–

De parte de SAS Madrid April 15, 2021 44 puntos de vista

Los modelos predictivos de covid apuntan que la curva se dispara: el PreCovid2 apunta un ascenso del 27% en las próximas dos semanas.

– Madrid es la comunidad donde el modelo predice un mayor aumento de la incidencia, una subida del 135% en dos semanas.

– Los expertos apuntan al aumento de movilidad durante la Semana Santa como causa del incremento de casos previsto.

“La cosa no pinta bien. Los modelos matemáticos están ya seguros de que hemos abandonado el valle y vamos hacia un pico”. Lo advierte el profesor de la UNED y experto en Inteligencia Artificial José Luis Aznarte, al publicar en Twitter la curva de casos de covid prevista para las próximas dos semanas.

Lo que predice su modelo, el PreCov2, es que pasaremos de los 83.000 casos de covid registrados en España en las últimas dos semanas a más de 132.000 en las dos siguientes. Una subida del 27%. “Es indudable que vamos hacia un pico, aunque aún no sabemos cómo de fuerte va a ser ése pico“, nos explica. “Esto ya no es inestabilidad, la tendencia ascendente es clara. Ya sólo hay cuatro comunidades que no suben: Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura.”

Esta es la predicción general para España, mirando a dos semanas vista. Si miramos dos semanas atrás, Aznarte ya advertía entonces de un cambio de panorama y de que era preocupante, porque su modelo ya vaticinaba un importante ascenso de la incidencia. “La tendencia descendente se ha invertido”, decía entonces.

Hoy, los datos confirman lo peor. “Se ve que se acelera el aumento. La tasa de variación, la tasa con la que curva sube, está aumentando”. Y cuanto más suba la curva, más difícil será que baje y más fácil que acabe explosionando. “Pasan los días y la curva no baja. Es evidente que el riesgo de que se descontrole es muy grande”. Pero ese riesgo no es el mismo en todas las CC.AA. “Resulta particularmente preocupante el caso de Madrid”, advierte Aznarte. ¿Por qué?

Madrid sube a la vertical

En Madrid, este modelo predice un aumento de la incidencia de covid de nada menos que el 135% en dos semanas. No es que la curva se dispare, es que la tendencia se convierte en una línea vertical. “Cuando el aumento (la pendiente) es de más del 100%, la flecha es vertical. En Madrid, hay un riesgo muy claro de que la cosa suba a mayor ritmo del que lo hace ahora”.

Si miramos la situación actual, sin ir más allá, ya vemos que Madrid es la comunidad donde más empeoran tanto los contagios como los ingresos por covid. Las UCI de la región ya están en riesgo extremo. Ahora mismo, tienen una ocupación covid del 40,9%, según los datos aportados este lunes por Sanidad y las CC.AA.

Y el modelo de Aznarte predice una subida del 41% en los ingresos en UCI en Madrid para dentro de dos semanas. “Madrid es donde más se va a notar la subida en incidencia de casos y en las UCI. En cuanto a las UCI, también se ve una subida importante en Navarra”, advierte.

Los efectos de la Semana Santa

Todo esto tiene una causa muy clara, según apunta el experto. “Con certeza, estamos viendo ahora el efecto del incremento de la movilidad que se produjo en Semana Santa”. Y no es una hipótesis, advierte, “lo confirman los datos de movilidad de Google”, que utiliza su modelo.

“Durante la Semana Santa ya empezamos a ver aumentos en la movilidad, pero ahora se han verificado. Ahora se está materializando esa movilidad, es cuando se nota, y los incrementos de casos que está dando el modelo tienen que ver con esa movilidad”, explica Aznarte.

Pero su modelo no es el único que predice un ascenso importante de la curva. Todos los modelos predictivos de covid dan señales preocupantes. Por ejemplo, el del ECDC, que realiza un pronóstico juntando las predicciones de distintos modelos europeos, también prevé una subida importante para España en las próximas semanas.

Ola brusca, o suave pero sostenida: el daño es el mismo

Con todos estos datos sobre la mesa, Aznarte, que es bastante más cauto en sus mensajes de lo que muestran sus predicciones, asegura que el “riesgo sigue siendo muy elevado”. Y advierte: “El momento de relajar las restricciones parece aún lejano”. Porque su modelo invita más bien a lo contrario, a reforzarlas. “Conviene ser más prudentes, no tanto nosotros como nuestros gobernantes”.

Se trata, dice, de evitar una cuarta ola tan dramática como las tres anteriores. Aunque Aznarte todavía no se atreve a asegurar con certeza que vaya a serlo. “Depende mucho de cómo se comporte la curva en los próximos días. Si el crecimiento sigue siendo así de sostenido puede que sea una ola más suave que las anteriores, aunque más larga”.

¿La “olita” de la que hablaba Simón?, le preguntamos. “Todavía no sabemos cómo va a ser. Si la ola dura dos meses, por ejemplo, aunque nunca suba mucho la incidencia –pongamos que ronde los 400- eso puede suponer, igualmente, muchos muertos y mucha gente muy enferma”. Aznarte explica que “lo problemático no es que haya un pico, el pico lo que hace es que se saturen las UCI, pero si hay un aumento sostenido durante mucho tiempo, el daño es el mismo”.

Que llega una ola parece claro, pero el experto insiste en que “no podemos saber todavía” si lo que indican sus datos es una ola enorme y explosiva o una olita pequeña pero sostenida. “Puede que esto sea el preludio de otro pico, que lo que viene sea igual que la ola anterior, pero también puede que la ola suba más despacio y tarde más en subir. Lo que parece claro es que se ha acabado la meseta”.

Enlace relacionado NiusDiario.es 14/04/2021.