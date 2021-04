–

La capital contaba en marzo de 2020 con 375 locales abiertos dedicados a los juegos de azar, una cifra que ha escalado hasta los 407 a pesar de la crisis sanitaria.

– Algo m谩s de un tercio de estos establecimientos se encuentran ubicados en los cuatro distritos con menor renta neta media por persona de la capital .

La crisis del coronavirus lleva un a帽o poniendo a la econom铆a madrile帽a contra las cuerdas. Desde los bares y restaurantes hasta el peque帽o comercio pasando por los hoteles. Todos los sectores se han visto obligados, en mayor o menor medida, a echar el cierre, a ver c贸mo se esfumaban establecimientos con d茅cadas de historia a sus espaldas. O, mejor dicho, casi todos. Porque el casino siempre gana. Durante la pandemia, el n煤mero de establecimientos de apuestas y juegos de azar en la capital, lejos de disminuir como ha ocurrido con gran parte de los negocios, ha aumentado en casi un 9%, seg煤n los datos que recopila mensualmente el Ayuntamiento dirigido por Jos茅 Luis Mart铆nez Almeida. En la actualidad, la gran urbe cuenta con una treintena de casas de este tipo m谩s que las que hab铆a justo cuando comenz贸 la brutal crisis sanitaria y econ贸mica. Un aumento que absorben, principalmente, los distritos con las rentas m谩s bajas de Madrid. Zonas como Carabanchel, Usera, Villaverde o Puente de Vallecas, entre otras, que en febrero acumulaban uno de cada tres desempleados de todo el municipio.

El consistorio de la capital dispone desde hace a帽os de un censo en el que recoge la informaci贸n de todos los locales repartidos por la ciudad, as铆 como el tipo de acceso del que disponen, su situaci贸n o la actividad. En marzo de 2020, justo cuando el coronavirus comenz贸 a convertirse en un problema de primer orden, aparec铆an registrados como abiertos 117.809. De ellos, 375 eran establecimientos privados centrados en el negocio de las apuestas, tragaperras, las ruletas y todo tipo de juegos de azar 鈥搒e excluyen, por tanto, las administraciones de loter铆a y cualquier otro tipo de locales de la Sociedad Estatal de Loter铆as y Apuestas del Estado鈥. Una cifra que ahora, tras un a帽o de crisis, se sit煤a en los 407, seg煤n la 煤ltima actualizaci贸n disponible del fichero, correspondiente al mes de febrero. Casi un cuarto de ellos tienen en sus carteles la marca de alguno de los gigantes del sector. Sportium cuenta con, al menos, 40 negocios de estas caracter铆sticas distribuidos por la urbe. Codere, con 35. Y con el nombre de Luckia figuran 19 en el listado oficial.

En el gran encierro, las casas de apuestas, como cualquier otra actividad no esencial, se vieron obligadas a bajar la persiana. Y su reapertura no se produjo hasta la tercera fase de la desescalada, a pesar de las presiones de la patronal del juego. Sin embargo, una vez superada la primera ola, estos salones han estado permanentemente en el centro de la pol茅mica. Principalmente, en todo lo relativo a la gesti贸n de la crisis sanitaria. Tanto es as铆 que en algunas comunidades aut贸nomas se lleg贸 a dar la paradoja de que mientras los bares, restaurantes y cafeter铆as se ve铆an obligadas a cerrar a media tarde por el incremento de contagios a una hora determinada, los locales de apuestas pod铆an continuar funcionando hasta entrada la noche. “Este tipo de establecimientos no han sufrido unas restricciones tan severas a lo largo de la pandemia”, apunta al otro lado del tel茅fono Bruno Cort茅s, psic贸logo de la Asociaci贸n para la Prevenci贸n y Ayuda al Lud贸pata (Apal).

Es cierto que la Comunidad de Madrid ha sido la m谩s permisiva de todas en cuanto a la hosteler铆a, por lo que estos establecimientos apenas han sufrido un agravio comparativo respecto a los salones de juego. Algo que no ha ocurrido, sin embargo, con algunas otras actividades. A comienzos de septiembre, por ejemplo, el Ejecutivo de Isabel D铆az Ayuso trataba de atajar el aumento de contagios en la regi贸n introduciendo ciertos cambios en la orden que hab铆a aprobado durante el verano. Una actualizaci贸n en la que, mientras se fijaba una restricci贸n de las reuniones privadas a un m谩ximo de una decena de personas tanto en lugares cerrados como al aire libre, se establec铆a un aforo del 60% para velatorios, bodas, parques de atracciones y casas de apuestas, frente al 50% de las salas y espacios multiusos. Unos locales que tambi茅n continuaron abiertos mientras parques y jardines, en plena segunda ola, permanec铆an cerrados en zonas en las que la incidencia estaba disparada.

Por distritos

Algo m谩s de un tercio de los locales de este tipo 鈥142鈥 se encuentran actualmente ubicados en los cuatro distritos con menor renta neta media por persona de la capital. Dentro de este grupo destaca Carabanchel. Con una media de ingresos por vecino situada por debajo de los 11.000 euros, seg煤n los 煤ltimos datos del INE, cuenta con 49 establecimientos de apuestas y juegos de azar en el censo del consistorio, lo que no quiere decir que no pueda haber alguno m谩s sin inscribir en el listado. Le siguen de cerca Puente de Vallecas y Usera, los dos distritos con menor renta: 43 y 30, respectivamente. En Villaverde, donde el nivel de ingresos se ubica en los 9.875 euros, hay una veintena. Fuera de las cuatro zonas m谩s castigadas econ贸micamente, solo Tetu谩n, cuya renta por persona se ajusta mucho m谩s a la media de la ciudad 鈥15.180 euros鈥, tiene una situaci贸n similar. A d铆a de hoy, constan como registrados all铆 38 salones.

De hecho, son casualmente estas zonas de rentas bajas las que se han encargado de absorber el aumento de negocios de estas caracter铆sticas durante la pandemia. En Usera, Puente de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Vic谩lvaro, Villa de Vallecas y Latina, los siete distritos m谩s humildes de la gran urbe, constan actualmente 24 locales m谩s que en marzo del a帽o pasado. Una cifra a la que hay que sumar tambi茅n 9 aperturas m谩s en Ciudad Lineal, Tetu谩n, Centro y Arganzuela. “Estas empresas siempre han dicho que proliferan m谩s en estos lugares por la densidad de poblaci贸n. Sin embargo, tiene m谩s que ver con la necesidad. Al final, tienes a much铆simas personas con una situaci贸n econ贸mica poco estable que pueden ver en el juego una posible soluci贸n a sus problemas econ贸micos”, explica Cort茅s. Seg煤n los datos del Ayuntamiento de Madrid, s贸lo los cuatro distritos con menor renta de la capital acumulaban en febrero un tercio de los desempleados de toda la ciudad.

Estas cifras de aumentos, que se pueden ver en el mapa superior, contrastan con lo que ha ocurrido en las siete zonas con rentas m谩s altas. All铆, o se mantienen como est谩n 鈥揌ortaleza鈥, o s贸lo ha levantado la persiana una casa de apuestas m谩s respecto al a帽o pasado 鈥揜etiro, Moncloa-Aravaca y Chamber铆鈥, o se han cerrado locales de este tipo 鈥揊uencarral-El Pardo, Salamanca y Chamart铆n, una en cada uno鈥. Una disminuci贸n que s贸lo se ha producido en un distrito madrile帽o con unos ingresos netos por persona por debajo de la media de la capital: Moratalaz, que ha pasado de cinco a cuatro salones de juegos.

Aumenta el juego en l铆nea, cae el presencial

Durante la crisis sanitaria, pocos han sido los sectores que han logrado mantenerse a salvo. Es el caso, por ejemplo, de las plataformas tecnol贸gicas de entretenimiento, el comercio electr贸nico, las grandes farmac茅uticas… y el juego en l铆nea. En el primer semestre de 2020, los jugadores por internet perdieron 425 millones de euros, un incremento del 15% respecto a los 371 millones del mismo periodo del a帽o anterior. “La tendencia al crecimiento del canal online sigue su curso, apenas afectado por la pandemia, ni para acelerar ni para frenar su crecimiento鈥, indica Cejuego, la principal patronal del sector, en el Anuario del Juego en Espa帽a 2020.

Efectivamente, el dinero que los jugadores entierran en internet crece sin parar: en 2015 fueron 328 millones y en 2019 se lleg贸 a los 776. Un 137% m谩s en cuatro a帽os. Esas cifras se corresponden con lo que la patronal denomina 鈥渏uego real鈥, que en el caso de internet equivale a las cantidades depositadas por los clientes menos los premios. En otras palabras: el dinero que pierden en conjunto los usuarios.

El comportamiento fue, l贸gicamente, muy distinto en el caso del juego presencial. Cejuego calcula que, entre enero y octubre de 2020, los ingresos de las empresas que explotan ese tipo de juegos 鈥渆staban alrededor de la mitad鈥 de los registrados en el mismo periodo de 2019. 鈥淗an influido, adem谩s del cierre de tres meses, el impacto econ贸mico de la desastrosa temporada tur铆stica y la precauci贸n de los consumidores a los espacios cerrados pese a las garant铆as de las empresas y su personal para mantener todas las normas de higiene previstas鈥, sostiene la patronal.

En los 煤ltimos meses, las distintas administraciones han incluido al sector dentro de sus planes de rescate por el zarpazo econ贸mico derivado de la pandemia. Las casas de apuestas, por ejemplo, formaron parte, junto con bares o restaurantes, de la lista de beneficiarios de las rebajas fiscales que el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha para tratar de insuflar ox铆geno a los negocios locales durante la pandemia. En concreto, el Consistorio acord贸, sin ning煤n voto en contra 鈥揗谩s Madrid y PSOE se abstuvieron鈥, que los titulares de este tipo de actividades se pudiesen descontar durante tres meses un 25% de dos recibos municipales: Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) e Impuesto de Actividades Econ贸micas (IAE).

