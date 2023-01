Creo que lo que llamamos la pandemia del COVID-19, sin duda, no es una pandemia. La gente muere, hay una epidemia, pero no parece una pandemia. Hace poco publicaron un libro del Dr. Schwab, uno de los ide贸logos de la globalizaci贸n. Incluso el propio Schwab escribi贸 lo siguiente: 鈥淐OVID is not an existential danger to mankind鈥. Es decir, el COVID no es una amenaza existencial para la humanidad. Luego, cita las estad铆sticas. Su libro fue publicado en julio de 2020, hace unos meses. Para aquel entonces solo el 0,006% de la poblaci贸n mundial hab铆a muerto por COVID-19. En comparaci贸n, desde 1980, en 40 a帽os, el 0,6% de la poblaci贸n mundial muri贸 de SIDA (AIDS en ingl茅s). Es decir, 100 veces m谩s. La gripe espa帽ola que estall贸 en 1918 cobr贸 la vida del 3% de la poblaci贸n mundial. Ni menciono la peste negra de los mediados del siglo XIV que caus贸 la muerte del 30-40% de toda la poblaci贸n.

Veamos lo que dice Shwab. Y es que su libro merece estar traducido a todos los idiomas. Es un documento can贸nico de los globalistas d贸nde exponen sus planes de manera abierta. Schwab dice: 鈥Nos queda poco tiempo para crear un mundo totalmente nuevo. Tenemos 2-3 a帽os鈥. A帽ade que 鈥渟i al menos un pa铆s grande, sea EEUU, China o Rusia, no participa en este proceso, todo est谩 abocado al fracaso鈥. Luego describe las medidas necesarias para crear el nuevo modelo del mundo. En palabras simples, las medidas que propone Schwab es un intento de preservar el capitalismo tard铆o, manteni茅ndolo 2-3 generaciones m谩s. Y luego transformarlo al post-capitalismo. En su libro Schwab dice unas palabras esenciales. No las explica, pero los que entienden de qu茅 se trata, las entender谩n. Schwab escribe: 鈥淒ebemos pasar del capitalismo de los accionistas al capitalismo de las partes interesadas鈥. De hecho, es un intento de destruir la propiedad de peque帽os propietarios.

Veamos, 驴a qui茅n ha afectado el COVID-19? Ha afectado a peque帽as y medianas empresas. En los a帽os 2018 y 2019 en la econom铆a mundial se acumul贸 un gran n煤mero de problemas que habitualmente se resuelven v铆a una guerra mundial. Pero una nueva guerra mundial es algo muy peligroso, por eso fue necesaria una alternativa. Y de repente aparece el COVID-19.

El COVID-19 desempe帽贸 el papel que suele desempe帽ar la guerra mundial: fueron destruidos sectores enteros de la econom铆a, se hizo m谩s r铆gido el control social. El FMI propone controlar qu茅 p谩ginas web visita la gente. Si ven p谩ginas web incorrectas, seg煤n el FMI, eso se registrar谩 en su historial de cr茅dito, y cuando uno quiera obtener un cr茅dito, se le negar谩n su solicitud. Esto se llama 鈥淓l Gran Hermano te est谩 espiando鈥. Pero esto es mucho m谩s peligroso.

En otras palabras, el COVID-19, o, mejor dicho, las medidas excesivas que lo acompa帽an sirven, como m铆nimo, para mantener los privilegios de la 茅lite y, como m谩ximo, crear un mundo post-capitalista nuevo. Atenci贸n, no se trata de un mundo socialista, sino de un post-capitalismo distinto. Hace 10 a帽os Jacques Attali, uno de los ide贸logos del mundialismo, dijo: 鈥Necesitamos una pandemia para crear un orden mundial totalmente nuevo鈥. Antes a煤n Istuar Bradly Ruppo en su libro 鈥淟a historia breve del futuro鈥 escribi贸: 鈥淓l futuro es una econom铆a distributiva global鈥. La econom铆a distributiva no es una econom铆a capitalista, es una econom铆a en la que la oligarqu铆a capitalista avanza a otro nivel. Vivimos el momento cuando el capital financiero se convierte en el de las plataformas sociales, los llamados ecosistemas, como Microsoft, Google. Ya no se trata de controlar el capital, sino de controlar el comportamiento de las personas. Esto es algo totalmente nuevo. Y se debe hacer todo lo posible para que ellos no alcancen esta meta.

En este contexto apareci贸 Donald Trump. Trump signific贸 una anomal铆a en la alternancia de dos partidos en EEUU integrados que pugnaban por un mismo modelo. 驴Qu茅 es Trump, a quien representa? Hay diferentes tipos de globalistas. Hay globalistas moderados y ultraglobalistas. Trump de ninguna manera es un aislacionista. Es un globalista moderado.

Los globalistas moderados creen que el Estado debe permanecer, la industria debe permanecer en el centro del sistema capitalista, pero el Estado debe obedecer al Fondo Monetario Internacional. Los ultraglobalistas creen que el Estado debe estar formado por grandes corporaciones similares a la Compa帽铆a de las Indias Orientales. En los 煤ltimos 5-6 a帽os vemos crecer mucho el inter茅s hacia la historia de la Compa帽铆a de las Indias Orientales. A los ultraglobalistas les gustar铆a volver al mundo de la Compa帽铆a de las Indias Orientales, con 5 贸 6 Compa帽铆as de las Indias Orientales 贸 5-6 grandes Venecias. Una 鈥淪upervenecia鈥 es un sue帽o viejo de los financieros.

En 1930 Hjalmar Schacht, escribiendo a sus amigos financieros en Europa, dijo: 鈥淒ebemos apoyar a Hitler, porque Hitler destruir谩 el Estado-naci贸n en Europa y tendremos una Venecia del tama帽o de Europa鈥. En otras palabras, el sue帽o de ultraglobalistas es un mundo que consiste en enormes megacorporaciones similares a Venecia, a la Compa帽铆a de las Indias Orientales. La gente, las fuerzas detr谩s de Trump, se oponen a esta ultraglobalizaci贸n.

Los globalistas moderados quieren que el Estado permanezca, eso significa que la industria permanecer谩, la clase media permanecer谩, es decir, permanecer谩 lo que queda del capitalismo. Lo que est谩 pasando ahora es parad贸jico. Los ultraglobalistas est谩n utilizando el movimiento de la izquierda para destruir el capitalismo y todas las fuerzas que resisten al ultraglobalismo. Es decir, se crea una situaci贸n parad贸jica. Los ultraglobalistas utilizan a la izquierda para destruir la democracia capitalista. Es una situaci贸n muy interesante. Parad贸jica.

Volviendo a Trump. Trump representa a los globalistas moderados. Y de ah铆 surge otra paradoja. Rusia, China y EEUU son adversarios geopol铆ticos en el escenario mundial, pero en la lucha contra el ultraglobalismo, Putin, Trump y Xi Jinping son aliados. Y esto crea una situaci贸n muy interesante y confusa. La situaci贸n actual en Estados Unidos que algunos llaman la Segunda Guerra Civil hab铆a sido predicha. En 1989 el soci贸logo estadounidense Immanuel Wallerstein estuvo en mi casa y hablamos de la perestroika. Entonces Wallerstein me dijo: 鈥淧ronto suceder谩 una perestroika en Estados Unidos. Pero ser谩 m谩s sangrienta que la suya. Ya que se trata no solo de las relaciones entre las clases sino de las raciales tambi茅n. La raza y las clases鈥.

Le pregunt茅: 鈥溌緾u谩ndo vendr谩 la perestroika a Estados Unidos?鈥. Repito que hablamos en 1989. Y Wallerstein respondi贸: 鈥淎lrededor de 2020鈥. Twenty twenty. En 2020. En 1996 en EE.UU. fue publicado el libro titulado 鈥淟a Segunda Guerra Civil en EEUU鈥 de un tal Chittum, especialista en IT. Fue traducido al ruso. Las primeras palabras del libro de Chittum son: 鈥淓n 2020 empezar谩 la Segunda Guerra Civil鈥. As铆 que 茅l predijo los acontecimientos en EE.UU. Pero, pese a las predicciones de Panarin y otros de que Estados Unidos est谩 a punto de colapsarse, pienso que eso no va a pasar, no lo permitir谩 la 茅lite. Adem谩s, f铆jense en que Trump no ha tomado ninguna medida dr谩stica.

驴Qu茅 habr铆a debido hacer Trump, si no hubiera sido un hombre de negocios, sino un p贸litico verdadero? 脡l juega al ajedrez. Su oponente le gana. Si Trump hubiera sido un pol铆tico verdadero, habr铆a volcado el tablero de ajedrez y, a pesar de todo, habr铆a decretado la ley marcial. Pero no se atrevi贸. Tuvo miedo de la posibilidad de una guerra civil. La 茅lite de EEUU hace todo lo posible para evitar una guerra civil. Creo que pronto este problema ser谩 resuelto. No sabemos lo que va a pasar, pero no creo que suceda una guerra civil pronto en EE.UU.

Cabe se帽alar que los ultraglobalistas tratar谩n de cambiar todo lo que ha hecho Trump. Pero como 茅l ha hecho mucho, tardar谩n 2 o 3 a帽os鈥 o toda la presidencia de Biden. En realidad, ser谩 la de Harris, no de Biden. Hemos visto la condici贸n de Biden. En Rusia hay un dicho鈥 No quiero ser c铆nico, pero en Rusia hay un dicho, cuando alguien est谩 muy mal, dicen que est谩 m谩s feo que un difunto peor que un difunto. Pues 茅sta ser谩 la presidencia de Harris. Durante los primeros 2 贸 3 a帽os de la presidencia de Harris tratar谩n de resolver los problemas creados por Trump. Por eso creo que no habr谩 ninguna guerra civil. Lo que va a pasar despu茅s es incierto. El mundo es impredecible.

Hay autores que sugieren que el choque que hoy vemos a nivel global tiene relaci贸n con dos sectores de poder enfrentados, uno de las antiguas fortunas de siglos y siglos y otro la emergencia de nuevos sectores de nuevas fortunas que controlan las empresas de Sillicon Valley pero en mi opini贸n, es un enfoque demasiado simplificado. La fortuna antigua y el Silicon Valley. La fortuna antigua es una fortuna astuta. Y durante los 煤ltimos 400 a帽os esta fortuna ha demostrado su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones. Creo que la fortuna antigua tambi茅n est谩 presente en el Silicon Valley y en muchos otros lugares. Supongo que la lucha actual afecta tanto la fortuna antigua como la nueva. Es decir, no es una lucha entre lo antiguo y lo nuevo. Es una lucha dentro de un clan antiguo con uso de varios grupos nuevos. Es m谩s complejo. Reitero, la fortuna antigua es una fortuna astuta. Old money is tricky money. Por eso el Silicon Valley no es independiente. Personas como Zuckerberg fueron criada por la industria de defensa de EE.UU., controlada, en gran parte, por la fortuna antigua. Por lo tanto, la situaci贸n es mucho m谩s compleja. Otra cosa es que en un futuro postcapitalista habr谩 menos espacio en la cumbre que hoy. Por eso hoy disputan el derecho de quedarse all铆. 驴Qui茅n ganar谩: ultraglobalistas o globalistas?

La esclavitud es la alienaci贸n del cuerpo humano, y aqu铆 se aliena la conciencia, el subconsciente y el comportamiento humano. Este es un mundo postcapitalista en el que el objeto de la alienaci贸n es el reino espiritual. Antes de quit谩rselo, deben destruir la educaci贸n y la ciencia de masas en todo el mundo. Para dos regiones del mundo, el futuro ya hab铆a llegado. Esas dos regiones son: 脕frica con neoarcaizaci贸n y China con su sistema de cr茅dito social. El COVID-19 contribuye al establecimiento del control del comportamiento humano. Bajo el pretexto de las medidas anti-covid testean nuevas tecnolog铆as de control humano. La mascarilla, por ejemplo. Muchos entienden que es una cosa innecesaria, y sin embargo a la gente la obligan a usar mascarillas. Eso se llama 鈥淟a doma social鈥. Entrenamiento social. Est谩s haciendo lo que crees que es innecesario. Eso implica la enajenaci贸n de la esfera espiritual del hombre.

Y lo vemos ahora en formas muy diversas. Antes de quitarle la libertad a alguien, se le quita lo espiritual, la ciencia y la educaci贸n. F铆jense en lo que est谩 pasando con la ciencia ahora. La ciencia de verdad se concentra en estructuras cerradas, las universidades resultan una forma del desempleo oculto. En las universidades abordan solo los problemas secundarios. Hay una estructura que se llama 鈥淐inco ojos鈥 o 鈥淔ive eyes鈥. Es una alianza de inteligencia de cinco pa铆ses anglosajones. Estados Unidos, Canad谩, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido. Hace dos a帽os a 鈥淔ive eyes鈥 se adhirieron la inteligencia japonesa, el Mossad y la inteligencia alemana.

Y 驴Qu茅 fue lo primero que hicieron los 鈥淐inco ojos鈥 respecto a la situaci贸n sanitaria actual?

Crearon su centro de investigaci贸n que fue encabezado por Niall Ferguson. Niall Ferguson hizo su carrera como autor de la biograf铆a de los Rothschild. Otro detalle que muestra la huida de la ciencia real de las universidades.

Hace poco, el MI6 del Reino Unido y la CIA junto con las facultades hist贸ricas de tres universidades brit谩nicas comenzaron la preparaci贸n de especialistas en especialidades absolutamente nuevas. Son las especialidades de historiador sist茅mico e historiador investigador.

El historiador investigador analiza las evidencias indirectas. Eso muestra que la ciencia y la educaci贸n reales se van a las estructuras cerradas. Y la educaci贸n de masas se destruye. La mejor manera de destruir la educaci贸n de masas es la llamada educaci贸n a distancia. Distant education. Eso va a aniquilar la educaci贸n, se preparan para destruir la educaci贸n.

La combinaci贸n de nuevas tecnolog铆as que prescinden de mano de obra dejar谩 grandes masas sin empleo. Todas las nuevas ideolog铆as: feminismo, ambientalismo, lgbt铆smo, veganismo. etc, apuntan a que caiga la tasa de natalidad y la introducci贸n de medidas como la eutanasia y la proliferaci贸n de las drogas completan un panorama en un mismo sentido. El proyecto final de estos globalistas extremos, el tipo de modelo econ贸mico y social que quieren imponer cuando haya una abrupta ca铆da de consumidores por el desempleo es ir hacia un modelo neo feudal con peque帽as minor铆as extremadamente ricas, una periferia a sus servicio y grandes mayor铆as que ser谩n considerados excedentes y eliminados.

Algunos globalistas quieren disminuir la poblaci贸n mundial hasta 500 millones. Lo dicen abiertamente. La ONU habla constantemente de la reducci贸n de la poblaci贸n. Quieren solucionar as铆 dos problemas. En primer lugar, eliminan la poblaci贸n excesiva. El mundo post-industrial no necesita tanta gente, esa poblaci贸n tiene que desaparecer. Adem谩s, cuanta menos gente haya, m谩s f谩cil ser谩 controlarla. El marido de la reina brit谩nica, el Pr铆ncipe Felipe, Duque de Edimburgo, dijo que quer铆a reencarnar en un virus mortal, para reducir la poblaci贸n mundial.

Entonces, una de sus metas es la reducci贸n de la poblaci贸n del planeta. En cuanto al r茅gimen, no creo que vaya a ser el neofeudalismo o la nueva esclavitud, probablemente ser谩 algo nuevo, si es que tienen 茅xito. Y hay que asegurarse de que no tengan 茅xito.

Planean crear una sociedad estructurada en castas, estando por encima una casta que controle el conocimiento y los objetivos. Antes lo llamaban el fascismo t茅cnol贸gico, technological fashism, ahora est谩 claro que adem谩s de la t茅cnica, estar谩n involucradas la ecolog铆a y la medicina. Sabr谩n el t茅rmino de paciente asintom谩tico, es muy de la 茅poca del COVID-19. Es decir, est谩 enfermo pero sin s铆ntomas. Es una persona sana, declarada enferma. Eso significa que la pueden manipular.

Si leemos atentamente el 煤ltimo libro de Schwab y lo comparamos con lo que est谩 ocurriendo ahora, veremos que no les est谩 saliendo bien y que les queda poco tiempo. No puedo decir que sea optimista, pero tampoco soy pesimista. Creo que no tendr谩n 茅xito, por lo menos, por ahora. Puede ser que lo vuelvan a intentar otra vez. Pero aqu铆 mucho depende de nosotros, de nuestra reacci贸n a lo que estar谩n haciendo. Lo m谩s importante es que no dejemos que nos manipulen a nosotros o a nuestros miedos.

No s茅 c贸mo traducirlo al ingl茅s o al espa帽ol, pero en ruso apareci贸 el t茅rmino de coronabesiye de las palabras 鈥渃oronavirus鈥 y 鈥besiye鈥 que es algo como 鈥渓ocura鈥 en ruso. Hay una epidemia del coronavirus y tambi茅n hay una epidemia mental. Una epidemia mental artificial que de hecho es un terror informativo.

En primavera, con pocos enfermos todav铆a, Boris Johnson y Angela Merkel dec铆an que millones iban a morir. El l铆der de un pa铆s debe infundir confianza en los ciudadanos, pero comenzaron a asustarlos. Casi todos los gobiernos de todos los pa铆ses, a excepci贸n de Suecia y Bielorrusia, se sometieron al dictado global y declararon una pandemia, es una muestra de lo importante que es este proceso llamado 鈥減andemia鈥 para los ultraglobalistas. Tenemos que entenderlo muy bien.

De hecho, ahora tenemos dos epidemias. Una de ellas es una epidemia biol贸gica pero lo que es m谩s importante y lo que es m谩s peligroso es una epidemia mental. Porque es una especie de terror informativo en el que participan todos los gobiernos, a excepci贸n de Bielorrusia y de Suecia.

Todos los dem谩s est谩n de acuerdo con los ultraglobalistas, y toda la historia de la pandemia muestra lo importante que es para los ultraglobalistas esta pandemia. Es una especie de arma y una especie de herramienta para crear un mundo nuevo y debemos hacer todo lo posible para aniquilar sus planes.

Andrei Fursov