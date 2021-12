–

M谩s de dos semanas lleva la comunidad cient铆fica detr谩s de la 煤ltima variante de preocupaci贸n del SARS-CoV-2. La denominada 贸micron y calificada como “Frankestein del coronavirus” por sus numerosas mutaciones. Entre los cient铆ficos que le pisan los talones est谩n los miembros del equipo de virus respiratorios del Centro Nacional de Microbiolog铆a del Instituto de Salud Carlos III. Cerca de 14 personas que, en coordinaci贸n con la OMS y el ECDC europeo, escudri帽an esta nueva versi贸n para saber si es m谩s transmisible, m谩s virulenta o m谩s esquiva a los anticuerpos que sus predecesoras.

De ello va a depender el futuro de la pandemia y de ello ha hablado NIUS con Sonia V谩zquez Mor贸n (Cilleros, C谩ceres, 1975). Cient铆fica titular en el laboratorio de referencia de virus respiratorios y secretaria de la red de laboratorios espa帽oles de secuenciaci贸n de coronavirus. La vir贸loga cuenta con amplia experiencia con otros pat贸genos como el de la rabia que tiene el 100% de mortalidad o el de la hepatitis “con una tasa de mutaci贸n elevad铆sima”, por lo que no se atreve a decir que este coronavirus sea el m谩s complicado. “Hay que seguir vigil谩ndolo para conocerlo cada vez m谩s”. De hecho, “ya hemos detectado dos tipos de 贸micron”, asegura.

Pregunta: 驴Es 贸micron el “Frankestein” del coronavirus?

Respuesta: S铆, es una variante que ha mutado much铆simo, la que m谩s ha mutado hasta ahora. Ello ha suscitado cierta preocupaci贸n porque todo aquello que sean mutaciones nunca sabemos c贸mo se van a comportar. Por el momento s铆 conocemos que parte de ellas pueden hacer de esta variante m谩s esquiva a la inmunidad y m谩s transmisible, pero hay que tener datos cient铆ficos para determinar qu茅 es lo que va a pasar.

Hay que tener en cuenta la poblaci贸n infectada, si est谩 vacunada鈥 Nos falta todav铆a un poco de tiempo para saber realmente c贸mo va a circular y c贸mo nos va a afectar. In vivo las cosas pueden cambiar y unas mutaciones pueden contrarrestar a otras, as铆 que hay que ser cauteloso y no alarmar a la poblaci贸n.

P. Es decir, 驴cautela s铆, pero no preocupaci贸n?

R. Exacto. Hay que vigilarla y tenerla en cuenta, pero en principio no me preocupar铆a en exceso hasta que no haya evidencia cient铆fica.

La teor铆a evolutiva de los virus es puro darwinismo que dice que los pat贸genos tienden a evolucionar para adaptarse a su hospedador y poder mantenerse en 茅l. Lo esperable ser铆a que el virus evolucionase y se adaptara al ser humano para poder seguir circulando. Esto lo hemos visto con otros virus y es la tendencia general, aunque este es un tanto peculiar, por lo que no sabemos a qu茅 nos podemos enfrentar.

P. 驴Podr铆a suponer 贸micron el final de la pandemia?

R. Ojal谩 fuera as铆, pero no me atrevo a decirlo, sobre todo hablando de virus. Nos hace falta todav铆a tener datos m谩s consistentes, pero s铆, si se confirman los estudios que indican que, aunque esta variante es m谩s transmisible, es tambi茅n m谩s leve, ser谩 una buena noticia. Ser铆a lo mejor que nos podr铆a pasar para evitar las formas graves de la enfermedad, los ingresos en uci y muertes, pero todav铆a nos faltan datos epidemiol贸gicos y un estudio serio con base cient铆fica para decirlo.

Como cient铆ficos necesitamos tener evidencias para hacer afirmaciones. Es verdad que apunta a eso, que es m谩s leve y ser铆a lo mejor, pero mientras haya gente que no se vacune, el virus se mantendr谩 en replicaci贸n y habr谩 cambios, as铆 que no lo sabemos. Por eso es importante que la gente se vacune, para que el virus deje de circular y deje de seguir mutando.

P. As铆 que, 驴pueden surgir nuevas variantes?

R. S铆, yo creo que 贸micron no va a ser la 煤ltima. Tendremos variantes nuevas, otra cosa es que sean o no de preocupaci贸n. El virus va a cambiar, no va a dejar de mutar, es normal. Hay algunos que tienen una mayor tasa de mutaci贸n como el de la gripe o de la hepatitis C. En este no es tan alta, pero s铆 que genera variaciones en su genoma viral. De hecho, ya estamos en la decimoquinta letra del alfabeto griego.

Lo importante es saber c贸mo de preocupante sea la variante que surja y a qu茅 nos enfrente. El virus va a seguir su l铆nea de mutaciones, sobre todo cuando hay gente que no est谩 vacunada, eso le da la capacidad de infectar, seguir replic谩ndose y seguir mutando.

P. 脫micron ya se ha detectado en Espa帽a 驴conseguir谩 desplazar a delta?

R. Se empiezan a ver casos, pero no como para poder determinar si 贸micron se va a convertir en hegem贸nica. Hasta ahora delta es claramente predominante y todav铆a es pronto para decir que la delta puede llegar a ser desplazada. Hace falta tiempo.

P. 驴Cu谩l ser铆a el mejor escenario?

R. Que la variante predominante produjera una sintomatolog铆a leve y proporcionase inmunidad sin causar una patolog铆a grave. Podr铆a ser la 贸micron, pero todav铆a es pronto para decirlo. Es cierto que si esta variante fuera m谩s contagiosa y m谩s grave quiz谩s habr铆amos visto algo m谩s ya, pero hay que esperar. El virus sigue ah铆, contin煤a mutando, as铆 que no sabemos si se va a mantener tal y como est谩.

De hecho, ahora mismo, ya estamos viendo dos tipos de 贸micron, dos sub-linajes diferentes. La BA.1 y la BA.2. Son cambios en el genoma viral de la B.1.1.529, a nivel molecular. No es que una sea peor que otra, pero a nosotros nos sirven para clasificar el virus, con caracter铆sticas diferentes dentro de una misma variante.

P. 驴Datos que se tendr谩n en cuenta para la adopci贸n de medidas?

R. S铆, nuestra funci贸n es esencial para saber a qu茅 atenernos, para conocer qu茅 es lo que circula en Espa帽a y tomar decisiones en cuanto a medidas de control. Junto a los datos epidemiol贸gicos esta vigilancia es muy importante para poder adoptar decisiones de Salud P煤blica. Ahora, l贸gicamente, hemos fortalecido el estudio de la nueva variante. Estamos comprobando si las esp铆culas de 贸micron pueden evadir los anticuerpos generados por los pacientes vacunados o infectados, pero no dejamos de vigilar todo lo que est谩 circulando por las v铆as respiratorias de los espa帽oles.

