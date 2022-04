–

Como es ampliamente conocido, los acuerdos con el FMI implican una amenaza a los derechos laborales y una mayor precarizaci贸n de las condiciones de vida para las personas que viven de su trabajo, especialmente en situaciones de crisis econ贸mica como la que estamos atravesando. Si bien no se sabe con precisi贸n la letra chica del acuerdo y de qu茅 forma afectar谩 al conjunto de trabajadores y trabajadoras, es m谩s que evidente que las recientes reformas en materia laboral, previsional y ambientales, importan la receptividad del gobierno a las exigencias empresariales y a la generaci贸n de un escenario favorable a los lineamientos trazados por el FMI en vistas al eventual acuerdo.

En lo que respecta a la reforma previsional, la misma es uno de los aspectos que tradicionalmente involucra cualquier acuerdo con el FMI, sea como un punto expl铆citamente de reforma o encubierto con metas tales como la reducci贸n del gasto p煤blico o del d茅ficit fiscal. La reforma previsional iniciada por el actual gobierno nacional comenz贸 antes de la pandemia del Covid-19, con la suspensi贸n de la f贸rmula previsional en diciembre del 2019 apenas asumido el gobierno de Alberto Fern谩ndez. Esta situaci贸n gener贸 que los aumentos de las jubilaciones durante todo el 2020 fueran decididas 鈥渁 ojo鈥 mediante decretos, lo que implic贸 que los mismos fuesen inferiores que los resultantes de aplicar la f贸rmula previsional antes vigente, la cual tampoco era una maravilla ya que hab铆a sido impuesta en el 2017 por el gobierno de Macri en el marco de una dura represi贸n. Corresponde aclarar que el sentido de establecer una f贸rmula peri贸dica de actualizaci贸n de las jubilaciones es justamente evitar que las mismas sean arbitrariamente decididas por el gobierno de turno. El hecho de que la f贸rmula de actualizaci贸n haya estado suspendida y los aumentos fijados por decreto, permiti贸 al gobierno financiar el gasto p煤blico a costa de las necesidades de los jubilados y las jubiladas; financiaci贸n que implic贸 tambi茅n el subsidio a empresas por parte del Estado durante la pandemia.

Luego de la suspensi贸n de la f贸rmula jubilatoria durante el 2020, se prob贸 finalmente a comienzos del 2021 una nueva f贸rmula previsional a la baja que combina la variaci贸n de los salarios con el nivel de recaudaci贸n de la ANSES. De m谩s est谩 decir que supeditar los derechos laborales y jubilatorios a los niveles de productividad y recaudaci贸n es un viejo anhelo flexibilizador que traslada hacia las clases populares los resultados de un sistema econ贸mico injusto del cual no tienen ning煤n control y responsabilidad, haciendo depender sus necesidades y condiciones de vida de los resultados del sistema productivo. Por otro lado, permite al gobierno cumplir con la meta de reducir el d茅ficit fiscal impuesta por el FMI, al hacer depender, en parte, el valor de los haberes jubilatorios de lo que efectivamente se recaude y no de lo que jubilados y jubiladas necesiten para vivir.

En lo que respecta a las condiciones de trabajo, la alta vulnerabilidad de la clase trabajadora en el dif铆cil contexto de la pandemia, ha despertado propuestas de reformas laborales por parte del sector empresario, que no son m谩s que refritos de las hist贸ricas reformas antes presentadas. Un ejemplo de ello es el proyecto denominado 鈥淢ochila Argentina鈥, que es una nueva versi贸n de la reforma laboral que intent贸 aprobar el gobierno de Macri. Este proyecto plantea una eliminaci贸n de la indemnizaci贸n por despido y la sustituci贸n por un fondo de cese generado a partir de aportes mensuales realizados por el empleador. De esta manera, el trabajador y la trabajadora despedidos seguir谩n cobrando su salario mensual hasta que consigan un nuevo trabajo o se agote lo acumulado a su nombre en el fondo. El empleador tendr谩 as铆 facilidades para despedir porque, en definitiva, la indemnizaci贸n ya la pag贸 con anticipaci贸n en modestas cuotas durante la vigencia de la relaci贸n laboral, mientras que trabajadoras y trabajadores deber谩n buscar r谩pidamente un nuevo empleo antes de que se agote lo recaudado en el fondo. La finalidad de la indemnizaci贸n por despido es tratar de desalentar los despidos y no facilitarlos como pretende este proyecto, el cual queda transformado en una especie de prestaci贸n por desempleo y no en una sanci贸n para el empleador que despide sin causa.

Si bien el gobierno se ha mostrado poco favorable a este proyecto, lo cierto es que, en el actual contexto de las negociaciones con el FMI, ha debido dar marcha atr谩s con las normas de emergencia que imped铆an los despidos y con las que duplicaban las indemnizaciones. En efecto, el nuevo a帽o trajo consigo el vencimiento definitivo de la normativa de emergencia que prohib铆a los despidos sin causa y la paulatina reducci贸n de la llamada doble indemnizaci贸n, la cual se ir谩 reduciendo hasta desaparecer completamente a mediados de a帽o. De esta forma, la patronal ha logrado en parte introducir su pretensi贸n de facilitar los despidos, pese a que los motivos por los cuales el gobierno hab铆a dictado tales medidas persisten en la actualidad. En relaci贸n a esto 煤ltimo, la pol铆tica del gobierno respecto a la pandemia no es la misma para los trabajadores y las trabajadoras ya que, por un lado, se anuncia que la pandemia no ha finalizado y debemos seguir cuid谩ndonos, y por el otro, se pone fin a las normas de emergencia que imped铆an los despidos, como si la pandemia ya hubiera terminado.

En donde la contradicci贸n del gobierno sobre la pandemia se vuelve todav铆a m谩s evidente y totalmente inexplicable, es en lo que respecta a la cobertura de las ART para las trabajadoras y los trabajadores que contraigan la enfermedad del Covid-19. Otro regalo de a帽o nuevo fue el vencimiento tambi茅n de la normativa que declaraba enfermedad profesional al Covid-19, manteniendo dicho car谩cter s贸lo para el personal de salud y fuerzas de seguridad. La contradicci贸n en este caso es totalmente inexplicable. En plena tercera ola de la pandemia, con el aumento de los contagios, las internaciones y de muertes en comparaci贸n con los meses anteriores, el gobierno decide dejar sin cobertura a trabajadores y trabajadoras, liberando de responsabilidad a las ART por las consecuencias de la enfermedad. De esta manera, que un trabajador o trabajadora que contraiga la enfermedad por ir a trabajar, pudiendo tener consecuencias permanentes en su salud e incluso la muerte, no es responsabilidad del empleador ni de la ART. A la gravedad de la situaci贸n se le suma la derogaci贸n de las normas que establec铆an el aislamiento para los denominados grupos de riesgo, por lo que el grado de exposici贸n de ese sector de trabajadores y trabajadoras se ha incrementado. Se puede decir que el gobierno ha decidido cuidar los intereses de las ART y de la patronal en pleno crecimiento de los contagios, en una muestra m谩s de su permeabilidad a los intereses patronales en vista al acuerdo con el FMI.

Finalmente, en lo que respecta a la cuesti贸n ambiental, los intentos de introducir la megaminer铆a contaminante en Mendoza y en Chubut, como as铆 tambi茅n la explotaci贸n petrolera mar铆tima en la provincia de Buenos Aires, demuestra el nivel de compromiso que tiene el gobierno con los intereses empresariales al punto de poner en grave riesgo ambiental a las personas y a las dem谩s especies, sin considerar las masivas movilizaciones populares en rechazo de tales emprendimientos. Este compromiso a los intereses empresariales es tan profundo, que han intervenido en su apoyo medios considerados 鈥減rogresistas鈥, llamando a la militancia oficialista a respaldar ese tipo de proyectos y querer generar una suerte de 鈥渄ebate鈥 sobre las supuestas bondades de un modelo econ贸mico extractivista que lleva 500 a帽os de implementaci贸n en el continente, cuyos grandes beneficios para los sectores populares son, a corto o largo plazo, inexistentes.

Hemos realizado un breve repaso de las m谩s recientes medidas adoptadas por el gobierno de cara al pr贸ximo nuevo acuerdo con el FMI. No hemos querido hacer un an谩lisis exhaustivo de la grav铆sima situaci贸n en la cual se encuentra la clase trabajadora, sino un se帽alamiento de los puntos m谩s relevantes que muestran el nivel de compromiso y receptividad del gobierno a los intereses empresariales en el actual contexto de un nuevo acuerdo con el FMI, para de esta manera poder comprender los aspectos vulnerados o al menos amenazados por las negociaciones de dicho acuerdo. Esta situaci贸n es relevante para la militancia gremial anarquista para incrementar sus recursos, hacer frente a la dif铆cil realidad que nos toca atravesar y dar respuesta a la embestida patronal; en esa direcci贸n resulta necesario conocer las realidades m谩s amenazantes de la actualidad.

La solidaridad, organizaci贸n y acci贸n directa son el cimiento de la fuerza colectiva para llevar adelante la resistencia popular y la construcci贸n de una realidad social superadora construida sobre la base de principios muy diferentes.

