De parte de ANRed September 8, 2021 29 puntos de vista

En el cierre de una campa帽a caracterizada por la falta de debates y propuestas, inundada de agresiones sin contenido, los spots publicitarios empiezan a irrumpir en los l铆mites del respeto al pr贸jimo/a. Desde la b煤squeda de 鈥渓lamar la atenci贸n鈥 con una humorada, a la agresi贸n a un sector de la poblaci贸n, que adem谩s forma parte del electorado los spots desv铆an la atenci贸n y evitan debatir sobre cuestiones m谩s urgentes. El reciente spot, criticado por homof贸bico o bif贸bico, tiene un precedente cuando, en enero del 2017, el actual precandidato hizo declaraciones despectivas hacia la comunidad gay. 鈥淣o me voy a hacer puto de grande鈥, hab铆a declarado en aquel entonces. Por ANRed.

Primero, lanz贸 una parodia algo confusa hacia Cristiina Fern谩ndez de Kirchner, sin contenido pol铆tico, solo parodiando los modos. Despu茅s, desde una supuesta conversaci贸n con su madre llam贸 鈥減elotudo鈥 a parte del electorado, o al menos insinu贸 dicha sentencia.

Hoy, un nuevo spot muestra a dos j贸venes, un var贸n y una mujer, al aire libre. 鈥淎 m铆 me gustan los tipos valientes 驴viste?鈥 dice la mujer, 鈥渁 m铆 tambi茅n鈥 responde el var贸n. Tras un breve silencio, el var贸n aclara 鈥渘o, no, por eso voto a Randazo鈥 desviando cualquier otra interpretaci贸n.

Toda la campa帽a de Randazzo es una oda al neomachismo: el que le dice que “no” a una mujer, el que es valiente, se planta, hace cosas y no vayas a creer que鈥 ay! https://t.co/thRpCbFFPn 鈥 Luciana Peker (@lucianapeker) September 8, 2021

El reciente anuncio despert贸 una ola de cr铆ticas y acusaciones en redes sociales. Acusado de homof贸bico o bif贸bico, tambi茅n hubo quienes postearon una advertencia: que ese pueda ser justamente el objetivo al buscar difusi贸n desde la cr铆tica, adem谩s de cooptar un voto que suscriba con dichas apreciaciones discriminatorias.

Mientras se debate la homofobia o bifobia de dicho spot vac铆o de contenidos, el candidato logra una difusi贸n acorde a la calidad de los debates preelectorales. Difunde su candidatura, buscando la 鈥渟impat铆a vac铆a鈥, por una humorada, o una chicana, mientras evita hablar de las leyes que votar铆a, de su intenci贸n de impulsar una reforma laboral que denigrar铆a a煤n m谩s las condiciones de la clase trabajadora, o de sus recientes declaraciones promoviendo reprimir manifestaciones.

Con la intenci贸n de desmentir rumores sobre su posible acercamiento al, en ese entonces, gobierno de Mauricio Macri el actual precandidato hab铆a tenido una declaraci贸n similar, con le mismo tinte homof贸bico y la misma intencionalidad pol铆tica. As铆 lo expresaba un art铆culo de la Revista Noticas, publicado el 26 de enero de 2017. 鈥淣o me voy a hacer puto de grande. 驴Qu茅 tengo que ver con el PRO? Yo soy peronista, tengo una conducta, no soy un saltimbanqui. 隆Monz贸 no me va a decir a m铆 ad贸nde tengo que ir! Ni en pedo, que no me jodan. No me ofrecieron ser parte de ellos, aunque s茅 que se corri贸 la bola鈥, hab铆a sido la declaraci贸n completa.

Florencio, se te meti贸 un poco de spot en la homofobia https://t.co/1rM1FuX6A8 鈥 Guillermo Kane (@guillekane) September 8, 2021

Actualmente, a煤n luego de varias conquistas, una mayor铆a de j贸venes LGTB sufre discriminaci贸n y, relacionado a ello, las tasas de suicidio entre adolescentes homosexuales permanecen por encima de la media. Ni hablar de la situaci贸n de estigmatizaci贸n y violencia que sufre la comunidad transexual, con numerosos episodios que mas de una vez este medio tuvo que informar.

El pr贸ximo s谩bado 11 de septiembre se van a cumplir 6 meses de la desaparici贸n de Tehuel de la Torre, var贸n trans de quien la 煤ltima noticia que se supo fue que iba a rumbo a una entrevista laboral. La desaparici贸n de Tehuel tambi茅n desenmascara la dura situaci贸n laboral, donde asistir a una entrevista buscando trabajo puede suponer un riesgo.

Las propuestas de campa帽a, lejos de proponer mejores condiciones para la clase trabajadora en general y las disidencias sexuales en particular, van en sentido opuesto, ya sea por declaraci贸n u omisi贸n, empoderando a quienes ya poseen m谩s poder y desprotegiendo a sectores actualmente oprimidos.

En este contexto, la burla de Randazzo no parece ser un simple 鈥渁ccidente鈥.