Las secciones sindicales de CGT, Intersindical, UGT y SPPLB del servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana convocan huelga contra el fraude de ley de la temporalidad y el incumplimiento de los acuerdos por parte de la administraci贸n valenciana.

El servicio de bomberos forestales de la comunidad valenciana est谩 llamado a la huelga los d铆as 14, 20 y 26 de julio por la 鈥渟ituaci贸n ag贸nica鈥 que sufren, seg煤n indican en un comunicado las secciones sindicales, por el fraude de ley de la temporalidad y 鈥渆l incumplimiento de los acuerdos por parte de la administraci贸n valenciana y la no aplicaci贸n de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE)鈥.

300 trabajadores contin煤an en una situaci贸n complicada despu茅s de haber tenido, parte del personal, juicios y obtenido resoluci贸n de indefinido no fijo, lo cual les aboca a una oferta p煤blica de empleo o a quedar a la espera de sentencias, contratados en fraude de ley, a pesar de la sentencia de 19 de marzo de 2020 del TJUE, que reconoce el abuso que sufre el personal temporal de la administraci贸n y donde se insta a solucionar la temporalidad que sufren este personal, y el compromiso de Generalitat y la Sociedad Valenciana de Gesti贸n Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) que sigue sin implantarse, por el que a pesar de estar pactada la segunda actividad desde febrero de 2018, contin煤an trabajando en primera l铆nea de fuego trabajadores con m谩s de 60 a帽os.

Los bomberos forestales denuncian 鈥渕ala praxis鈥 por parte de la consellera Gabriela Bravo e indican que no est谩n dispuestos a que pase m谩s tiempo para que se cumplan 鈥渓os acuerdos por los que el Gobierno del Bot谩nico aseguraba el puesto de trabajo de los bomberos forestales, transformando los contratos a la fijeza indefinida o discontinua que corresponda en cada caso鈥.

La convocatoria de huelga de los bomberos forestales se une a las movilizaciones recientes del personal temporal de las administraciones p煤blicas valencianas, la m谩s reciente el pasado jueves 8 de julio o la convocatoria de huelga en las administraciones p煤blicas del Pa铆s Valenciano del pasado 18 de junio convocada por CGT junto a Intersindical Valenciana y CNT por considerar que la reforma del Estatuto b谩sico del empleado p煤blico (EBEP) planteada por el exministro de Pol铆tica territorial y Funci贸n p煤blica, Miquel Iceta agrava la situaci贸n del personal interino en fraude de ley.

Els Bombers Forestals convoquen vaga contra el frau de llei de la temporalitat

Les seccions sindicals de CGT, Intersindical, UGT i SPPLB del servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana convoquen vaga contra el frau de llei de la temporalitat i l鈥檌ncompliment dels acords per part de l鈥檃dministraci贸 valenciana.

El servei de bombers forestals de la comunitat valenciana est脿 anomenat a la vaga els dies 14, 20 i 26 de juliol per la 鈥渟ituaci贸 ag貌nica鈥 que pateixen, segons indiquen en un comunicat les seccions sindicals, pel frau de llei de la temporalitat i 鈥渓鈥檌ncompliment dels acords per part de l鈥檃dministraci贸 valenciana i la no aplicaci贸 de la sent猫ncia del Tribunal de Just铆cia de la Uni贸 Europea (TJUE)鈥.

300 treballadors continuen en una situaci贸 complicada despr茅s d鈥檋aver tingut, part del personal, judicis i obtingut resoluci贸 d鈥檌ndefinit no fix, la qual cosa els aboca a una oferta p煤blica d鈥檕cupaci贸 o a quedar a l鈥檈spera de sent猫ncies, contractats en frau de llei, malgrat la sent猫ncia de 19 de mar莽 de 2020 del TJUE, que reconeix l鈥檃b煤s que pateix el personal temporal de l鈥檃dministraci贸 i on s鈥檌nsta a solucionar la temporalitat que pateixen aquest personal, i el comprom铆s de Generalitat i la Societat Valenciana de Gesti贸 Integral dels Serveis d鈥橢merg猫ncies (SGISE) que segueix sense implantar-se, pel qual malgrat estar pactada la segona activitat des de febrer de 2018, continuen treballant en primera l铆nia de foc treballadors amb m茅s de 60 anys.

Els bombers forestals denuncien 鈥渕ala praxi鈥 per part de la consellera Gabriela Bravo i indiquen que no estan disposats al fet que passe m茅s temps perqu猫 es complisquen 鈥渆ls acords pels quals el Govern del Bot脿nic assegurava el lloc de treball dels bombers forestals, transformant els contractes a la fixesa indefinida o discont铆nua que corresponga en cada cas鈥.

La convocat貌ria de vaga dels bombers forestals s鈥檜neix a les mobilitzacions recents del personal temporal de les administracions p煤bliques valencianes, la m茅s recent dijous passat 8 de juliol o la convocat貌ria de vaga en les administracions p煤bliques del Pa铆s Valenci脿 del passat 18 de juny convocada per CGT al costat d鈥橧ntersindical Valenciana i CNT per considerar que la reforma de l鈥橢statut b脿sic de l鈥檈mpleat p煤blic (EBEP) plantejada per l鈥檈xministre de Pol铆tica territorial i Funci贸 p煤blica, Miquel Iceta agreuja la situaci贸 del personal inter铆 en frau de llei.