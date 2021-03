Recientemente al Alcalde de Bilbao, se le ha ocurri贸 la gran idea de los Bonos Hosteler铆a, dedicando 1 mill贸n de euros, que se suman a otros anteriores del gobierno vasco, como el bono cultural, el Bono Denda de la Diputaci贸n de Bizkaia, el plan Renove de electrodom茅sticos, el plan PIVE, del gobierno central, etc. todos ellos agotado de forma inmediata. Mientras est谩 denegando las ayudas de emergencia social, para personas o familias en riesgo de exclusi贸n.

Estos bonos son discriminatorios, porque se premia a quien tiene poder adquisitivo y se hace con los mismos, son fondos comunes que se deben utilizar en ayudas directas a un sector con grandes p茅rdidas econ贸micas, como el de hosteler铆a y dedicados 铆ntegramente a salvar el m谩ximo empleo.

Los pobres y excluidos que en tiempos de pandemia se incrementado exponencialmente, en nada se benefician de estas ayudas de las distintas administraciones, qued谩ndoles solamente el recurrir a la caridad del banco de alimentos o a los distintos comedores sociales.

Mientras la administraci贸n premia al que tiene poder adquisitivo para que consuma m谩s, humilla al pobre y excluido con la caridad de Caritas, desahucia de sus casas, a las familias que no pueden pagar sus hipotecas o alquileres se les deja en la calle, mientras se incumple la Ley Vasca de Vivienda que debe garantizar el derecho a la misma a todas las personas o se les hace pasar un calvario en las colas de Lanbide para justificar que no poseen rentas y as铆 cobrar la Renta de Garant铆a de Ingresos, se les contrala como y a donde gastan el dinero, etc.

En una sociedad solidaria no deben existir ayudas y si DERECHOS. La solidaridad no consiste como nos hacen creer las instituciones, los medios de comunicaci贸n y sobre todo la Jerarqu铆a de la Iglesia Cat贸lica en dar unos kilos de comida a los bancos de alimentos. La solidaridad es el reconcomiendo de toda persona a poder vivir dignamente, para lo cual es necesario asegurarla una RENTA B脕SICA, lo dem谩s es caridad. La caridad es humillaci贸n, falta de respeto a persona.

En el caso de C谩ritas, la aportaci贸n de la Iglesia es del 1% del presupuesto, el resto viene de fondos p煤blicos (sobre el 40%) y el restante (sobre el 59%) de su presupuesto proviene de fondos privados (propios, particulares, empresas鈥) que no hay que olvidar que desgravan con lo cual son una v铆a estupenda de evadir al fisco o blanquear dinero, como todas las obras de 鈥渃aridad鈥 o 鈥渂eneficencia鈥 que tradicionalmente han sido un mecanismo para esquivar al fisco y blanquear la imagen de grandes empresas y empresarios.

En un tiempo de crisis y pandemia donde no es f谩cil conseguir trabajo, donde se endeuda el estado (a todos/as) hasta las cejas, para salvar a los bancos y las grandes empresas, donde la riqueza se la queda el 1% de la poblaci贸n, que precisamente no paga impuestos, donde se despilfarra en obras que no sirven para nada, las personas no deben tener ayudas sino DERECHOS. Derecho en primer lugar a una Renta B谩sica, derecho a una educaci贸n gratuita y de calidad, derecho a la asistencia sanitaria y a la asistencia en caso de dependencia.

