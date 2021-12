–

El 5 de octubre de 1988 fue la fecha en que se celebr贸 el plebiscito que abri贸 al pa铆s hacia la transici贸n sin Pinochet como presidente de la Rep煤blica. Comenzaba as铆 la transici贸n a la democracia. Despu茅s de a帽os de movilizaciones populares que mantuvieron a la dictadura en vilo y forzaron la salida institucional, tuvo lugar el plebiscito cuyo resultado fue un 54, 7% para la opci贸n NO, y un 43 % para la opci贸n SI. El resultado fue categ贸rico. La Junta Militar de la 茅poca reconoce el resultado y Pinochet se ve forzado a dejar la Presidencia de la Rep煤blica. La remoci贸n del cuerpo f铆sico de Pinochet deja su presencia. Poco a poco su cuerpo envejece y sus jerarqu铆as y poderes pol铆ticos decrecen. De ser Presidente de la Rep煤blica nombrado por la Junta Militar, pasa a ser Comandante en Jefe durante el primer gobierno de la transici贸n liderado por Patricio Aylwin. Luego un Senador designado en cuanto la propia Constituci贸n avalaba que un expresidente deb铆a gozar de dicho cargo una vez dejaba la presidencia.

La transici贸n reconoc铆a la legislaci贸n impuesta por el dictador y la derecha pol铆tica, admit铆a la existencia de un co-poder en la figura de Pinochet que poco a poco experimentaba su crep煤sculo, pasando por diversos cargos: de Presidente a General, de General a Senador para terminar en un peque帽o viaje a Londres donde fue reducido a verdadero reo internacional. Pinochet regres贸 a Chile abogando 鈥渞azones humanitarias鈥 con toda la fuerza del gobierno de la 茅poca (el de Frei primero, el de Lagos despu茅s 鈥損rogresismos) que puso sus esfuerzos en defender una 鈥渟oberan铆a nacional鈥 frente a la justicia internacional. El malogrado general, quien recibiera el apoyo de Thatcher 鈥揹ada la complicidad del gobierno de Pinochet con el brit谩nico durante la guerra de las Malvinas- abog贸 razones humanitarias para resucitar milagrosamente apenas pis贸 el aeropuerto chileno, recibiendo el abrazo del Comandante en Jefe del Ej茅rcito Ricardo Izurieta y del resto de los comandantes en jefe de las FFAA (marzo del a帽o 2000). En el intertanto, la derecha pol铆tica sufre un travestismo, y comienza a ir en otra direcci贸n: frente a las elecciones entre Ricardo Lagos y Joaqu铆n Lav铆n fraguadas a fines de 1999 鈥搈ientras el vetusto general era a煤n reo- la derecha se aleja de Pinochet, lo a铆sla, intenta menguar su presencia y as铆 abrir posibilidades a que el 鈥渃entro pol铆tico鈥 pudiera votar por su candidato (Lav铆n) y ganar, por vez primera, las elecciones presidenciales. Finalmente triunfa Lagos, pero la derecha emprender谩 un progresivo alejamiento del patriarca, abandonando su cuerpo f铆sico y reforzar as铆 al cuerpo institucional.

Pero lo relevante es atender al siguiente proceso: a menor fuerza de Pinochet mayor profundidad adquir铆a su orden pol铆tico y econ贸mico; mientras menos poder pol铆tico ten铆a el cuerpo f铆sico de Pinochet, mayor poder adquir铆a su cuerpo institucional. Un proceso de desmaterializaci贸n se inicia. Una degradaci贸n de su cuerpo, al tiempo de una profundizaci贸n de su orden. No importa m谩s Pinochet. Importa el orden tejido en los a帽os de transici贸n. Un r茅gimen sostenido por la Constituci贸n de 1980, reformada en 1988 y vuelta a reformar en el a帽o 2005 durante la presidencia de Lagos que, sin embargo, hab铆a dado lugar a la prevalencia de dos coaliciones pol铆ticas que ten铆an un solo consenso: el neoliberalismo. Por eso la 鈥渄emocracia鈥 鈥揷omo se la bautiz贸 en alg煤n momento dejando atr谩s la noci贸n de 鈥渢ransici贸n鈥- fue siempre concebida 鈥渆n la medida de lo posible鈥. Esa 鈥渕edida鈥 era precisamente el pacto juristocr谩tico de 1980 que funcionaba como soporte del neoliberalismo. La 鈥渕edida鈥 era precisamente el neoliberalismo. Como se dec铆a en aqu茅l momento cuando se forj贸 la f谩bula transicional: no hay que ir m谩s all谩 de los l铆mites porque o bien los militares pueden volver o bien los empresarios huir. Digamos que la transici贸n fue posible porque la democracia cupular y consensual articul贸, desde los primeros a帽os, un nuevo partido f谩ctico (el 鈥減artido neoliberal鈥) constituido por las c煤pulas pol铆ticas de las dos coaliciones pol铆ticas prevalentes. Un meta-partido que jam谩s estuvo expuesto a elecciones, pero que constituy贸 una verdadera m谩quina posibilitada por la estructura contenida en la Constituci贸n de 1980.

Una vez consumado el golpe de Estado de 1973, la dictadura se apresur贸 a formar la Comisi贸n Ort煤zar que, liderada por Jaime Guzm谩n, se propuso la redacci贸n de la nueva constituci贸n. Como ha visto, Renato Cristi, el impulso para instaurar un nuevo texto constitucional se bas贸 en dos premisas: a) la Constituci贸n de 1925 hab铆a sido destruida por la Unidad Popular por lo cual la Junta Militar pod铆a investirse ahora de 鈥減oder constituyente鈥 delegando en la se帽alada comisi贸n la tarea de redactar una nueva Constituci贸n y b) los principios que sustentan la nueva Constituci贸n de 1980 son un f茅rreo principio de autoridad y un mercantil concepto de libertad. La conciliaci贸n posibilit贸 el despliegue de la gubernamentalidad neoliberal sin contrapesos, en diversos campos de la vida social. La dualidad de autoridad y libertad deviene la episteme de la m谩quina 鈥済uzmaniana鈥 que, una vez iniciada la transici贸n, articul贸 al 鈥減artido neoliberal鈥: un partido constituido por un conservadurismo neoliberal que Reina y un progresismo neoliberal que Gobierna; por los patrones de la hacienda y sus mayordomos que se entienden con el pueblo. La autoridad y libertad, el poder y el gobierno, el conservadurismo y el progresismo neoliberales, se fraguan perfectamente en la m谩quina, cuya textura discursiva se juega en la Constituci贸n de 1980 y el sistema binominal que puso en juego a nivel electoral, donde nunca estuvo en cuesti贸n la continuidad del partido neoliberal mismo, sino solo sus administradores, su mayordom铆a.

A esta luz, en la misma dictadura, el cuerpo f铆sico de Pinochet comienza el largo periplo de disoluci贸n en el nuevo cuerpo institucional que posibilita el funcionamiento de la m谩quina de manera casi perfecta. En tal glorificaci贸n del modelo, en ese pa铆s exitoso, en el 鈥渕ejor alumno鈥 del Fondo Monetario Internacional, nos encontramos con una bifurcaci贸n que tiene lugar en la superficie de los cuerpos. A帽os de subjetivaci贸n neoliberal tram贸, a su vez, un conjunto de resistencias. Visto retrospectivamente, digamos que el 18 de Octubre de 2019 cristaliza un ciclo de luchas que ir铆an intensific谩ndose con los a帽os: desde el a帽o 2006 (o incluso, antes con los escolares del 2001), pasando por el momento clave del 2011, hasta la rebeli贸n feminista del 2018 hasta la revuelta de 2019. Todo un conjunto de luchas que encontraron en la Constituci贸n de 1980 un muro, el dispositivo de separaci贸n de sus afectos, de sus potencias. Y, entonces, como ha sido visto, las luchas se 鈥渃onstitucionalizaron鈥 con mayor intensidad cada vez hasta que la revuelta de 2019 irrumpe como una potencia destituyente que lleva al cuerpo institucional de Pinochet a su punto cero. El gobierno de Pi帽era est谩 a punto de caer. Las FFAA salen durante las primeras semanas en que el Presidente declara el estado de excepci贸n contra un 鈥渆nemigo poderoso鈥, pero un tiempo despu茅s, desisten cuando el general Iturra se帽al贸 que 茅l 鈥渘o estaba en guerra con nadie鈥 desautorizando as铆 al propio Presidente y su poder civil. As铆, el paso de la antigua forma de las dictaduras militares latinoamericanas tan bien aceitadas por la Escuela de Las Am茅ricas en los a帽os 60, dio curso a la nueva forma burocr谩tica del neoliberalismo que ha enviado a las democracias a exhibir su reverso tan谩tico y donde las fuerzas policiales adquieren total respaldo del gobierno y act煤an reemplazando la otrora funci贸n militar. Ya lo dec铆a Carl Schmitt en su Prefacio para la edici贸n italiana de El Concepto de lo Pol铆tico: 鈥(鈥) la polic铆a es un asunto extremadamente pol铆tico鈥 a pesar que ella misma crea ser una simple fuerza t茅cnica de car谩cter despolitizado.

18 de octubre de 2019 es la irrupci贸n de miles de estudiantes secundarios que saltan el torniquete del Metro de Santiago exclamando: 鈥渆vadir, no pagar, otra forma de luchar鈥, dando lugar los d铆as sucesivos a una verdadera revuelta que atraves贸 al pa铆s completo y abri贸 las esperanzas de un proceso constituyente que termin贸 por establecer una Convenci贸n Constitucional para redactar una Nueva Constituci贸n. La revuelta destituy贸 al cuerpo institucional de Pinochet y, con ello, al partido neoliberal asentado en 茅l. El itinerario ha sido transfigurador; los partidos pol铆ticos tradicionales se han hundido y, con ello, la oligarqu铆a militar y financiera que hab铆a capturado al pa铆s con la 鈥渕谩quina guzmaniana鈥, parece haber perdido, en parte, el control del pa铆s. La intensidad de las luchas desde 1983 hasta 1990 lograron destituir el cuerpo f铆sico de Pinochet, pero los 鈥渄em贸cratas鈥 restituyeron su cuerpo institucional en el pacto juristocr谩tico de 1980. Las luchas de los a帽os 2000 cuya m谩xima intensidad estalla en el 2019 destituyeron al cuerpo institucional de Pinochet.

Todos estos a帽os se ha tratado de pinochetismo. Porque por 鈥減inochetismo鈥 no se designa solo una corriente de ultra-derecha, sino un conjunto de pr谩cticas de poder orientadas a defender el cuerpo f铆sico e institucional legado por el r茅gimen del vetusto general. En este sentido, el partido neoliberal fue el hijo predilecto de Pinochet. Y as铆, sus polos conservador y progresista, en la medida que ambos aceptaron el pacto juristocr谩tico de 1980 que pusieron en juego la maquinaria 鈥済uzmaniana鈥 que el proceso desencadenado por el 18 de octubre de 2019 lanz贸 a su grado cero. A partir de aqu铆, el 鈥減artido octubrista鈥 鈥揺sa potencia afectiva de imaginaci贸n popular sin vanguardia pero de organizaci贸n m煤ltiple, se apropia del Acuerdo del 15 de Noviembre que, a cambio de que Pi帽era no fuera destituido, abri贸 el cauce para una Convenci贸n Constitucional (CC) que se pact贸 en vez de una Asamblea Constituyente. Con ello, el partido neoliberal intent贸 restituir su control sobre el pa铆s, pero el partido octubrista lo destituy贸 nuevamente obligando a dicha CC a integrar paridad, esca帽os reservados para pueblos ind铆genas y facilidad para que los independientes pudieran postular a la CC, cuesti贸n que se consuma para el plebiscito del 25 de octubre de 2020 en que gana el Apruebo (para crear una Nueva Constituci贸n) y se ratifica en las elecciones de constituyentes del 15 de mayo de 2021 cuando el partido neoliberal gana muy pocos esca帽os y el conservadurismo neoliberal (la derecha) no alcanza el tercio que, en teor铆a, le iba a alcanzar para posicionarse hegem贸nicamente en la CC ejerciendo posibilidad de veto.

Los c谩lculos del partido neoliberal naufragan y el partido octubrista 鈥揺n toda su heterogeneidad- se lanz贸 a la 煤ltima elecci贸n para esta etapa: la elecci贸n presidencial. La diversidad de candidaturas (7 inicialmente) dispers贸 los votos entre varios candidatos y, entonces, sucedi贸 lo imprevisto: la candidatura de la derecha liderada por Jos茅 Antonio Kast alcanza el primer lugar en la primera vuelta presidencial con un 27,9% frente a un 25.8% de Gabriel Boric. Asimismo, la derecha empata en parlamentarios (tanto en c谩mara baja como alta) con el progresismo y la izquierda. Con ello, la signatura se abre y la candidatura de Kast 鈥搗inculada a Vox y a Bolsonaro- aparece fuertemente como la expresi贸n de un movimiento de restituci贸n del 鈥減artido neoliberal鈥 que hab铆a perdido su mayordom铆a y se abalanzaba directamente sobre la presa. Kast deviene la signatura de Pinochet. No de una derecha extra帽a a la derecha oficial, sino como su m谩s 铆ntima verdad, como una derecha que siempre estuvo completamente atravesada por el cuerpo institucional de Pinochet y no hizo otra cosa que defender 鈥揵oicoteando desde el gobierno a la propia CC- el pacto juristocr谩tico de 1980.

Los pueblos parecen contemplar la operaci贸n en curso. Experimentan la amenaza que significar铆a la posibilidad de que Kast llegara al gobierno. Y as铆, el partido octubrista 鈥搎ue parec铆a haberse replegado en medio del proceso- se moviliza a favor de Boric. En Boric ve la posibilidad abierta en octubre de 2019, a la vez que en Kast ve la clausura del podrido cuerpo institucional de Pinochet. La segunda vuelta tiene lugar, la gente concurre a los locales de votaci贸n en los diversos rincones del pa铆s. La tensi贸n es m谩xima. Se habla de la conspiraci贸n de los microbuseros que dejaron estacionadas las m谩quinas para impedir que la gente votara. Ello trae la signatura de la conspiraci贸n de los microbuseros al otrora gobierno de Allende. La rabia se expande, la gente, sin embargo, parece responder con el voto. Hacia la media tarde los primeros n煤meros comienzan a aparecer. Boric lleva ventaja, pero no suficiente. Las encuestas 鈥揺sos dispositivos de subjetivaci贸n- hab铆an anunciado empate t茅cnico. Pero la elecci贸n real acab贸 con esa ilusi贸n. Boric lleva ventaja. No de uno o dos puntos, sino de varios. Habr谩n sido las 18 o 19 horas cuando finalmente se sabe que Boric pas贸 el umbral de votaci贸n y mantiene una cifra hist贸rica de sobre 11 puntos sobre su rival. Ha triunfado. 驴Respiramos tranquilos?

Entonces irrumpe la superposici贸n de escenas: para el plebiscito de 1988 el NO gana con un 54, 7 % al igual que Boric en esta elecci贸n presidencial que triunfa con un 55,9; el SI pierde con un 43% como Kast que lo hace con un 44,1%. La votaci贸n Boric-Kast no fue solo una votaci贸n presidencial, sino una elecci贸n que posibilitaba mantener abierto el umbral de transformaciones exigidas por el partido octubrista o que las intentar铆a cerrar por la fuerza. Porque si Kast portaba la signatura de Pinochet, Boric la de Allende. La fantasm谩tica entre 鈥渃omunismo鈥 y 鈥渓ibertad鈥 que se fragu贸 en la elecci贸n no fue solo una estrategia publicitaria, sino tambi茅n una remisi贸n m铆tica de la tragedia que da origen a esta historia: la del golpe de Estado contra la Unidad Popular urdido en 1973. En ese fantasma estamos todav铆a atrapados. A esa escena estamos a煤n capturados. A los dos cuerpos de Pinochet estamos a煤n remitidos.

En la elecci贸n del 19 de diciembre de 2021, los pueblos de Chile fueron leales al pasado de la Unidad Popular que, como proyecto trunco, ha 鈥渆sperado su reclamaci贸n鈥. Los chilenos votaron por Boric como signatura de Allende o, lo que es igual, para proteger la posibilidad abierta por el octubrismo que, entre otras cosas, se cristaliza en la CC. Con ello, asistimos a una compleja repetici贸n que expone tortuosamente c贸mo a煤n habitamos en el cuerpo podrido de Pinochet: la repetici贸n del plebiscito de 1988 que destituy贸 al cuerpo f铆sico de Pinochet se superpuso a la elecci贸n Boric-Kast para, conjuntamente con la CC, abrir la posibilidad de ir m谩s all谩 del cuerpo institucional de Pinochet.

Si bien el plebiscito de 1988 y la elecci贸n presidencial del 19 de diciembre de 2021 parecen operar al interior de una secuencia temporal, es preciso dislocar tal historicismo y superponer las dos escenas en la multiplicidad de luchas contra el doble cuerpo de Pinochet, su cuerpo f铆sico e institucional, la m谩quina 鈥済uzmaniana鈥 si se quiere, en que vida y forma se articulan en una misma soberan铆a.

Sin embargo, el plebiscito de 1988 fue el paso a la facticidad neoliberal (el cuerpo institucional de Pinochet), tal como lo sit煤a la pel铆cula NO de Pablo Larra铆n, que sustituy贸 el discurso monumental de las izquierdas por el jingle de la publicidad 鈥淐hile, la alegr铆a ya viene鈥. Pero no es menos cierto que toda repetici贸n siempre trae consigo la novedad: como un fantasma los dos cuerpos de Pinochet se repetir谩n bajo la premisa f谩ctica de la 鈥済obernabilidad鈥, pero 驴c贸mo podr谩 irrumpir lo nuevo capaz de quebrar definitivamente con 茅l? 驴bajo qu茅 fuerzas ser谩 posible atravesar ese fantasma y abrir una diferencia capaz de distanciar el destino de 1988 respecto del de 2021? O bien, 驴estamos en el escenario en que el neoliberalismo simplemente no necesita m谩s de la soberan铆a estatal-nacional y puede prescindir de los dos cuerpos de Pinochet perfectamente? 驴En qu茅 medida, esa diferencia, puede ser amenazada por la posibilidad de un neoliberalismo liberado de pinochetismo?

Si efectivamente hay una diferencia, quiz谩s, ella se exprese bajo el t茅rmino 鈥渆speranza鈥 y devenga nada m谩s que la grieta que abri贸 la potencia octubrista sobre el cuerpo institucional de Pinochet y que devino un lugar que no ten铆a lugar, la posibilidad de transformaci贸n, la nueva patria por habitar. Diferencia que ha operado como un receptor de potencias, de formas, de m煤ltiples vidas. Porque la CC devino el lugar en que los pueblos de Chile se han puesto a pensar sobre s铆 mismos. Sobre sus pr谩cticas, discursos e historia. Ante todo, han comenzado a alterar la relaci贸n tradicional que la Rep煤blica instal贸 sobre el 鈥渟exo鈥, la 鈥渞aza鈥 y la 鈥渃lase鈥. Tres pivotes en los que se articula la imaginaci贸n popular: feminismo, pueblos originarios y estudiantes.

Un 煤ltimo detalle no es menor: el cuerpo institucional de Pinochet no fue inventado en 1973, sino que constituy贸 la reedici贸n m铆tica de la gram谩tica dominante durante los 200 a帽os de Rep煤blica. Establecida bajo la sombra de Diego Portales 鈥搗icepresidente de la Rep煤blica entre 1831 y 1833; como Pi帽era, un pol铆tico y empresario que deviene la figura m铆tica que articula el paradigma autoritario sobre el cual se basa la Rep煤blica de Chile. Su tesis era que los chilenos carec铆an de virtudes c铆vicas, por tanto, hab铆a que ejercer un poder centralizado y autoritario, sin contemplaciones. Esa t茅cnica devino la episteme de la Rep煤blica cuya 煤ltima forma fue precisamente la pinochetista instaurada por el golpe de Estado de 1973 y devenida democracia desde 1990 hasta la actualidad. Enterrar el cuerpo institucional de Pinochet significa, en el fondo, desmantelar la matriz teol贸gico-pol铆tica portaliana e ir en b煤squeda de otra relaci贸n de los pueblos con sus potencias, de otra relaci贸n al Otro.

Quiz谩s, redactar una Nueva Constituci贸n no consista solo en desplegar una t茅cnica jur铆dica, sino en aprender a hablar de otro modo. El golpe de Estado nos dej贸 mudos, con una lengua caduca que fue efecto de una 鈥渓arga violencia鈥 鈥揹ir铆a Guadalupe Santa Cruz. Por eso, la nueva 茅poca hist贸rica a la que asistimos con la elecci贸n presidencial del pasado domingo no consistir谩 sino en aprender a hablar de otro modo. Hablar menos el lenguaje de la 鈥済obernabilidad鈥 y m谩s el de la 鈥渋maginaci贸n鈥. Aunque no sabemos que vendr谩 y el riesgo que el gobierno sucumba a la simple gobernabilidad adultoc茅ntrica de la lengua conocida es alto, una cosa es cierta: con el octubrismo los chilenos hemos devenido in-fantes. Signo de un comienzo, quiz谩s por eso, el pasado 19 de diciembre, elegimos al presidente m谩s joven de la historia de Chile.

Diciembre 2021

