De parte de Nodo50 April 26, 2021

Apareci贸 ayer [15 de abril] en The New York Times, The Washington Post, y The Wall Street Journal (y por lo que yo s茅, acaso en otros diarios tambi茅n), un anuncio de dos p谩ginas con el titular “Defendemos la democracia”, que expresaba el apoyo de los firmantes al derecho al voto y su oposici贸n a “medidas que restrinjan o impidan a cualquier votante con derecho a serlo la oportunidad igual y justa de depositar su sufragio”. Es decir, al torrente de proyectos de ley de supresi贸n del voto que los republicanos han introducido en casi todas las c谩maras legislativas de los estados y que han promulgado en Georgia.

La largu铆sima lista de firmantes, que llena las dos p谩ginas en letra peque帽a, empieza con grandes empresas, y sigue con particulares, luego bufetes de abogados y finalmente organizaciones sin 谩nimo de lucro. Entre las grandes empresas est谩n Airbnb, Alphabet (el nombre bonito de Google), Amazon, Apple, Bank of America, Berkshire, BlackRock, Facebook, Ford y GM, Goldman Sachs, Lyft (pero no Uber), Starbucks, Target (pero no Walmart), Twitter, Wells Fargo, y acaso cien m谩s.

Las 煤nicas grandes empresas de esta largu铆sima lista que est谩n sindicalizadas, son sus dos empresas automovil铆sticas y sus dos l铆neas a茅reas, American y United, y las cuatro tienen sindicatos desde hace mucho tiempo. El firmante Levi Strauss estuvo sindicalizado en varios momentos de su larga historia, pero hoy pr谩cticamente toda su producci贸n se elabora fuera.

De modo que si una cosa que queda clara de esta largu铆sima lista es que el compromiso con la democracia de la Norteam茅rica empresarial no se extiende desde luego a sus propios negocios (si GM, Ford y las l铆neas a茅reas se hubieran fundado durante los 煤ltimos cuarenta a帽os, casi con toda seguridad carecer铆an tambi茅n de sindicatos). Al evitar, eludir o pura y simplemente aplastar todos y cada uno de los intentos de los trabajadores de tener voz en los asuntos de sus empresas formando un sindicato, pr谩cticamente todas nuestras empresas principales han dejado claro que se gestionar谩n sobre los principios tradicionalmente autocr谩ticos que han puesto en pr谩ctica desde hace mucho tiempo. Como sin duda no ignoran ustedes, Amazon acaba de debelar los esfuerzos de sus empleados de Alabama por formar un sindicato, y el oto帽o pasado Lyft financi贸 con 茅xito una propuesta de consulta en California que permiti贸 a la empresa abdicar de toda responsabilidad sobre los salarios y condiciones de trabajo de sus conductores y frustrar cualquier intento por parte de estos de formar un sindicato.

Pero la inclusi贸n m谩s indignante de la lista se encontraba en la categor铆a de los bufetes de abogados. Ah铆, entre todos los bufetes destacados, pr谩cticamente, del pa铆s 鈥 una lista que inclu铆a a Gibson Dunn, Covington & Burling, Davis Polk, Paul, Weiss, Sidley Austin, etc. etc.鈥 estaba el bufete de Morgan, Lewis & Bockius. En la profesi贸n legal, ese bufete puede ser conocido por toda una serie de cosas, pero para un p煤blico m谩s amplio, o al menos para esa parte de un p煤blico m谩s amplio que apoya a los trabajadores, Morgan Lewis es conocida por ser la firma a la que han de dirigirse aquellas empresas que quieren liquidar un sindicato o impedir que se cree. Morgan Lewis suministra instrucciones e instructores en todas las modalidades legales con las que un patrono puede intimidar a los trabajadores y explica en detalle tambi茅n qu茅 formas son ilegales (y a buen seguro explica en detalle asimismo qu茅 nimias son las penas para esas ilegalidades).

De manera que dos hurras por el apoyo de los poderes econ贸micos del pa铆s a la democracia y el derecho al voto, y un gran abucheo por su feroz oposici贸n a cualquier forma de democracia en su propio seno.