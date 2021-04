Costa-Gavras lleg贸 a Francia en los primeros a帽os 50. Formado en el

prestigioso Institut des Hautes 脡tudes Cin茅matographiques (IDHEC), su

trayectoria, un mont贸n de filmes m铆ticos, destaca por su capacidad de construir

relatos de g茅nero que van del thriller al drama, del filme judicial a la

narraci贸n social, en los que la pol铆tica y el entorno social son esenciales.

Depredador de todo totalitarismo, comprometido con la realidad, Costa-Gavras va

en direcci贸n contraria a muchos de los directores de la 茅poca, al tiempo que

atraviesa un per铆odo f茅rtil y revelador en la historia sociopol铆tica y

art铆stica europea con el respaldo de p煤blico, cr铆tica y profesi贸n, alcanzando

los principales premios (Oscars, Globos de Oro y triunfos en Cannes y Berl铆n).

驴C贸mo son sus or铆genes en el cine?

El cine que hab铆a en Francia no me interesaba. Ya lo hab铆a visto en Grecia,

un cine estandarizado, de acci贸n, de humor, etc茅tera. Sin embargo, en Francia,

a pesar de hacer estudios de Literatura, encontr茅 la Cinemateca, donde hab铆a

cine cl谩sico. Fue un descubrimiento important铆simo y me interes贸 mucho.

Primero, quise aprender a escribir, y fui a la Escuela de Cine, al IDHEC,

estudi茅 dos a帽os, y despu茅s, con una suerte extraordinaria, me pidieron hacer

un primer trabajo de cine por unos d铆as. El primer ayudante era Claude Pinoteau, que luego fue director. As铆 entro en

el cine franc茅s, lo que era bastante dif铆cil, especialmente para un extranjero.

Adem谩s en el puesto de ayudante. En ese momento era posible trabajar con gente

como Ren茅 Clair, Jean Cocteau, Ren茅 Cl茅ment, Henri Verneuil, Jacques

Demy, Clouzot鈥 Fui ayudante de alguno de ellos. Conoc铆

tambi茅n a todos los grandes actores, pues en este per铆odo los ayudantes hac铆an

el casting y hab铆a una relaci贸n muy pr贸xima con ellos. Conoc铆 a Montand, Piccoli, Trintignant鈥 La primera

pel铆cula fue como un ejercicio escolar desde hacer el gui贸n. El director de

estudio ley贸 el gui贸n y as铆 se hizo. En la medida en que yo ten铆a un gui贸n, el

thriller, que era atractivo, gener贸 inter茅s y tuvo un gran reparto. La pel铆cula

funcion贸 muy bien.

Era Los ra铆les del crimen (Compartiment tueurs, 1965)鈥

S铆, y la segunda, Sobra un hombre (Un homme de trop, 1967), sobre la

Resistencia francesa, fue un fracaso. Lo curioso es que ahora sali贸 en DVD por

primera vez y triunf贸, tuvo unas cr铆ticas extraordinarias. Despu茅s hice Z

(1969), donde est谩 lo que me interes贸 siempre del cine. Cuando mi primera

pel铆cula tuvo 茅xito en los Estados Unidos, Harry Saltzman [el

productor de James Bond] me propuso hacer una. Me pregunt贸: 芦驴Que pel铆cula

quieres hacer?禄. Yo le dije que La condici贸n humana, de Andr茅 Malraux. Dijo: 芦驴Qu茅? Hacen falta muchos

chinos, no se puede禄 [r铆e].

Lo que no hab铆a en el cine era un tipo de pel铆cula acerca de la condici贸n

humana, de las revoluciones, las luchas cotidianas, las luchas no solo

pol铆ticas sino tambi茅n sindicales. No las hab铆a en este per铆odo. En Francia

hab铆a la Nouvelle Vague, nos interesaban otro tipo de pel铆culas despu茅s de las

grandes pel铆culas de los a帽os 50, 60鈥 Yo quer铆a volver a este tipo de cine,

influido posiblemente por pel铆culas americanas como Las uvas de la ira y cierto

cine social muy interesante.

驴Qu茅 tipo de pel铆culas le gustan o le interesan? En alguna entrevista

hablaba de Avaricia (Greed, 1924), de Stroheim, como una revelaci贸n para

usted.

Greed es una pel铆cula de

varias horas que parec铆a una tragedia, como la antigua tragedia griega. Hab铆a

la posibilidad de hacer en el cine ese tipo de pel铆culas, cine no solo para

divertir, como el f煤tbol.

Desde Latinoamerica a Europa, el mundo corporativo, la banca, las empresas

y esas luchas cotidianas o los sistemas totalitarios鈥 De alguna manera su

cine recorre toda la historia de su 茅poca, de aquellos sistemas pol铆ticos o

sucesos que ocurrieron en la realidad a su alrededor. 驴Existe desde el

principio en su cine la voluntad de contar relatos sociales o es algo que va

sucediendo sobre la marcha?

De base, siempre me interesaron la resistencia y el poder. Y c贸mo en

nuestra sociedad el poder participa como represi贸n en nuestra vida diaria.

Adem谩s, el poder es algo que tenemos todos. No es solo el poder pol铆tico,

eclesi谩stico, econ贸mico, nosotros tenemos poder sobre algunas personas y hay

personas que lo tienen sobre nosotros. Esta relaci贸n con el poder me interesa

mucho porque de ella dependen la felicidad y la infelicidad. Despu茅s viene

tambi茅n la resistencia. C贸mo resistimos a lo negativo. Resistir es lo m谩s

importante, si no, nos convertimos en esclavos. Son los temas que hay en mis

pel铆culas, lo que a m铆 me interesa.

Hay un elemento singular en sus pel铆culas que es que ese an谩lisis o cr铆tica

al poder va dirigida a todos los tipos de poder. Pueden ser los tupamaros, el

retrato de Arthur London en La confesi贸n (L鈥檃veau, 1970), la ocupaci贸n alemana,

el nazismo, el golpe de Pinochet鈥 Recuerdo El sendero de la traici贸n

(Betrayed, 1988), donde se habla tambi茅n de la banalidad y de la normalidad del

mal. De c贸mo bajo un hombre com煤n pueden ocultarse formas inquietantes de

poder.

Porque el poder es como una droga, cuando tienes poco quieres m谩s y m谩s. 驴Y

c贸mo hace uno para alcanzarlo? Algunas veces va por direcciones leg铆timas, pero

puede optar por otros caminos. Como el dictador griego de Z, Papad贸poulos, que no era un general, era un coronel que

alcanz贸 un poder enorme. El poder es seguramente el aspecto humano m谩s

importante.

Despu茅s del 茅xito de Z, 驴tiene libertad creativa para hacer sus

pel铆culas?

Absolutamente. Es la ventaja de tener 茅xito con una pel铆cula. La confesi贸n

era un libro imposible, enorme, 500 p谩ginas, cuando la gente lo ve铆a no lo

cre铆a posible. Sempr煤n y yo hablamos mucho y, finalmente, result贸 f谩cil de

hacer.

En ese momento, todas las pel铆culas empiezan a tener proyecci贸n

internacional.

S铆, es decisivo tener buenos actores. Les llaman stars porque son buenos

actores. Aunque tambi茅n hay stars que no lo son.

Hay varios rodajes en los que tiene producci贸n estadounidense. 驴Percibe

diferencias en esto adem谩s de en la parte cultural?

Las primeras pel铆culas, las que m谩s me interesaron, las hice en Estados

Unidos. Me ofrecieron hacer El Padrino, y no me interes贸 nada. El libro, para

m铆, no era un buen libro. Coppola hizo una pel铆cula extraordinaria que yo no

podr铆a hacer porque yo no era americano. S铆 que acept茅 hacer Missing

(Desaparecido) pidiendo a cambio controlar tambi茅n el casting. Y aceptaron. Adem谩s,

hice la posproduci贸n en Francia. Fueron las condiciones que puse y me dieron

libertad.

Hay un debate, casi siempre que el cine toca la pol铆tica, sobre la forma,

sobre c贸mo se cuentan las historias. Con usted, con Ken Loach y con otros

cineastas, siempre se discuti贸 que se acercaran a formas populares, lo que

permite que sean m谩s accesibles. 驴Que opina de eso?

Este fue un debate muy potente, especialmente con la Nouvelle Vague. La tradici贸n de la construcci贸n de un

gui贸n es de origen griego. El teatro griego es un thriller, todas las tragedias

griegas lo son en cierto modo. En esta construcci贸n el inter茅s va en aumento

para llegar al final. Eso me parece esencial. No se puede hacer siempre con esa

simplicidad, pero generalmente esa es la direcci贸n que yo tom茅 desde mi primera

pel铆cula.

Siempre me interesa saber qu茅 proyectos quedaron por el camino, qu茅 obras

se frustraron o no llegaron a ser realizadas

Hab铆a un proyecto del que hicimos el gui贸n, El

cormorano, la historia de una gran compa帽铆a internacional que

cambi贸 la pol铆tica del Estado, como sucedi贸 en cierto momento en Portugal. No

debemos dar el nombre del pa铆s, dejaba todo y se march贸 a otro pa铆s. Pasa cada

d铆a, pero no encontr茅 el dinero para hacer este proyecto. Nadie quiso. William Holden hab铆a aceptado hacerla, pero

no encontramos inversi贸n. Los americanos hab铆an aceptado, habl茅 con actores

como Meryl Streep y Al Pacino, pero dije que hab铆a que

hacerla en China. Fui all铆, primero quer铆an hacerla, pero despu茅s quer铆an

cambiar todo el gui贸n. Finalmente, acept茅 que no se pod铆a hacer. Precis谩bamos

el paisaje chino. Intentamos realizarla en otros pa铆ses y los americanos

propusieron reproducir todo en Hollywood, pero era imposible. Se dieron las

condiciones econ贸micas, pero no de localizaci贸n.

驴Encontr贸 alguna vez dificultades o intromisiones de los productores por la

audacia pol铆tica, o porque eran temas que no interesaban?

S铆, con alg煤n proyecto. Con Z, por ejemplo, la gente dec铆a que nunca

funcionar铆a. Pero hab铆a que insistir, y finalmente se hizo, los actores

aceptaron y la pel铆cula se hizo porque Jacques Perrin hab铆a

luchado mucho y tambi茅n los argelinos, pues Argelia es el pa铆s donde se rod贸.

En algunas de sus 煤ltimas pel铆culas, como Arcadia (Le couperet, 2005) y El

capital (2012), analiza las estructuras econ贸micas pr贸ximas a la parte

sociopol铆tica. 驴Es esa su visi贸n de la sociedad y enlaza con todas las

pel铆culas anteriores?

La sociedad ha cambiado. Todo el mundo habla hoy de democracia, pero hay

otro poder que ha llegado lleg贸, que existe hoy, que es el dinero, el s煤per

capitalismo. En el cine, los temas de poder est谩n aqu铆 hoy, en la econom铆a. No

se habla de otra cosa. Todo el mundo conoce el Dow Jones.

Otros tipos de totalitarismo, Stalin, el nazismo y ahora este

capitalismo鈥

Exactamente, son otro tipo de totalitarismos.

Me gustar铆a que hablara ahora de Sempr煤n, que fue guionista en tres de sus

pel铆culas (Z, La Confesi贸n y Secci贸n especial) y de la idea que tiene sobre

Espa帽a, un pa铆s con una historia convulsa en el siglo XX y hasta la actualidad.

Con Sempr煤n lleg贸 a haber un proyecto sobre Yoyes, la etarra asesinada鈥

脡l no pod铆a hacerlo en ese momento porque era ministro, y yo no quer铆a

hacer un tema espa帽ol sobre alguien que no conoc铆a. Pero despu茅s, con Jorge,

hicimos pel铆culas sobre verdaderas historias, pero siempre tuvimos el problema

de escoger personajes y situaciones. Porque una pel铆cula como La confesi贸n o como Z pod铆a durar horas. Habl茅 con

Jorge de hacer una pel铆cula sobre Malraux, una oportunidad para hablar sobre

Espa帽a y sobre c贸mo se hace el cine en Espa帽a. C贸mo Malraux cambi贸

completamente, c贸mo conoci贸 el PC, lleg贸 a Francia y dijo: 芦Se acab贸禄, esa declaraci贸n

extraordinaria al llegar a Francia. Adem谩s, hab铆a una historia de amor muy

interesante. Hablamos e hicimos un primer trabajo muy largo. Primero trabajamos

el libro y despu茅s el gui贸n. Cuando termin贸, Jorge fue al hospital con dolor de

espalda y le detectaron c谩ncer. Dur贸 semanas. Con 茅l hab铆a intenci贸n de

permanencia, de hacer algo juntos, algo que nos hab铆a interesado a los dos,

sobre Francia y Espa帽a.

Alberto Costa-Gravas. 鈥 Luis Otero

Curiosamente, en Espa帽a, Sempr煤n es una figura respetada pero su obra es

muy poco conocida, como pasa con otros personajes de la resistencia y el

exilio.

Es curioso, s铆.

En los 煤ltimos a帽os hubo tentativas de revoluciones democr谩ticas, un caso

es Grecia.

Un caso muy particular. A lo largo de la historia, Grecia siempre ha sido

un laboratorio. Tsipras empez贸 muy joven, con un problema de deuda enorme.

Imposible de pagar. Hab铆a que encontrar soluciones. Adem谩s no ten铆a todo lo

poder. Ten铆a el 36% de los votos. Va a Europa, sin experiencia con los

europeos, que son monstruos de la econom铆a. Tiene cerca de 茅l a Varoufakis y esta relaci贸n es importante. Pero,

驴qu茅 hacen los europeos? Todo lo que pueden para separarlos. Y lo

consiguen. Merkel, que le prometi贸 todo a

Tsipras, que particip贸 en esta separaci贸n, pensaba al principio que hab铆a

algunos gestos para mejorar la situaci贸n en Grecia. Pero 300.000 j贸venes se

fueron del pa铆s, una p茅rdida enorme para el futuro. Los salarios bajaron un

40鈥%. Todo esto se volvi贸 contra Tsipras y Alemania no hizo el m铆nimo gesto, al

contrario. Pidi贸 m谩s y m谩s y m谩s. Los griegos votaron una segunda y una tercera

vez a Tsipras porque no hab铆a otro.

La historia va muy r谩pido y Tsipras poco menos que cay贸 en el olvido.

Aquello ha quedado como un movimiento pol铆tico abortado que acab贸 entrando en

las convenciones. 驴Qu茅 piensa de algunas de las cosas que suceden ahora? El

Brexit, Trump, la ultraderecha en Francia鈥

Estamos entrando en un per铆odo de barbarie. La extrema derecha ha vuelto a

Grecia. Amanecer Dorado celebra el nacimiento de Hitler. Eran muy pocos, pero con el drama econ贸mico

griego ahora son un 13% o un 15鈥% ya. Y no solamente en Grecia. En Francia, con

la vieja historia de Le Pen, pero tambi茅n

en Austria, en Alemania鈥 Los b谩rbaros est谩n volviendo. Y lo peor es en Am茅rica.

Recuerdo un detalle, cuando hice Bretrayed鈥

Betrayed parece una pel铆cula anticipatoria鈥

S铆. Y muchos americanos me dijeron: 芦驴D贸nde has visto esto? No existe

en los Estados Unidos禄. Pero yo lo hab铆a visto en la gira que hab铆a hecho

por el pa铆s. Dec铆an que 茅ramos comunistas que ven铆amos de Europa.

驴Qu茅 relaci贸n ha mantenido estos a帽os con Grecia? Lleg贸 a Francia en los

a帽os 50, a veces se habla de usted m谩s como franc茅s y se olvidan sus

or铆genes.

Yo son b铆gamo [r铆e]. Pas茅 casi 20 a帽os en Grecia, y Grecia no se olvida.

Pero Francia me lo dio todo. Nunca so帽茅 que habr铆a podido tener la vida que

tengo en Francia. No s贸lo en lo profesional, sino que me piden que participe en

la vida pol铆tica y cultural. Grecia no me lo dio, al contrario, yo escap茅 de

all铆. Mis ra铆ces son griegas, pero culturalmente soy m谩s franc茅s que

griego.

En Espa帽a estamos interesados en c贸mo nos ven desde fuera. 驴Qu茅 opina de lo

que ocurre en este pa铆s? 驴C贸mo ve nuestra sociedad? 驴Cree que hay posibilidad

de ascenso de la extrema derecha aqu铆?

Es una situaci贸n muy dif铆cil y tambi茅n muy peligrosa, porque si se usa la

violencia, y no las v铆as democr谩ticas, para resolver el problema de Catalu帽a,

las consecuencias pueden ser muy graves. No hay que tomar posici贸n por unos o

por otros, es una cuesti贸n espa帽ola. Hay que salvar a Europa tambi茅n. Yo creo

mucho en Europa, estas cosas me parecen importantes por la problem谩tica

espa帽ola. No s茅 qu茅 va a pasar despu茅s de las elecciones, pero el uso de la

violencia me parece muy, muy negativo. Los problemas humanos deben solucionarse

con el di谩logo y con la cesi贸n por ambas partes para llegar a una soluci贸n que

pueda contentar a todos, porque si no podemos acabar en una guerra civil, como

ya pas贸 aqu铆 y en Grecia.

En cuanto a los Estados Unidos, 驴piensa que Trump viene a demostrar la

actitud demasiado c贸moda o de dependencia que tuvo Europa con los Estados

Unidos en muchos aspectos?

Am茅rica no es lo que la gente quiere que sea. Tambi茅n es esto. Lo peor de

todo es el problema ecol贸gico. No hablamos mucho de ello, pero la poblaci贸n

aumenta y somos un c谩ncer para la tierra. Destruimos todo. Hoy pensaba desde el

avi贸n que somos c贸mo animales que devoran la sustancia de la tierra. 驴Qu茅 va a

pasar cu谩ndo se agote por completo? Nadie lo piensa. No ser谩 en mi generaci贸n,

pero tengo nietos, 驴qu茅 van a hacer aqu铆? 驴C贸mo van a vivir? Se dice que en

algunas peque帽as islas, en Tahit铆, por ejemplo, la gente est谩 pensando en

construir muros para evitar la subida de las aguas. Adem谩s, est谩 el colosal

problema de la emigraci贸n. Es un problema que no va a acabar, mire lo que est谩

pasando en algunos pa铆ses, la situaci贸n es terrible y la gente quiere una vida

mejor. Ese problema no parece interesar a los jefes de Estado. No se preocupan

de esto, solo piensan en las pr贸ximas elecciones.

