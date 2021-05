–

A3CALLES es una cooperativa de cuidados de proximidad de Vallecas, Madrid, que trabaja contra corriente para ser una alternativa transformadora en este sector.

Nos encontramos en un momento de profundos cambios globales que suponen enormes desafíos y que proyectan perspectivas de futuro poco esperanzadoras. Pocas personas dirían ya que las siguientes generaciones vivirán mejor o pondrían en duda el cambio climático y sus causas. Sin embargo, a pesar de ser conscientes del colapso que vendrá si no actuamos ya, casi nadie se mueve para impedirlo. ¿La razón? Una saturación de información y malas noticias que nos han vuelto insensibles y nos hacen sentir pequeñas. ¿La solución? Transformar las narrativas, ir más allá de la visión catastrofista y transmitir mensajes ilusionantes y esperanzadores.

En esta línea, Ecologistas en Acción está iniciando un proyecto para dar a conocer alternativas reales que plantean soluciones a los desafíos a los que nos enfrentamos. Para alcanzar un futuro deseable, no hay nada mejor que mirar al presente e identificar iniciativas inspiradoras que ya están en marcha. Existen muchas experiencias que crecen al margen y provocan cambios positivos en los territorios. Lo que nos queda por hacer es reconocerlas, entender cómo funcionan, facilitar su crecimiento y replicarlas en otros lugares.

Una de las iniciativas elegidas para el proyecto es A3CALLES Cuidados en Territorio S.COOP.MAD, una cooperativa de cuidados que desarrolla su actividad en Vallecas, Madrid. La cooperativa se crea para responder a dos necesidades del barrio: el derecho a los cuidados -reconociéndonos como seres vulnerables e interdependientes- y la dignificación del trabajo del hogar. Nace en 2019 a partir de la iniciativa de un grupo motor formado por vecinos y vecinas de Vallecas, apoyados por la Cooperativa Abierto Hasta el Amanecer, y es impulsada en el marco de MARES Cuidados, el proyecto de transformación urbana a través de la economía social y solidaria que puso en marcha el anterior equipo de gobierno municipal. A3CALLES es una cooperativa sin ánimo de lucro que ofrece servicios de cuidados del hogar y de personas en un marco de proximidad territorial.

Por un lado, el proyecto pretende dar unas condiciones dignas a las trabajadoras del hogar y cuidadoras de personas, uno de los colectivos que sufre más precariedad y que cuenta con muy bajo reconocimiento social. Muchas son mujeres migrantes, cuyos empleos forman parte de la economía sumergida por lo que no disponen de seguridad social ni de derechos laborales. A3CALLES colabora con otras cooperativas de trabajadoras de cuidados como La Comala, contrata a estas mujeres y les ofrece un salario justo, fiestas retribuidas, posibilidad de pedir una excedencia y un seguro de responsabilidad civil. Además, al cotizar por su trabajo tienen acceso a prestación por desempleo y baja médica. También promueve la capacitación de las trabajadoras, organizando cursos para la obtención del certificado de profesionalidad sociosanitario, formación en TIC, etc., con el apoyo de la cooperativa Abierto Hasta el Amanecer.

Para hacer esto posible A3CALLES apela a la corresponsabilidad por parte de las vecinas y vecinos del barrio que estén dispuestos a pagar un precio justo. Sin embargo, en Vallecas reina la precariedad y muchas personas no pueden permitírselo. La cooperativa no quiere ser elitista, sino inclusiva ya que entiende los cuidados como un derecho. Por eso ha presentado dos proyectos a los servicios sociales municipales, denominados Bono cuidados y Atendiendo la soledad. El objetivo de estos proyectos es posibilitar que las personas dependientes con pocos recursos accedan a los servicios de A3CALLES mediante una cofinanciación procedente de las administraciones públicas. Revertir en parte la situación actual en la que el dinero público se deriva al beneficio privado en materia de cuidados, de forma que los fondos destinados a la atención de personas dependientes no vayan a parar solo a grandes empresas, sino que esas necesidades sociales puedan ser cubiertas por cooperativas o entidades sin ánimo de lucro. Estos proyectos aún no han prosperado debido a la falta de voluntad política, pero la cooperativa sigue luchando por ello.

En A3CALLES las decisiones se toman de forma horizontal y asamblearia. El diseño de la cooperativa se hizo de manera colectiva y la participación continúa para ir respondiendo a las necesidades que van encontrando a lo largo del camino. A las personas que la conforman les gustaría que su acción traspasara las fronteras de la cooperativa y se extendiese por el barrio, fortaleciendo las redes vecinales y la economía social y solidaria. De hecho, A3CALLES se concibió como un proyecto de desarrollo comunitario, en el que la territorialidad es uno de los ejes principales. El nombre que eligieron hace referencia a esto, ya que se trata de acercar a las personas que cuidan y a las que son cuidadas, que vivan “a tres calles”. En un mundo tan globalizado entienden que la proximidad es un pilar fundamental, ya que fomenta el apoyo mutuo y contribuye a la sostenibilidad ambiental.

El camino hasta llegar a donde están ahora ha sido largo y han tenido que enfrentarse a distintos inconvenientes: la falta de experiencia y conocimientos sobre las cuestiones legales para constituirse, la dificultad para hacer cuadrar las cuentas y conseguir la sostenibilidad económica, o un nuevo Gobierno municipal poco inclinado a apoyar proyectos de la economía social y solidaria, a lo que se suman las complicaciones derivadas de la pandemia para organizar actos en los que darse a conocer y captar nuevas socias.

Para sobrepasar el obstáculo burocrático de formar la cooperativa tuvieron el apoyo del anterior Gobierno municipal a través del proyecto MARES cuidados, que contaba con un equipo que las asesoró en las cuestiones legales. El factor clave para superar el resto de las dificultades y conseguir que el proyecto prosperase ha sido el gran compromiso de las socias que aportan su esfuerzo y dedicación al proyecto.

Nos gusta soñar con un futuro en el que este tipo de iniciativas florezcan por todas partes y vayan creciendo hasta dar lugar a una sociedad sostenible que ponga la vida en el centro. Apoyar proyectos como A3CALLES es una forma de empezar a hacerlo realidad.

