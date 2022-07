–

Alexandra sale de la boca de metro de Plaza Espa帽a esquivando el viento repleto de polvo, adem谩s de un chaparr贸n de barro. Una tormenta de verano ahoga Madrid y baja la temperatura de uno de los d铆as m谩s calurosos de junio desde que se tienen registros.

Llega con un vestido blanco con rayas azul marino y una cazadora vaquera sobre sus hombros. El viento va cargado de part铆culas que rasgan los ojos. Alexandra acude puntual, aunque ha tenido que darse prisa porque acaba de salir del gimnasio: 鈥淢e acabo de duchar y no sab铆a muy bien si llegaba鈥.

Lleva ya en Espa帽a tres a帽os, pero Madrid es una ciudad que no deja de sorprenderle: 鈥淟os espa帽oles sois muy mal hablados鈥, asegura. 鈥淗abl谩is muy feo; dec铆s muchas palabrotas. No es tan habitual en Latinoam茅rica鈥. Con paso convencido, se quita los auriculares y camina sobre el asfalto lleno de baches de la calle de los Reyes.

Alexandra es una mujer trans de 23 a帽os proveniente de Chinandega, una ciudad de 100.000 habitantes en el oeste de Nicaragua. Como tantas otras personas LGTBI+ oriundas de pa铆ses en los que mostrarse como uno es puede suponer una aut茅ntica amenaza, Alexandra decidi贸 dejar Nicaragua a los 20 a帽os en busca de seguridad jur铆dica, sanitaria e incluso f铆sica.

鈥淢i pa铆s es complicado para las personas LGTBI+, sobre todo, para la gente trans鈥, asegura mientras se sienta en un taburete de un bar desde el que se ve la Gran V铆a. 鈥淗ay una magnitud de violencia muy grande. Grand铆sima. En Nicaragua se realizan aut茅nticas matanzas contra el colectivo trans鈥.

Seg煤n la Gay Travel Index de 2021, una lista elaborada por Spartacus, una organizaci贸n que re煤ne recursos para viajeros LGTBI+, Nicaragua es el pa铆s 117潞 del mundo m谩s seguro para las personas de este colectivo; esto es, el 85潞 m谩s inseguro.

鈥淢i infancia no ha sido nada feliz. Tampoco mi adolescencia鈥, empieza a relatar mientras juguetea con sus auriculares e intenta mantener una compostura serena. 鈥淵o sal铆 del armario a los 6 a帽os鈥.

鈥淣o me acuerdo muy bien de eso porque era muy peque帽a, pero mi t铆a, que es como mi madre, me dice que a esa edad ya empezaba a mostrar 鈥榤oditos鈥. Al principio, empec茅 a considerarme un chico gay. En la escuela hab铆a algo de bullying, pero la mayor铆a de mis compa帽eros me respetaban. No tuve demasiados problemas durante esa etapa鈥.

鈥淓l problema de verdad vino cuando me di cuenta de que no era un hombre, sino una mujer. A los quince a帽os, entend铆 por fin qui茅n era, pero mi familia no me acept贸. Son gente muy cat贸lica y superficial; consideraban que yo era una humillaci贸n para ellos, una verg眉enza. Se preocupaban m谩s por lo que dijeran los vecinos que por c贸mo estaba su propia hija. Ese mismo a帽o, con solo 15, mi madre me ech贸 de casa鈥.

鈥淭uve que irme a vivir con mi t铆a. Mi madre de verdad鈥, sigue contando mientras fuerza la garganta para tragar saliva, bebe agua e intenta no perder la sonrisa en ning煤n momento. 鈥淎 los 15 y 16 a帽os, mientras segu铆a estudiando, ya me ganaba la vida鈥.

鈥淢i t铆a ten铆a una tiendita, un quiosco. Ah铆 estuve trabajando mientras iba al instituto. En el instituto mis compa帽eros entendieron lo que yo era y se portaron casi todos muy bien conmigo. El problema fueron los profesores鈥.

En muchos pa铆ses, entre ellos Nicaragua, existe una LGTBIfobia tan extendida que se puede denominar estructural. Este tipo de violencia no solo se refiere a la discriminaci贸n directa que los gobiernos pueden hacer contra las personas de este colectivo, sino tambi茅n a la falta de mecanismos y recursos que garanticen una educaci贸n igualitaria y unas herramientas de protecci贸n que permitan que sus derechos no se vulneren.

鈥淓l mayor problema vino con los profesores. Ellos nunca aceptaron mi condici贸n. Segu铆an refiri茅ndose a m铆 con pronombres masculinos, aunque yo les dec铆a que no lo hicieran. Era humillante鈥.

Alexandra, que quer铆a iniciar su transici贸n cuanto antes, no pudo hacerlo en Nicaragua porque, en un nuevo ejemplo de discriminaci贸n institucional, este pa铆s no cuenta con ning煤n tipo de ley trans que oriente, ayude y proteja a estas personas: 鈥淟os m茅dicos no hac铆an caso. Se re铆an de m铆. All铆 no pod铆a hacer nada鈥.

A pesar de esto, Alexandra no baraj贸 irse de Nicaragua hasta que, a los 19 a帽os, sufri贸 un episodio traum谩tico. Al recordarlo tiene que hacer un esfuerzo para reprimir las l谩grimas y no ocultar el rostro.

鈥淭en铆a 19 a帽os y volv铆a a casa despu茅s de una fiesta con amigas. Iba sola, de noche, cuando un hombre me golpe贸 muy fuerte en la cabeza. Ca铆 al suelo y me qued茅 inconsciente鈥.

鈥淭odav铆a lo recuerdo y me entra, no s茅, esa angustia鈥, relata entre suspiro y trago de agua. 鈥淓l hombre me viol贸. Acab茅 muy mal. En el hospital鈥.

鈥淢i t铆a se hab铆a ido a vivir a Espa帽a, yo estaba sola all铆, y decid铆 venirme. Aqu铆 empec茅 mi transici贸n y encontr茅 trabajo y empec茅 a estar feliz. Me encanta Madrid. Mi madre, o sea, mi t铆a, est谩 muy orgullosa de m铆 y de la mujer que soy鈥.

Aunque Alexandra est谩 enormemente feliz por lo que ha encontrado en Espa帽a, los hay que no tienen tanta suerte como ella. En Espa帽a, viven 500.000 personas migrantes en situaci贸n irregular, dentro de las que hay miembros del colectivo LGTBI+. De hecho, son tan fuertes los coletazos de la Ley de Extranjer铆a, que hay muchas personas migrantes con papeles que tampoco pueden acceder a seg煤n qu茅 derechos.

El lunes 27 de junio, el Consejo de Ministros aprob贸 la Ley Trans, lo que permitir谩 llevarla al Congreso. Finalmente, gracias a la presi贸n de organizaciones y colectivos, las personas trans migrantes podr谩n cambiar su nombre legal en Espa帽a, aun sin haber iniciado los tr谩mites de transici贸n en sus pa铆ses de origen.

鈥淓s obvio que las personas LGTBI+ migrantes tienen que aguantar una serie de discriminaciones y violencias espec铆ficas que otros colectivos no鈥, asegura Jos茅 Luis Mart铆n Rojas, t茅cnico y activista de KifKif, en su sede, muy cerca de Tirso de Molina.

KifKif es una ONG espa帽ola con veinte a帽os de trayectoria que se dedica a dar apoyo moral y legal a migrantes y refugiados LGTBI+. A trav茅s de esta organizaci贸n, personas como Jos茅 se encargan de aspectos como la intervenci贸n social o la inclusi贸n laboral de personas de este colectivo, adem谩s del asesoramiento legal.

鈥淓n las instituciones espa帽olas, las personas migrantes LGTBI+ se encuentran con muchas m谩s puertas cerradas, e incluso burlas, que una espa帽ola blanca. Hay mucha burocracia con la que estas personas no pueden combatir鈥.

De hecho, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan muchos migrantes, y uno de los aspectos en los que tambi茅n da apoyo KifKif, es con el tratamiento frente al VIH.

Hay gente seropositiva que tiene que esperar 90 d铆as para poder recibir su tratamiento. Los m茅dicos les ponen mala cara

鈥淗ay gente seropositiva que viene a Espa帽a y tiene que esperar 90 d铆as para poder recibir su tratamiento. Cuando los acompa帽amos al hospital, vemos que los propios m茅dicos les ponen mala cara y les preguntan qui茅n los ha mandado para all谩鈥.

Un claro ejemplo de esta discriminaci贸n es la que sufre la gente trans y migrante que decide iniciar una transici贸n: 鈥淧or ahora, las personas migrantes no pueden cambiar su sexo legalmente鈥, contin煤a Jos茅.

鈥淭en en cuenta que les piden pruebas de que han iniciado una transici贸n en sus pa铆ses de origen鈥 隆pero es que no las tienen! No las tienen porque en esos pa铆ses no existe ninguna estructura que les permita hacerlo; no hay ning煤n tipo de cobertura sanitaria o legal que los reconozca como son鈥.

En Espa帽a existe la figura del refugiado LGBTI+. Como para cualquier otro refugiado, este estatus se otorga a las personas que deciden huir de sus pa铆ses y pedir refugio en este al sufrir una vulneraci贸n de sus derechos humanos por su orientaci贸n sexual. Pero, nuevamente, conseguir este estatus no es f谩cil.

鈥淎hora est谩 un poco mejor, pero antes era una locura. Tanto las pruebas f铆sicas como las psicol贸gicas. Por ejemplo, en estas 煤ltimas, todav铆a a d铆a de hoy, siguen intentando 鈥榙esmontar鈥 al solicitante de asilo en lo que se refiere a su orientaci贸n sexual鈥, explica Mart铆n Rojas.

Es habitual que les pregunten si son v铆rgenes. Muchos responden que s铆; entonces el entrevistador les dice que c贸mo saben que son gais

鈥淓s muy habitual que les pregunten si son v铆rgenes. Muchos, que pueden venir de pa铆ses como Senegal, les responden que s铆; entonces, claro, el entrevistador los pone en jaque dici茅ndoles que c贸mo saben que son gais, por ejemplo. Evidentemente, haber tenido o no relaciones sexuales no te hace dudar de tu orientaci贸n sexual, pero si a este tipo de preguntas le sumamos la situaci贸n, los nervios y el idioma鈥 pues imag铆nate鈥, a帽ade.

Las personas que piden este tipo de asilo internacional est谩n in extremis, pues se ven atrapadas en un pa铆s hostil en el que la discriminaci贸n los empuja a un sentimiento perpetuo, como un p茅ndulo movido por la decadencia, de estar atrapados; sin salida; viendo peligrar sus vidas. Maykol, que es un chico colombiano, gay, alto y con facilidad para cruzar los brazos, lo demuestra.

鈥淵o tuve que huir de Colombia porque, a pesar de existir un marco de protecci贸n jur铆dica para las personas LGBT, no est谩 disponible para el ciudadano. Solo pueden acceder a ella las personas con m谩s recursos鈥.

El Estado colombiano funciona mediante estratos socioecon贸micos que determinan el destino de cada persona

El Estado colombiano funciona mediante estratos socioecon贸micos. Dependiendo de d贸nde est茅 ubicada tu residencia, pertenecer谩s a un estrato entre el uno y el seis, siendo el seis el destinado a los ricos y el uno a los m谩s pobres.

Esta clasificaci贸n influye tanto a las personas que, desde el d铆a en el que naces, marca d贸nde vas a estudiar, d贸nde vas a trabajar e, incluso, qu茅 tipo de relaci贸n vas a tener con la Administraci贸n. Y esto, por supuesto, repercute en la forma en la que puedes beneficiarte de tus derechos.

鈥淵o pertenezco al estrato dos. Vengo de una poblaci贸n de Barranquilla, en la que los pueblos no est谩n gobernados por el Estado, sino por comit茅s de autodefensa. Ah铆 manda el m谩s fuerte鈥.

<a href="https://ctxt.es/images/cms-image-000029850.jpg" class="photoViewer" title=" Maykol, colombiano residente en Espa帽a. “>

Maykol, colombiano residente en Espa帽a.

Fraccionada y controlada, sobre todo en las zonas rurales, por grupos armados, es habitual que en Colombia haya zonas en las que la polic铆a no tiene ni poder ni acceso. De hecho, al padre de Maykol lo mataron cuando 茅l solo ten铆a ocho a帽os: 鈥淓n mi familia siempre se ha vivido con miedo鈥.

鈥淓n donde yo nac铆, la polic铆a no act煤a. No hay. El orden lo lleva el grupo de autodefensa. Aunque hay polic铆a a la que acudir y una serie de protocolos contra la violencia al colectivo LGTBI+, es para las personas de otros estratos. La gente pobre no puede acceder a esos recursos鈥.

Tras recibir todo tipo de amenazas de los comit茅s de autodefensa de su pueblo 鈥揳lgunas de ellas, por debajo de su puerta鈥 Maykol decidi贸 mudarse a Chapinero, el barrio gay por excelencia de Bogot谩.

鈥淧ero volv铆 a mi casa, con mi familia. 驴Por qu茅 ten铆a que estar pagando una renta car铆sima en Bogot谩, si yo no hab铆a hecho nada? Yo quer铆a estar en mi sitio. Estuve doce a帽os viviendo all铆, hasta que decid铆 volver鈥.

Cuando volvi贸, ya con 32 a帽os, las cosas no hab铆an mejorado en su pueblo. La violencia enlodaba el ambiente como el agua la arena, y las amenazas, adem谩s de las 鈥渧acunas鈥 (pagos a los grupos paramilitares para garantizarse la protecci贸n), segu铆an estando a la orden del d铆a.

鈥淗asta que decid铆 irme definitivamente del pa铆s. Cuando me negu茅 a seguir pagando las 鈥榲acunas鈥, regresaron m谩s fuertes las amenazas. Un d铆a, volviendo de fiesta con unos amigos, empezaron a perseguirme con pistolas. Ah铆 fue cuando dije que ya bastaba, que no m谩s, que se hab铆a acabado. Denunci茅 a la Fiscal铆a, pero no me hicieron mucho caso. Como yo era del estrato que era, pues ya sabes鈥︹.

鈥淐uando llegu茅 aqu铆, trabajaba en albergues a cambio de techo y comida. Desde que tengo el carn茅 rojo ya puedo trabajar legalmente鈥

A los 33 a帽os, tras informarse previamente y contactar con una organizaci贸n similar a KifKif, Maykol consigue entrar en Espa帽a con el estatus de refugiado. Oficialmente, 茅l es un ap谩trida. No puede volver a su pa铆s a ver a su madre, tampoco puede pisar la embajada de Colombia. En estos momentos, tras tres largos a帽os de espera, este chico de 36 a帽os espera a que le lleguen los papeles definitivos.

鈥淣o me quiero hacer muchas ilusiones, pero si me lo dan, mi vida cambiar铆a much铆simo. Al principio, cuando llegu茅 aqu铆, trabajaba en albergues no por dinero, sino a cambio de techo y comida. Desde que tengo el carn茅 rojo, ya puedo trabajar legalmente鈥.

鈥淒e verdad que cambiar铆a much铆simo mi vida鈥, recalca mientras ampl铆a a煤n m谩s su sonrisa, que en ning煤n momento ha flaqueado durante la entrevista. 鈥淟o que quiero hacer cuando me den el estatus es pedir el reagrupamiento familiar para poder ver a mi mam谩鈥.