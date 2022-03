Los detenidos administrativos palestinos continúan el boicot a los tribunales militares israelíes por 65 días

Israel emitió más de 8700 órdenes administrativas contra palestinos desde 2015 – Sociedad de Prisioneros

RAMALLAH, sábado 5 de marzo de 2022 –

Israel emitió más de 8700 órdenes de detención administrativa contra activistas palestinos, ya sean sociales, políticos o académicos, desde 2015, dijo hoy la Sociedad Palestina de Prisioneros (PPS).

PPS dijo en su comunicado que las órdenes afectaron a todos los sectores de la sociedad palestina, incluidos los niños, las mujeres y los ancianos.

En la actualidad, añadió PPS, hay más de 500 palestinos detenidos administrativamente en Israel sin cargos, ni juicio y por diversos periodos de tiempo, incluida una mujer, pero la mayoría de ellos son antiguos presos que habían pasado varios años en prisión por su resistencia a los ocupantes israelíes.

El número de órdenes emitidas desde 2015, fue el año 2016, con 1742 órdenes.

El PPS dijo que los detenidos administrativos han luchado mucho a lo largo de los años contra esta política cruel, ilegal y denunciada internacionalmente, incluyendo largas huelgas de hambre hasta que recuperaron su libertad.

400 detenidos se pusieron en huelga de hambre en protesta por su prolongada detención administrativa desde 2011, y en 2014 los detenidos observaron una huelga de hambre masiva que duró 62 días.

Como parte de su lucha contra la política de detención administrativa, los 500 detenidos actuales han estado boicoteando los tribunales israelíes por sexagésimo cuarto día consecutivo para protestar por el apoyo ciego de los tribunales a esta política cuando avalan la decisión del establecimiento militar israelí de mantener a los palestinos en detención administrativa durante varios meses, que se prolonga varias veces y se basa en pruebas secretas que no conocen las víctimas ni sus abogados.

La organización israelí de derechos humanos B’Tselem describió esta política así “La detención administrativa es el encarcelamiento sin juicio ni cargos, alegando que una persona planea cometer un delito en el futuro. No tiene límite de tiempo, y las pruebas en las que se basa no se revelan. Israel emplea esta medida de forma generalizada y rutinaria, y la ha utilizado para retener a miles de palestinos durante largos periodos de tiempo. Aunque las órdenes de detención se revisan formalmente, se trata de una mera apariencia de supervisión judicial, ya que los detenidos no pueden razonablemente montar una defensa contra las acusaciones no reveladas. No obstante, los tribunales confirman la gran mayoría de las órdenes“.