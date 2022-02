–

“Sarna con gusto no pica, pero mortifica”. Este consabido refrán es probablemente el contacto más estrecho que muchos españoles han tenido en su vida con esta enfermedad cutánea, y puede que ni siquiera tengan claro en qué consiste exactamente. Sin embargo, no se trata de una afección “infrecuente”, según los expertos, que han detectado un aumento de los casos desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

En este escenario, un vídeo en la red social Tik Tok con casi un millón de visualizaciones ha hecho saltar las alarmas entre la población al asegurar que existe una “plaga de sarna” en España y el foco son los probadores de ropa. Ante semejante afirmación, los dermatólogos envían un mensaje de tranquilidad, pues ven “improbable”, “anecdótico”, que sea precisamente este el origen del incremento de casos.

También conocida como escabiosis, la sarna está causada por el parásito Sarcoptes scabiei, que se mueve por debajo de la capa más superficial de la piel y, al hacerlo, produce picor, más intenso por la noche. El prurito, debido a la reacción del sistema inmune ante la presencia de este ácaro, es el principal síntoma de la enfermedad, que puede ir acompañado de lesiones cutáneas sobreelevadas. Las más típicas son los surcos dejados por este organismo al desplazarse y otras rojizas, concentradas ambas en manos, pies y genitales.

Incremento de casos

A pesar de que la sarna no es una patología de declaración obligatoria y, por lo tanto, no hay datos oficiales, la percepción es que la incidencia ha aumentado desde el inicio de la pandemia, explica a 20minutos el doctor Eliseo Martínez, coordinador del Grupo de Epidemiología y Promoción de la Salud de la Asociación Española de Dermatología y Venereología.

“Aunque la gente piensa que es una enfermedad tercermundista, siempre hemos visto pacientes con sarna; pero ahora muchos más”

En la misma línea señala Pablo Ortiz Romero, jefe del Servicio de Dermatología del Doce de Octubre de Madrid, que destaca que, desde la primera ola de coronavirus, están viendo “bastante más sarna”, aunque no saben “muy bien por qué”. La tendencia se extiende a otros puntos de la geografía nacional, tal y como refleja un estudio del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que habla, a su vez, de un aumento de incidencia en la capital aragonesa.

“Entre compañeros comentamos que ahora estamos viendo muchos más casos. Aunque la gente piensa que es una enfermedad tercermundista, siempre hemos tenido pacientes con sarna; pero ahora muchos más”, subraya Alba Català, de la Societat Catalana de Dermatologia, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Así, insiste en que la incidencia se ha multiplicado por cinco en 2021 respecto a los años anteriores, al pasar de 10 contagios por 100.000 habitantes a 50, según el Instituto Catalán de Salud (ICS).

En este sentido, en marzo, abril y mayo de 2020 -los primeros meses de la pandemia- España comunicó 64 casos de sarna, frente a 18,6 de promedio durante el mismo periodo de los 5 años previos a la pandemia, según el estudio ‘Sarna: una epidemia en una pandemia’, llevado a cabo por Miquel Casals, responsable de dermatología pediátrica del Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).

Aunque los especialistas inciden en que el incremento se ha producido a partir de la primera ola de coronavirus, algunos estudios reflejan una subida de los contagios previa a la pandemia, como el estudio del Instituto Carlos III de Madrid (ISCIII) liderado por Zaida Herrador. En su análisis, detectaron una tendencia al alza ya entre 2014 y 2017.

¿Por qué se ha producido este aumento de casos?

En cuanto a las causas de este crecimiento, los expertos apuntan a una combinación de factores. Dado que el contagio se produce sobre todo de noche por el contacto piel con piel y a veces a través de la ropa, Català mantiene que pasar más tiempo en casa con la familia debido al confinamiento pudo favorecer la propagación de la enfermedad. Además, destaca que la dificultad en el acceso a la Atención Primaria y a los especialistas contribuyó a agravar la situación.

“Cuando alguien se ha contagiado, deben seguir el tratamiento todos sus contactos a la vez. Hay que hacer una especie de zafarrancho para aplicarlo”

“En un estudio realizado en España durante el periodo de confinamiento domiciliario de marzo a mayo de 2020, hallaron que más del 80% de los pacientes diagnosticados de sarna tenía antecedentes de familiares o cohabitantes en su domicilio también diagnosticados con escabiosis o con alta sospecha de presentarla”, afirma Casals en su trabajo, que compara este dato con el 20% de los cinco años previos a la aparición de la COVID.

Ahora bien, si el confinamiento se produjo hace casi dos años, ¿por qué los casos de sarna siguen disparados? Para Ortiz Romero, uno de los posibles motivos de esta persistencia de la sarna es que la gente no sigue bien el tratamiento, que puede basarse en una crema de permetrina tópica al 5% aplicada de cuello para abajo en los adultos o en la ivermectina, administrada por vía oral. En ambos casos, debe producirse una primera dosis tras el diagnóstico y una segunda unos siete días después.

“Cuando alguien se ha contagiado, deben seguir el tratamiento todos sus contactos a la vez. Hay que hacer una especie de zafarrancho. Si yo lo hago el jueves y tú, el sábado; tú puedes pegármelo a mí el viernes y yo a ti, el domingo. Así, se entra en un bucle. Cuando una persona está infectada por un parásito, debemos considerar que toda la familia lo está“, remarca.

“Hemos empleado tratamientos del siglo XIX, con fórmulas basadas en azufre, que se habían abandonado porque irritaban la piel y olían mucho, pero eran eficaces”

Otra opción, a la que se refieren tanto el dermatólogo del Doce de Octubre como Casals, es que el parásito haya desarrollado resistencia a los fármacos actuales por un mal uso reiterado. “En algún caso, hemos empleado tratamientos del siglo XIX, con fórmulas basadas en azufre. Se habían abandonado porque irritaban la piel y olían mucho, pero sabíamos que era eficaces”, dice.

Más allá del tratamiento personal cuando se detecta un caso de sarna en el domicilio, es preciso lavar la ropa a más de 60 grados centígrados para eliminar los parásitos, detalla la dermatóloga. En caso de no poder hacerlo por ser prendas delicadas, es necesario guardarlas en una bolsa durante siete días, porque un ácaro adulto no vive más de 36 horas y los huevos no sobreviven más allá de una semana.

Entonces, ¿es posible que el foco sean los probadores?

A pesar de lo que defiende el vídeo de Tik Tok sobre una “plaga de sarna” originada en los probadores, los dermatólogos coinciden en que se trata de una hipótesis remota. “No puedo decir que no se haya producido ningún caso, pero yo creo que es algo anecdótico“, valora Català. Y concuerda Martínez: “Es una vía de transmisión que teóricamente es posible, pero en la práctica creo que es muy poco probable”.

“Es potencialmente posible pero altamente improbable, porque la gente se prueba la ropa de día y este parásito se contagia sobre todo de noche, que es cuando se mueve. El contagio de sarna es por convivencia estrecha”, se posiciona Ortiz Romero.

¿Y de ahora en adelante?

En este contexto, los expertos confían en reducir los casos y volver a las incidencias anteriores a la pandemia sin que resulte “especialmente difícil”. “Yo creo que, con la mejora del acceso a la Atención Primaria y al especialista, se podrá contener al tratar a la gente contagiada. Eso espero”, sostiene la médica de la Societat Catalana de Dermatologia.

“Hay una percepción de que la sarna afecta a gente pobre o con poca higiene, pero pasa en las mejores familias”

Además, los especialistas llaman a desestigmatizar esta enfermedad. “Hay una percepción de que la sarna afecta a gente pobre o con poca higiene, pero se da en todos los estratos sociales, en personas pulcras. Hay quienes se sienten muy mal cuando la sufren, pero pasa en las mejores familias”, resalta Martínez. Y Ortiz Romero alerta de que no avisar a los contactos por “vergüenza” porque esta afección tiene “muy mala prensa” solo ayuda a facilitar la propagación y la persistencia.

