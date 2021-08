–

El c贸digo sangriento

Desde muy antiguo la horca ha sido un castigo ignominioso. Si se medita sobre su familiaridad estructural con la picota comprendemos porqu茅 est谩 ubicada en el escal贸n mas alto reservado a la denigraci贸n de una persona. A ella solo acced铆an los bajos estratos sociales delincuentes o refractarios: a quien no plegaba las rodillas se le doblaba la cerviz por la fuerza.

Algunos ajusticiados famosos de la 茅poca moderna fueron m谩rtires: a Parsons, Spies y a sus compa帽eros de pat铆bulo los recordamos tenuemente cada 1 de mayo. Pero pocos recuerdan el nombre de James Towle, quien en 1816 fue el 煤ltimo 鈥渄estructor de m谩quinas鈥 a quien se le quebr贸 la nuca. Cay贸 por el pozo de la horca gritando un himno luddita hasta que sus cuerdas vocales se cerraron en un solo nudo. Un cortejo f煤nebre de tres mil personas enton贸 el final del himno en su lugar, a capella. Tres a帽os antes, en catorce cadalsos alineados se hab铆an balanceado otros tantos acusados de practicar el 鈥渓uddismo鈥, apodo de un nuevo crimen recientemente legalizado.

Por aquel tiempo exist铆an decenas de delitos tipificados cuyos autores entraban al reino de los cielos pasando por el ojo de una soga. Por asesinato, por adulterio, por robo, por blasfemia, por disidencia pol铆tica, muchos eran los actos por los cuales pod铆a perderse el hilo de la vida. En 1830 a un ni帽o de solo nueve a帽os se le ahorc贸 por haber robado unas tizas de colores, y as铆 hasta 1870 cuando un decreto humanitario acomod贸 todos los delitos en solo cuatro categor铆as. A las duras leyes que a todos contemplaban se la conoci贸 como 鈥淭he Bloody Code鈥.

Pero el luddismo se constituy贸 en un ins贸lito delito capital: desde 1812, maltratar una m谩quina en Inglaterra costar铆a el pellejo. En verdad pocos recuerdan a los 鈥渓udds鈥, t铆tulo con el que se reconoc铆an entre ellos. De vez en cuando, estampas de aquella sublevaci贸n popular que se hiciera famosa a causa de la destrucci贸n de m谩quinas han sido retomadas por tecn贸cratas neoliberales o por historiadores progresistas y exhibidas como muestra ejemplar del absurdo pol铆tico: 鈥渞eivindicaciones reaccionarias鈥, 鈥渆tapa artesanal de la conciencia laboralista鈥, 鈥渞evuelta obrera textil empa帽ada por tintes campesinos鈥. En fin, nada que se acerque a la verdad. Unos y otros se han repartido en partes al铆cuotas la condena del movimiento luddita, rechazo que en el primer caso es interesado y en el segundo fruto de la ignorancia y el prejuicio. La imagen que a diestra y siniestra se cuenta de los ludditas es la de una tumultuosa horda simiesca de seudocampesinos iracundos que golpean y aplastan las flores de hierro donde liban las abejas del progreso. En suma: el cartel rutero que se帽ala el linde de la 煤ltima rebeli贸n medieval. All谩, una paleontolog铆a; aqu铆 un bestiario.

Ned Ludd, fantasma

Todo comenz贸 un 12 de abril de 1811. Durante la noche, trescientos cincuenta hombres, mujeres y ni帽os arremetieron contra una f谩brica de hilados de Nottinghamshire destruyendo los grandes telares a golpes de maza y prendiendo fuego a las instalaciones. Lo que all铆 ocurri贸 pronto ser铆a folclore popular. La f谩brica pertenec铆a William Cartwright, fabricante de hilados de mala calidad pero pertrechado de nueva maquinaria.

La f谩brica, en s铆 misma, era por aquellos a帽os un hongo nuevo en el paisaje: lo habitual era el trabajo cumplido en peque帽os talleres. Otros setenta telares fueron destrozados esa misma noche en otros pueblos de las cercan铆as. El incendio y el haz de mazas se desplaz贸 luego hacia los condados vecinos de Derby, Lancashire y York, coraz贸n de la Inglaterra de principios del siglo XIX y centro de gravead de la Revoluci贸n Industrial.

El reguero que hab铆a partido del pueblo de Arnold se expandi贸 sin control por el centro de Inglaterra durante dos a帽os perseguido por un ej茅rcito de diez mil soldados al mando del General Thomas Maitland.

驴Diez mil soldados? Wellington mandaba sobre bastantes menos cuando inici贸 sus movimientos contra Napole贸n desde Portugal. 驴M谩s que contra Francia? Tiene sentido: Francia estaba en el aire de la inmediaciones y de las intimidaciones; pero no era la Francia Napole贸nica el fantasma que recorr铆a la corte inglesa, sino la Asamblearia. S贸lo un cuarto de siglo hab铆a corrido desde el A帽o I de la Revoluci贸n. Diez mil. El n煤mero es 铆ndice de lo muy dif铆cil que fue acabar con los ludditas. Quiz谩s porque los miembros del movimiento se confund铆an con la comunidad. En un doble sentido: contaban con el apoyo de la poblaci贸n, eran la poblaci贸n. Maitland y sus soldados buscaron desesperadamente a Ned Ludd, su l铆der. Pero no lo encontraron. Jam谩s podr铆an haberlo encontrado, porque Ned Ludd nunca existi贸: fue un nombre propio perge帽ado por los pobladores para despistar a Maitland. Otros l铆deres que firmaron cartas burlona, amenazantes o peticiones se apellidaban 鈥淢r. Pistol鈥, 鈥淟ady Ludd鈥, 鈥淧eter Plush鈥 (felpa), 鈥淕eneral Justice鈥, 鈥淣o King鈥, 鈥淜ing Ludd鈥 y 鈥淛oe Firebrand鈥 (el incendiario). Alg煤n remitente aclaraba que el sello de correos hab铆a sido estampado en los cercanos 鈥淏osques de Sherwood鈥. Una mitolog铆a incipiente se superpon铆a a otra m谩s antigua. Los hombres de Maitland se vieron obligados a recurrir a esp铆as, agentes provocadores e infiltrados, que hasta entonces constitu铆an un recurso poco esencial de la log铆stica utilizada en casos de guerra exterior. He aqu铆 una reorganizaci贸n temprana de la fuerza policial, a la cual ahora llamamos 鈥渋nteligencia鈥.

Si a los acontecimientos que lograron tener en vilo al pa铆s y al Parlamento los devor贸 el incinerador de la historia, es justamente porque el objetivo de los ludditas no era pol铆tico sino social y moral: no quer铆an el poder sino poder desviar la din谩mica de la industrializaci贸n acelerada. Una ambici贸n imposible.

Apenas quedaron testimonios: algunas canciones, actas de juicios, informes de autoridades militares o de esp铆as, noticias period铆sticas, 100.000 libras de p茅rdidas, una sesi贸n del Parlamento dedicada a ellos, poco m谩s. Y los hechos: dos a帽os de lucha social violenta, mil cien m谩quinas destruidas, un ej茅rcito enviado a 鈥減acificar鈥 las regiones sublevadas, cinco o seis f谩bricas quemadas, quince ludditas muertos, trece confinados en Australia, otros catorce ahorcados ante las murallas del Castillo de York, y algunos coletazos finales.

驴Por qu茅 sabemos tan poco sobre las intenciones ludditas y sobre su organizaci贸n? La propia fantasmagor铆a de Ned Ludd lo explica: aquella fue una sublevaci贸n sin l铆deres, sin organizaci贸n centralizada, sin libros capitales y con un objetivo quim茅rico: discutir de igual a igual con los nuevos industriales. Pero ninguna sublevaci贸n 鈥渆spont谩nea鈥, ninguna huelga 鈥渟alvaje鈥, ning煤n 鈥渆stallido鈥 de violencia popular salta de una chistera. Lleva a帽os de incubaci贸n, generaciones transmiti茅ndose una herencia de maltrato, poblaciones enteras macerando conocimientos de resistencia: a veces, siglos enteros se vierten en un solo d铆a. La espoleta, generalmente, la activa el adversario. Hacia 1810, el alza de precios, la p茅rdida de mercados a causa de la guerra y un complot de los nuevos industriales y de los distribuidores de productos textiles de Londres para no adquirir mercader铆a a los talleres de la peque帽as aldeas textiles, encendi贸 la mecha. Por otra parte, las reuniones pol铆ticas y la libertad de letra impresa hab铆an sido prohibidas con la excusa de la guerra contra Napole贸n y la ley prohib铆a emigrar a los tejedores, aunque se estuvieran muriendo de hambre: Inglaterra no deb铆a entregar su expertise al mundo.

Los ludditas inventaron una log铆stica de urgencia que abarcaba un sistema de delegados y correos humanos recorriendo los cuatro condados; juramentos secretos de lealtad, t茅cnicas de camuflaje, centinelas, organizadores de robo de armas en el campamento enemigo, pintadas en las paredes鈥 Adem谩s descollaron en el viejo arte de componer canciones de guerra, a los cuales llamaban himnos. En uno de los pocos que han sido recopilados puede escucharse: 鈥淓lla tiene un brazo/ y aunque solo tiene uno/ hay magia en ese brazo 煤nico/ que crucifica a millones/ Destruyamos al Rey Vapor, el Salvaje Moloch鈥, y en otra: 鈥淣oche tras noche, cuando todo est谩 quieto/ y la luna ya ha cruzado la colina/ marchamos a hacer nuestra voluntad/隆Con hacha, pica y fusil!鈥. Las mazas que utilizaban los ludditas proven铆an de la f谩brica Enoch. Por eso cantaban 鈥淟a gran Enoch ir谩 al frente/ Det茅ngala quien se atreva, det茅ngala quien pueda/ Adelante los hombre gallardos/ 隆Con hacha, pica y fusil!

La imagen de la maza trascender谩 la breve epopeya luddita. En la iconolog铆a anarquista de principios de siglo, h茅rcules sindicalizados suelen estar a punto de aplastar con una gran maza, no ya m谩quinas, sino el sistema fabril entero. Todos estos blues de la t茅cnica no deben hacer perder de vista que las autoridades no solo quer铆an aplastar la sublevaci贸n popular, tambi茅n buscaban impedir la organizaci贸n de sectas obreras, en una 茅poca en la cual solamente los industriales estaban unidos. Carbonarios, conjurados, la Mano Negra de C谩diz, sindicalistas revolucionarios: en el siglo pasado la horca fue la horma para muchas intentonas sediciosas.

鈥淛uego Limpio鈥

Ya nadie recuerda lo que significaron en otro tiempo las palabras 鈥減recio justo鈥 o 鈥渞enta decorosa鈥. Entonces, como ahora, una estrategia de recambio y aceleraci贸n tecnol贸gicas y de realineamiento forzado de las poblaciones retorc铆a los paisajes. Roma se construy贸 en siete siglos, Manchester y Liverpool en solo veinte a帽os. M谩s adelante, en Asia y 脕frica se implantar铆an enclaves en solo dos semanas. Nadie estaba preparado para semejante cambio de escala.

La mano invisible del mercado es tactilidad distinta del trato pactado en mercados populares. El ingreso inconsulto de nueva maquinaria, la evicci贸n semiobligada de las aldeas y su concentraci贸n en nuevas ciudades fabriles, la extensi贸n del principio del lucro indiscriminado y el violento descentramiento de las costumbres fueron caldo de cultivo de la rebeli贸n. Pero el lugar com煤n no existi贸: los ludditas no renegaban de toda la tecnolog铆a, sino de aquella que representaba un da帽o moral al com煤n; y su violencia estuvo dirigida no contra las m谩quinas en s铆 mismas (obvio: no romp铆an sus propias y bastante complejas m谩quinas) sino contra los s铆mbolos de la nueva econom铆a pol铆tica triunfante (concentraci贸n en f谩bricas urbana, maquinaria imposible de adquirir y administrar por las comunidades). Y de todos modos, ni siquiera inventaron la t茅cnica que los hizo famosos: destruir m谩quinas y atacar la casa del patr贸n eran t谩cticas habituales para forzar un aumento de salarios desde hac铆a cien a帽os al menos. Muy pronto se sabr谩 que los nuevos engranajes pod铆an ser aferrados por trabajadores cuyas manos eran inexpertas y sus bolsillos estaban vac铆os. La violencia fue contra las m谩quinas, pero la sangre corri贸 primero por cuenta de los fabricantes. En verdad, lo que alarm贸 de la actividad luddita fue su nueva modalidad simb贸lica de la violencia. De modo que una consecuencia inevitable de la rebeli贸n fue un mayor ensamblaje entre grandes industriales y administraci贸n estatal: es un pacto que ya no se quebrantar谩.

Los ludditas aun nos hacen pregutnas: 驴Hay l铆mites? 驴Es posible oponerse a la introducci贸n de maquinaria o de procesos laborales cuando estos son da帽inos para la comunidad? 驴Importan las consecuencias sociales de la violencia t茅cnica? 驴Existe un espacio de audici贸n para las opiniones comunitarias? 驴Se pueden discutir las nuevas tecnolog铆as de la 鈥済lobalizaci贸n鈥 sobre supuestos morales y no solamente sobre consideraciones estad铆sticas y planificadoras? 驴La novedad y la velocidad operacional son valores? A nadie escapar谩 la actualidad de los temas. Est谩n entre nosotros.

El luddismo percibi贸 agudamente el inicio de la era de la t茅cnica, por eso plantearon el 鈥渢ema de la maquinaria鈥, que es menos una cuesti贸n t茅cnica que pol铆tica y moral. Entonces, los fabricantes y los squires terratenientes acusaban a los ludditas del crimen de Jacobinismo, hoy los tecn贸cratas acusan a los cr铆ticos del sistema fabril de nost谩lgicos. Pero los Ludds sab铆an que no se estaban enfrentando solamente a codiciosos fabricantes de tejidos sino a la vigencia t茅cnica de la f谩brica. Futuro anterior: pensaron la modernidad tecnol贸gica por adelantado.

Ep铆logos

El 27 de febrero de 1812 fue un d铆a memorable para la historia del capitalismo. Tambi茅n para la cr贸nica de las batallas perdidas.

Los pobres violentos son tema parlamentario: habitualmente el temario los contempla 煤nicamente cuando se refrendan y limitan conquistas ya conseguidas de hecho, o cuando se liman algunas aristas excesivas de duros paquetes presupuestarios, pero aun m谩s rutinariamente cuando se debaten medidas ejemplares. Ese d铆a Lord Byron ingresa al Parlamento por primera y 煤ltima vez.

Desde Guy Fawkes, quien se empe帽贸 en volar por los aires la C谩mara de los Lores, nadie se hab铆a atrevido a presentarse con la intenci贸n de contradecirles. Durante la sesi贸n, presidida por el Primer Ministro Perceval, se discute la pertinencia del agregado de un inciso faltante de la pena capital, a la cual se conocer谩 como 鈥淔ramebreaking bill鈥: la pena de muerte por romper una m谩quina. Es Lords vs Ludds: cien contra uno.

Por aquel entonces Byron trabajaba intensamente en su poema Childe Harold, pero se hizo de un tiempo para visitar las zonas sediciosas a fin de tener una idea propia de la situaci贸n. El proyecto de ley ya hab铆a sido aprobado en la C谩mara de los Comunes. El futuro primer ministro William Lamb (Guillermo Oveja) vot贸 a favor no sin aconsejar al resto de sus pares hacer los mismo pues 鈥渆l miedo a la muerte tiene una influencia poderosa sobre la mente humana鈥. Lord Byron intenta una defensa admirable pero in煤til. En un pasaje de sus discurso, al tiempo que trata a los soldados como un ej茅rcito de ocupaci贸n, expone el rechazo que hab铆a generado entre la poblaci贸n.

鈥溌archas y contramarchas! 隆De Nottingham a Bulwell, de Bulwell a Banford, de Banford a Mansfield! Y cuando al fin los destacamentos llegaban a destino, con todo el orgullo, la pompa y la intendencia propia de una guerra gloriosa, era tan solo para contemplar los hechos consumados, para dar fe de la fuga de los responsables, para recoger fragmentos de m谩quinas rotas y para volver a sus campamentos entre la mofa de las viejas y el abucheo de los ni帽os鈥.

Y agrega una s煤plica. 鈥溌縀s que no hay ya suficiente sangre en vuestro c贸digo legal de modo que sea preciso derramar a煤n m谩s para que ascienda al cielo y testifique contra ustedes? 驴Y c贸mo se har谩 cumplir esta ley? 驴Se colocar谩 una horca en cada pueblo y de cada hombre se har谩 un espantap谩jaros?鈥. Pero nadie lo apoya. Byron se decide a publicar en un peri贸dico un peligroso poema en cuyos 煤ltimos versos se le铆a:

鈥淎lgunos vecinos pensaron, sin duda, que era chocante,

Cuando el hambre clama y la pobreza gime,

Que la vida se valore menos a煤n que una mercanc铆a

Y la rotura de un aparato (frame) conduzca a quebrar los huesos.

Si as铆 demostrara ser, espero, por esa se帽al

(Y quien rehusar铆a participar de esta esperanza)

Que los esqueletos (frames) de los tontos sean los primeros en ser rotos.

Quienes, cuando se les pregunta por un remedio, recomiendan una soga.

Quiz谩s Lord Byron sinti贸 simpat铆a por los ludditas o quiz谩s 鈥揹andy a fin y al cabo- detestaban la codicia de los comerciantes, pero seguramente no lleg贸 a darse cuenta de que la nueva ley representaba, en verdad, el parto simb贸lico del capitalismo. El resto de su vida la pasar谩 en el Continente. Un poco antes de abandonar Inglaterra publica un verso ocasional en cuyo colof贸n se le铆a 鈥淒own with all the kings but King Ludd鈥.

En enero de 1813 se cuelga a George Mellor, uno de los pocos capitanes ludditas que fueron agarrados y, unos pocos meses despu茅s, es el turno de otros catorce que hab铆an atacado la propiedad de Joseph Ratcliffe, un poderoso industrial. No hab铆a antecedentes en Inglaterra de que tantos hubieran sido hospedados por la horca en un solo d铆a. Tambi茅n este n煤mero es un 铆ndice. El gobierno hab铆a ofrecido recompensas suculentas en sus pueblos de origen a cambio de informaci贸n incriminatoria, pero todos los aldeanos que se presentaron a por la retribuci贸n dieron informaci贸n falsa y usaron el dinero para pagar la defensa de los acusados. No obstante, la posibilidad de un juicio justo estaba fuera de cuesti贸n, a pesar de las endebles pruebas en su contra. Los catorce ajusticiados frente a los muros de York se encaminaron hacia su hora suprema entonando un himno religiosos (Behold the Savior of Mankind). La mayor铆a eran metodistas.

En cuanto la rebeli贸n se extendi贸 por los cuatro costados de la regi贸ntextil tambi茅n se complic贸 el mosaico de implicados: dem贸cratas seguidores de Tom Paine (llamados 鈥減ainistas鈥), religiosos radicales, algunos de los cuales heredaban el esp铆ritu de las sectas exaltadas del siglo anterior 鈥搇evellers, ranters, southscottians, etc-, incipientes organizadores de Trade Unions (entre los ludditas apresados no solo hab铆a tejedores sino tambi茅n todo tipo de oficios), emigrantes irlandeses jacobinos. Siempre ocurre: el internacionalismo es viejo y en 茅pocas antiguas se lo conoci贸 bajo el alias de espartaquismo.

Todos los d铆as las ciudades dan de baja miles y miles de nombres, todos los d铆as se descoyuntan en la memoria las s铆labas de incontables apellidos del pasado humano. Sus historias son sacrificadas en oscuros cenotes. Ned Ludd, Lord Byron, Cartwright, Perceval, Mellor, Maitland, Ogden, Hoyle, ning煤n nombre debe perderse. El general Maitland fue bien recompensado por sus servicios: se le concedi贸 el t铆tulo nobiliario de Baronet, fue nombrado Gobernador de Malta y despu茅s Comandante en Jefe del Mar Mediterr谩neo, m谩s tarde Alto Comisionado para las Islas J贸nicas; antes de irse del todo, a煤n tuvo tiempo de aplastar una revoluci贸n en Cefalonia. Perceval, el Primer Ministro, fue asesinado por un alienado incluso antes de que colgaran al 煤ltimo luddita. William Cartwright continu贸 con su lucrativa industria y prosper贸 y el modelo fabril hizo met谩stasis. Uno de sus hijos se suicid贸 nada menos que en medio del Palacio de Cristal durante la Exposici贸n Mundial de productos industriales de 1851, pero el tronar de la sala de m谩quinas en movimiento amortigu贸 el ruido del disparo. Cuando algunos a帽os despu茅s de los acontecimientos muri贸 un esp铆a local 鈥搖n judas- que se hab铆a quedado en las inmediaciones, su tumba fue profanada y el cuerpo exhumado vendido a estudiantes de medicina.

Algunos ludditas fueron vistos veinte a帽os m谩s tarde cuando se fundaron en Londres las primeras organizaciones de la clase obrera. Otros que hab铆an sido confinados en tierras raras dejaron alguna huella en Australia y la Polinesia. Itinerarios semejantes pueden ser rastreados despu茅s de la Comuna de Par铆a y de la Revoluci贸n Espa帽ola. Pero la mayor铆a de los pobladores de aquellos cuatro condados parecen haber hecho un pacto de anonimato, refrendo de aquella omert谩* anterior llamada 鈥淣ed Ludd鈥: en los valles nadie volvi贸 a hablar de su participaci贸n en la rebeli贸n. La lecci贸n hab铆a sido dura y la ley de la tecnolog铆a lo era aunm谩s. Quiz谩s de vez en cuando, en alguna taberna, alguna palabra, alguna canci贸n; hilachas que nadie registr贸. Fueron un aborto de la historia. Nadie aprecia ese tipo de despojos.

驴Por qu茅 demorarse en la historia de Ned Ludd y de los destructores de m谩quinas? Sus actos furiosos sobreviven tenuemente en brev铆simas notas al pie de p谩gina del gran libro autobiogr谩fico de la humanidad. La consistencia de su historia es an贸nima, muy fr谩gil y casi absurda, lo que a veces promueve la curiosidad pero las m谩s de la veces el desinter茅s por lo que no merece crear dinast铆a.

No es 茅ste un siglo para detenerse: el burgu茅s del siglo pasado pod铆a darse el lujo de recrearse lentamente con un follet铆n, pero las audiencias de este siglo apenas disponen de un par de horas para hojear la programaci贸n televisiva. Vivimos en la 茅poca de la taquicardia, como sarc谩sticamente la defini贸 Mart铆nez Estrada. Remontar el curso de la historia a contracorriente a fin de reposar en el ojo de sus huracanes es tarea que solo un Orfeo puede arrostrar. 脡l se abri贸 paso al mundo de los muertos con melod铆as que destrabaron cerrojos perfectos. Nosotros solamente podemos guiarnos por los fogonazos espectrales que estallan en viejos libros: soplos ag贸nicos entre harapos ling眉铆sticos. Cualquier otro rastro ya se ha disuelto en los elementos. Pero si los elementos fueran capaces de articular un lenguaje, entonces podr铆an devolvernos la memoria guardada de todo aquello que ha circulado por su 鈥渃uerpo鈥 (por ejemplo, todos los remos que hendieron el agua en todos los tiempos, o todas las herradura que pisaron la tierra, y as铆). A su turno, el aire devolver铆a la totalidad de las voces que han sido lanzadas por las bocas de todos los humanos que han existido desde el comienzo de los tiempo. Es cierto que cada minuto se dicen millones de palabras. Y ninguna se habr铆a perdido, ni siquiera las de los mudos. Todas ellas habr铆an quedado registradas en la transparencia atmosf茅rica, cuya relaci贸n con la audibilidad humana a煤n est谩 por investigarse: ser铆a algo as铆 como cuando los dedos de los ni帽os garabatean nerviosos corazones en vidrios empa帽ados por el propio aliento. Si se pudiera traducir ese archivo oral a nuestro lenguaje, entonces todas las cosas dichas volver铆a en un solo instante componiendo la voz de una runa mayor o la memoria total de la historia.

En el viento se han sembrado voces que son conducidas de 茅poca en 茅poca; y cualquier o铆do puede cosechar lo que en otro tiempo fue tempestad. El viento es tan buen conductor de las memorias porque lo dicho fue tan necesario como involuntario, o bien porque a veces nos sentimos m谩s cerca de los muertos que de los vivos.

De tantas cosas dichas, yo no puedo ni quiero dejar de escuchar lo que Ben, un viejo luddita, les dijo a unos historiadores locales del Condado de Derby cincuenta a帽os despu茅s de los sucesos: 鈥淟o que m谩s me amarga es que nuestros propios vecinos m谩s j贸venes malinterpreten lo que hicimos los ludditas鈥.

驴Pero c贸mo pod铆a alguien, en aquel entonces, en plena euforia del progreso, prestar o铆dos a las verdades ludditas? No hab铆a, y sigue sin haberla, audici贸n posible para las profec铆as de los derrotados. La queja de Ben constituy贸 la 煤ltima palabra del movimiento luddita, a su vez eco apagado del quejido de quienes fueron ahorcados en 1813. Y quiz谩 yo haya escrito todo esto con el 煤nico fin de escuchar mejor a Ben. Me aferro y tiro de su hilillo de voz como lo har铆a cualquier semejante que recorriera este laberinto.

* omert谩: t茅rmino italiano propio del ambiente mafioso, 鈥渓a ley del silencio鈥.