De parte de SAS Madrid April 13, 2021 34 puntos de vista

La semana pasada, en una entrevista en televisi贸n, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D铆az Ayuso, defendi贸 que las restricciones, sobre todo el cierre de la hosteler铆a, no funcionan como medida para frenar al coronavirus y presumi贸 de su gesti贸n de la pandemia. Cuando el entrevistador, el periodista Pedro Piqueras, le puso el ejemplo de las restricciones en la Comunidad Valenciana, donde la incidencia acumulada a 14 d铆as ha bajado hasta 36,34 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 336,41 casos de la Comunidad de Madrid, Ayuso respondi贸 tajante: “Es que yo me tengo que comparar con capitales europeas.

La 煤nica manera de mirar esto es por densidad de poblaci贸n. S贸lo me podr铆a comparar si acaso con Catalu帽a y no est谩 mucho mejor”. Este pasado domingo el alcalde de Madrid, Jos茅 Luis Mart铆nez Almeida, insisti贸 en la misma idea en otra entrevista televisiva: “Madrid no est谩 peor que otras grandes ciudades de Europa”.

驴Son ciertas esas afirmaciones? 驴Qu茅 dicen los datos? Es verdad que Madrid no presenta unas cifras de incidencia acumulada malas en comparaci贸n con las capitales europeas m谩s representativas (Par铆s, Berl铆n, Roma y Londres) 鈥揳unque desde la Semana Santa est谩n yendo a peor鈥, pero s铆 que est谩 en el furg贸n de cola europeo respecto a la tasa de mortalidad.

El Centro Europeo para la Prevenci贸n y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en ingl茅s), la agencia de la Uni贸n Europea para la pandemia, ofrece de foma diaria y semanal las cifras de incidencia acumulada a 14 d铆a por pa铆ses y regiones. En la 煤ltima semana con datos, la que termin贸 el domingo 4 de abril, la Comunidad de Madrid ten铆a una incidencia acumulada de 277,95 casos por cada 100.000 habitantes. Una cifra muy parecida al 谩rea metropolitana de Berl铆n (279,54) y sensiblemente inferior a las de las regiones donde se ubican Roma (Lazio, 417,79) y Par铆s (Departamento de L’ile de France, 1.310,41). S贸lo Londres, con 20 casos por cada 100.000 habitantes, mejora los n煤meros entre las grandes ciudades y tras un estricto confinamiento de tres meses. Respecto a Espa帽a, Catalunya, el 煤nico territorio que seg煤n Ayuso se puede comparar, s铆 presenta tambi茅n mejores datos que Madrid con una incidencia de 227,31 casos por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, la situaci贸n da un vuelco si se atiende a otra variable: la tasa de mortalidad. Aqu铆 Madrid est谩 a la cabeza entre las grandes ciudades europeas, seg煤n los datos recabados en Statista.com, empresa especializada en estad铆sticas e indicadores de m谩s de 150 pa铆ses. La Comunidad de Madrid, con una poblaci贸n de 6,64 millones de personas ha registrado 14.662 fallecidos por coronavirus, lo que ofrece una ratio de 2.207 muertos por cada mill贸n de habitantes. Una tasa m谩s alta que cualquier otra gran capital Europea. As铆, Londres, con 8,98 millones de habitantes y 15.408 fallecidos, le sigue con 1.715 muertos por mill贸n. En Par铆s y su regi贸n, donde viven 12,21 millones de personas y el n煤mero de muertos alcanza los 17.064, ofrece una ratio de 1.397, sensiblemente inferior a la Madrid. Roma y la regi贸n de Lazio, con 5,87 millones de habitantes, tiene la mitad de fallecidos que Madrid y una ratio de muertos por mill贸n de 1.179. Finalmente en Berl铆n presenta 3,64 millones de habitantes y s贸lo 3.097 fallecidos por coronavirus, menos de la cuarta parte que en Madrid, lo que representa una tasa de 849 personas por cada mill贸n de habitantes, un tercio de la que tiene la capital del Estado.

La Universidad John Hopkins de Estados Unidos, cuyo mapa interactivo sobre la evoluci贸n de la pandemia se ha convertido en un referente para expertos y medios de comunicaci贸n, confirma que el porcentaje de fallecidos sobre el total de casos en Madrid es del 2,3%, porcentaje parecido al de Roma, pero superior al de Berl铆n, Par铆s y Londres.

Esta situaci贸n, sin embargo, no es nueva. Madrid termin贸 el a帽o 2020 como la gran ciudad europea con el mayor exceso de mortalidad, seg煤n los datos aportados por la Oficina Nacional de Estad铆stica del Reino Unido (ONS, en sus siglas en ingl茅s), el equivalente al Instituto Nacional de Estad铆stica en Espa帽a, que compara todas las muertes ocurridas en Europa. El exceso de mortalidad se calcula teniendo como referente la media de fallecimientos ocurridos en los a帽os 2015-2019. Seg煤n esos datos del ONS, Madrid cerr贸 la 煤ltima semana del a帽o pasado con un exceso de mortalidad en todos los grupos de edad del 29,2%, s贸lo superada por Amsterdam con el 30,8%. Par铆s, por ejemplo, acab贸 la 煤ltima semana del a帽o con un 7,2% de exceso de mortalidad, la cuarta parte que Madrid y Londres con el 12,2%, algo menos de la mitad.

En cuanto al exceso de mortalidad entre las personas mayores de 65 a帽os, el servicio de estad铆stica brit谩nico s铆 coloca a Madrid en cabeza. La 煤ltima semana del a帽o la regi贸n madrile帽a registr贸 un exceso del 31,9% con respecto a la media de los cuatro a帽os anteriores. Ninguna otra gran ciudad europea sobrepas贸 el umbral del 30% en esta triste estad铆stica. Barcelona, con un 23,7% se aproxima a las cifras de Madrid. Estos n煤meros confirman el alto n煤mero de muertes que tuvieron lugar en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, especialmente durante la primera ola de la pandemia en la primavera de 2020. Este mismo lunes, Pablo Iglesias defini贸 como “criminal” la actuaci贸n del Gobierno de Ayuso en los centros de mayores.

Las cifras dibujan una realidad compleja y hasta cierto punto contradictoria: en comparaci贸n con las otras grandes ciudades europeas con las que a Ayuso le gusta compararse, los contagios en Madrid est谩n en un nivel aceptable y aunque van al alza no est谩n ni mucho menos descontrolados, lo que avalar铆a la teor铆a de la presidenta madrile帽a sobre la laxitud de las restricciones, sobre todo teniendo en cuenta las que existen en otros pa铆ses como Alemania donde los contagios tambi茅n van a m谩s; por otro lado, Madrid no logra reducir la mortalidad, lo que siembra dudas sobre la necesidad de medidas m谩s duras.

En este sentido, es revelador lo que ha ocurrido en Londres y por extensi贸n en Reino Unido: el pa铆s sal铆a este mismo lunes de un estricto confinamiento de tres meses de duraci贸n durante el cual la hosteler铆a y el comercio, as铆 como los servicios no esenciales, estuvieron cerrados. S贸lo cuando la mayor铆a de la poblaci贸n ha estado vacunada (en Londres toda la poblaci贸n ha recibido al menos una dosis de la vacuna), se han relajado las medidas y se ha reabierto el comercio y parte de la hosteler铆a, aquellos pubs, bares y restaurantes que tienen terraza, donde s贸lo podr谩n reunirse hasta ocho personas.

La estrategia de combinar un confinamiento bastante junto a una vacunaci贸n r谩pida y eficar ha funcionado en Londres: all铆 los casos son de 20 por cada 100.000 habitantes. Peor les va a Alemania y a Francia. En el primer, por ejemplo, el comercio minorista, los museos y los centros deportivos tienen que volver a cerrar sus puertas apenas 14 d铆as despu茅s de que se permitiese su reapertura y en Francia a煤n impera un toque de queda a las 18.00 horas que pese a todo no logra controlar la incidencia del virus, tal como se puede apreciar por las cifras de Par铆s.

Mientras tanto, Madrid sigue siendo una isla en la laxitud de las restricciones pero quiz谩 a un coste demasiado alto, seg煤n apunt贸 este pasado domingo el candidato del PSOE en las elecciones de Madrid, 脕ngel Gabilondo. Seg煤n el candidato socialista, “el riesgo de fallecer por covid es en Madrid hoy un 54% mayor que el riesgo medio de Espa帽a”, y acus贸 al Gobierno madrile帽o de hacer “dejaci贸n” de sus funciones ante la pandemia.

Unas palabras que nos gustaron nada a Ayuso. La presidenta madrile帽a arremeti贸 el lunes contra Gabilondo y calific贸 de “barbaridad” las palabras del socialista. Ayuso no descart贸 incluso presentar una denuncia contra el candidato del PSOE.

