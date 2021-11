–

Los contagios de coronavirus en Espa帽a se han duplicado en algo m谩s de medio mes, de acuerdo a los datos del Ministerio de Sanidad. Este fin de semana han sido 9.798 notificados, mientras que en el pen煤ltimo de octubre fueron 4.485 鈥攅l 煤ltimo incluy贸 el festivo de Todos los Santos鈥. Varias comunidades han puesto el foco sobre los no vacunados. Valoran el uso obligatorio del certificado covid: vacunaci贸n o prueba negativa.

La consecuencia del repunte es que la incidencia acumulada a 14 d铆as ha vuelto a riesgo medio. Est谩 en trayectoria ascendente y se sit煤a en 82 puntos. Hay seis comunidades que rebasan los 100 casos por 100.000 habitantes: Navarra, Pa铆s Vasco, Arag贸n, Baleares, Catalu帽a y La Rioja. La primera ha entrado de nuevo en riesgo alto.

Los hospitalizados encadenan dos semanas de subida lenta y est谩n en 2.180. Han superado los dos millares por primera vez desde el 8 de octubre. No obstante, la presi贸n asistencial sigue en nivel de nueva normalidad: un 1,77% de camas est谩n ocupadas por el pat贸geno a nivel nacional. Las unidades de cuidados intensivos tambi茅n han sufrido una subida y est谩n en 427. El porcentaje nacional de plazas (4,68%) llenas sigue en nueva normalidad. Pero La Rioja (13,21%) est谩 en riesgo alto. La mayor铆a de los ingresos corresponden a personas que no han recibido la profilaxis.

Las comunidades estrechan el cerco sobre los no vacunados

Territorios como Galicia, Murcia y Catalu帽a piden el certificado para acceder a discotecas, entre otros espacios. La medida no es generalizada en Espa帽a. La Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha no se la han planteado. Otras como Andaluc铆a la estudian; Comunidad Valenciana y Arag贸n esperan el visto bueno de la Justicia. El problema es que ese 10% de no inoculados est茅 junto, tal y como explica a NIUS el vicepresidente de la Sociedad Espa帽ola de Epidemiolog铆a, 脫scar Zurriaga.

“Deber铆a haberse puesto en marcha desde despu茅s del verano” expresa el coordinador del comit茅 de expertos covid de Granada, Joan Carles March. Naciones como Francia llevan pidiendo el documento acreditativo varios meses. Otras como Pa铆ses Bajos lo han introducido recientemente. “Ayudar铆a a fortalecer la vacunaci贸n”, a帽ade para recordar no olvidarse de “ser m谩s estrictos” con las mascarillas en interiores.

Beneficios y riesgos

“Tarde o temprano se aprobar谩 el certificado covid para asistir a ciertos eventos. De esta manera evitar铆amos que si hay un contagio se produzca un macrobrote”, asegura a este medio 脕lex Arenas, miembro del comit茅 asesor de Catalu帽a. Con el 78% de poblaci贸n inoculada con pauta completa, reconoce que no corresponden las mismas restricciones que en otras olas. Sin embargo, cree que de no aprobar el certificado es posible que varios sectores, como la hosteler铆a, vuelvan a verse afectados por otras limitaciones.

“Si los vacunados contagian es un error meterlos en un interior como si nada. Es generar falsa confianza”, dice el director de Investigaci贸n en Servicios de Salud de la Generalitat Valenciana, Salvador Peir贸. En esta l铆nea subraya que “el certificado no quita de tener que tomar otras medidas”. Desde el punto de vista de incitar a la vacunaci贸n es necesaria la certeza de “qu茅 aportar铆a pedirlo”. Eso, finaliza, corresponde a la sociolog铆a y no a la epidemiolog铆a.

