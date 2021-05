Una barcaza semihundida, hallada por las lanchas del Open Arms poco despu茅s del aviso. M脫NICA G. PRIETO

Este reportaje a bordo del Open Arms est谩 incluido en la #LaMarea82. Puedes conseguir la revista completa aqu铆. O suscribirte desde 40 euros al a帽o. 隆Muchas gracias!

A BORDO DEL OPEN ARMS // 芦SOS desde el Mediterr谩neo central. Hemos recibido una llamada de otro barco con 122 personas a bordo, en situaci贸n de peligro inminente, fuera de las costas libias. Dicen que la gente est谩 muriendo y que necesitan un rescate urgente. Hemos informado a las autoridades y enviado su posici贸n GPS鈥. 鈥淎noche fuimos alertados de un barco con 86 personas a bordo que perdi贸 la orientaci贸n y no lleg贸 a Lampedusa. El motor no funciona, est谩n perdidos y piden ayuda. Las autoridades llevan horas informadas鈥. 鈥淗oy fuimos alertados de un barco con 88 personas que sal铆a de Libia. Est谩n en la zona SAR maltesa. Hemos alertado a las autoridades por e-mail e intentado llamar a las Fuerzas A茅reas de Malta, pero nadie responde. Necesitan ayuda, los ni帽os lloran y est谩 anocheciendo鈥.

Los avisos 鈥搇os anteriores son un ejemplo de los llegados el 27, 29 y 30 de marzo鈥 se multiplican a una velocidad vertiginosa en los registros de AlarmPhone. Esta organizaci贸n recibe llamadas desde embarcaciones a la deriva para informar a las autoridades europeas y, ante la flagrante omisi贸n de auxilio de estas, a las contadas ONG que han asumido la tit谩nica tarea de salvar vidas en el mar pese a las trabas que impone la UE. Tambi茅n alertan Moonbird y Colibri, dos avionetas humanitarias que sobrevuelan las SAR (脕rea de B煤squeda y Rescate, por sus siglas en ingl茅s) para buscar embarcaciones, a las que se suman los avistamientos de los voluntarios desde los barcos de las ONG, las se帽ales de pesqueros y los radares. Ninguno de los migrantes mencionados en los avisos de aquellos d铆as pudo ser atendido. No hay noticias de si sus ocupantes conservaron sus vidas o su libertad.

Cynthia Mart铆n, patrona de la segunda lancha r谩pida, con un grupo de refugiados. M. G. P.

Open Arms, una de las pocas organizaciones humanitarias que se resiste al chantaje administrativo, lleva cuenta de sus rescatados 鈥62.000 desde 2016鈥 porque no puede contabilizar aquellas vidas que se les escapan entre las olas, la presi贸n de los guardacostas libios y las zancadillas de los Estados europeos empe帽ados en dificultar los rescates. Las ausencias pesan m谩s que las presencias entre voluntarios y voluntarias que terminan extenuantes jornadas con la frustraci贸n de no haber podido hacer m谩s.

Durante la misi贸n 82 de la ONG, entre marzo y abril, en solo cinco d铆as se recibieron 42 avisos de embarcaciones en peligro, con al menos 2.765 personas a bordo. Tres fueron rescatadas, con 219 hombres, mujeres y ni帽os. Otras dos fueron localizadas de forma fortuita, sin mediar aviso de emergencia 鈥搇a primera, avistada por un pesquero; la segunda sobrepas贸 al Open鈥 pero rechazaron asistencia al no considerarse en peligro inminente pese a que los tripulantes no llevaban los chalecos salvavidas ni las embarcaciones reun铆an las condiciones m铆nimas para afrontar semejante traves铆a. De la mayor铆a nunca se tuvieron noticias y una m谩s fue localizada vac铆a y semihundida, presuntamente reci茅n interceptada por los guardacostas libios, cerca de las plataformas petrol铆feras de la costa de Libia. El tr谩nsito en aguas mediterr谩neas es tan masivo y acelerado como invisible, negado por Occidente y oculto por la inmensidad del mar.

Calamidades vistas desde el Open Arms

鈥淰olvemos a casa con el regusto de saber que hemos rescatado a 219 personas, pero 驴cu谩ntos se han quedado en el camino? 驴Cu谩ntos no han sido rescatados? Buscamos en una zona cuya superficie de agua equivale a Alemania, una extensi贸n sin vigilancia, sin embarcaciones que la cubran porque las rutas mercantes intentan evitarla para no perder tiempo si les llegan avisos. Hay gente cuyas vidas dependen de un hilo, de las ONG y de las patrulleras libias sabiendo que, si les devuelven a Libia, les esperan todo tipo de calamidades. Por eso quieren llegar a Europa鈥, explica Adri谩n P茅rez, primer oficial del Open Arms.

Este buque es uno de los cuatro barcos que siguen rescatando en el Mediterr谩neo, empe帽ado en resistir la criminalizaci贸n de las ONG, y el 煤nico operativo a finales de marzo. En la memoria de sus voluntarios se mezclan los rescatados con aquellos que no pudieron salvar, tragados por el mar o v铆ctimas de los acuerdos con Estados sin garant铆as legales que, como Libia, reciben cuantiosas ayudas europeas para acometer devoluciones en caliente.

鈥淓n junio de 2018, sal铆amos del varadero y plane谩bamos ir a Malta, donde ten铆amos base, como el resto de las ONG. Antes de entrar en el puerto pedimos permiso al Gobierno malt茅s y nos lo deneg贸, as铆 que hubo que solicitar el alquiler de una gabarra para repostar combustible. Respondieron que llegar铆a en cuatro horas, que se convirtieron en cinco y m谩s tarde en seis. Estuvimos as铆 24 horas, lo cual implic贸 un retraso de un d铆a. Cuando por fin comenzamos a descender, nos dimos cuenta de que hab铆a una salida masiva: una decena de avisos de embarcaciones en la zona de las plataformas petrol铆feras, donde act煤a la guardia costera libia. A煤n est谩bamos bastante lejos, entre 30 y 40 millas, cuando lanzamos las lanchas r谩pidas y navegamos a fondo para llegar lo antes posible, pero solo tuvimos tiempo de fotografiar las patrulleras cargadas de gente. Luego nos enteramos de que ese d铆a hab铆an salido 10 embarcaciones, y que seg煤n los libios, hab铆an interceptado todas y hab铆an rescatado a m谩s de 900 personas. Hubo cerca de un centenar de muertos porque una de las embarcaciones pinch贸鈥, rememora David Llad贸, jefe de la misi贸n 82 de Open Arms.

鈥淢谩s adelante supimos que otra ONG hab铆a sido parada en T煤nez y que al Moonbird se le prohibi贸 salir de Lampedusa. Cuando miramos los avisos y las coordenadas, las diez embarcaciones estaban a un radio de diez millas entre s铆 y hab铆an salido juntas del norte de Tr铆poli, algo que nunca ocurre鈥, prosigue.

鈥淩esulta imposible que salgan mil personas en la clandestinidad, con el movimiento de barcas y combustibles que eso implica y lanzarlas desde el mismo punto. Poco despu茅s, en recompensa al buen trabajo que estaba haciendo la guardacosta libia, se decret贸 la zona SAR libia que hasta ese momento no exist铆a, a pesar de que para eso hay que cumplir requisitos que Libia no cumple. Dos d铆as despu茅s, supimos que hab铆a habido otros 120 muertos a ocho millas de donde nos encontr谩bamos. Hubo m谩s de 200 muertos en 48 horas, y eso fue lo m谩s duro鈥, recuerda el mallorqu铆n. 鈥淧reviamente se hab铆a reunido el Gobierno italiano con el libio, como volvi贸 a pasar en 2019, cuando estuvimos dos semanas parados en la zona SAR con el mar tranquilo y sin una sola salida, pese a que la l贸gica y la experiencia dicen que son las condiciones que m谩s salidas propician. Siempre que hay reuniones, por arte de magia deja de haber salidas, signo de que estas est谩n controladas y de que hay alguien que decide d贸nde y cu谩ndo se cierra el grifo鈥, sostiene Llad贸.

El supuesto 茅xito libio se sald贸 con un acuerdo firmado por el entonces primer ministro italiano Paolo Gentiloni y el jefe del Consejo Presidencial de Libia, Mohamad Fayed al Serraj, para formar y equipar a los guardacostas libios 鈥損ese a que la unidad est谩 integrada por milicias privadas a menudo aliadas con mafias de trata鈥, as铆 como financiar centros de detenci贸n donde los migrantes son sometidos a todo tipo de torturas documentadas por la ONU. Aunque Libia no es un puerto seguro 鈥揷ondici贸n imprescindible para desembarcar n谩ufragos鈥, seg煤n Oxfam, la cantidad entregada por los italianos a cambio de evitar llegadas a sus costas asciende a unos 150 millones de euros, que se suman a otros 90 millones entregados por la Uni贸n Europea.

鈥淓n invierno de 2018 est谩bamos en Zona SAR, a punto de llegar a refugio, cuando nos lleg贸 un aviso de una embarcaci贸n con 150 personas a unas 15 horas de nuestra posici贸n. Seguimos el protocolo: avisamos al Centro de Coordinaci贸n de Rescates Mar铆timos de Malta e Italia para intentar coordinarnos con ambos pa铆ses. El mar se complicaba, la embarcaci贸n estaba semihundida, con la gente en el agua, y no hab铆a otros barcos cerca. Pero no pudimos llegar a tiempo. Supongo que los supervivientes fueron rescatados por los libios y devueltos a ese pa铆s, pero cu谩ntos sobrevivieron no lo sabemos鈥, lamenta Adri谩n P茅rez.

David Llad贸, en el centro, recoge a un ni帽o reci茅n rescatado de una barcaza el pasado 28 de marzo. M. G. P.

Su peor recuerdo reside en su primer rescate. 鈥淓n aquella misi贸n, en 2017, rescatamos a unas 400 o 500 personas en una semana. En la 煤ltima barca encontramos 150 personas a bordo y 12 cad谩veres en la base, entre ellos una mujer que estaba embarazada. Sus tres hijos segu铆an vivos, les trasladamos al Open en las lanchas y aqu铆 se tranquilizaron. No sab铆an muy bien qu茅 hab铆a pasado, pero llev谩bamos el cad谩ver de su madre en la proa鈥, contin煤a P茅rez. 鈥淧ara m铆, fue un punto de inflexi贸n. Esta situaci贸n no cesa. Es gente que intenta buscar un futuro mejor y que luego no recibe el respeto en Europa que se merece. Tenemos dos opciones, verlo o darle la espalda, como hace la mayor铆a de la poblaci贸n. Yo no puedo mirar a otro lado鈥.

El beb茅 desapareci贸 bajo el agua

Tampoco puede hacerlo la socorrista del Open Arms Cynthia Mart铆n. 鈥淐uanto m谩s nos criminalizan, m谩s ganas de seguir鈥, dice. 鈥淟os muertos que m谩s me pesan son los de la misi贸n 78, en noviembre de 2020, cuando perdimos a seis personas, cinco adultos y Joseph, un beb茅 de cinco meses. Hab铆amos rescatado hasta la noche, y nada m谩s embarcar a las 80 personas en el Open salimos a buscar otros dos avisos. Estuvimos toda la noche pero no las encontramos, as铆 que reanudamos la b煤squeda de madrugada. Dimos con una de ellas, estaba muy sobrecargada y la gente se puso muy nerviosa. Recuerdo a la madre del beb茅 que ped铆a a gritos que salv谩semos a su hijo. Aseguramos la embarcaci贸n con chalecos y mascarillas a la espera de que el Open se acercara para llevarlos a la cubierta, y justo cuando trasladamos a la madre a la lancha, la barcaza se abri贸 en dos, por la mitad, y todos se fueron al agua. El beb茅 desapareci贸 entre la multitud. Mi compa帽ero salt贸 para buscarlo, pero tambi茅n lo perdimos de vista. Comenzamos a rescatar, y poco despu茅s apareci贸 el beb茅 en brazos del socorrista, lo subimos a bordo y como lleg贸 en parada le hice una RCP [reanimaci贸n cardiopulmonar]鈥.

El primer viaje al Open Arms de su lancha de salvamento inclu铆a tres personas en paro cardiorrespiratorio. 鈥淓stuvimos m谩s de dos horas en el agua, y cuando terminamos de sacar a todos, esto parec铆a un escenario de guerra: cad谩veres cubiertos con s谩banas, gente aterida envuelta en mantas, el equipo m茅dico desbordado y chalecos flotando alrededor del barco鈥.

A Cynthia, como al resto de voluntarios, le cuesta m谩s lidiar con la frustraci贸n de los no rescatados que con los muertos. 鈥淟a gente que rescatas te cuenta qu茅 ocurre si les devuelven a Libia, las salvajadas que padecen. Y si no les encontramos nosotros ni los libios, su 煤nico destino es morir ahogados鈥.

Aunque la primera misi贸n de David Llad贸 inclu铆a ocho cad谩veres, los muertos que m谩s le pesan corresponden a su pen煤ltima misi贸n, la misma que relata Cynthia, pero no son los mismos. 鈥淧or un lado, me duelen quienes murieron delante nuestro, pero los que m谩s me pesan son los que busc谩bamos simult谩neamente, una embarcaci贸n que nunca llegamos a localizar con 30 personas a bordo. Encontramos la otra, se rompi贸 y hubo muertos, pero rescatamos a la gran mayor铆a, a 112 personas, con vida. Luego nos enteramos de que hab铆a habido un naufragio con 27 fallecidos y me hace pensar que eran quienes busc谩bamos. Pero ten铆amos una situaci贸n totalmente extrema. Esa misma tarde, antes del naufragio rescatamos a 80 personas. En el segundo rescate, acab谩bamos de subir los muertos a la proa y ni siquiera hab铆amos terminado el triaje cuando recibimos un aviso de otra barca a 10 millas de nosotros con 64 personas, y les subimos a bordo. Ese mismo d铆a hubo otro aviso a 40 o 50 millas al noreste, pero nos ten铆amos que centrar en las 256 personas que estaban en cubierta, en las evacuaciones m茅dicas y en buscar un puerto seguro鈥, explica Llad贸 atropell谩ndose, como se acumulan los avisos y las emergencias en el Mediterr谩neo.

鈥淪i lo analizamos de forma anal铆tica, no nos podemos reprochar nada. Si lo hacemos de forma emocional, siempre nos queda la duda de qu茅 habr铆a pasado si hubi茅ramos actuado de otra forma. Esa noche llev谩bamos horas buscando en una oscuridad absoluta, y decid铆 cancelar la b煤squeda sobre las tres de la madrugada para retomarla con luz. Siempre me quedar谩 la duda de qu茅 hubiera pasado si hubi茅ramos buscado una hora m谩s鈥.