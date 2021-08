–

El escritor espa帽ol Jos茅 Mar铆a Pem谩n que fue un intelectual y propagandista franquista dec铆a 鈥淟impiad esta tierra de las hordas sin Patria y sin Dios鈥.

El propio general Franco dej贸 dicho que en una guerra como la que viv铆a Espa帽a era preferible una ocupaci贸n sistem谩tica de territorio, acompa帽ada por una limpieza necesaria que una r谩pida victoria militar que deje al pa铆s infectado de adversarios.

El general Mola, en sus directrices previas al golpe, pidi贸 鈥渆liminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones鈥︹. El objetivo era 鈥淓l exterminio de los enemigos de Espa帽a鈥.

Los prisioneros abarrotan el campo de concentraci贸n habilitado en la plaza de toros de Santander

El oficial de prensa de Franco, Gonzalo de Aguilera puso n煤mero a esa limpieza. Seg煤n sus c谩lculos, hab铆a que 鈥matar, matar y matar hasta terminar con un tercio de la poblaci贸n masculina de Espa帽a鈥. El franquismo hab铆a negado a sus enemigos hasta los derechos de la Convenci贸n de Ginebra.

Franco no era Hitler, sin embargo, si hab铆a similitudes. Lo que sucedi贸 fue un verdadero holocausto ideol贸gico en la Espa帽a de Franco. Una soluci贸n final contra quienes pensaban de forma diferente.

La Espa帽a franquista tuvo al menos, entre doscientos y trescientos campos de concentraci贸n, entre los a帽os de 1936 hasta el a帽o 1947. Algunos fueron de forma estable y otros muchos provisionales. La red de campos era un instrumento de la represi贸n franquista.

Terminaban en estos campos de concentraci贸n desde excombatientes republicanos del Ej茅rcito Popular, las Fuerzas A茅reas y la Marina de Guerra, hasta disidentes pol铆ticos y sus familiares, indigentes, independentistas marroqu铆es, homosexuales, gitanos y presos comunes.

Una investigaci贸n llevada a cabo por Carlos Hern谩ndez plasmada en su libro 鈥Los campos de concentraci贸n de Franco鈥documenta 296 campos de concentraci贸n. Pasaron por ellos entre 700.000 y un mill贸n de espa帽oles que sufrieron hambre, torturas, enfermedades y la muerte. La mayor铆a de ellos adem谩s fueron trabajadores forzosos en batallones de esclavos.

Es imposible documentar todos los asesinatos y muertes porque no dejaban registro, pero en solo en quince campos que han podido ser investigados, se calcula entre 6.000 y 7.000 los asesinatos producidos.

La comunidad aut贸noma que m谩s campos alberg贸 fue Andaluc铆a, pero se extendieron por todo el territorio. El 30% eran campos de concentraci贸n en terrenos al aire libre con barracones rodeados de alambradas. El 70% se habilitaron en plazas de toros, conventos religiosos, f谩bricas o campos deportivos, hoy muchos reutilizados.

Ninguno de los presos hab铆a sido juzgado ni acusado formalmente ni siquiera por tribunales franquistas y pasaron ah铆 una media de cinco a帽os. Sobre todo eran combatientes republicanos, aunque tambi茅n hab铆a alcaldes o militantes de izquierdas, capturados tras el golpe de Estado en localidades que cayeron en manos del ej茅rcito franquista.

Las Comisiones Clasificatorias que funcionaban en los campos eran las que determinaban el destino de los internados. Se investigaba a cada uno de los prisioneros, principalmente mediante informes de alcaldes, curas y de los jefes de la Guardia Civil y la Falange de las localidades natales.

鈥 Los declarados afectos eran puestos en libertad.

鈥 Los desafectos leves y sin responsabilidades pol铆ticas eran enviados a los batallones de trabajadores.

鈥 Los desafectos graves iban a prisi贸n y estaban a disposici贸n de la Auditor铆a de Guerra para ser procesados por un tribunal militar.

鈥 Los clasificados como delincuentes comunes eran enviados tambi茅n a la c谩rcel.

Las cifras oficiales dadas por la Inspecci贸n de Campos de Concentraci贸n de Prisioneros, al finalizar la guerra civil, valoraba en alrededor de cien campos existentes, que reten铆an a 177.905 soldados enemigos prisioneros pendientes de clasificaci贸n procesal. La Inspecci贸n informaba tambi茅n de que hasta entonces hab铆an pasado por los campos 431.251 personas.

Los desafectos poblaron de manera estable los campos de concentraci贸n y fueron condenados a trabajos forzosos. Durante la guerra estuvieron obligados a cavar trincheras, y al t茅rmino del conflicto, principalmente a labores de reconstrucci贸n de pueblos o v铆as.

Sufrieron torturas f铆sicas, psicol贸gicas y lavados de cerebro. Ten铆an que comulgar, ir a misa, o cantar diariamente el Cara al Sol, como ha documentado Carlos Hern谩ndez. Hay testimonios expl铆citos de hambrunas extremas, enfermedades como el tifus o tuberculosis y plagas de piojos.

Muchos de ellos fueron asesinados en el propio campo o por tropas falangistas que iban a buscarles, y otros muchos no sobrevivieron a la falta de alimentaci贸n, higiene y atenci贸n sanitaria.

En noviembre del a帽o 1939, meses despu茅s del fin de la guerra, se cerraron muchos campos, pero lo que sucede realmente es una transformaci贸n. La represi贸n franquista era tan bestia y ten铆a tantos tent谩culos, que evolucion贸 en funci贸n de las circunstancias.

Franco, aunque aliado con Italia y Alemania, quer铆a dar una buena imagen ante Europa, pues quer铆a emitir una propaganda de respeto de los derechos humanos. Por eso, oficialmente los campos terminan con el final de la guerra, pero algunos perduran durante mucho tiempo. El 煤ltimo oficial, tambi茅n el m谩s longevo, fue el de Miranda de Ebro en la provincia de Burgos, que dur贸 entre los a帽os 1937 a 1947.

Los prisioneros de los campos de concentraci贸n estaban jerarquizados, de tal modo que presos comunes violentos, por tanto sin motivaciones pol铆ticas o ideol贸gicas, estaban en un escal贸n superior a la mayor铆a de los all铆 encerrados, trabajando de vigilantes, los llamados 鈥cabos de vara de estos 煤ltimos鈥.

A pesar de la destrucci贸n masiva de documentaci贸n sobre estos campos de concentraci贸n, los estudios afirman que los campos se caracterizaron por la explotaci贸n laboral de los prisioneros, organizados en batallones de trabajadores.

Hay consenso entre los historiadores en afirmar, seg煤n testimonios de supervivientes, testigos y los propios informes oficiales franquistas, que las condiciones de internamiento eran inhumanas.

Los sublevados franquistas no reconoc铆an a los soldados republicanos como prisioneros de guerra, con lo que nunca se les aplic贸 el Convenio de Ginebra del a帽o 1929, firmado a帽os antes por el rey Alfonso XIII en nombre de Espa帽a.

La ilegalidad en el trato a los reclusos se materializ贸 en el uso de prisioneros para trabajos militares, prohibido expl铆citamente por la Convenci贸n de Ginebra. La preventividad generalizada que significa el internamiento sin condena alguna, el uso de la tortura para obtener testificaciones y delaciones y ausencia de garant铆as judiciales, todo esto era una pr谩ctica habitual.

La oficialidad que administraba los campos destacaba por la corrupci贸n generalizada imperante, que permiti贸 el enriquecimiento de muchos militares y agrav贸 el sufrimiento de los internados bajo su custodia.

Seg煤n Javier Rodrigo, cerca de medio mill贸n de prisioneros pasaron por los campos de concentraci贸n entre los a帽os 1936 y 1942. El historiador Carlos Hern谩ndez de Miguel en el a帽o 2019 constat贸 cerca de 300 campos de concentraci贸n, calculando que habr铆an pasado por los mismos entre 700.000 y un mill贸n de personas.

El primer campo de concentraci贸n fue creado por los militares rebeldes, el diecinueve de julio del a帽o 1936, horas despu茅s de la sublevaci贸n, cerca de Melilla. Al d铆a siguiente el peri贸dico El Telegrama del Rif informaba de la apertura del campo, situado en la Alcazaba de Zelu谩n, que era una vieja fortaleza del siglo XVII.

Francisco Franco fue informado inmediatamente de ello, mostr谩ndose entusiasmado y ordenando la apertura de m谩s campos para albergar a los elementos perturbadores y emplearlos en trabajos p煤blicos.

El veinte de julio, el futuro dictador comunicaba al coronel Eduardo S谩enz de Buruaga, al mando de la ciudad de Tetu谩n, lo siguiente:

鈥淢e han informado que los detenidos son varios cientos y que las c谩rceles no dan abasto para recibirlos. Como hay que evitar que las afueras de Tetu谩n ofrezcan el espect谩culo de nuevos fusilamientos, a la vista de los corresponsales extranjeros que afluyen, hay que buscar una soluci贸n que podr铆a ser un campo de concentraci贸n en el extrarradio鈥 En Melilla ya han abierto uno en Zelu谩n con buenos resultados鈥.

As铆 naci贸 el campo de concentraci贸n de El Mogote, en una ubicaci贸n id贸nea para ocultar la dureza de sus condiciones al exterior. Ser铆an asesinados 52 prisioneros, el veinte de agosto, con el enterado de Franco.

La siguiente regi贸n en la que los rebeldes establecieron campos de concentraci贸n fue Canarias. Concretamente, fue en los terrenos militares de la pen铆nsula de La Isleta, en Gran Canaria, operativo desde finales de julio del a帽o 1936.

Un n煤mero indeterminado de prisioneros de los campos canarios acabaron siendo arrojados al mar o al interior de pozos volc谩nicos. Al igual que ocurr铆a en el norte de 脕frica, la prensa nacionalista ocultaba la dureza y cr铆menes cometidos en los campos, ofreciendo de los mismos una imagen id铆lica muy alejada de la realidad.

Otros centros de reclusi贸n inaugurados poco despu茅s del comienzo de la guerra, como la prisi贸n militar localizada en el castillo del Monte Hacho de Ceuta, han sido considerados campos de concentraci贸n aunque oficialmente nunca tuvieron esa denominaci贸n.

Por otra parte, diversos recintos, como los campos de Laredo, Castro Urdiales, Santander o El Dueso, fueron habilitados y gestionados inicialmente por batallones del Corpo di Truppe Volontarie de la Italia fascista.

El cinco de julio del a帽o 1937, se cre贸 la Inspecci贸n General de los Campos de Concentraci贸n de Prisioneros con el coronel Luis Mart铆n Pinillos, un militar africanista, al frente.

Su objetivo era centralizar la gesti贸n de todos los campos, aunque chocar铆a con los diferentes generales de otras zonas del pa铆s, especialmente con el general Queipo de Llano, responsable del Ej茅rcito del Sur.

Los campos andaluces funcionaron al margen de la Inspecci贸n General de los Campos de Concentraci贸n de Prisioneros, hasta mediados del a帽o 1938, y los de Baleares, Canarias o el Protectorado de Marruecos conservaron hasta el final de la guerra una autonom铆a casi total.

Los campos de concentraci贸n franquistas albergaban, en el a帽o 1938, a m谩s de 170.000 prisioneros. Tras el final de la contienda, en el a帽o 1939, la cifra de poblaci贸n reclusa oscilaba entre las 367.000 y las 500.000 personas.

El supervisor de todos estos campos fue el general Camilo Alonso Vega desde el a帽o 1940. La principal funci贸n de los campos era la de retener a tantos prisioneros de guerra republicanos como fuera posible, y todos aquellos que fueran calificados de irrecuperables eran autom谩ticamente ejecutados.

Muchos de los encargados de la represi贸n o la administraci贸n en los campos hab铆an sido v铆ctimas en la zona republicana, y por este motivo destacaron por manifestar una voluntad de furia y venganza con los vencidos.

Tampoco los funcionarios de alta instancia se mostraron muy contrarios a este clima de represi贸n y venganza: El Director General de Prisiones, M谩ximo Cuervo Radigales, y el jefe del Cuerpo Jur铆dico Militar, Lorenzo Mart铆nez Fuset, contribuyeron en no poca medida a crear este clima represivo.

Los fusilamientos, de hecho, se produjeron sin ning煤n tipo de control durante los primeros meses. Despu茅s, se fueron organizando los juicios sumar铆simos donde se condenaba a muerte a 20 o 30 presos a la vez. Franco apost贸 por eliminar a los irrecuperables y tratar de sanar al resto mediante el sometimiento, la humillaci贸n, la propaganda y el lavado de cerebro.

Diez a帽os despu茅s del comienzo de la Guerra Civil, es decir, en el a帽o 1946, todav铆a estaban operativos 137 campos de trabajo y tres campos de concentraci贸n, en los que estaban acogidos 30.000 prisioneros pol铆ticos. El 煤ltimo campo de concentraci贸n en cerrar fue el de Miranda de Ebro, que fue clausurado en enero del a帽o 1947.

Se crearon campos de concentraci贸n tard铆os entre los a帽os 1940 y 1950, con denominaciones ya distintas. Entre estos debemos destacar el de Nanclares de Oca en 脕lava, La Algaba en Sevilla, Gran Canaria y Fuerteventura, estos dos 煤ltimos para prisioneros marroqu铆es de la guerra del Ifni y cerrados en el a帽o 1959

Durante el resto de la Dictadura siguieron quedando vestigios, por ejemplo, en el a帽o 1966 se clausur贸 la Colonia Agr铆cola Penitenciaria de Tef铆a en la isla de Fuerteventura, en la que se encarcelaba y reeducaba a homosexuales.

Estos centros estaban destinados solo a hombres, pues en la mentalidad machista y falsamente paternalista de los dirigentes franquistas, las mujeres no encajaban en los campos de concentraci贸n. S铆 hubo grupos de cautivas en algunos como en el de Cabra en C贸rdoba, ellas fueron sometidas a id茅nticas torturas sobre todo en las c谩rceles.

Carlos Hern谩ndez, piensa sobre los campos de concentraci贸n 鈥淪olo hubo uno y se llamaba Espa帽a鈥. La naci贸n entera, a medida que fue siendo conquistado su territorio por las tropas rebeldes, se fue convirtiendo en un gigantesco recinto concentracionario鈥.

Los ciudadanos que consiguieron abandonar el campo de concentraci贸n con vida, tampoco alcanzaron la libertad definitiva y real. Cientos de miles de hombres y mujeres siguieron siendo prisioneros durante d茅cadas en las localidades en las que residieron.

Un buen porcentaje de ellos volvieron a ser detenidos, encarcelados o fusilados tras ser sometidos a nuevos procesos judiciales. Quienes estaban en edad militar tuvieron que hacer la 鈥榤ili de Franco, iniciando un nuevo per铆odo de cautiverio y trabajo esclavo.

Todos, casi sin excepci贸n, permanecieron para siempre vigilados y marginados social y econ贸micamente. Los empleos y los nuevos negocios fueron solo para quienes hab铆an combatido en las filas del ej茅rcito vencedor. La guerra hab铆a terminado. Ahora comenzaba una vida de pobreza y miseria.

LUGARES EMPLEADOS

Exist铆an campos de concentraci贸n como en Albatera en la provincia de Alicante, la plaza de toros de Teruel o el campo de f煤tbol del Viejo Chamart铆n, en el que jugaba el Real Madrid, hubo miles de hombres y centenares de mujeres muri茅ndose literalmente de hambre.

En campos de concentraci贸n como el de Ordu帽a en Vizcaya, Medina de Rioseco en Valladolid, Isla Salt茅s en Huelva o San Marcos en Le贸n perec铆an de tifus exantem谩tico, pulmon铆as y tuberculosis.

El campo de f煤tbol del Viejo Chamart铆n, donde jugaba el Real Madrid, se convirti贸 en un campo de concentraci贸n. El Stadium Metropolitano, donde disputaba sus partidos desde el a帽o 1966 el Atl茅tico de Madrid tambi茅n lo fue.

Las plazas de toros de la mayor铆a de localidades del pa铆s, como la de las Ventas en Madrid, la de Alicante, la de la Manzanera en Logro帽o o la de Baza en Granada, fueron convertidas en campos de concentraci贸n.

Fueron lugar de tr谩nsito para miles y miles de hombres y mujeres que acabar铆an frente a pelotones de fusilamiento o en c谩rceles que especialmente en los primeros a帽os de la dictadura fueron verdaderos centros de exterminio.

LA VIDA EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACI脫N

Las torturas y los malos tratos era pr谩ctica habitual en los campos de concentraci贸n, muchos de ellos estuvieron internados sin haber sido acusados formalmente de ning煤n delito. Soportaron unas condiciones de vida deplorables marcadas por las enfermedades, el hacinamiento y la corrupci贸n.

Era frecuente que se les propinaran palizas a los presos y fueran falangistas o familiares de v铆ctimas a los que se dejaba entrar en el establecimiento, los que las llevaran a cabo. Los internos eran objeto de brutales castigos propinados por los que los custodiaban muchos de ellos excombatientes, excautivos o familiares de v铆ctimas de la represi贸n en la retaguardia republicana o por los cabos de vara que reaparecieron en los campos de concentraci贸n y tambi茅n en el 谩mbito penitenciario.

Los prisioneros de los campos de concentraci贸n calificados como desafectos tambi茅n fueron obligados a realizar trabajos forzados en batallones formados al efecto.

En estas condiciones, los presos eran obligados a formar un m铆nimo de tres veces al d铆a, cantar el Cara al sol y otros himnos franquistas y rendir honores a la bandera rojigualda haciendo el saludo fascista a la romana.

Se deban diariamente dos horas diarias de charlas de adoctrinamiento en estos campos de concentraci贸n con temas como 鈥Errores del marxismo鈥, 鈥Los fines del juda铆smo鈥, 鈥漧a masoner铆a y el marxismo鈥 o 鈥El concepto de Espa帽a imperial鈥.

Los cautivos eran sometidos a un proceso de deshumanizaci贸n. Despojados de sus pertenencias m谩s personales, la mayor parte de las veces eran rapados al cero e incorporados a una masa impersonal que se mov铆a a toque de corneta y a golpe de porra. Las condiciones infrahumanas en el campo les degradaban psicol贸gicamente desde el primer momento.

Los guardianes cuando repart铆an la comida les dec铆a 鈥渢贸mate tu comida: es tu pienso鈥, quienes les hac铆an ver que eran ganado. Les daban de comer a la misma hora que a los perros. Los que mandaban en el campo de concentraci贸n consideraban a los recluidos que eran poco m谩s que escorias humanas. Muchos murieron en el intento por sobrevivir, pero los vivos envidiaban a los muertos. La humillaci贸n era constante y las represalias estaban a la orden del d铆a.

Cuando hablamos de campos de concentraci贸n, nos vienen a la mente las barbaridades que hicieron los nazis con los jud铆os y otros enemigos de la normalidad. Los espa帽oles tendemos a pensar que esto no ocurri贸 en Espa帽a, pero nos equivocamos, en nuestro pa铆s hubo campos de concentraci贸n tan duros y brutales como los nazis.

Lo 煤nico que diferencia a unos y otros es que aqu铆 no existi贸 鈥渟oluci贸n final鈥, que es como se conoce el exterminio de los presos con gases en los campos alemanes. Ser铆a bueno que todos los espa帽oles conocieran nuestra historia y que pudieran recordar y tener presente que esos campos de concentraci贸n, ahora olvidados e ignorados son lo peor que ha vivido la historia de nuestro pa铆s.

Se calcula que un 10 % de todos los presos que pasaron por campos de concentraci贸n en Espa帽a pudieron morir durante su estancia en estos lugares. Son m谩s de 50.000 v铆ctimas que est谩n ignoradas por unos y otros y que no se cuentan en los registros oficiales ni oficiosos.

LOS REPUBLICANOS EN CAMPOS NAZIS

Aparte de los campos de concentraci贸n en Espa帽a, existieron en el exilio de los republicanos, en Francia, donde cerca de 10.000 espa帽oles acabaron en campos de concentraci贸n nazis, sin que el ministro de exteriores de Franco, Ram贸n Serrano S煤帽er, hiciera nada por salvarlos. Entre ellos se encontraba mi abuelo Salvador Escuer concentrado en uno en la ciudad francesa de Limoges.

Existe documentaci贸n escrita por la que los alemanes consultaban qu茅 hacer con los 鈥渄os mil rojos espa帽oles de Angulema鈥. Los pocos que se salvaron no pudieron regresar a Espa帽a.

Por otra parte, las autoridades franquistas tambi茅n colaboraban con sus aliados nazis entreg谩ndoles a prisioneros checos, belgas o alemanes para acabar siendo fusilados o recluidos en c谩rceles y campos de concentraci贸n del III Reich, donde pereci贸 la mayor parte de ellos.

Esas entregas fueron ordenadas personalmente por el dictador Franco, vulnerando cualquier principio jur铆dico e incluso contra el criterio de sus propios funcionarios. As铆, ante el posible traslado a la Alemania hitleriana de ocho brigadistasconfinados en San Pedro, el responsable del Servicio Nacional de Pol铆tica y Tratados cuestion贸 por escrito la extradici贸n, oponi茅ndose a la misma.

Otro uso que Franco dio a los brigadistas internacionales recluidos en el campo de San Pedro fue el de intercambiarlos por prisioneros en manos de las autoridades republicanas.

Se conoce un escaso n煤mero de estos trueques de soldados pero, aun as铆, algunos militares de la Alemania nazi y fascistas italianos lograron retornar a sus pa铆ses de origen de esta manera.

LOS BATALLONES DE TRABAJOS FORZADOS

Hab铆a un total de 93.096 prisioneros en julio del a帽o 1939, provenientes tanto de los campos de concentraci贸n como de las c谩rceles, que estaban encuadrados en 137 Batallones de Trabajadores.

A estos se sumaron, a partir de mayo del a帽o 1940, los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores integrados por los j贸venes que deb铆an cumplir su servicio militar, pero que eran clasificados como desafectos, ya que se consideraba que era peligroso incorporarlos al ej茅rcito nacional.

Los Batallones de Trabajadores llegaron a sumar 217 batallones m谩s 87 batallones disciplinarios que se destinaron a la realizaci贸n de obras p煤blicas, a trabajar en las minas, a la reconstrucci贸n de edificios e infraestructuras, o a obras nuevas.

Winzer, el nazi que dise帽o los campos de concentraci贸n franquistas

Se cre贸 el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas en septiembre del a帽o 1939, que se ocuparon principalmente de las obras hidr谩ulicas, como el canal del Bajo Guadalquivir, tambi茅n conocido por el canal de los presos.

La mano de obra forzada de los batallones tambi茅n fue utilizada por la Direcci贸n General de Regiones Devastadas y Reparaciones especialmente en la reconstrucci贸n de localidades muy da帽adas por la guerra.

Los Batallones de Trabajadores y los batallones forzados ten铆an condiciones de vida y de trabajo muy duras lo que est谩 en el origen de la fuerte mortalidad que se produc铆a en ellos. Sus miembros solo pudieron acogerse a la Redenci贸n de penas por el trabajo.

Este era un sistema de trabajo forzado del que se beneficiaron importantes empresas privadas y permit铆a al preso reducir hasta un tercio su condena. Recib铆a una peque帽a remuneraci贸n, aunque el 75 % de la misma se la quedaba la empresa en concepto de manutenci贸n y alojamiento.

Estos presos forzados que estaban condenados eran los que recib铆an esa redenci贸n, sin embargo, los que nunca hab铆an sido condenados no ten铆an ninguna pena que redimir. Como dice el historiador Borja de Riquer. 鈥淟a suya fue una retenci贸n ilegal y una soluci贸n arbitraria de represi贸n extrajudicial鈥.

Entre las obras en las que estos prisioneros eran empleados como mano de obra se encuentran las reconstrucciones caso del pueblo de Belchite en la provincia de Zaragoza, los trabajos en minas de sal, la extracci贸n de mercurio, la construcci贸n de carreteras y de presas, y la excavaci贸n de canales.

Miles de prisioneros fueron usados en la construcci贸n de la Prisi贸n de Carabanchel, el Valle de los Ca铆dos, el Arco de la Victoria y la Academia de Infanter铆a de Toledo.

Posteriormente, este trabajo fue subcontratado a empresas privadas y terratenientes, quienes utilizaron a los prisioneros para mejorar sus propias propiedades, caso del general Queipo de Llano, que empleo cautivos de campos cercanos para su cortijo sevillano de Gambogaz.

Algunas de las obras construidas por los prisioneros de los campos destacan:

Canal del Bajo Guadalquivir, sus obras duraron hasta el a帽o 1962, que usaban a prisioneros de los campos de concentraci贸n de Los Merinales y La Corchuela.

Presa y Canal de Montijo en la provincia de Badajoz, obra sobre el R铆o Guadiana, desde el a帽o 1942 a 1945. Los presos se encontraban en la Colonia Penitenciaria Militarizada de Montijo en Badajoz.

L铆neas de ferrocarril, como las de Zamora-La Coru帽a, Soria-Castej贸n, el Val de Zaf谩n o el directo Madrid-Burgos.

Presas y pantanos, como los Embalses de Barrios de Luna en la provincia de Le贸n, Riosequillo en la provincia de Madrid, La Muedra-Cuerda del Pozo en la provincia de Soria, o El Cenajo en las provincias de Albacete y Murcia.

Los aeropuertos, como el de Santiago de Compostela, Valladolid o Sondica.

Entre los a帽os 1939-1943, el doctor Jos茅 Mar铆a L贸pez de Riocerezo, que era un abogado penal franquista, ha estimado que la utilizaci贸n de mano de obra forzada de prisioneros de estos campos y batallones de trabajadores aport贸 a distintas empresas privadas un beneficio de m谩s de cien millones de pesetas que era una fortuna en aquellos tiempos.

La suma de campos de concentraci贸n y unidades de trabajos forzados creados por el bando sublevado durante la guerra y posteriormente en la Dictadura franquista se ha estimado la existencia cercana al millar de recintos a lo largo de toda la geograf铆a espa帽ola.

VIGILANCIA E INFORMACI脫N

Para mantener el control y recabar informaci贸n sobre los prisioneros, se cre贸 el Servicio de Investigaci贸n Criminal de los campos y, en junio del a帽o 1938 un Servicio de Confidencia e Informaci贸n con el objetivo de formar una red constituida por veinte delatores en cada batall贸n de trabajadores.

Los militares emplearon torturas y amenazas con el fin de captar confidentes entre los reclusos. Existen muchos testimonios denunciando que los propios sacerdotes ayudaban a los represores en esta labor, vulnerando el secreto de confesi贸n para delatar e incriminar a personas desafectas.

Todo ello, sembraba la desconfianza en los campos y repercut铆a en la moral de los detenidos, aunque 茅stos trataron siempre de contrarrestar el miedo a sus captores con acciones de resistencia, incluso protagonizando numerosas fugas y de solidaridad entre ellos. Sirva como ejemplo compartir la escasa comida, ayudar en los trabajos a los m谩s d茅biles o cuidar a los enfermos.

EL ADOCTRINAMIENTO

Una de las grandes misiones para las que se constituyeron los campos de concentraci贸n fue la reeducaci贸n de los internos, al menos de los considerados recuperables para la causa nacionalista.

Se utilizaron t茅cnicas de sometimiento, humillaci贸n, propaganda y lavado de cerebro con el fin de lograr la progresiva deshumanizaci贸n de los cautivos. Cada d铆a eran obligados a formar un m铆nimo de tres veces, cantar el Cara al sol y otros himnos franquistas, as铆 como saludar al modo fascista.

La figura del capell谩n era imprescindible en los campos de concentraci贸n. Se dio una identificaci贸n absoluta de m茅todos y objetivos entre la Iglesia, los golpistas y la posterior dictadura.

Los sacerdotes lanzaban amenazantes sermones a los prisioneros, resaltando su condici贸n de rojos en las diversas clases patri贸ticas que impart铆an. No se respetaba en ning煤n momento la libertad religiosa de los detenidos.

La asistencia a misa era obligatoria, siendo la conversi贸n de los internos uno de los principales objetivos. Un bautizo o primera comuni贸n eran celebrados como un gran triunfo que era comunicado al mism铆simo Franco.

El Centro de Documentaci贸n de la Resistencia Austriaca recogi贸 testimonios de brigadistas internacionales que fueron coaccionados a o铆r misa a fuerza de latigazos y patadas.

El jesuita Jos茅 脕ngel Delgado Iribarren dice 鈥淓n esos campos se les somet铆a a un r茅gimen de vigilancia y reeducaci贸n, con la esperanza de reincorporarles un d铆a a la vida social鈥.鈥.

Despu茅s de sacarles la ficha clasificadora se les encuadraba en los batallones de trabajadores, donde se prolongaba esta labor, que podr铆amos llamar de desinfecci贸n, en el orden pol铆tico y religioso.

LA PSIQUIATRIA FRANQUISTA

Los brigadistas internados en San Pedro de Carde帽a fueron obligados a participar en estudios seudocient铆ficos preparados por Antonio Vallejo-N谩jera, jefe de los Servicios Psiqui谩tricos Militares del Ej茅rcito de Franco y conocido como 鈥el Mengele espa帽ol鈥. En esta labor fue ayudado por dos m茅dicos, un crimin贸logo y dos asesores cient铆ficos alemanes.

Durante meses, los prisioneros sujetos a investigaci贸n fueron fotografiados, sometidos a la medici贸n del cr谩neo y de otras partes del cuerpo, a pruebas de estr茅s y cuestionarios personales y de inteligencia.

Los resultados sirvieron para dar legitimidad a las extravagantes teor铆as de Vallejo-N谩jera, coincidentes con las teor铆as eugen茅sicas y racistas entonces en boga en determinados c铆rculos acad茅micos, y con los preceptos del nacionalsocialismoalem谩n.

Este pseudopsiquiatra ya hab铆a escrito sobre:

鈥 La regeneraci贸n de la raza espa帽ola.

鈥 La necesidad de una higiene racial y moral. Lleg贸 incluso a sostener la existencia de un gen rojo, doctrinas, que acabar铆an justificando el exterminio que ejecutar铆a el franquismo y su tarea de reeducaci贸n y separaci贸n de ni帽os de sus familias rojas para evitar que desarrollaran la enfermedad marxista.

Para Vallejo N谩jera la democracia y el sufragio universal hab铆an provocado la degeneraci贸n de las masas, como probaban los datos extra铆dos de esta investigaci贸n, que atribu铆an todo tipo de deficiencias y patolog铆as a los brigadistas. Estas hab铆an sido provocadas por el medio ambiente cultural y social norteamericano y el ambiente social sensual y pagano resultante.

Los internos de San Pedro tambi茅n tuvieron que sufrir otras humillaciones. La prensa nacionalista public贸 diversos reportajes sobre el campo de concentraci贸n de los soldados rojos de las Brigadas Internacionales, donde se calificaba a esos prisioneros de degenerados y criminales.

El Departamento Nacional de Cinematograf铆a rod贸 all铆 un documental de propaganda con abundancia de primeros planos de los reclusos con apariencia asi谩tica, mestiza, africana, etc. en secuencias de car谩cter degradante para 茅stos. La pel铆cula terminaba con un cautivo realizando el saludo fascista con la mano extendida.

LA IGLESIA Y LOS CAMPOS DE CONCENTRACI脫N

Muchos edificios religiosos tambi茅n fueron utilizados con este fin como hemos estado leyendo. Debemos mencionar el monasterio de San Salvador de Celorio en Asturias, el monasterio de la Merced de Huete en Cuenca, el de la Caridad en Ciudad Rodrigo provincia de Salamanca o el de San Clodio, en Ourense.

La Iglesia jug贸 un papel fundamental y muy activo como estamos viendo en esta tarea reeducativa de los prisioneros republicanos. Se reflej贸 claramente en los campos de concentraci贸n la identificaci贸n absoluta de m茅todos y objetivos entre la iglesia cat贸lica, los golpistas y la posterior dictadura.

La funci贸n del capell谩n nunca se ech贸 de menos en estos recintos. Los sacerdotes lanzaban agresivos y amenazantes sermones a los prisioneros y ejerc铆an de profesores en las clases patri贸ticas.

Se investigaba a cada prisionero pidiendo informaci贸n a alcaldes, curas y guardias civiles de la zona en la que viv铆an.Estos, a continuaci贸n, emit铆an un informe que enviaban al campo de concentraci贸n. Este informe determinaba el futuro de los prisioneros. Ir a misa por ejemplo determinaba la frontera entre la vida y la muerte de una persona.

Un informe de la IV Capitan铆a General con base en Barcelona dec铆a que la iglesia cat贸lica y sus representantes en los campos de concentraci贸n, los capellanes, tuvieron una fuerza y un poder desmesurado ante la tarea reeducadora y punitiva.

Paul Winzer, el nazi

Algunos historiadores han se帽alado a funcionarios nazis de la Gestapo como los organizadores de la red de campos de concentraci贸n franquistas. Se inspiraron en los campos de concentraci贸n de la propia Alemania nazi para el dise帽o de los espa帽oles.

Entre aquellos oficiales nazis destac贸 especialmente Paul Winzer, jefe de la Gestapo en Espa帽a y jefe durante alg煤n tiempo del campo de concentraci贸n de Miranda de Ebro. Algunos historiadores van m谩s all谩 e incluso sostienen que fue Winzer el verdadero autor de toda la organizaci贸n de los campos de concentraci贸n franquistas.

La cabeza pensante del nazismo le eligi贸 para ser el hombre de la Gestapo en Espa帽a. Como jefe de la polic铆a secreta nazi ten铆a la misi贸n de vigilar y mantener a raya a todos los enemigos.

Paul Winzer dec铆a: crearemos campos de concentraci贸n para vagos y maleantes, para pol铆ticos, para masones y jud铆os, para los enemigos de la patria, el pan y la justicia. En el territorio nacional no puede quedar un solo jud铆o, ni un mas贸n, ni un rojo.

Paul Winzer fue elegido por el r茅gimen de Franco para crear y dirigir el campo de concentraci贸n de Miranda de Ebro en la provincia de Burgos, un lugar que tiene el dudoso honor de ser el 煤ltimo campo de concentraci贸n que existi贸 en Espa帽a.

Cerr贸 sus puertas en el a帽o 1947. Pasaron por 茅l unas 65.000 personas en sus diez a帽os de existencia. Hoy no queda nada, s贸lo algunas tapias y ladrillos mal puestos. Su existencia ha desaparecido pero su legado ah铆 est谩.

Uno de los encarcelados, F茅lix Pad铆n, dec铆a 鈥淣o s茅 c贸mo sal铆 vivo de all铆. Intentaban enga帽arnos para que dij茅ramos que hab铆amos matado a gente. Algunos sal铆an al campo y no volv铆an. Dorm铆amos en el suelo, en unos barracones sin ventanas. Hab铆a piojos por todos lados. Pas谩bamos hambre. Hubiera sido mejor que nos fusilaran el primer d铆a鈥.

Lleg贸 a la irracional conclusi贸n de que exist铆a una alta incidencia de ese fanatismo pol铆tico de izquierdas en lo que 茅l llam贸 inferiores mentales. Seg煤n sus palabras 鈥渇omentan complejos de rencor y resentimiento que se traducen en una conducta antisocial鈥.

Esas ideas, como 茅l mismo defendi贸, se pod铆an tratar en lugares concretos en los que se reeducaran estas conductas que, seg煤n sus tesis, afectaba m谩s a mujeres que a hombres debido a que ellas tienen m谩s tendencia a la inestabilidad.

Dec铆a que las mujeres padecen 鈥labilidad ps铆quica鈥 y conclu铆a que 鈥渆llas tienen una irritabilidad propia de la personalidad femenina鈥. A ese campo de concentraci贸n acud铆an normalmente agentes de la Gestapo para vigilar los progresos que se hac铆an.

Tomaron buena nota de ellos a tenor de que sus campos de concentraci贸n durante la II Guerra Mundial fueron los peores que hayan existido jam谩s. A ellos se a帽adi贸 el concepto de raza unido al hecho de que profesaban unas ideas distintas.

A Paul Winzer se le perdi贸 la pista para siempre en 1945 cuando se encontraba en alg煤n lugar de Espa帽a. Fue uno de los hombres se帽alados por Heinrich Himmler, que era el hombre que tom贸 la determinaci贸n de la 鈥渟oluci贸n final, como consecuencia de esto se produjeron millones de asesinatos en los campos de concentraci贸n nazis.

NOTA FINAL

Debemos saber que fue el general espa帽ol Valeriano Weyler el que puso en pr谩ctica los campos de concentraci贸n. Concentr贸 a los campesinos de Cuba que ped铆an la independencia.

Hasta un tercio de la poblaci贸n de Cuba pudo fallecer en estos lugares, en donde exist铆an unas condiciones higi茅nicas terribles y una alimentaci贸n insuficiente. El historiador, Miguel Leal Cruz, cifra el n煤mero de fallecidos que pudo oscilar entre los 300.000 y 600.000. Los ingleses en la represi贸n de los boers en Sud谩frica y los nazis en la represi贸n de los jud铆os tomaron buena nota del 茅xito de Weyler.

CAMPOS DE CONCENTRACI脫N EN ALGUNAS PROVINCIAS ESPA脩OLAS

Vamos a ver los que exist铆an en tres provincias.

CAMPOS DE CONCENTRACI脫N EN NAVARRA

TAFALLA

Campo estable. Ubicado en la Academia Militar. Ten铆a capacidad para 1.000 prisioneros. Funcion贸, al menos, entre marzo y mayo de 1939. El edificio fue destruido. Tuvo hasta mil prisioneros.

PAMPLONA

Campo de larga duraci贸n. Era un complejo cuyo campo central fue el convento de La Merced. En Pamplona tambi茅n se emple贸 el Seminario y la Ciudadela. Lleg贸 a albergar a 2.800 prisioneros, cuando su capacidad m谩xima era de 1.200. Existi贸 entre junio de 1937 y junio de 1939. De estos tres edificios solo se conserva la Ciudadela.

El convento de La Merced de Pamplona antes de ser utilizado como campo de concentraci贸n franquista

AYEGUI

Fue un campo de larga duraci贸n. Estaba ubicado en el monasterio de Irache y en una antigua industria abandonada a orillas del r铆o Arga, llamada la Casa Blanca. Ten铆a capacidad m谩xima para mil prisioneros. El algunos momentos tambi茅n se emple贸 un edificio que pertenec铆a a los Salesianos. Estuvo operativo entre junio del a帽o 1937 y mayo del a帽o 1939.

CAMPOS DE CONCENTRACI脫N EN TARRAGONA

TARRAGONA

Fue un estable. Ubicado en el Convento de los Carmelitas Descalzos, conocido como La Punxa, y en el edificio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana. Congreg贸 a m谩s de 1.000 prisioneros. Oper贸 entre enero y julio de 1939 que pas贸 a ser prisi贸n habilitada. La Punxa contin煤a hoy acogiendo a carmelitas descalzos.

El convento de los Carmelitas de Tarragona

REUS

Campo de larga duraci贸n. En sus primeros seis meses de funcionamiento cambi贸, al menos, tres veces de sede, hasta encontrar su ubicaci贸n definitiva en el cuartel de caballer铆a situado en el centro de la ciudad. Lleg贸 a tener una capacidad de 3.000 prisioneros. Oper贸 entre enero de 1939 y julio de 1942. El lugar que ocup贸 el edificio se situar铆a en la actual Pla莽a de la Llibertat.

Prisioneros trabajando en la Plaza del Mercado de Reus en Tarragona

CAMPOS DE CONCENTRACI脫N EN ZARAGOZA

ZARAGOZA

Campo de larga duraci贸n. Ubicado junto al campo de maniobras de San Gregorio, en los locales de la Academia General Militar de Zaragoza que hab铆a sido clausurada durante la II Rep煤blica. Super贸 con creces su capacidad de 2.000 prisioneros. Oper贸, al menos, entre diciembre del a帽o 1936 y febrero del a帽o 1939. Hoy vuelve a ser la sede de la Academia General Militar.

CARI脩ENA

Campo de concentraci贸n provisional y de evacuaci贸n. No se sabe cu谩l fue su localizaci贸n exacta. Su duraci贸n fue corta entre los meses de marzo y abril del a帽o 1938.

CASPE

Campo, aparentemente, estable y de evacuaci贸n. Ubicaci贸n desconocida. Oper贸, al menos, entre marzo y diciembre del a帽o 1938.

CALATAYUD

Campo estable. En el Cuartel de Artiller铆a. Su capacidad m谩xima era de 300 prisioneros, aunque lleg贸 a doblarla. Oper贸, al menos, entre enero del a帽o 1938 y mayo del a帽o 1939. Hoy el edificio es la sede de la Academia de Log铆stica del Ej茅rcito de Tierra.

Una de las pocas im谩genes que se conservan del cuartel de Artiller铆a de Calatayud en Zaragoza

ATECA

Campo estable. Ubicaci贸n desconocida. Oper贸, al menos, entre marzo y junio de 1939, aunque en el a帽o 1937 ya hab铆a varios dep贸sitos de prisioneros en la localidad.

