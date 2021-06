–

De parte de SAS Madrid June 25, 2021

Reino Unido ha sido para muchos el espejo en el que mirarse en esta 煤ltima fase de la pandemia. La severidad de sus restricciones y su 谩gil ritmo de vacunaci贸n provocaron en marzo el mayor descenso de contagios de todo el continente europeo. Pero fijarse demasiado en otro pa铆s y apresurarse en las conclusiones tambi茅n conlleva sus riesgos. As铆 ha pasado con la variante Delta del SARS-CoV-2, procedente de la India y predominante en las islas brit谩nicas, y su impacto en la evoluci贸n de la crisis sanitaria.

Es cierto que este linaje ha provocado un aumento inesperado de casos en el Reino Unido. Este junio se han registrado cifras que no se ve铆an desde marzo, llegando a 11.000 positivos al d铆a tras haber tocado suelo en mayo con menos de 3.000. Esto ha obligado al Gobierno de Boris Johnson a retrasar la desescalada hasta el 19 de julio 鈥損rometida para el 21 de junio鈥 mientras que esa curva en ascenso ha ido creciendo y haci茅ndose viral. Pero 驴hasta qu茅 punto es grave y puede preocupar a otros pa铆ses vecinos como Espa帽a?

Partiendo de la base de que ning煤n aumento en la transmisi贸n es balad铆, lo m谩s importante es observar su impacto en la presi贸n asistencial. La variante Delta se ha demostrado un 64% m谩s contagiosa que la brit谩nica (o Alfa) y ya supone el 99% de los casos identificados en Reino Unido. Eso explicar铆a la subida de contagios, pero no es lo 煤nico. Delta no ha repercutido de manera proporcional en las hospitalizaciones ni en las muertes, como sugieren algunos rumores.

El sistema de salud brit谩nico ha registrado en las 煤ltimas 24 horas m谩s de 15.000 casos y 204 ingresos nuevos. Pero hace justo un mes, cuando comenz贸 el pico, se registraron 3.300 casos y 134 hospitalizaciones en un d铆a. Es decir, hace un mes las nuevas hospitalizaciones representaban el 4% de los casos reci茅n diagnosticados, y ahora el 1,36%. La cifra de fallecimientos por COVID-19, por su parte, tambi茅n se mantiene estable. Pero esto podr铆a cambiar, puesto que la letalidad es un indicador rezagado.

“Hay que tener en cuenta que siempre existe un decalaje entre los contagios, los ingresos y las muertes”, recuerda Rafael Toledo, catedr谩tico de Inmunoparasitolog铆a de la Universidad de Valencia. Con la cautela por delante, el experto acude al 煤ltimo informe de COVID del sistema brit谩nico, que muestra que “los decesos son muy inferiores a los que produc铆a la variante Alfa”. Desde el 1 de febrero hasta el 14 de junio, de las 1.700 muertes registradas en Reino Unido, 1.614 estaban vinculadas a la variante Alfa y 73 a la Delta.

A煤n as铆, Toledo prefiere poner el ejemplo de Escocia, “donde los contagios llevan seis semanas subiendo, y no se ha visto un impacto en los hospitales”. “La tendencia evolutiva es que predominen las variantes m谩s transmisibles, pero menos pat贸genas; es decir, las que provocan enfermedades menos graves”, tranquiliza. Respecto al alarmismo actual, el parasit贸logo recuerda que ha ocurrido previamente con todas las variantes anteriores a esta 鈥揂lfa, Beta o Gamma鈥. “La devastaci贸n se anunci贸 con todas ellas y en ning煤n caso ha llegado”.

Adem谩s, las vacunas funcionan frente a la variante Delta. Los 煤ltimos datos publicados por el Gobierno de Boris Johnson revelan que hay razones para el optimismo. El primer estudio realizado por la Agencia de Salud P煤blica brit谩nica (PHE, Public Health England) mostr贸 que la efectividad se reduc铆a al 31% con la primera vacuna de Pfizer o AstraZeneca, mientras que contra la variante Alfa la protecci贸n con una sola dosis es del 49%. Con la pauta completa, los resultados mejoran: un 88% de protecci贸n contra la enfermedad sintom谩tica provocada por Alfa y un 80% por Delta. Sin embargo, otra investigaci贸n orientada a medir su impacto en la presi贸n asistencial arroj贸 nuevos y alentadores porcentajes.

Las hospitalizaciones por la variante Delta se redujeron un 94% con la primera dosis de Pfizer y un 71% con la primera de AstraZeneca. Con ambas dosis, un 96% y un 92%. Otro estudio del servicio sanitario de Escocia, publicado en The Lancet, muestra que el riesgo de ingreso aumenta respecto a la mutaci贸n Alfa, pero afecta en su mayor铆a a la poblaci贸n joven todav铆a sin vacunar. “Es extremadamente alentador ver que las vacunas rompen el v铆nculo entre las hospitalizaciones y la variante Delta”, declar贸 el secretario de Estado para la vacunaci贸n del Reino Unido, Nadhim Zahawi.

De hecho, si se observa la pir谩mide de edad de los contagiados por esta mutaci贸n, en su mayor铆a ocupan los rangos de edad m谩s j贸venes, sobre todo entre los 20 y los 29 a帽os. Es un grupo menos vulnerable, pero m谩s expuesto al virus debido a su cultura social, su alta movilidad y a que en muchos casos a煤n no ha recibido la vacuna (o por lo menos no la pauta completa). Todo esto, inevitablemente, va a tener su efecto en la curva de contagios.

“Cuando la incidencia es muy baja, las subidas son m谩s abruptas. Es m谩s sencillo duplicar una IA de 30 que una de 150. Lo importante es que en Inglaterra, el ascenso de la curva de hospitalizados y de fallecidos es muy leve. Si lo vi茅semos aqu铆, no lo llamar铆amos ni ola”, precisa Javier 脕lvarez, asesor de la Consejer铆a de Sanidad asturiana y divulgador cient铆fico.

De hecho, siguiendo la teor铆a del nicho ecol贸gico, la Delta predominar谩 en pocas semanas tambi茅n en Espa帽a. “Lo que hacen estas variantes es competir entre ellas y seleccionar a la mejor. Es decir, la que se transmite m谩s”, explica Roger Paredes, vir贸logo cl铆nico e investigador en el Hospital Germans Trias i Pujol, en Badalona. “Que los linajes se sustituyan es algo normal que ocurre con cualquier virus, y despu茅s de Delta, vendr谩 otra”, a帽ade Rafael Toledo. Asumiendo su predominancia, lo importante es saber c贸mo van a repercutir en los datos asistenciales.

驴Qu茅 podemos esperar en Espa帽a?

Despu茅s de dos d铆as consecutivos con la incidencia en leve ascenso, cabe preguntarse si a Espa帽a le espera un futuro similar al del Reino Unido. La respuesta de los expertos es que no. “La incidencia ya no tiene ning煤n sentido, sino que hay que mirar los indicadores asistenciales y los de fallecidos”, recomienda Javier 脕lvarez. Tambi茅n hay que tener en cuenta que “hemos aumentado much铆simo la movilidad, incluso m谩s que hace un a帽o, que est谩bamos saliendo del estado de alarma con pies de plomo. Eso va a ir asociado a m谩s casos entre la gente joven, que es la que est谩 sin vacunar y la que m谩s se mueve, pero no necesariamente a una nueva variante”, explica el divulgador.

Por otra parte, la Delta ni siquiera est谩 catalogada como “variante preocupante” por el Ministerio de Sanidad, sino “de inter茅s”, ya que se ha detectado en un 1% de los casos secuenciados en Espa帽a. E incluso aunque estos aumentasen, el patr贸n de hospitalizaciones y decesos puede ser distinto y m谩s alentador que el del Reino Unido. La raz贸n es simple: la estrategia de vacunaci贸n es distinta. “All铆 incrementaron la cobertura vacunal a base de poner una primera dosis y alargar la segunda. Por eso hay un nivel alt铆simo de vacunaci贸n entre la poblaci贸n, pero casi toda (alrededor del 80%) con primeras dosis”, explica el parasit贸logo valenciano. Al contrario, aqu铆 la prioridad ha sido la de completar la pauta en los m谩s vulnerables, una estrategia avalada por la ciencia.

En lo que coinciden ambos expertos es en que “no se puede legislar en base a incidencias y contagios, porque por suerte no se est谩n traduciendo en la presi贸n asistencial ni en casos graves”, arguye Toledo. “Lo que hay que hacer es gestionar las expectativas”, recomienda 脕lvarez. “Mucha gente pensaba que con la vacunaci贸n se eliminaba por completo la enfermedad, pero vamos a seguir teniendo contagios a diario de aqu铆 a diciembre”, apuesta.

Aunque la incidencia acumulada haya repuntado levemente a 93 casos por cada 100.000 habitantes, las camas hospitalarias est谩n a un 2% de ocupaci贸n y las de UCI a un 7%. “Tenemos el mismo control de la transmisi贸n que hace un a帽o, pero con mucho menos da帽o tanto a nivel asistencial como econ贸mico”, reconoce el asesor asturiano. “No veo la necesidad de abordar la pandemia de forma diferente, sobre todo por el coste social que podr铆a tener y que est谩 teniendo”, concluye Toledo.

