo -ayudante de primera con dedicaci贸n semi exclusiva- hoy cobra de bolsillo menos de $50.000, en la l铆nea de indigencia鈥, afirman desde AGD, que integra la Conadu Hist贸rica.

Los reclamos del sector son que se reabra la paritaria YA y que ning煤n docente est茅 por debajo de la l铆nea de pobreza.

En tanto, AGD UBA vot贸 como reclamo: 30% de aumento de inmediato, en el camino de la media canasta familiar. En una cuota y con cl谩usula gatillo; Aplicaci贸n inmediata del aumento a jubilados; Partida especial para rentar a ad honorem. Con revisi贸n de los listados de parte de los sindicatos y participaci贸n en el proceso para garantizar transparencia; Partida especial para obras sociales; Reafirmar la defensa del 82 y 85% m贸vil conquistado; Pago de todas las deudas del FONID y su incorporaci贸n al b谩sico; Bono por conectividad de $5.000, a cargo del Ministerio o de la UBA

Compartimos Carta Abierta a las y los estudiantes de la UBA:

驴Por qu茅 paramos este lunes 23 y jueves 26 de mayo?

Este lunes 23 y jueves 26, la docencia pre y universitaria va a un paro nacional. Es la segunda medida de fuerza del a帽o que hacemos porque el ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n, de quien dependemos, sigue sin dar respuesta a nuestros reclamos salariales.

No hace falta que les expliquemos a ustedes que la inflaci贸n deteriora gravemente nuestros salarios. Lo viven en sus trabajos o en su vida familiar. La situaci贸n de quienes damos clase en los colegios preuniversitarios, en el CBC y en las facultades no es diferente. Desde diciembre de 2015 hasta hoy, hemos perdido casi 30 puntos del salario en relaci贸n con el aumento del costo de vida. Y esta ca铆da salarial lejos de detenerse, empeora: el gobierno impuso un 41% de aumento salarial, en cuatro cuotas a lo largo de este a帽o, pero los c谩lculos menos pesimistas se帽alan que la inflaci贸n va a superar el 60% o el 70%. Otro desplome salarial.

En estos dos 煤ltimos a帽os sostuvimos una educaci贸n virtual, junto con ustedes y los no docentes, sobre la base de nuestro trabajo y nuestros recursos. Lo hacemos ahora, con la vuelta a la presencialidad, incluso cuando las condiciones edilicias y de infraestructura siguen presentando los mismos problemas de siempre.

Porque esto es lo que queremos: dar clase e investigar en la universidad p煤blica. Pero no queremos ni podemos hacerlo con sueldos que est谩n por debajo de la l铆nea de pobreza. Hoy un ayudante con dedicaci贸n simple, con diez a帽os de antig眉edad, no llega a cobrar 24.000 pesos. El cargo testigo, que sirve como referencia para los salarios de toda la docencia, no alcanza los 50.000 pesos. Para superar la l铆nea de pobreza, una familia necesita cobrar por encima de los 96.000 pesos.

Esta es la raz贸n del paro. Dar fuerza a nuestros reclamos para que reabran la paritaria, para que recompongan los salarios desvalorizados, para que implementen un programa que otorgue salario a la docencia ad honorem, para que se financie nuestra obra social, para que las y los jubilados docentes no sigan tambi茅n perdiendo contra la inflaci贸n.

Antes del paro agotamos todas las instancias: muchas reuniones, presentaciones escritas, jornadas de protesta, para explicar, fundamentar, denunciar p煤blicamente la situaci贸n salarial del conjunto de la docencia. Todav铆a m谩s: cuando el gobierno impuso el 41% en cuotas se帽alamos p煤blicamente que esa cifra iba a ser ampliamente superada por la inflaci贸n. Sin embargo, no tuvimos respuesta. Por eso comenzamos un plan de lucha nacional junto con la Federaci贸n que nuclea a m谩s de 25 asociaciones de base en todo el pa铆s.

Nos importa que sepan por qu茅 paramos. Nos importa tambi茅n que entiendan nuestras razones. Esperamos contar, como en otras tantas oportunidades y luchas, con su solidaridad.

Entrevista a Ileana Celotto, secretaria general de la AGD-UBA

芦Con nuestra devaluaci贸n del salario estamos pagando una parte de la deuda externa禄

-Bien. Ileana la verdad que hablamos no hace mucho tiempo, creo que hace dos semanas. Estrenaste tu nuevo鈥

-Mi renovaci贸n de cargo de secretaria General.

-De la AGD-UBA, Asociaci贸n Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, pero tuviste un tiempo corto de festejo porque ya est谩n involucrados en un conflicto. El 23 la Conadu Hist贸rica par贸 y el pr贸ximo jueves 26 lo volver谩 a hacer, luego de que se firmara en marzo un incremento del 41% en 4 cuotas para todo el 2022. 驴Qu茅 nos pod茅s comentar respecto de este nuevo paro de Conadu Hist贸rica, sus repercusiones, sus alcances y tambi茅n sus motivos?

-Mir谩 el paro de esta semana, tanto el del lunes, como el que van a hacer este jueves, ya va a ser la segunda etapa. Tuvimos el 13 de mayo un primer paro. Era algo que se ve铆a venir. El 15 de marzo, cuando algunas centrales firmaron esas paritarias desde muchos sindicatos de docentes universitarios, entre ellos el nuestro AGD-UBA, planteamos que era una paritaria que nos iba a dejar de inmediato con los salarios de nuevo perdiendo con la inflaci贸n y agudizando una situaci贸n de d茅ficit salarial que venimos padeciendo desde aproximadamente fines del 2015.

Efectivamente, pas贸 as铆. No tengo por qu茅 decirles a los que est谩n escuchando y a vos c贸mo estamos padeciendo el problema de la inflaci贸n el conjunto de la poblaci贸n. Y nosotros al ser en 4 cuotas y distanciadas esas 4 cuotas, termina de cobrarse la 煤ltima en septiembre, y sin ser acumulativas, era obvio que terminamos nosotros financiando el Tesoro nacional en lugar de 茅ste pagar nuestros sueldos. Por eso toda la Conadu Hist贸rica discuti贸 hace dos semanas que dado que no nos estaban escuchando con el pedido de reapertura de paritarias, ten铆amos que ir a una medida de fuerza.

La primera fue el 13 de mayo y ahora como vos bien explicaste va a ser el d铆a jueves. Hoy (martes 24) no se hizo el paro porque hab铆a una reuni贸n. Despu茅s del paro del 13 llamaron para recibirnos. Hoy en la reuni贸n que hubo no hicieron ninguna oferta salarial. O sea, nos dijeron 鈥榥o tenemos nada para proponerles鈥. Fijate el cuadro grav铆simo. Por eso el paro del jueves, en todo el pa铆s, va a ser m谩s fuerte que el del lunes.

-Ahora, Ileana me sorprende algo. Por un lado, el gobierno de alguna manera plantea la reapertura de las paritarias, en el caso de la docencia universitaria esta reapertura a diferencia de una cantidad importante de gremios no se da. Se mantiene esta cifra del 41% en 4 cuotas. 驴Por qu茅?

-Es simple. Al gobierno no le cuesta igual decirle al gremio de la UOM, o el que sea, 鈥榖ueno, est谩 bien, planteen reapertura de paritarias鈥. En cambio, en el caso de los jubilados, en el caso de los estatales nacionales, en el caso de los docentes y de los docentes universitarios, el dinero, la patronal nuestra, es directamente el Estado. El dinero sale del Estado. Por lo tanto, como el gobierno firm贸 hace poco un acuerdo con el FMI y la base de ese acuerdo es el ajuste fiscal para justamente llegar a un d茅ficit 0 y poder garantizar el pago de la deuda, finalmente nos ajustan a nosotros.

Con nuestra devaluaci贸n del salario estamos pagando una parte de la deuda externa. Es ese el motivo. Y la situaci贸n va a ser peor. Acaban de cerrar una paritaria para estatales de 60% tambi茅n en cuotas. La 煤nica forma ser铆a tener indexaci贸n autom谩tica.

-Quer铆a preguntarte, por un lado, 驴cu谩l es el salario promedio de los docentes universitarios? Y, por el otro, 驴cu谩l es el reclamo que hace la Conadu Hist贸rica?

-Por el lado del salario promedio, cada vez que nosotros vamos a paritarias se discute de lo que se llama el cargo testigo, que es un cargo de un docente, por supuesto diplomado, con su t铆tulo y que est谩 en plena capacitaci贸n de posgrado, o sea otro t铆tulo m谩s, con estudiantes a cargo y que trabaja media jornada, que implica 20鈥痟oras de trabajo semanal, es equiparable en cuanto a carga horaria al maestro de grado. Hoy ese diplomado con 20鈥痟oras semanales est谩 cobrando $50.000.

-O sea, por debajo de la l铆nea de pobreza.

-Muy por debajo de la l铆nea de pobreza e indigencia y despu茅s de haber hecho todos sus estudios. Y aparte con una agravante, en el caso de nuestro trabajo, no es el 煤nico por supuesto, permanentemente tenemos que estar trabajando con Internet y con equipamiento, una notebook, una PC, etc., porque hay muchos campus virtuales, se cargan trabajos a trav茅s de internet, hay toda una carga del trabajo del docente universitario y del investigador que consume mucho internet.

Nosotros no recibimos nada a cambio de eso. No tenemos ning煤n bono por conectividad ni jam谩s nos han dado un equipamiento. Por ejemplo, al docente alguna vez le habr谩n dado una notebook. Al docente universitario jam谩s le han dado ni una lapicera, todo sale de nuestro bolsillo. Realmente poder mantenerse siendo docente universitario demanda una cantidad de gastos. Como otros necesitan otros gastos, nosotros necesitamos mucho gasto con todo esto. Vos sab茅s c贸mo los precios se han disparado, adem谩s. Y eso no lo reconocen.

Ten铆amos un bono por conectividad por $2.000, baj铆simo, que lo denunciamos. Nos lo dieron durante la pandemia y ahora no lo cobramos m谩s, a pesar de que hay mucho trabajo que contin煤a siendo a trav茅s de los soportes tecnol贸gicos.

-Ileana, 驴cu谩les son los reclamos principales?

-Uno tiene que ver con lo que vos dijiste antes. Ning煤n docente universitario ni preuniversitario puede estar por debajo de la l铆nea de pobreza, ninguno. En el caso de la asamblea de AGD-UBA, nosotros hemos planteado que nos tienen que dar un 30% de aumento ya, no en cuotas a diciembre, y un mecanismo que sea de indexaci贸n, llamalo cl谩usula gatillo, indexaci贸n autom谩tica, en funci贸n de por lo menos este cuadro inflacionario. Porque si el gobierno no lo puede controlar, nosotros no podemos ser los que carguemos con ese problema. Eso es lo que hoy estamos pidiendo.

El otro reclamo que est谩 muy ligado al salario es terminar con el trabajo gratuito. En la facultad, te hablo de las universidades grandes como la de C贸rdoba, Rosario, La Plata y Buenos Aires, la proporci贸n de compa帽eras y compa帽eros que trabajan sin cobrar un salario es alt铆sima y ni siquiera hay registro. Y por algo no hay registro. En la Facultad de Medicina de la UBA, en la Facultad de Derecho de la UBA, en la FADU, en la de Econ贸micas, la mitad o m谩s trabajan de forma gratuita. No porque ingres贸 hace dos meses. Son a帽os de trabajar en forma gratuita.

-驴Cu谩l es la posici贸n de las otras centrales sindicales que representan a los docentes universitarios?

-Fueron las que firmaron la paritaria del 41%. Fueron las que aceptaron, la direcci贸n de la Conadu tambi茅n y nosotros denunciamos eso, tambi茅n aceptaron a fin de a帽o鈥 驴Sab茅s cu谩nto nos dieron de bono? $2.500.

-S铆, recuerdo que lo conversamos.

-Cuando al resto de los estatales les daban $20.000. 驴Por qu茅 no pelean por el salario de sus afiliados? Porque ser铆a la otra pregunta. El problema es que las otras federaciones est谩n absolutamente sumadas al gobierno. Y como el gobierno tiene el problema de que tiene que quedar bien con el FMI y ha firmado un acuerdo con el FMI, entonces le respetan todo lo que el gobierno pretende poner como pol铆tica salarial.

-驴Quer茅s agregar algo m谩s, Ileana?

-Si me est谩n escuchando los docentes universitarios, decirles que la reuni贸n de hoy fue una demostraci贸n que tenemos que seguir organizando y profundizando nuestra lucha. Que por supuesto que hay muchos otros trabajadores que est谩n como nosotros y que por eso tambi茅n desde nuestra propia asamblea del sindicato que fue el viernes pasado planteamos que es necesario un paro general, un paro nacional que ponga a todos los trabajadores en la calle. Las centrales si no lo est谩n convocando es por lo mismo que yo expliqu茅 reci茅n respecto a las otras federaciones de la docencia universitaria. Es porque est谩n sumadas al gobierno y entonces se alejan, dejan que pase el ajuste y abandonan los intereses de los trabajadores.

Tenemos que recuperar los sindicatos y plantearles a las direcciones de las centrales, de la CGT en primer lugar, por supuesto, pero de la CTA tambi茅n, que tienen que romper con el gobierno y convocar una medida de conjunto. No solamente nosotros la estamos pasando mal. Hay much铆simos trabajadores que la est谩n pasando mal salarialmente o con condiciones de trabajo que est谩n cada vez peor en funci贸n de la salud y de las propias condiciones en las que se trabaja.

Paro de trabajadores del neum谩tico

El Sindicato 脷nico de Trabajadores del Neum谩tico (Sutna) anunci贸 el fracaso de su revisi贸n paritaria 2021 por lo cual activ贸 un paro nacional desde el viernes 20. La organizaci贸n inform贸 tambi茅n que la conciliaci贸n obligatoria dispuesta por la cartera laboral ya fue extendida y venci贸 el martes 17 a las 18:00.

El plan de acci贸n se desarroll贸 desde el jueves 19 con paros de 2 horas por turno y el viernes en forma total. Para el lunes 23 se convoc贸 a una nueva audiencia en el ministerio de Trabajo. La c煤pula del Sutna que encabeza Alejandro Crespo pretende concretar un incremento por encima del 63% que les ofrecieron las empresas y el pago de horas extras al 200% para aquellos trabajadores y trabajadoras que por sistema laboral superan el rango de 40 horas semanales.

鈥淓l costo de mano de obra tiene una incidencia baja sobre las ecuaciones econ贸micas de las empresas, siendo en forma concreta, el costo de mano de obra por cubierta de solo $1.000, mientras en los principales diarios salen notas diciendo que comprar cuatro neum谩ticos nuevos, del modelo m谩s vendido en Argentina cuesta entre $230.000 y $237.000鈥, expresaron.

Durante la semana pasada, m谩s all谩 del paro decretado, hubo expresiones de conflicto en las plantas industriales del rubro. El martes hubo paros hasta el final de la jornada y para el viernes la medida de fuerza se cumplir谩 sin asistencia a los lugares de trabajo.

鈥淟as cubiertas las fabricamos los trabajadores de FATE, Bridgestone y Pirelli. Hasta que no tengamos respuestas esas cubiertas no van a salir鈥, manifest贸 Crespo respecto del conflicto.

Comunicado de prensa

Para el SUTNA frente a la intransigencia patronal

Este sindicato rechaza la posici贸n empresaria. Las propuestas expresadas en la misma no cumplen con el justo reclamo de los trabajadores del neum谩tico de subsanar, al menos en parte, el marcado atraso salarial, que afecta econ贸mica y socialmente a cada compa帽ero y su familia. Los montos, las condiciones y el formato de la misma son insuficientes e inadecuados.

La propuesta de incremento salarial, si se mantiene la inflaci贸n de los 煤ltimos meses, no cubrir铆a siquiera la inflaci贸n del periodo a acordar.

En cuanto al reclamo de las horas al 200 % la propuesta no cumple ni en su forma ni en los montos la consigna de recuperaci贸n del atraso salarial. Por otro lado, al fijar un per铆odo limitado de tiempo de vigencia del bono ofrecido, no se est谩 haciendo una propuesta de recuperaci贸n del salario real; por el contrario, se pretende utilizar una maniobra distorsiva por medio de proponer un supuesto paliativo para corregir un problema que afecta a cada quincena de cada trabajador.

Por otro lado, subsanar el atraso salarial no resiste los condicionamientos pretendidos por la parte empresaria, los que no se justifican en ninguna forma. A lo que hay que agregar la manifiesta precariedad de la propuesta cuando se advierte la evidente discriminaci贸n a los trabajadores de Pirelli en relaci贸n a su jornada laboral en cuanto no se les reconoce siquiera la media hora que trabajan en m谩s.

La menci贸n por parte de las patronales de que la actividad ha sufrido 鈥渁ltibajos鈥, resulta provocativa, ya que el atraso salarial se arrastra hace d茅cadas y est谩 claro que en ning煤n momento de alza las empresas lo corrigieron a favor de los trabajadores, pero s铆 ante cualquier fachada de una supuesta crisis pidieron profundizarlo perjudicando m谩s a los mismos trabajadores.

Resulta inentendible el pretendido condicionamiento de la ley 11.544 en el marco de una negociaci贸n colectiva, cuando esa norma no constituye impedimento alguno a la discusi贸n de un reconocimiento salarial al trabajo de los compa帽eros en s谩bados y domingos y cualquier otra mejora que reclame este sindicato en representaci贸n de los intereses de los trabajadores.

Es por todo lo expuesto que la propuesta empresaria resulta inaceptable, por no responder al leg铆timo reclamo expresado colectivamente en la masiva asamblea general, y en todo momento, en cada sector en cada f谩brica, por todos los trabajadores del neum谩tico.

Finalmente, ante esta actitud avara y mezquina de las patronales, los trabajadores nos vemos obligados a dar respuesta a trav茅s de un SUTNA FUERTE Y UNIDO. Para ello, y como comienzo de un plan de lucha que tiene como funci贸n empujar nuestros justos reclamos hasta la victoria, se resuelve:

Declarar un paro general de actividades en las tres plantas que se iniciar谩 a partir de las 18 horas en el d铆a de la fecha (martes 17 de mayo de 2022), con presencia en planta, y hasta la finalizaci贸n de la jornada del turno tarde de este mismo d铆a.

El d铆a viernes 20 de mayo de 2022 se adoptar谩 un nuevo paro general de actividades, sin presencia en planta, con el comienzo de la jornada del turno ma帽ana en cada establecimiento y sector, y seguir谩 durante la jornada de los distintos turnos hasta el inicio de la de la jornada del turno ma帽ana el d铆a s谩bado 21 de mayo de 2022, seg煤n el sistema de turnos y horarios de cada planta. Y de no cambiar la actitud de las patronales el d铆a lunes, 23 de mayo, se anunciar谩n las pr贸ximas medidas.

Alejandro Crespo Secretario General

Estatales proyectan la paritaria 2022 con un piso de aumento del 60%

Las gestiones est谩n avanzadas entre los gremios de la actividad, ATE y UPCN, y el Gobierno Nacional. Las conversaciones informales con la secretaria de Gesti贸n y Empleo P煤blico de la Naci贸n, Ana Castellani, funcionaria designada para encaminar la discusi贸n colectiva del 谩mbito p煤blico, dan indicios de que podr铆an llegar a un acuerdo la semana que viene. El aumento no deber铆a ser menor a un 60% para que haya firma.

Ese ser铆a el piso que consideran desde las organizaciones que deben partir las discusiones para lograr que los haberes no queden por debajo de la inflaci贸n.

Lo que resta acomodar son los tramos o cuotas en que se repartir谩 ese aumento y en qu茅 momento quedar谩 pautada la revisi贸n. El hecho no es menor porque podr铆a cambiar toda la perspectiva respecto a la paritaria. En principio se habla de 5 cuotas.

Recordemos que la paritaria 2021 tuvo una 煤ltima revisi贸n en abril de este a帽o, que fij贸 una 煤ltima recomposici贸n del 10 % para los estatales nacionales. Con ello llevaron el incremento interanual de punta a punta a un 64 % total.

Trabajadores del INDEC sostuvieron que el salario m铆nimo deber铆a superar los 145.000 pesos

Se trata de una actualizaci贸n de la Canasta de Consumos M铆nimos que desde la organizaci贸n difunden peri贸dicamente 芦con la finalidad de establecer la base salarial que un trabajador o trabajadora requiere para cubrir las necesidades de una familia tipo禄.

芦Un Hogar constituido por una pareja de 35 a帽os con dos hijxs en edad escolar necesit贸, en abril de 2022, de $154.134 para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $53.029 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria M铆nima y de $101.105 para acceder a otros bienes y servicios b谩sicos禄, remarcaron.

Y asegura que 芦por tanto, ning煤n trabajador deber铆a ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio禄.

La cifra se ubica muy por encima del Salario M铆nimo Vital y M贸vil que rige en el pa铆s, a煤n despu茅s del adelantamiento del 煤ltimo aumento pactado por el Consejo del Salario.

La junta interna de ATE Indec aclara que 芦a este valor llegamos en base al uso de datos oficiales publicados por el organismo禄 y que 芦las canastas utilizadas para este ejercicio no son las utilizadas por el organismo para la medici贸n de la pobreza禄.

芦Las actualizaciones de nuestros trabajos tienen como finalidad ser un par谩metro para las representaciones gremiales en general, y en particular para nuestrxs paritarixs禄, explican.

Y destallan 芦la p茅rdida del poder adquisitivo de nuestro salario, tomando como base a nuestro caso testigo el Nivel D Grado 0 del SINEP, desde diciembre del 2015 a abril de este a帽o, es de un 40,3%禄.

鈥淭enemos que empoderar al movimiento obrero y la 煤nica manera de hacerlo es con huelga鈥

Entrevista realizada para ContrahegemoniaWeb por Juan Pablo Casiello (AMSAFE) a Daniel Yofra, secretario general de la combativa y democr谩tica Federaci贸n que agrupa a lxs trabajadorxs aceiteros.

Liberan a los presos del FMI

El jueves pasado la Sala II de la C谩mara de Apelaci贸n y Garant铆as en lo Penal de San Isidro resolvi贸 鈥渟obreseer y excarcelar a Jaru Rodr铆guez y sus compa帽erxs de vivienda en la causa por tenencia de estupefacientes鈥, seg煤n indic贸 en un comunicado la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP), cuyo abogado Mart铆n Alderete patrocina a los imputados.

Rodr铆guez, joven venezolano estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, fue detenido por orden del Poder Judicial porte帽o d铆as despu茅s de la masiva movilizaci贸n del 10 de marzo contra la aprobaci贸n en el Congreso del acuerdo del gobierno del Frente de Todos con el FMI.

En diversos allanamientos ordenados a partir de supuestas 鈥減ruebas鈥 obtenidas por servicios de inteligencia estatal, fueron detenidos tambi茅n Oscar Santill谩n y Juli谩n Lazarte, los tres acusados de haber atacado ese d铆a a piedrazos el despacho de Cristina Fern谩ndez de Kirchner.

En el caso de Jaru, a la acusaci贸n se le sum贸 la apertura de un expediente en el Poder Judicial bonaerense por tenencia de estupefacientes, ya que el martes 15 de marzo durante el allanamiento en su domicilio se encontr贸 cannabis. Por eso, adem谩s fueron detenidos otros j贸venes que estaban en ese momento junto a 茅l en la casa.

鈥淔ueron m谩s de dos meses de lucha para lograr su libertad, tras su injusta e ilegal detenci贸n tras la marcha contra el acuerdo con el FMI鈥, dijeron desde CADeP. Y agregaron que 鈥渓a presencia de plantas de cannabis fue, para la justicia bonaerense, indicio de un presunto delito, m谩s all谩 de que los compa帽eros de vivienda de Jaru tuvieran iniciados los tr谩mites en el Reprocann. Eso fue lo que lo mantuvo cautivo luego de las excarcelaciones de Juli谩n Lazarte y Oscar Santill谩n, los otros presos del FMI. Este sobreseimiento pone fin a una detenci贸n injusta y a una acusaci贸n infundada鈥.

El comunicado de CADeP finaliza diciendo que la pelea por la libertad de Jaru se dio 鈥渄esde el primer d铆a de su detenci贸n鈥, batallando 鈥渆n las distintas instancias judiciales y en la calle, promoviendo la solidaridad y la denuncia de su condici贸n de preso pol铆tico. Festejamos este logro y continuamos luchando por el sobreseimiento de todos los imputados en la causa federal por la movilizaci贸n del 10 de marzo鈥.

Censo Federal de Operadorxs Autoconovacadxs

Por tercer a帽o consecutivo, el colectivo Operadorxs Autoconvocadxs realiz贸 un censo federal, con el objetivo de saber qu茅 lugar ocupan las mujeres, trans, travestis y no binaries en este puesto de trabajo que ha sido hist贸ricamente masculinizado. En este 2022, el colectivo relev贸 98 emisoras de todo el pa铆s (radios AM, FM y Online) y contabiliz贸 que de un total de 808 operadorxs 644 son varones cis, 160 son mujeres cis, 2 personas trans y 2 no binaries.

鈥淣uestras condiciones en este trabajo est谩n altamente vulneradas, son pocas las femeneidades que tenemos una tira diaria o un horario central. Nos dan horarios nocturnos o de fin de semana y muchas no podemos entrar en este mundo herm茅tico y masculinizado ya que tenemos a cargo las tareas dom茅sticas y los cuidados de nuestros hijxs鈥, cont贸 la operadora Natalia Bravo.

Si bien estos resultados no sorprenden, desde el colectivo insisten en visibilizar las desigualdades existentes en esa profesi贸n, seguir luchando por la igualdad de derechos, paridad de g茅nero en los medios, una perspectiva transversal y feminista, la implementaci贸n de la Ley Micaela en los medios, condiciones y salarios dignos.

Rodr铆guez Larreta quiere reforma laboral y jubilatoria

En una entrevista en Radio Mitre insisti贸 en que 鈥渉ay que replantear el sistema laboral. Hay gente que trabaja desde su casa, a la noche, horarios m谩s flexibles鈥 Esto requiere cambiar la legislaci贸n, as铆 como estamos no se genera trabajo, no hay laburo estable, privado, en la Argentina鈥.

Adem谩s, se帽al贸 que 鈥減ara que el equilibrio fiscal sea sostenible en el tiempo hay que replantear el sistema jubilatorio鈥. Y para completar se necesita un sistema impositivo que 鈥減romueva el empleo鈥, despu茅s de quejarse porque 鈥渢omar un trabajador cuesta una fortuna鈥.

Atac贸 a Aerol铆neas Argentinas y propuso privatizar totalmente YPF. Y dijo que no apoyar谩n ninguna suba de retenciones.

Un p谩rrafo especial merecieron las organizaciones de trabajadores desocupados e informales. 鈥淗ay que terminar con la intermediaci贸n, terminar con las organizaciones. Si alguien dice que va a terminar con los planes sociales no es serio, con 40% de pobreza. Pero no puede ser que una organizaci贸n defina si necesit谩s o no un plan鈥. Tambi茅n solicit贸 que se hagan cumplir las condicionalidades que tiene cada prestaci贸n del Estado.

La afirmaci贸n contiene dos ataques a las organizaciones piqueteras y sociales. La primera es que busca 鈥渢erminar鈥 con quienes hoy expresan la pelea contra el hambre y la miseria de la asistencia social estatal, aunque no aclar贸 con qu茅 m茅todos lo har铆a. Adem谩s, tomando el ejemplo del Gobierno de la Ciudad, eso significar铆a que en realidad lo manejen los punteros del PRO.

El otro es que reafirma que quiere precarizar a煤n m谩s a los beneficiarios de los planes. Las 鈥渃ondicionalidades鈥 son, para Larreta, que quienes cobran 19.500 pesos trabajen de manera precaria para el Estado. Mano de trabajo semi esclava para, adem谩s, seguir flexibilizando a la planta municipal.

Luego de terminar con su discurso de campa帽a, evit贸 confirmar sus aspiraciones presidenciales, pero dijo que 鈥渋magina unas PASO鈥 dentro de la coalici贸n opositora.

Fuentes: Clar铆n, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Infogremiales, Resumen Latinoamericano, APU, Anred, argentina.indymedia, Red Eco Alternativo, 鈥淢etr贸polis鈥 鈥 FM La Boca (90.1), Diario Popular, BAE Negocios.