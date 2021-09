–

A la historia pasar谩 la intervenci贸n en la Asamblea de Madrid de la presidenta de la comunidad, Isabel D铆az Ayuso, a mediados de septiembre de 2020, asegurando que la escalada de contagios por covid-19 en la regi贸n se deb铆a al modo de vida de los inmigrantes. Y tambi茅n pasar谩n a la historia las medidas que se implementaban el 21 de septiembre para aplacar la segunda ola, que, bajo esta filosof铆a de Ayuso, supusieron el cierre perimetral de hasta 37 谩reas b谩sicas de salud ubicadas en el sur y que fueron respondidas en las calles con manifestaciones en los barrios afectados.

Ya entonces la comunidad m茅dica dudaba de la utilidad de estos cierres, teniendo en cuenta que los habitantes de los barrios confinados pod铆an salir a trabajar fuera de sus 谩reas y esta movilidad supone en muchos casos el tr谩nsito de trabajadores del sur hasta el norte, adem谩s de que no se acometieron otro tipo de medidas como el cierre de bares y restaurantes. Hoy una investigaci贸n presentada por el m茅dico especialista en medicina preventiva y salud p煤blica Mario Fontal-Vela, firmada junto a los tambi茅n m茅dicos del ramo Javier Padilla y Pedro Gull贸n, confirma que esos confinamientos por 谩reas sanitarias no tuvieron un efecto sobre la bajada de contagios, que comenz贸 antes de que el impacto de estos confinamientos se viera reflejado.

鈥淓sa falta de coherencia denotaba una cierta estigmatizaci贸n de las zonas que se confinaron. Se estaba lanzando un mensaje se帽alando a la poblaci贸n migrante con la intencionalidad de marcar esas zonas y de culpabilizar鈥

Adem谩s, la investigaci贸n, que se present贸 durante este mi茅rcoles en el XIX Congreso de la Sociedad Espa帽ola de Salud P煤blica y Administraci贸n Sanitaria (SESPAS), demuestra que los cierres perimetrales de estas 谩reas no incrementaron la velocidad en el descenso de casos. 鈥淟a tendencia en las zonas confinadas y sin confinar fue muy parecida. En las zonas confinadas el d铆a que se detecta la bajada es justo el d铆a que se implementan estas medidas, pero su efecto no puede ser tan inmediato鈥, explica a El Salto Mario Fontal-Vela. 鈥淗ab铆a algo que estaba operando a nivel de ciudad que explica m谩s este cambio de tendencia. Las semanas previas se produjo el cierre del ocio nocturno, se limitaron el tama帽o de las reuniones y el aforo de la hosteler铆a. Esas medidas estaban haciendo ya un efecto que se not贸 justo ah铆鈥.

鈥淧rimero鈥 se帽ala la investigaci贸n鈥 la curva empez贸 a decrecer antes de que las medidas fueran tomadas. Segundo, el confinamiento perimetral se centr贸 en la movilidad, en vez de prevenir situaciones de alto riesgo (como actividades en el interior). Tercero, la movilidad estaba permitida para las actividades esenciales como trabajar, que representa la mayor铆a de la movilidad de los residentes que viven en las 谩reas afectadas鈥.

Confinamientos estigmatizadores

Fontal-Vela considera que estos confinamientos, que se han demostrado poco 煤tiles, s铆 que fueron estigmatizadores para una parte de la poblaci贸n. 鈥淣o hab铆a una coherencia porque el umbral para estar confinado era estar por encima de 1.000 casos pero hab铆a zonas b谩sicas con incidencias similares sin confinar y zonas con centros comerciales abiertos. Esa falta de coherencia denotaba una cierta estigmatizaci贸n de las zonas que se confinaron. Se estaba lanzando un mensaje se帽alando a la poblaci贸n migrante con la intencionalidad de marcar esas zonas y de culpabilizar a nivel individual鈥, relata.

鈥淟os datos del paro en Espa帽a son positivos pero en Madrid no. Han puesto mayor foco en defender los sectores econ贸micos y no ha funcionado, porque al final lo que has conseguido es que la gente est茅 menos protegida鈥

La ponencia asegura que Madrid fue una de las regiones m谩s afectadas por la pandemia en Europa y en Espa帽a, siendo la comunidad con la mayor ca铆da en la esperanza de vida de todo el Estado, aunque el gobierno regional sigue negando esta situaci贸n. 鈥淓l gobierno regional tiene una marcada agenda de defender los sectores econ贸micos y lo que llaman libertad y todo lo que vaya en contra de esos datos lo niega o utiliza datos de manera sesgada. Los datos del paro en Espa帽a son positivo pero en Madrid no. Han puesto mayor foco en defender los sectores econ贸micos y no ha funcionado, porque al final lo que has conseguido es que la gente est茅 menos protegida鈥, asegura este m茅dico.

Por otro lado, para este investigador, unido a los confinamientos, no se han puesto en marcha medidas de compensaci贸n o ayudas que facilitaran que todas las clases sociales pudieran adoptar estas pr谩cticas de prevenci贸n. 鈥淟a capacidad que tiene la poblaci贸n de seguir las recomendaciones sanitarias est谩 muy marcada por la clase social, g茅nero, el estatus migratorio. Si t煤 necesitas hacer un aislamiento domiciliario y vives en una casa con tres familias es muy dif铆cil hacerlo. Y no se han puesto en marcha medidas con una intensidad necesaria para facilitar que aquellos sectores m谩s vulnerables no est茅n expuestos o para facilitar que la gente pueda seguir las recomendaciones sanitarias鈥.

Madrid quiere volver a una especie de senda prepand茅mica pero hay mucho que reflexionar para ver c贸mo era la situaci贸n prepand茅mica a nivel de salud y de desigualdades en salud鈥

En la actualidad, detalles como el aumento de las ratios en las aulas de las escuelas, demuestran que no ha habido un cambio de tendencia en la gesti贸n de la crisis del covid en la Comunidad de Madrid. 鈥淒a la sensaci贸n de que se f铆a el control de la transmisi贸n en las vacunas y es de las comunidades que tiene m谩s prisa en entrar en la nueva normalidad. Y es verdad que no estamos igual que hace un a帽o, entre vacunados es menos probable contagiarse, pero si la transmisi贸n est谩 muy disparada al final van a seguir los casos. Quiere volver a una especie de senda prepand茅mica pero hay mucho que reflexionar para ver c贸mo era la situaci贸n prepand茅mica a nivel de salud y de desigualdades en salud鈥, sentencia.

