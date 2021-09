–

Los dengb锚j son cantadores, recitadores de historias, o poetas-cantores kurdos, referentes de las tradiciones y de la lengua kurda, aut茅nticos depositarios de la historia comunitaria. Su repertorio est谩 constituido por cantos, transmitidos oralmente, de acontecimientos hist贸ricos o 茅pico-legendarios; cantan sobre la geograf铆a del Kurdist谩n, expresando un gran apego a las monta帽as y la naturaleza de su territorio, y tambi茅n sobre acontecimientos recientes, sin olvidar canciones de cuna y de amor.

El 鈥渒ilam鈥 es una especialidad de los dengb锚js, en la que simplemente permiten salir lo que les mueve, y no se fijan tanto en hacer una pausa tras el final de una frase. Si cantan al estilo de un 鈥渟tran鈥, la canci贸n es m谩s mel贸dica y r铆tmica; las canciones populares y de amor que se cantan en las bodas, se cantan al estilo stran.

Roger Lescot realiz贸 un estudio de este g茅nero musical por medio de entrevistas y an谩lisis de una amplia serie de dengb锚js, durante el mandato franc茅s en Siria y L铆bano, en la d茅cada de 1930: 鈥淓stos poetas profesionales, que a lo largo de los a帽os aportaron su memoria como aprendices de ciertos viejos maestros, asumieron la tarea de conservar las tradiciones del pasado y, si se produc铆a alg煤n acontecimiento nuevo, la celebraci贸n de las haza帽as heroicas del presente. A veces se enfrentaban en competiciones que se celebraban regularmente hasta hace muy poco. Todo emir o jefe de una tribu importante manten铆a uno o m谩s de estos bardos, cuyas canciones, por las alusiones contempor谩neas que pudieran contener, a veces tambi茅n ten铆an connotaciones pol铆ticas. Gracias a su repertorio ilimitado y su incomparable don de improvisaci贸n, estos hombres transmitieron, desde los siglos m谩s remotos hasta nuestros d铆as, poemas con miles de versos (Lescot 1977: 798)鈥.

En varias epopeyas de Asia Central, el h茅roe m铆tico es un cantante 茅pico y, al mismo tiempo, un herrero. En la mitolog铆a kurda, encontramos al herrero kurdo Kawa, a quien iban a sacrificar al 煤ltimo de sus tres hijos, mito que se recuerda durante el Newroz, fiesta del a帽o nuevo kurdo. El relato ejemplar tambi茅n incluye la experiencia vivida de un grupo amenazado que se retira a la monta帽a en caso de peligro, y se asegura all铆 como tribu de su propia subsistencia, manteniendo su identidad originaria. Gran parte de las epopeyas y textos de los dengb锚j fueron recopilados entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX por los etn贸grafos y orientalistas alemanes Oskar Mann y Albert Socini.

Debido a que obviamente est谩n vinculados al uso del idioma kurdo, el estado ha obstaculizado la pr谩ctica del dengb锚j卯, y a menudo ha habido tensiones entre los dengb锚js y las autoridades; tales tensiones no resultaron en encarcelamiento o tortura, hasta la d茅cada de 1980. Durante una entrevista, un dengb锚j habl贸 de multas impuestas por cada palabra kurda pronunciada. Estas multas, que se remontan a la d茅cada de 1930, fueron fijadas a nivel local por empleados municipales o miembros de Turkish Hearth de diferentes localidades del sureste del pa铆s, en la d茅cada de 1930 (v茅ase, por ejemplo, Aydin et al. 2001: 378). La represi贸n, sin embargo, vari贸 seg煤n el lugar donde se ubicara. Uno de los m谩s importantes dengb锚j describi贸 una advertencia que recibi贸 de las autoridades, en la d茅cada de 1960, cuando lo llevaron a la oficina del gobernador, siendo advertido por el propio gobernador, dici茅ndole lo siguiente: 鈥淓n la parte interna, dentro de los muros, est谩 prohibido. Fuera del muro es libre. En los jardines es libre, en el campo es libre. En la ciudad est谩 prohibido鈥.

En la d茅cada de 1980, los dengb锚j fueron a煤n m谩s perseguidos por cantar en kurdo, ya que en Turqu铆a estaba prohibido el uso de esta lengua. Los dengb锚js se grababan clandestinamente en cintas de casete que luego se distribu铆an.

Como la presi贸n siempre fue mayor en la ciudad, la aldea jug贸 un papel esencial en la preservaci贸n de las 艧evbih锚rk (reuniones nocturnas) donde sol铆an cantar los dengb锚js, y el aprendizaje del kilam (canci贸n). M谩s tarde, las aldeas fueron los mejores lugares para recolectar el kilam. Aunque hablar kurdo hab铆a sido fuertemente desprestigiado y desalentado a nivel local desde la d茅cada de 1920, no estaba oficialmente prohibido a nivel nacional hasta la d茅cada de 1980 en Turqu铆a (ver, por ejemplo, Scalbert Y眉cel 2005: 56-82). La prohibici贸n oficial del idioma se produjo con la Constituci贸n de 1982 y la Ley 2932, de 1983, tras el golpe militar del 12 de septiembre de 1980, liderado por Kenan Evren. Como suger铆a la actitud del gobernador (o, m谩s exactamente, la forma en que se record贸 y se cont贸 esta actitud) coincide con la misma forma en que se circunscribi贸 el uso del kurdo hablado durante a帽os, no hubo una 煤nica actitud oficial hacia el uso del idioma kurdo: hablar kurdo podr铆a ser prohibido y multado, pero tambi茅n podr铆a tolerarse dependiendo del lugar en el que se estuviera y seg煤n qui茅n se encontrara enfrente; algunos empleados estatales eran, en pocas palabras, m谩s tolerantes que otros. La situaci贸n se agravado nuevamente a partir de la d茅cada de 1980.

Coleccionar y grabar tambi茅n fue mucho m谩s dif铆cil despu茅s de 1980. La investigadora Hilm卯 Akyol se帽ala: 鈥淟a gente estaba asustada y se negaba a cantar. Los que luego se desplazaron a la ciudad desde los pueblos tambi茅n dejaron de cantar cuando abandonaron el asentamiento rural por el urbano鈥. As铆 se lo expres贸 un entrevistado, que hab铆a dejado su pueblo hacia 15 a帽os: 鈥淓n Diyarbak谋r, no. Se acabaron las canciones, desaparecieron. Turko (t茅rmino coloquial kurdo para 鈥榚l turco鈥) no lo permiti贸. Rompieron nuestras cintas. Nos lo prohibieron鈥. Otras personas relataron experiencias similares. Incluso dentro de las cuatro paredes de la casa, la gente se sent铆a disuadida de cantar por su propia familia. La poblaci贸n dejaba de cantar o cantaba en secreto; se interioriz贸 la represi贸n del Estado. Algunas personas destacaban el hecho de que las canciones cayeron en el olvido, porque la pr谩ctica del dengb锚j se detuvo durante varias d茅cadas. Uno mencion贸 que su repertorio se redujo a un tercio. Debido a esta represi贸n, el dengb锚j卯 fue tendiendo a ser representado como algo 鈥榚scondido鈥 (ti艧tek卯 ve艧art卯), o como un 鈥渢esoro enterrado鈥. El dengb锚j se convirti贸 en un tesoro enterrado en el suelo. El dengb锚j es como el oro y, como tal, el dengb锚j卯 necesitaba ser re-descubierto, apreciado y protegido.

Pero el dengb锚j卯 no solo fue reprimido por el Estado. Tambi茅n se vio obstaculizado por sectores de una poblaci贸n kurda que estaba m谩s preocupada por la persecuci贸n y por quienes, hasta cierto punto, hab铆an perdido inter茅s debido a cambios sociales m谩s amplios (es decir, la urbanizaci贸n, la llegada de la televisi贸n y el desarrollo de formas musicales nuevas y 鈥渕odernas鈥), y tambi茅n por las actitudes de algunas personas dentro del movimiento kurdo. Aunque hoy el dengb锚j卯 se considera una tradici贸n kurda muy importante que debe conservarse, y aunque las canciones y el 艧evbih锚rk intentaban ser ampliamente apreciadas, los dengb锚js tambi茅n se asociaron con la pobreza y la dependencia. El dengb锚j a menudo aprend铆a a cantar mientras pastoreaba ovejas; y ser pastor 鈥揳unque hoy se perciba bastante rom谩ntico鈥 ocupa un lugar bajo en la escala social. El dengb锚j trabajaba para un be臒 o un a臒a, que lo cuidaba y a quien elogiaba a cambio. La pobreza pod铆a obligar a las personas a caer en el dengb锚j卯 y recibir protecci贸n, alimentos y refugio a cambio (lo que algunos de los entrevistados llamaron kar艧谋l谋k). Esbozados esquem谩ticamente, eran mendigos (parsek), esclavos en la casa (xulam) y miserables (per卯艧an). La gente pod铆a ser empujada a dengb锚j卯 por necesidad (卯htiya莽). As铆, uno de los dengb锚j mencion贸 que su padre lo hab铆a disuadido de cantar debido a esta imagen negativa.

Algunos dengb锚js se presentaban as铆: 鈥淓mpec茅 a cantar cuando ten铆a siete a帽os y todav铆a canto. Yo era hu茅rfano. Crec铆 con mis t铆os. Mis padres estaban muertos. Estaba desnudo, era pobre y no me respetaban鈥. Sigui贸 con una larga presentaci贸n de su dura infancia y su trabajo posterior como limpiabotas. Otro se present贸 de la siguiente manera: 鈥淢e tiraron a la calle. Sin hogar, sin casa, sin propiedades. Ahora estoy en la calle. No tengo hogar (鈥) Estos necesitaban gente que los cuidara, descalzos, desnudos鈥. La econom铆a estaba en cero. Sin embargo, no todos hablaron de su situaci贸n econ贸mica. Parece que aquellos que lo hicieron son los m谩s involucrados en tratar de usar su estado de pobreza para obtener un kar艧谋l谋k de su dengb锚j卯. El estigma puede invertirse y utilizarse para asegurar recursos, no solo econ贸micos sino tambi茅n simb贸licos, porque la pobreza tambi茅n determinaba la imagen 鈥渢radicional鈥 del dengb锚j. El estigma era as铆 invertido por el proceso de institucionalizaci贸n de la 鈥渢radici贸n鈥, y la pobreza paso a formar parte de la definici贸n del dengb锚j y construy贸 tambi茅n su realidad social.

En el movimiento kurdo, por ejemplo, dentro del Centro para la Cultura de Mesopotamia (Navenda 脟anda Mezopotamya, N脟M), los activistas kurdos cultivaron una definici贸n propia de cultura, basada no en el folclore y la 鈥渢radici贸n antigua鈥, sino en el partido y la lucha guerrillera. El N脟M celebr贸 una conferencia kurda de cinco d铆as sobre cultura (Konferansa 脟and锚 ya Kurd卯) en noviembre de 1992. El informe publicado en Rew艧en despu茅s de la reuni贸n aportaba dos puntos de vista contrapuestos sobre la cultura. Por un lado, Abdurrahman Durre y Feqi H眉seyin Sa臒n谋莽 (dos de los representantes m谩s antiguos del movimiento, que proven铆an de las tendencias pol铆ticas medrese y pro-PKK) enfatizaron la importancia de la lengua y la literatura oral (Rew艧en 8, 1992: 23-24 ). Por otro lado, a pesar de que en la conferencia participaron folcloristas aficionados, los principales res煤menes discutieron una nueva cultura a construir sobre la base de la lucha guerrillera. Ibrah卯m G眉rb眉z, director de la N脟M, declar贸: 鈥淣uestro arte, nuestra cultura y nuestra literatura deben surgir de esta revoluci贸n. Nuestra m煤sica, literatura, pintura deben hablar de esta revoluci贸n. Hoy en nuestro pa铆s cada acto de resistencia es un ejemplo heroico. Este hero铆smo debe quedar por escrito. Para romper la influencia del colonialista ocupante, se deben crear la cultura y el arte, el arte y la cultura alternativos. Para hacer esto, se debe descubrir un cuerpo pol铆tico. Las caracter铆sticas y particularidades de esta pol铆tica son las siguientes: nacional, democr谩tica, cient铆fica, universal, igualitaria, social. Es decir que la forma y el caparaz贸n de nuestra cultura y arte deben ser nacionales, y su contenido debe ser democr谩tico y socialista鈥.

El Diwana Dengb锚j, una expresi贸n que se refiere a la reuni贸n p煤blica de dengb锚js en un escenario o en la televisi贸n, no comenz贸 a ser visible nuevamente hasta la segunda mitad de la d茅cada de 1990. En 1991, el presidente turco Turgut 脰zal permiti贸 muy parcialmente el uso de la lengua kurda, ya que se mantuvo su prohibici贸n en la radiodifusi贸n, publicaciones, la educaci贸n y en la pol铆tica; sin embargo, dicha apertura permiti贸 que los dengb锚js pudieran actuar con cierta m谩s libertad. A partir de 1994, los dengb锚js recibieron el apoyo de los pol铆ticos kurdos para asistir a festivales y programas de televisi贸n fuera de Turqu铆a, y a partir de la d茅cada de 2000, tambi茅n dentro de Turqu铆a. Esto influy贸 para que la m煤sica de los dengb锚js se politizara y convirtiera en un signo de kurdismo frente al nacionalismo turco, y hoy es una parte tradicional de todas las reuniones y festivales. Sin embargo, a pesar de organizar estas reuniones, parece que, en la pr谩ctica, en este resurgir las organizaciones del movimiento kurdo mostraron, en ese momento, muy poco inter茅s en el trabajo de recopilaci贸n, grabaci贸n y transcripci贸n realizado por algunas personas en el Kurdist谩n. Se observ贸 una divergencia de puntos de vista dentro del propio movimiento sobre el papel que se deb铆a atribuir a la literatura oral y el folclore. Las oportunidades eran distintas entre la poblaci贸n kurda que viv铆an en Estambul y las que resid铆an en el sureste (de Turqu铆a), donde la recolecci贸n se llev贸 a cabo, principalmente, tambi茅n porque contaban con menos recursos y oportunidades (debido en particular al estado de excepci贸n vigente hasta principios de la d茅cada de 2000), el sureste ha sido un lugar m谩s factible para actividades menos visibles y menos prestigiosas como la colecci贸n folcl贸rica; Estambul o Izmir han sido lugares para trabajos creativos como el teatro o el cine, obras que daban lugar a otra concepci贸n de la 鈥渃ultura kurda鈥. El hecho de que la recopilaci贸n de folclore tambi茅n haya tenido lugar en situaci贸n de represi贸n, alimenta la hip贸tesis de que este tipo de trabajo se realiz贸 por aquellos en el movimiento con menos recursos.

Las pocas personas que hab铆an comenzado a coleccionar y grabar literatura oral, estaban desanimados por el medio pol铆tico que, durante la d茅cada de 1990, dio prioridad a la m煤sica contempor谩nea, el teatro y las danzas folcl贸ricas. En la d茅cada de 1990, las personas interesadas en la literatura oral y folcl贸rica eran consideradas 鈥渞eaccionarias鈥 (gerici). En ese momento, los dengb锚js no aparec铆an en absoluto como una prioridad para aquel partido que luchaba contra el feudalismo, del que se consideraba que los dengb锚js formaban parte de lleno. As铆, los dengb锚js cayeron en el olvido por un tiempo. Por estas razones, el dengb锚j nunca tuvo por entonces una alta visibilidad entre las actividades culturales del movimiento kurdo hasta no hace mucho. Sin embargo, ciertas personas y lugares jugaron un papel importante para mantenerlos activos.

Las discusiones con algunos de los kaset莽i (fabricantes y vendedores de cintas) de Diyarbak谋r en 2008 muestran claramente que el dengb锚j, a pesar de todo, mantuvo una cierta audiencia, a pesar de su escasa visibilidad. Mientras que artistas pol铆ticos como Koma Berxwedan, Aram, 艦ivan Perwer y Xel卯l Xemg卯n, bandas pol铆ticas y cantantes con acompa帽amiento musical, circularon de manera il铆cita pero amplia en la d茅cada de 1980 (a veces en m谩s de 100.000 copias), las grabaciones m谩s austeras de dengb锚j tambi茅n circulaban il铆citamente, aunque en un c铆rculo m谩s peque帽o de aficionados. Los aficionados eran principalmente ancianos que hab铆an disfrutado del 艧evbiherk real y apreciaban plenamente las sutilezas del idioma kurdo en un momento en que, especialmente en las ciudades, el turco estaba reemplazando r谩pidamente al kurdo. Las grabaciones que circulaban en ese momento eran en su mayor铆a de dengb锚j conocidos como 艦akiro, H没seyn锚 Far锚, Ay艧e 艦an, Meryem Xan e 脦sa Perwar卯. Sin embargo, tambi茅n se registraron, apreciaron y escucharon m谩s dengb锚js locales. Estas grabaciones se hicieron ilegalmente en simples grabadoras: la gente colocaba grabadoras frente al dengb锚j durante el 艧evbih锚rk, y grababa durante una o dos horas. Luego iban a ver a una kaset莽i, que pod铆a emitir cintas que acced铆an al mercado ilegal. El kaset莽i tambi茅n podr铆a hacer una copia para s铆 mismo y conservarla como un archivo precioso.

Un inter茅s diferente surgi贸 de personas que se podr铆an definir c贸mo folcloristas aficionados, que asumieron la misi贸n de recopilar literatura oral. Hilm卯 Akyol es importante en esta cuesti贸n, aunque est谩 lejos de ser el 煤nico. Nacido en Hazro (un distrito de la provincia de Diyarbak谋r), Akyol creci贸 en Diyarbak谋r y comenz贸 a coleccionar canciones e historias populares cuando termin贸 la escuela secundaria, en 1979. Primero recopil贸 canciones e historias de dos personas en Diyarbak谋r, luego en las aldeas de Hazro, y luego en otros distritos de Diyarbak谋r. A principios de la d茅cada de 1990, los aldeanos huyeron de las aldeas destruidas y se establecieron en Diyarbak谋r; por tanto, reanud贸 su colecci贸n dentro de la ciudad. Le encantaban los cuentos que escuchaba todas las noches de su infancia, y tem铆a que los ancianos murieran. As铆, comenz贸 a construir un archivo personal sin siquiera darse cuenta de que alg煤n d铆a ser铆a transcrito y publicado. Dijo que hab铆a reunido alrededor de 700 cintas, algunas de las cuales grab贸 y otras compr贸. En 2005, envi贸 m谩s de 500 de ellas a Suleymaniye (norte de Irak), donde el Instituto Kelepor estableci贸 los Archivos Hilm卯 Akyol, en su nombre. Su primer libro fue publicado en 2000 por el Kurdish Institute en Estambul, y en 2009 hab铆a publicado m谩s de 10 libros de folclore recopilado. Akyol sol铆a trabajar como camionero, transportando petr贸leo de Irak a Turqu铆a y, al mismo tiempo, recopilaba historias, canciones y proverbios. El solo recopil贸 este material desde 1979 hasta 2000, cuando comenz贸 a trabajar en la rama de 鈥渞ecopilaci贸n e investigaci贸n鈥 del Instituto Kurdo de Estambul con otras personas. Cuando el instituto abri贸 una sucursal en Diyarbak谋r, en 2004, trabaj贸 all铆 durante dos a帽os. En 2006 se incorpor贸 al municipio de Diyarbak谋r y trabaj贸 como uno de los administradores de la Casa de Dengb锚j. Antes de esto, desempe帽贸 un papel importante en la reuni贸n de los dengb锚js alrededor del Centro Cultural Dicle-F谋rat, convirti茅ndose en una personalidad clave del proyecto 鈥淒engb锚j鈥 del municipio. Su trayectoria del trabajo solitario al asociativo ilustra el lento aumento del inter茅s por el folclore por parte de las organizaciones kurdas.

El folclore y la literatura oral han sido puntos focales de atenci贸n organizacional kurda desde el surgimiento de las primeras asociaciones kurdas, a finales del Imperio Otomano. La literatura oral adquiri贸 una posici贸n central en la construcci贸n de la identidad nacional kurda en las d茅cadas de 1930 y 1940 gracias, en gran parte, a los esfuerzos de la familia Bedirxan, relevantes en el movimiento nacional kurdo en el exilio en Siria, que publicar铆a la revista Hawar (1932-1935; 1941-1943). Los orientalistas franceses tambi茅n fueron fundamentales en el descubrimiento de la rica literatura oral kurda y en su uso como recurso para construir un yo nacional, a trav茅s de lo que Jordi Tejel describe como la 鈥渃onexi贸n kurdo-francesa鈥 (Tejel 2006, 2007). Desde entonces, muchas personas han trabajado para recopilar y preservar la literatura oral kurda. De particular inter茅s son Mehmed Emin Bozarslan y Zeynelabiddin Zinar. Ambos han vivido en Suecia y han publicado colecciones a trav茅s de sus editoriales, respectivamente Deng y Penc卯nar. En Turqu铆a, Ahmet Aras tambi茅n ha sido importante en este sentido, publicando tres epopeyas kurdas en 1993 y 1996. M谩s tarde, muchos otros escritores han publicado colecciones de literatura oral y epopeyas. Aunque Hawar mencion贸 ocasionalmente a los dengb锚js, y aunque las epopeyas publicadas se recopilaron de los propios dengb锚js (en particular de Ehmed锚 Ferman锚 Kiki), ning煤n art铆culo subray贸 el papel espec铆fico que desempe帽aban los dengb锚js en la identidad nacional kurda o en la sociedad kurda. El inter茅s ha ido creciendo principalmente, ya se indic贸, a partir de la d茅cada de 1990.

Mehmed Uzun (1953-2007), uno de los escritores kurdos m谩s destacados, jug贸 un papel central en la construcci贸n de la imagen y posici贸n actual de los dengb锚js. La obra de Mehmed Uzun se inscribe en varios legados: la notable historia kurda, la producci贸n escrita de la medrese y la literatura oral. Su trabajo da un lugar importante a los dengb锚js. Una de sus primeras novelas, Rojek ji Roj锚n Evdal锚 Zeynik锚 (Un d铆a en la vida de Evdal锚 Zeynik锚, 1991) cuenta la historia de un famoso dengb锚j, Evdal锚 Zeynik锚, que incluso se convirti贸 en una figura mitol贸gica y tema de las canciones de otros dengb锚js. La novela de Uzun, Hawara D卯cley锚 (El grito del Tigris, 2001-2003) se basa en una narraci贸n oral: el primer volumen est谩 compuesto por cuatro 艧evbih锚rk, y el narrador, Biro, es un dengb锚j. Se presenta como la voz de los pueblos sin voz, de los pueblos sin historia, de los 鈥渙lvidados鈥. Uzun subraya claramente el papel que jug贸 el dengb锚j en la transmisi贸n de la historia y en la memoria de este pueblo. En el ensayo Dengb锚jlerim (Mis dengb锚js) de Uzun, publicado en turco en 1998, su objetivo fue el presentar los dengb锚js a una audiencia kurda y turca; de hecho, la obra comienza con las palabras 鈥淭e contar茅 mis dengb锚js鈥. Mehmed Uzun los compara con Homero, les rinde homenaje y los describe como una de las principales fuentes de su obra. Eran, escribi贸, sus maestros (usta) y maestros (枚臒retmen) (Uzun 1998: 75). Al mismo tiempo, el trabajo de Uzun, y en particular el de Dengb锚jlerim, quien particip贸 en la reconstrucci贸n y reinvenci贸n del dengb锚j en general, y de algunos dengb锚j en particular como figuras nacionales. Rindi贸 homenaje a algunos dengb锚js que conoc铆a personalmente, pero tambi茅n a los dengb锚js m谩s reconocidos, como Evdal锚 Zeynik锚. Uzun no solo presenta sus propios dengb锚js, sino tambi茅n los dengb锚js de la gente. Posteriormente, subrayando el papel que jug贸 Mehmed Uzun en el redescubrimiento y reinvenci贸n de los dengb锚js, los dengb锚js de Diyarbak谋r le rindieron homenaje cuando estuvo enfermo en el hospital de la ciudad, dedic谩ndole un concierto organizado por el municipio.

Una dengb锚j importante en la lucha por la identidad kurda es Viyan Peyman (originalmente G眉listan Tali Cinganlo), cantante y combatiente kurda de las Unidades de Protecci贸n de la Mujer (YPJ), que muri贸 luchando contra Estado Isl谩mico (ISIS) en Siria en 2015.

Viyan era de la ciudad de Maku, en Rojhilat (Kurdist谩n Este, Ir谩n). Antes de la guerra civil siria, era profesora. Era famosa como dengb锚j por sus canciones sobre la resistencia kurda al Estado Isl谩mico y sobre sus compa帽eros de lucha que hab铆an muerto. Result贸 herida en dos ocasiones, pero regres贸 al frente, y declar贸 a NBC News que luchaba en el sitio de Kobane por las mujeres de Oriente Medio: 鈥淣os levantamos y luchamos, especialmente aqu铆 en Oriente Medio, donde las mujeres son tratadas como inferiores. Estamos aqu铆 como s铆mbolos de fuerza para todas las mujeres de la regi贸n鈥.

La batalla por Kobane termin贸 en enero de 2015. Viyan se traslad贸 a mediados de febrero a la ciudad de Ser锚kaniy锚, en la frontera entre Siria y Turqu铆a, para seguir luchando contra ISIS, cayendo en batalla el 6 de abril. Est谩 enterrada en el cementerio de m谩rtires 艦ehid R眉stem Cudi, en Dirb锚siy锚.

Diversos artistas de todo el mundo destacaron la vida de Viyan Peyman en sus obras, tras su muerte. El m煤sico kurdo Shahriyar Jamshidi le dedic贸 su composici贸n 鈥淰iyan鈥 de su 谩lbum My Sunset-Land ROJAVA, publicado en 2020, celebrando su vida como cantante kurda de Ir谩n, donde existen restricciones legales para que las mujeres canten en p煤blico.

艦evb锚rka Dengb锚jan (Noche de Cantantes Tradicionales Kurdos) celebrada en Mardin (Bakur).

Los dengb锚j (cantores kurdos) participaron en el evento 艦evb锚rka Dengb锚jan, organizado por la Asociaci贸n de Artes Culturales de Mesopotamia en el distrito de K谋z谋ltepe (Qoser) de Mardin, y causaron una gran impresi贸n con sus melod铆as.

Los dengb锚j Per卯xana Shirnex卯 y Ehmed锚 X卯 subieron al escenario en el evento celebrado en el edificio de la asociaci贸n e interpretaron sus melod铆as individualmente.

Durante el concierto, los dengb锚j destacaron la importancia de la lengua y la cultura kurdas. Por supuesto, no es algo extraordinario que se mencione esta cuesti贸n durante un concierto de este tipo, celebrado para el p煤blico kurdo, ya que los dengb锚j ocupan un lugar importante en la historia kurda, transmitiendo el dolor y la alegr铆a de los kurdos durante generaciones a trav茅s de sus canciones.

Otra raz贸n de la gran importancia de los dengb锚j para los kurdos es que, cuando no hab铆a posibilidad de que los kurdos escribieran lo que viv铆an debido a la prohibici贸n de su lengua, las dengb锚ji (canciones de los dengb锚j) se convirtieron en el medio de la memoria colectiva, y los kurdos, que sufr铆an una terrible opresi贸n, los utilizaron como medio de resistencia.

