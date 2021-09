–

Compartimos a continuaci贸n, los discursos de presentaci贸n al pleno de la Convenci贸n Convencional del informe de trabajo de la Comisi贸n de participaci贸n y consulta ind铆gena expuesta por sus co-coordinadores Margarita Vargas (Esca帽o reservado Pueblo Kaw茅sqar ) y Wilfredo Baci谩n (Esca帽o reservado pueblo Quechua).

Presentaci贸n de Margarita Vargas

Kamisaraki Jilatanaka Kullakanaka (en lengua aymara), Sensack ckayah铆a huasina Pitchaucota Lickauckota (en lengua ckunza), Imaynalla kashankis wakeykuna panaykuna (en lengua quechua), Ancha sukha, ancha qhepapacha (en lengua colla), Tapua nai y tapua co帽i (en lengua diaguita), Iorana Korua (en lengua rapa nui) Mari mari pu lamgen, pu pe帽i kom pu che (en lengua mapuzugun), Yeteckta ckohana ckuchelatso layep (en lengua Kaweskar), Apasa onchiimola makuskipa makus (en lengua Yag谩n) y Weheksyer maxess (en lengua Selknam). Buen d铆a hermanos y hermanas del pueblo de chile, las primeras naciones vienen a presentar para su consideraci贸n lo siguiente:

Hemos tardado mas de 500 a帽os en ser escuchados, primero por el Reino de Chile, y luego por la Rep煤blica. Venimos desde los rincones m谩s diversos de nuestros territorios鈥 desde el altiplano hasta los valles precordilleranos; desde las empinadas cumbres araucarias, hasta el bajo mar que nos alimenta; desde los canales m谩s australes, hasta las tierras que se sumergen en el fr铆o mar ant谩rtico鈥 隆m铆rennos, estamos aqu铆!鈥 隆siempre estuvimos aqu铆, solo que ahora podemos ser escuchados!

Este proceso ha servido para que muchos de ustedes solo ahora se hayan enterado que los pueblos han sido sometidos. Que nuestras tierras y aguas fueron usurpadas. Hubo genocidio, y no solo cultural: hubo verdaderas campa帽as de exterminio, secuestros, adopciones ilegales, zool贸gicos humanos, y un sin fin de atrocidades de la cual fueron c贸mplices activos y pasivos la sociedad chilena.

Se ha pretendido que esta deuda hist贸rica con los pueblos originarios se ha pagado parcialmente con la Ley Ind铆gena, pero por algo estamos aqu铆, porque, entre otras, esas pol铆ticas p煤blicas tambi茅n han fracasado. Por primera vez los pueblos originarios estamos presentes para redactar un texto constitucional.

Estamos ante la posibilidad de poder solucionar las diferencias que hist贸ricamente hemos tenido con el Estado de Chile. Esto ser铆a posible de acuerdo al Derecho Internacional, respetando los derechos de todos los pueblos. Ese es el desaf铆o que tomamos como Comisi贸n de Participaci贸n y Consulta Ind铆gena, y por lo mismo venimos en solicitar a este pleno que se apruebe en general la creaci贸n de una Comisi贸n de Derechos de pueblos Ind铆genas y Plurinacionalidad.

Se ha acu帽ado la frase de que 鈥渓a Convenci贸n parte de una hoja en blanco鈥. Lo cierto es que eso no es efectivo trat谩ndose de derechos de pueblos originarios. Su labor parte de una base ya existente: los est谩ndares internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado Chileno.

El Estado de Chile -y la Convenci贸n es parte del Estado- tiene obligaciones internacionales que le obligan a garantizar, proteger y respetar los derechos de los pueblos originarios. M煤ltiples Comit茅s de tratados y Relatores de Naciones Unidas, la Comisi贸n y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado las obligaciones de Chile respecto a los derechos de los pueblos originarios.

Una vez escuchados nuestros fundamentos, el Pleno de la Convenci贸n aprob贸 dos resoluciones:

La primera, el d铆a 14 de julio de 2021. En ella, el Pleno de la Convenci贸n aprob贸 un Reglamento provisorio en cuyo Art铆culo 6 mandata a una Comisi贸n espec铆fica, presentar 鈥渦na propuesta de Reglamento al Pleno, la que deb铆a considerar, seg煤n lo dispuesto en la letra i), Los mecanismos que aseguren a los pueblos y naciones originarias la participaci贸n efectiva, *vinculante* y continuada, conforme a la Declaraci贸n de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Ind铆genas.鈥

Luego el d铆a 21 de julio de 2021, el Pleno de la Convenci贸n aprob贸 un Reglamento en que encomend贸 a una Comisi贸n especial de Participaci贸n y Consulta Ind铆gena 鈥淓laborar e informar a la Comisi贸n de Reglamento para que se propongan a la Convenci贸n Constitucional, los mecanismos pertinentes, permanentes, *vinculantes* y continuados de participaci贸n y consulta para todos los pueblos ind铆genas鈥

El mandato incluy贸 la siguiente instrucci贸n: Leo textual, 鈥淚mperativamente, esos mecanismos deber谩n respetar y adaptarse a las particularidades e instituciones propias de cada naci贸n originaria, de acuerdo a los est谩ndares internacionales de derechos humanos aplicables, entre otros, la Declaraci贸n de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblo Ind铆genas.鈥

A continuaci贸n, el hermano Wilfredo explicar谩 el car谩cter vinculante de los mecanismos de participaci贸n y consulta.

PRESENTACI脫N DE WILFREDO BACI脕N

1. RESPECTO DE LAS NORMAS VINCULANTES:

Quisiera aclarar que en el discurso que dimos los Coordinadores en la Comisi贸n de Reglamento, pudimos no haber explicado bien este punto.

Primero, lo vinculante de la participaci贸n ind铆gena viene determinado por los acuerdos que se generen entre la Convenci贸n y los Pueblos Ind铆genas.

En el proceso constituyente, si no se arriba a alg煤n acuerdo, no hay nada vinculante entre el Estado y los Pueblos Originarios. Tales acuerdos no pueden ser contrarios al mismo derecho internacional.

Por tanto, son vinculantes los acuerdos con los pueblos originarios arribados en el seno de la Comisi贸n de Derechos Ind铆genas y Plurinacionalidad.

NO se consultar谩n cl谩usulas constitucionales pre escritas, sino est谩ndares de derechos humanos contenidos en el denominado 鈥淒ocumento Base鈥 que elaborar谩 la Secretar铆a T茅cnica de Participaci贸n y Acuerdos Ind铆genas que se propone crear.

Sobre tales acuerdos, la Comisi贸n de Derechos Ind铆genas y Plurinacionalidad redactar谩 cl谩usulas constitucionales para proponer al Pleno, quien ser谩 soberano en rechazarlas o aceptarlas. Esto implica que la Convenci贸n no puede desentenderse de los acuerdos a los que se llegue en las consultas. Estos acuerdos s贸lo son factibles si se basan en derechos reconocidos internacionalmente. Ser谩 la Convenci贸n, por tanto, quien plasme en normas constitucionales los acuerdos, y ser谩 la Convenci贸n la que aprobar谩 o rechazar谩 esas normas.

Por tanto, es incorrecta la interpretaci贸n literal, que tergiversa el sentido de la expresi贸n 鈥渧inculante鈥 de los acuerdos de buena fe, y ha desinformado diciendo que las normas constitucionales llegar谩n ya escritas desde las consultas.

Asimismo, las consultas, como lo han subrayado los 贸rganos de la OIT y la Relator铆a de Derechos Ind铆genas de Naciones Unidas, NO otorgan a los pueblos un 鈥減oder de veto鈥, como han sostenido algunos convencionales.

Respecto a la OBLIGACI脫N DE RESULTADO, ello no quiere decir que la Convenci贸n est茅 obligada a llegar a acuerdos vinculantes, sino que se refiere al deber de salvaguarda de los derechos ind铆genas. Si se llega acuerdo, habr谩 incidencia ind铆gena, pues la Convenci贸n generar谩 normas relativas a estos acuerdos, cuyo texto final ser谩 el aprobado soberanamente por el pleno, como ya dijimos. Pero en caso de no haber acuerdo, la Convenci贸n no puede vulnerar los derechos ind铆genas, pues la salvaguarda de derechos sustantivos, es una obligaci贸n de resultado. En ese caso, el deber de salvaguarda impone que la Convenci贸n debe buscar medidas alternativas que permitan ajustar su decisi贸n al m谩ximo grado posible de cumplimiento de los derechos fundamentales de los pueblos originarios.

En resumen,

Lo obligatorio para la Convenci贸n es escuchar a los pueblos, a trav茅s de la Comisi贸n que proponemos crear.

Una vez o铆das sus demandas, buscar los acuerdos respectivos, agotando todas las posibilidades para arribar a ellos, los que ser谩n vinculantes seg煤n lo dispuesto en el derecho internacional.

Habiendo o no tal acuerdo, la comisi贸n propondr谩 una norma s贸lo en lo relativo a derechos ind铆genas, y dicha norma ser谩 sometida a votaci贸n del Pleno, quien deber谩 aprobar o rechazar la misma.

Por tanto, creemos que razonablemente no hay nada que temer respecto del proceso de Participaci贸n y Consulta Ind铆gena.

MARGARITA V.

2.- SOBRE LA COMISI脫N PERMANENTE CUYA APROBACI脫N SE PROPONE

Tras un acuerdo de sus integrantes, la Comisi贸n transitoria de Participaci贸n y Consulta propone la creaci贸n de una Comisi贸n permanente de Pueblos Ind铆genas y Plurinacionalidad, cuya principal funci贸n ser谩 velar por el proceso de participaci贸n y consulta ind铆gena. En virtud de esto, se encargar谩 de instruir el funcionamiento de la Secretar铆a T茅cnica de participaci贸n y acuerdos ind铆genas, proponer el cat谩logo de sus derechos espec铆ficos, y velar por el respeto de los acuerdos establecidos en el proceso de participaci贸n y consulta, as铆 como de los est谩ndares internacionales, inform谩ndolo en las Comisiones tem谩ticas correspondientes.

3.- PRESUPUESTO

El presupuesto propuesto fue realizado en base a los informes del PNUD, quien prest贸 inestimable colaboraci贸n en el proceso desarrollado en el seno de la Comisi贸n. Tal presupuesto es solo referencial.

Cabe se帽alar que la Comisi贸n de Participaci贸n Popular tambi茅n present贸 un presupuesto propio para el proceso de participaci贸n y consulta ind铆gena, que es igual de estimativo y no est谩 dispuesto como verdad absoluta, puesto que el proceso que proponemos no tiene comparaci贸n con consultas anteriores.

El presupuesto por tanto es solo referencial ya que iniciamos las tratativas para que dicho financiamiento, al menos en lo referido al presupuesto 2021 no salga de los recursos de esta Convenci贸n.

Asimismo, en vista de los acuerdos suscritos por la misma Convenci贸n con los gobernadores y universidades regionales, esperamos que el gasto sea amortizado y no necesariamente salga de las arcas de la Convenci贸n

WILFREDO B.

Para el desarrollo de esta propuesta, la Comisi贸n consider贸 especialmente las exposiciones de las comunidades y organizaciones ind铆genas, instituciones, sociedad civil, expertos y personas naturales que asistieron a las 70 audiencias p煤blicas que s贸lo por cuestiones de tiempo, no pudo verificarse en las m谩s de 170 peticiones que existieron para asistir.

En acuerdo de todas y todos los esca帽os reservados, se ha convenido presentar indicaciones para mejorar la propuesta cuyo prop贸sito, por una parte, es ampliar la composici贸n de la Comisi贸n de los Derechos de los Pueblos Ind铆genas y Plurinacionalidad, incorporando al resto de los esca帽os reservados y dem谩s convencionales que se determine y, por otra parte, armonizar sus funciones con la propuesta de reglamento general.

Teniendo presente el contexto descrito, enfatizamos la necesidad de aprobar en general el reglamento propuesto. Manifestamos nuestra voluntad para recibir y trabajar propuestas que mejoren la implementaci贸n de estos procesos, que permitan cumplir con los est谩ndares internacionales, y la voluntad que ha manifestado esta Convenci贸n para implementar la plurinacionalidad.

MARGARITA V.

Finalizamos se帽alando que es importante para nosotros que el reglamento definitivo respete en la votaci贸n general los resultados por la comisi贸n de participaci贸n y consulta ind铆gena.

Llamamos tambi茅n a todas las fuerzas que se hacen llamar progresistas, e inclusive a la derecha, a empoderar a los pueblos originarios y la plurinacionalidad, a efectos de que esta Constituci贸n sea leg铆tima. No basta con hacer una participaci贸n y consulta formales y no efectivas, no basta con que una simple subcomisi贸n se encargue de consultar.

No pretendemos desordenar la propuesta de la comisi贸n de reglamento, sino tan s贸lo relevar el hecho de que si los 贸rganos encargados de la plurinacionalidad no son espec铆ficos y fuertes, nuestros derechos ser谩n consagrados de manera d茅bil e incompleta y esta Constituci贸n tendr谩 vicios de legitimidad.

No basta con que la Convenci贸n hable de 鈥減lurinacionalidad鈥 y cuelgue banderas de los pueblos como adorno. El proceso constituyente debe garantizar el derecho de los pueblos originarios a la participaci贸n efectiva, de acuerdo con los est谩ndares internacionales. A su vez, el proyecto constitucional que emane de la Convenci贸n debe garantizar y plasmar los derechos de los pueblos internacionalmente ya reconocidos, y que Chile a煤n tiene pendientes.

Qexaso!

WILFREDO B.

Finalmente queremos agradecer, en primer lugar a nuestra Pachamama, madre tierra, a nuestros antepasados por permitirnos estar hoy aqu铆 en su representaci贸n, as铆 tambi茅n agradecer a todas y todos nuestros hermanos de los diferentes territorios de nuestros pueblos ind铆genas, por contribuir con sus aportes, ideas, y lo principal sus experiencias de vida, las que han sido no solo importantes si no fundamentales en la responsabilidad y mandato que tenemos como esca帽os reservados, de nuestros respectivos pueblos ind铆genas.

Agradecer a las hermanas y hermanos del Pueblo chileno que fueron parte de esta comisi贸n y que contribuyeron tambi茅n con sus aportes, destacar aqu铆 en representaci贸n de ellos al hermano profesor Carlos Calvo. Agradecer tambi茅n a nuestro Secretario Hugo Balladares por su aporte y por su disposici贸n de aprender de los pueblos originarios y por la tarea de redacci贸n del informe de la Comisi贸n de Participaci贸n y Consulta Ind铆gena.

Hermanas y Hermanos, que sea en buena hora, A帽ay urpillay sonqollay.

MARGARITA VARGAS LOPEZ

CONSTITUYENTE PUEBLO KAWESKAR

WILFREDO BACIAN DELGADO

CONSTITUYENTE PUEBLO QUECHUA

COORDINADORES COMISION DE PARTICIPACION Y CONSULTA IND脥GENA