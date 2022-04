–

Ahora lo que un carcelero (funcionario de prisiones en lenguaje eufem铆stico) declare sobre lo que pas贸 entre un preso y 茅l tendr谩 presunci贸n de veracidad ante un juez, a no ser que el preso logre demostrar lo contrario. Adem谩s de la fuerte perversi贸n del principio de presunci贸n de inocencia que, per se, es la presunci贸n de veracidad de los agentes policiales, en este caso es a煤n m谩s grave. 驴De qu茅 medios podr谩 valerse una persona reclusa para desmontar la acusaci贸n de los carceleros, encontr谩ndose como se encuentra a su absoluta merced, sin comunicaci贸n directa con el exterior y privada de cualquier aparato tecnol贸gico con el que pueda registrar los hechos? Nota de Tortuga.

LA RAZ脫N (AINHOA MART脥NEZ).- El Congreso de los Diputados aprobar谩 hoy la proposici贸n de ley del PSOE para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad, una reivindicaci贸n hist贸rica de los empleados p煤blicos penitenciarios fruto de la negociaci贸n y del acuerdo con los principales sindicatos ACAIP-UGT, CSIF, CCOO y CIG. El texto les equipara en estatus con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los presos, lo que implica que las agresiones que se produzcan a los funcionarios de prisiones por parte de los internos ser谩n juzgadas como atentado a agente de la autoridad. Adem谩s, los partes de los funcionarios tendr谩n presunci贸n de veracidad salvo prueba en contrario.

En concreto, esta reforma legal plantea modificar el art铆culo 80 de la Ley Org谩nica Penitenciaria de 1979 para reconocer, 鈥渁 efectos legales鈥, el car谩cter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, al tiempo que contempla 鈥渞esarcir econ贸micamente鈥 a quienes sufran da帽os en sus puestos de trabajo. Con este cambio, los sindicatos de prisiones esperan que se reduzcan las agresiones que actualmente sufren en los centros penitenciarios los trabajadores, una cada 36 horas. 鈥淓s importante que el interno no tenga sensaci贸n de impunidad ante un acto violento hacia los funcionarios鈥, se帽alan.

Otro aspecto importante que introduce el proyecto de Ley, que hoy se aprueba, es que la Administraci贸n se har谩 cargo de las indemnizaciones a los trabajadores que hayan sido impuestas judicialmente y no hayan sido satisfechas por el condenado, no sometiendo as铆 al funcionario a una doble agresi贸n, la f铆sica en primer lugar y la econ贸mica en segundo. El tercer punto aborda la ampliaci贸n de la seguridad del personal penitenciario en caso de detenci贸n, traslado o encarcelamiento.

El portavoz de Interior del PSOE, David Serrada, en conversaci贸n con este diario reivindica la 鈥渟eguridad jur铆dica鈥 de que se dota a los funcionarios de prisiones con esta iniciativa, porque hasta ahora, en ausencia de un marco jur铆dico propio como el que ampara a Polic铆a y Guardia Civil, la jurisprudencia avalaba exonerar a la Administraci贸n las indemnizaciones a estos trabajadores penitenciarios. El Gobierno cuenta con una mayor铆a alternativa a la de sus socios habituales para sacarla adelante. Aunque durante el debate hubo cr铆ticas del PP, Vox y Ciudadanos por la demora en su presentaci贸n y porque consideran que la propuesta es 鈥渋nsuficiente鈥 y no es m谩s que un 鈥減arche鈥, la apoyar谩n.

No lo har谩n aliados de investidura como Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, ni los antisistema de la CUP que consideran que no ayudar谩 a resolver la conflictividad, sino a generar impunidad. Carolina Telechea, de ERC, justific贸 su voto en contra en que la propuesta no s贸lo no reconoce las demandas de los trabajadores p煤blicos de los centros penitenciarios sino que adem谩s no cree que vaya ir mucho m谩s all谩 de su toma en consideraci贸n.

Desde Bildu, Jon I帽arritu asegur贸 que reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones no ayudar谩 a resolver la conflictividad en las c谩rceles, que ha ido en aumento debido, entre otras cuestiones, a la masificaci贸n de estos centros, a la falta de plantilla o de profesionales de la salud mental. I帽arritu sac贸 a colaci贸n el incremento de las 鈥渢orturas鈥 y los 鈥渁busos鈥 en las c谩rceles, al igual que la portavoz de la CUP, Mireia Veh铆, quien avanz贸 que no apoyar谩 una reforma 鈥渄e derechas鈥 y 鈥減unitivista鈥 porque no va 鈥渁 la ra铆z del problema鈥, que es la desigualdad y la pobreza.

