–

De parte de ANRed March 21, 2021 76 puntos de vista

En los convulsos d铆as y a帽os que acabaron sumando una d茅cada de Revoluci贸n francesa (1789-1799), las pelucas altas, elaboradas, empolvadas, esas pelucas de pelo natural o de crin que la nobleza hab铆a puesto de moda, van a desaparecer. Sus artificiosos peinados se desplomar谩n ante el desprecio que los ciudadanos franceses empiezan a sentir por el dispendio de la corte y del rey Luis XVI, y sobre todo de la reina Mar铆a Antonieta, acusada de derrochadora, empelucada y extranjera. Por Lina Meruane*

La situaci贸n se ir谩 enredando.

La Revoluci贸n se ir谩 oscureciendo.

Caer谩n los reyes y muchos nobles y el clero. Los ricos, temerosos de ser reconocidos, apresados, sentenciados a muerte y decapitados, dejar谩n de calarse sus pelucas como signo de distinci贸n. Entre los rebeldes habr谩, sin embargo, quienes lleven pelos postizos hasta el final: Maximilien Robespierre y Georges Jacques Danton, pero no Jean-Paul Marat, el ide贸logo de la cabellera casta帽a y revuelta.

Tarde o temprano, todas sus cabezas van a rodar, con o sin peluca.

Ser谩n miles las cabezas guillotinadas en los emplazamientos de la patria.

Los derechos de la mujer y la revoluci贸n francesa. Olympe de Gouges

Es el a帽o 1791 y Olympe de Gouges levanta su frente, su rostro polvoriento bajo una esponjosa peluca blanca. Levanta los ojos oscuros al cielo. Levanta asimismo la pluma entintada para impugnar, por escrito, a quienes considera sus pares en la insurrecci贸n. De Gouges 鈥攁s铆 firmar谩 sus muchas obras Marie Gouze, tergiversando el apellido, a帽adiendo la part铆cula arist贸crata y las may煤sculas en cada letra, como si su firma fuera un grito o un lema de pancarta鈥; de Gouges, repito, est谩 urdiendo un texto incendiario en el que exige la ampliaci贸n universal de los derechos y deberes ciudadanos elididos en la Declaraci贸n de los Derechos del Hombre y Ciudadano Franc茅s de 1789.

芦Hombre禄, apunta en el prefacio de lo que ser谩 su propia Declaraci贸n.

芦Hombre禄, usando un vocativo gen茅rico, 芦驴eres capaz de ser justo?禄

芦Quien pregunta禄, precisa a continuaci贸n, como si hiciera falta, 芦es una mujer禄.

De Gouges desaf铆a la esperable discreci贸n de las damas de letras 鈥攖an escasas, por lo dem谩s, en esa 茅poca鈥 y arremete contra sus pares con impaciencia, rotunda e impropia como en todos sus escritos: 芦驴Qui茅n te dio el dominio soberano para oprimir a mi sexo? 驴Tu fuerza? 驴Tus talentos?禄.

Comparando la especie humana con todo el resto de la fauna y la flora hasta entonces estudiada por los sesudos enciclopedistas de la Ilustraci贸n, asegura que solo el hombre ha cometido el error de distinguir entre machos y hembras. No se ahorra ep铆tetos, de Gouges, cuando acusa: 芦Raro, ciego, hinchado de ciencias y degenerado, sumido en la ignorancia m谩s burda en este siglo de luces y sagacidad, quiere mandar desp贸ticamente sobre un sexo que dispone de todas las facultades intelectuales; pretende beneficiarse de la Revoluci贸n, y reclamar sus derechos a la igualdad, sin decir nada m谩s禄 [1]

Ese hombre en singular al que apela de Gouges en el prefacio de su Declaraci贸n no era cualquier hombre, sino todos aquellos que luchaban contra la opresi贸n de la monarqu铆a absoluta borbona y los c贸mplices de la Corona: la nobleza, la clerec铆a. La desigualdad era enorme: los estamentos superiores no sumaban m谩s que el 3 % de la poblaci贸n, pero contaban con todos los privilegios pol铆ticos y econ贸micos. El restante 97 %, de burgueses a intelectuales a campesinos iletrados, no ten铆a mayor incidencia, pero pagaba todos los impuestos. Pero pensando en su opresi贸n, ese hombre de los estamentos inferiores buscaba revertir la situaci贸n. Y se olvidaba de la opresi贸n hist贸rica de las mujeres que ellos estaban ejerciendo al negarles derechos por los que revolucionarias como de Gouges tambi茅n hab铆an luchado.

Olvidar es, por supuesto, una manera enga帽osa de decir.

No pod铆an haberse olvidado de ellas. El lugar que ellas ocupaban en la sociedad francesa ya estaba siendo discutido, sus derechos los hab铆a puesto sobre la mesa un ilustre de apellido Condorcet y de nombre suntuoso, Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat. Pero ese agitador, fil贸sofo, matem谩tico, polit贸logo, cient铆fico y revolucionario marqu茅s, estaba en minor铆a. Sus pares en la insurrecci贸n desestimaron incluir al otro sexo cuando debatieron y redactaron su Declaraci贸n de los Derechos del Hombre y Ciudadano.

No era olvido sino decidida exclusi贸n.

Aquella carta de derechos masculinos respond铆a a un plan meticuloso.

En 1789, tras la toma de la ic贸nica fortaleza de la Bastilla que dio por terminado el Antiguo R茅gimen e inici贸 la Revoluci贸n francesa, los revolucionarios se hab铆an congregado en una Asamblea Constituyente presidida por un Luis XVI todav铆a rey, todav铆a luciendo su enrulada peluca, y a continuaci贸n hab铆an consignado, de manera colectiva, sus nuevos privilegios en la citada proclama que servir铆a de pre-texto y de prefacio a la Constituci贸n que en 1791 har铆a de Francia una monarqu铆a constitucional. En apenas dos a帽os hab铆an logrado arrebatarle a Luis XVI su absoluta soberan铆a para ponerla en manos de la naci贸n. En sus manos, las de ellos, los revolucionarios.

La sublevada Olympe de Gouges calcul贸 la operaci贸n y se apur贸 en sacar de la imprenta y distribuir su propia carta de derechos para las mujeres francesas.

De su letra. Levantado su pu帽o revolucionario.

Los derechos de la mujer

Por Olympe de Gouges

A la Reina

Hombre, 驴eres capaz de ser justo? Una mujer te lo pregunta; al menos no le negar谩s ese derecho. Dime, 驴qui茅n te dio el dominio soberano para oprimir a mi sexo? 驴Tu fuerza? 驴Tus talentos? Observa al creador en su sabidur铆a; recorre la naturaleza en toda su grandeza, a la que pareces querer acercarte, y dame, si te atreves, un ejemplo de este dominio tir谩nico.[3] Remonta a los animales, consulta los elementos, estudia los vegetales, observa por 煤ltimo todas las modificaciones de la materia organizada; y r铆ndete ante la evidencia que te presento; si puedes, busca, registra y distingue los sexos en la administraci贸n de la naturaleza. Ver谩s que est谩n siempre confundidos, que siempre cooperan en armon铆a con esta obra maestra inmortal.

Solo el hombre fij贸 un principio a partir de esta excepci贸n. Raro, ciego, hinchado de ciencias y degenerado, sumido en la ignorancia m谩s burda en este siglo de luces y sagacidad, quiere mandar desp贸ticamente sobre un sexo que dispone de todas las facultades intelectuales; pretende beneficiarse de la Revoluci贸n, y reclamar sus derechos a la igualdad, sin decir nada m谩s.

Declaraci贸n de los derechos de la mujer y la ciudadana

Por decretar en la Asamblea Nacional en las 煤ltimas sesiones o en la pr贸xima legislatura.

PRE脕MBULO

Las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la naci贸n, solicitan constituirse en Asamblea Nacional.[4] Considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las 煤nicas causas de las desgracias p煤blicas y la corrupci贸n de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaraci贸n solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer. Para que esta declaraci贸n est茅 siempre presente ante los miembros del cuerpo social, record谩ndoles sin cesar sus derechos y deberes, permitiendo que los actos de poder de las mujeres, y los de los hombres, puedan ser comparados en todo momento con el objetivo de cualquier instituci贸n pol铆tica; para que sean m谩s respetados; para que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas a partir de ahora en principios simples e indiscutibles, velen siempre por el mantenimiento de la Constituci贸n, las buenas costumbres y la felicidad de todos. En consecuencia, el sexo superior en belleza como valent铆a, en los sufrimientos maternos, reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos de la mujer y la ciudadana.[5]

I

La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden basarse en la utilidad com煤n.

II

El objetivo de toda asociaci贸n pol铆tica es la conservaci贸n de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y el hombre: estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresi贸n.

III

El principio de toda soberan铆a reside esencialmente en la naci贸n, que no es sino la reuni贸n de la mujer y el hombre: ning煤n cuerpo, ning煤n individuo puede ejercer una autoridad que no emane de ellos expresamente.

IV

La libertad y la justicia consisten en restituir lo que pertenece al otro; as铆, el 煤nico l铆mite al ejercicio de los derechos naturales de la mujer es la tiran铆a perpetua que el hombre le opone; estos l铆mites deben ser mejorados por las leyes de la naturaleza y la raz贸n.

V

Las leyes de la naturaleza y la raz贸n proh铆ben cualquier acci贸n perjudicial para la sociedad: lo que no es prohibido por estas leyes, sabias y divinas, no ha de ser impedido, y nadie puede verse obligado a hacer lo que no ordenan.

VI

La ley debe ser la expresi贸n de la voluntad general; todas las ciudadanas y ciudadanos deben contribuir a su formaci贸n personalmente, o a trav茅s de sus representantes; la ley debe ser la misma para todos: todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos p煤blicos, seg煤n sus capacidades y sin otras distinciones que las de sus virtudes y talentos.

VII

Ninguna mujer se exime de ser acusada, arrestada y encarcelada en los casos determinados por la ley. Las mujeres obedecen como los hombres a esta ley rigurosa.

VIII

La ley solo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado m谩s que en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada a las mujeres.

IX

Cualquier mujer que sea declarada culpable deber谩 afrontar todo el rigor de la ley.

X

Nadie puede ser perseguido por sus opiniones, incluso fundamentales. La mujer tiene derecho a subir al cadalso; debe tener derecho tambi茅n a subir a la tribuna, mientras sus manifestaciones no perturben el orden p煤blico establecido por la ley.

XI

La libre comunicaci贸n de los pensamientos y opiniones es uno de los derechos m谩s valiosos de la mujer, porque esta libertad asegura la legitimidad de los padres hacia sus hijos. As铆, cualquier ciudadana puede decir libremente 芦soy madre de un hijo suyo禄, sin que un prejuicio b谩rbaro la fuerce a disimular la verdad; salvo que deba responder por un abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

XII

La garant铆a de los derechos de la mujer y la ciudadana implica una utilidad mayor; esta garant铆a debe ser instituida para beneficio de todos, y no para la utilidad particular de aquellas a quien es confiada.

XIII

Para el mantenimiento de la fuerza p煤blica, y para los gastos de administraci贸n, las contribuciones de la mujer y el hombre son equivalentes; ella participa de todas las faenas, de todas las tareas pesadas; por ello, tambi茅n debe participar de la distribuci贸n de los puestos, empleos, cargos, dignidades y comercio.

XIV

Las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a comprobar por s铆 mismos o sus representantes la necesidad de la contribuci贸n p煤blica. Las ciudadanas solo pueden adherir si se establece un reparto igual, no solo en la fortuna, sino tambi茅n en la administraci贸n p煤blica, y si determinan la cuota, la base impositiva, la recaudaci贸n y la duraci贸n del impuesto.

XV

La masa de las mujeres, aliada con la de los hombres para la contribuci贸n, tiene derecho a pedir cuentas de su administraci贸n a todo agente p煤blico.

XVI

Toda sociedad en que no se asegure la garant铆a de los derechos, ni la separaci贸n de los poderes establecida, no tiene una constituci贸n; la constituci贸n es nula si la mayor铆a de los individuos que componen la naci贸n no cooper贸 en su redacci贸n.

XVII

Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados; son un derecho inviolable y sagrado; nadie puede verse privado de ellas, en cuanto verdadero patrimonio de la naturaleza, salvo cuando la necesidad p煤blica, legalmente determinada, lo exige de manera evidente, y bajo condici贸n de una justa y previa indemnizaci贸n.

[1] Y como si no fuera insulto suficiente, de Gouges agrega en un pie de p谩gina: 芦De Par铆s a Per煤, de Jap贸n hasta Roma, el m谩s tonto de los animales, a mi parecer, es el hombre禄. Touch茅! [2] Publicado el 14 de septiembre de 1791, d铆a en que el rey Luis XVI (1754-1793) se vio obligado a prestar serm贸n a la Constituci贸n ante la Asamblea Nacional. A trav茅s de esta Constituci贸n (vigente de 1791 a 1793) se instaur贸 una monarqu铆a constitucional y se consolid贸 la Declaraci贸n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La dedicatoria del texto es a Mar铆a Antonieta de Austria.

(*) Escritora chilena