A las 21.45 un ca帽贸n del crucero Aurora, atracado en la desembocadura del Neva en su paso por Petrogrado, dispara la primera de una serie se salvas. Es la se帽al convenida para el asalto al Palacio de Invierno, donde el 7 de noviembre de 1917 (25 de octubre seg煤n el viejo calendario juliano), se encuentra reunido el gabinete de ministros del Gobierno Provisional. Los autores de aqu茅l disparo tal vez desconocieran la magnitud de la cadena de acontecimientos en la que se encontraban insertos y que, con aquella descarga de artiller铆a, contribu铆an a acelerar. Por Jorge Montero.

驴C贸mo imaginar a Lenin aquella noche del martes al mi茅rcoles, la noche anterior al triunfo de la Revoluci贸n de Octubre? Shafr谩n hizo un dibujo al carb贸n. En el margen derecho de la hoja el pintor deja la inscripci贸n: 鈥25/X/1917. Smolny. Petrogrado鈥. Un retrato inusual: Lenin aparece sin bigotes ni barba. Se los sac贸 para usar el nombre ficticio de Kostant铆n Petr贸vich Iv谩nov, obrero de una f谩brica de armamentos. Tambi茅n usa una peluca pero, cuando por la noche se presenta en el Smolny, al calor de los acontecimientos se la quita junto con el gorro. Las facciones en el retrato parecen querer salir de lo profundo, como si volvieran de la nada, de la clandestinidad al mundo. Petrogrado hierve de actividad, patrullas, voces en pugna, hombres de toda Rusia llegan a la ciudad. Son los delegados al Segundo Congreso Pan-Ruso de los Soviets convocado en el Smolny. Hacia all铆 se vuelven todas las miradas. De los campos de batalla, del exilio, de la servidumbre de los campos, de las mazmorras, de Siberia llegan estos delegados. Desde hace a帽os sin noticias de viejos camaradas. S煤bitamente, gritos de reconocimiento, abrazos, algunas palabras atropelladas, luego apurarse a las asambleas, conferencias, las reuniones interminables. Aqu铆 se concentran las esperanzas y las oraciones de incontables millones de pobres y desheredados. Aqu铆 obreros y campesinos buscan la liberaci贸n del largo sufrimiento y la tiran铆a. Aqu铆 se labran para ellos cuestiones de vida y muerte.

Al abandonar el departamento de Margarita Fof谩nova, en la calle Serdobolskaya, Vlad铆mir Ilich Uli谩nov se dirige caminando al Instituto Smolny, la vieja instituci贸n de ense帽anza para las hijas de la nobleza transformada en centro neur谩lgico de la revoluci贸n, evitando los encuentros con las patrullas y los guardias a caballo. Pesa sobre 茅l orden de captura. Faltan pocas horas para que encabece el gobierno del primer Estado socialista del mundo. 鈥淟enin est谩 aqu铆. Lenin se encontraba entre nosotros. Ese hecho nos proporcionaba confianza y seguridad en la victoria鈥 Y semejante claridad y fuerza se encontraban en sus 贸rdenes, en sus decisiones, como ocurre con un capit谩n experimentado en una tormenta. Y la tormenta no ten铆a precedentes: la tormenta de la mayor revoluci贸n socialista鈥︹, escribe Aleksandra Kollontai. Smolny es ahora un gran foro, rugiente como una gigantesca fragua, con oradores de discursos inflamados, el p煤blico silbando, el martillo golpeando por orden, los centinelas poniendo las armas a tierra, estent贸reos coros de himnos revolucionarios, ovaciones tronantes a Lenin y Zinoviev al emerger de la clandestinidad. Hombres y mujeres enfrentando cuestiones trascendentes de la Revoluci贸n.

Por la madrugada, los soldados del regimiento de Keksgolm y los Guardias Rojos ocupan la sede de Correos y Tel茅grafos. Las tropas leales al Comit茅 Militar Revolucionario toman la estaci贸n ferroviaria de Nicolayevskiy. A las seis de la ma帽ana, cuarenta marineros de la Unidad de Guardia de la Flota entran en el Banco del Estado. Comienza a clarear y las tropas rebeldes ocupan la Oficina Central de Tel茅grafos. Pocas horas despu茅s los revolucionarios toman el puente Dvortsovyy que conduce al Palacio de Invierno, la antigua residencia oficial de los zares, un suntuoso edificio sobrecogedor para los s煤bditos del imperio ruso, reflejo del inmenso poder de la autocracia imperial. Surge la posibilidad cierta de asaltarlo. Aleksandr Kerenski, presidente del Gobierno provisional, huye de la Petrogrado insurgente bajo la bandera estadounidense en un coche que facilita la embajada. A la par, son las 10 de la ma帽ana, Lenin plasma el llamamiento: 鈥溌 los ciudadanos de Rusia!鈥 鈥淓l Gobierno Provisional ha sido depuesto. El Poder del Estado ha pasado a manos del Comit茅 Militar Revolucionario, que es un 贸rgano del Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado y se encuentra al frente del proletariado y de la guarnici贸n de la capital. 鈥淟a causa por la que luchaba el pueblo 鈥搇a oferta inmediata de una paz democr谩tica, la abolici贸n de la propiedad terrateniente de la tierra, el control obrero de la industria y la formaci贸n de un Gobierno sovi茅tico- est谩 garantizada. 鈥溌iva la revoluci贸n de los soldados, de los obreros y de los campesinos!鈥.

Pasa la noche del martes al mi茅rcoles, comienza el nuevo d铆a. Lenin insiste: hay que ir hasta el final. El Gobierno Provisional ha sido derrocado, pero los ministros a煤n se re煤nen en el Palacio de invierno. 鈥淎 partir de las 11 de la ma帽ana y hasta las 11 de la noche, Lenin literalmente nos bombarde贸 con esquelas -recordaba Nikol谩i Podvoiski, miembro del Comit茅 Militar Revolucionario -. Nos escrib铆a que frustr谩bamos todos los planes. El Congreso estaba por inaugurarse, pero todav铆a no hab铆amos tomado el Palacio de Invierno y el Gobierno Provisional no hab铆a sido arrestado鈥.El asalto se demora. Anochece. En el crucero 鈥淎urora鈥 se espera la se帽al desde la fortaleza de Pedro y Pablo. No llega. A las 21.45 el ca帽贸n de 6 pulgadas de la embarcaci贸n hace un primer disparo de fogueo. Pero la ofensiva sigue dilat谩ndose. En la plaza hay 18 mil marinos, soldados y obreros armados. En el Palacio los defensores no superan los dos mil.

A las diez y cuarenta de la noche del 7 de noviembre, se abre por fin la hist贸rica reuni贸n del Segundo Congreso de los Soviets, de formidables consecuencias para el futuro de Rusia y el mundo entero. De los 586 delegados presentes, 382 son socialdem贸cratas bolcheviques, 70 socialistas-revolucionarios de izquierda, 36 socialistas-revolucionarios de centro, 16 socialistas-revolucionarios de derecha, 3 socialistas-revolucionarios nacionales, 15 socialdem贸cratas internacionalistas, 21 socialdem贸cratas mencheviques, 7 delegados socialdem贸cratas de las organizaciones nacionales, 5 anarquistas, y 31 delegados independientes pero simpatizantes de los bolcheviques. El nuevo 贸rgano rector del Congreso (el pres铆dium), fue elegido de manera proporcional. En medio de una ovaci贸n catorce bolcheviques (incluyendo a Kollontai, Lunacharsky, Trotsky, Zinoviev) y siete eseristas de izquierda, destac谩ndose entre ellos Mar铆a Spirid贸nova, ascienden al estrado. Los mencheviques, en se帽al de reprobaci贸n rechazaron sus tres asientos. Un lugar estaba reservado a los mencheviques-internacionalistas: en un movimiento digno y pat茅tico, el grupo de M谩rtov declin贸 asumirlo, pero se reserv贸 el derecho de hacerlo m谩s tarde. Mientras la nueva dirigencia revolucionaria se preparaba para ejercer sus funciones, con Lev K谩menev en la presidencia, presentando el orden del d铆a: 鈥1. Organizaci贸n del poder, 2. La guerra y la paz, 3. Asamblea Constituyente鈥; desde la noche cerrada, un choque ensordecedor pone a los delegados de pie, inquietos. Vuelven a rugir los ca帽ones del 鈥淎urora鈥. Bajo y amortiguado por la distancia que viene con ritmo constante, regular, un r茅quiem sonando la muerte del viejo orden, un saludo al nuevo. Es la voz de las masas tronando a los delegados la demanda de 鈥淭odo el poder a los soviets鈥.

S贸lo a medianoche se iniciar谩 el asalto al Palacio de Invierno, los revolucionarios irrumpen, abren las puertas de hojas m煤ltiples, suben por las suntuosas escaleras de m谩rmol hasta el sal贸n de Malaquita. La defensa de los junkers (cadetes de las academias militares) se desmorona. Un miembro del Gobierno Provisional escribe aterrado: 鈥淒e repente, hubo ruido en alguna parte y, enseguida, creci贸, se ampli贸 y acerc贸. Comprendimos que llegaba el final. Quienes estaban sentados o acostados, se levantaron de un salto y todos tomamos los abrigos鈥. Tras el desalojo de los ministros, quedaron repartidos por el sal贸n borradores de proclamas, llenos de tachaduras, como fantasmas de una dictadura so帽ada que no fue.Saqueadores y oportunistas no tardan en llegar. Ignorando las obras de arte, pisando pilas de documentos, se llevan ropa blanca, alfombras, porcelana, cristales. Apenas iniciado el saqueo, una voz en茅rgica grita: 鈥溌amaradas, no toqu茅is nada, que es propiedad del pueblo!鈥. Los soldados revolucionarios cachean a todo el que sale, el bot铆n es confiscado. Se recuperan estatuillas, botellas de tinta, pu帽ales, pedazos de jab贸n, plumas de avestruz鈥os ministros, mientras tanto, pasan entre la multitud. Estalla el odio contra los vencidos. 鈥淗ay que fusilarlos! 隆Matarlos!鈥 Algunos soldados intentan agredir a los prisioneros. Los guardias rojos calman a los exaltados: 鈥溌o mancill茅is la victoria proletaria!鈥 Grupos de obreros armados forman un estrecho c铆rculo en torno a los prisioneros y de los que los custodian. 鈥溌delante!鈥. No hay que ir muy lejos, hay que atravesar 煤nicamente el puente de Troitski. Pero la multitud excitada hace que ese corto trayecto sea largo y lleno de peligros. La intervenci贸n en茅rgica del bolchevique Vladimir Ant贸nov-Ovs茅yenko logra por fin llevar los reos ilesos a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. All铆, en la vieja bastilla por donde pasaron todos los luchadores por la libertad rusa, se api帽an con los ministros del 煤ltimo zar. Se acab贸.

En el Congreso de los Soviets se produce simult谩neamente una de las paradojas sorprendentes de la historia, y una de sus tragedias colosales. La intelectualidad, representada por mencheviques y socialistas revolucionarios tiembla, tiembla de miedo, tiembla de ira. La revoluci贸n en curso es una terrible calamidad, una cosa bastarda, sumiendo en el caos a la madre patria, 鈥渦na rebeli贸n criminal contra la autoridad鈥. Se lanzan contra los bolcheviques, atacan, maldicen, suplican, deliran. Como delegados se niegan a reconocer esta Revoluci贸n. Se niegan a permitir que este Congreso declare a los soviets el gobierno de Rusia. 隆Tan in煤til! 隆Tan impotente! Mejor podr铆an negarse a reconocer un volc谩n en erupci贸n, que negarse a reconocer esta Revoluci贸n. Esta Revoluci贸n es elemental, inexorable. Est谩 en todas partes, en los cuarteles, en las trincheras, en la tierra, en las f谩bricas, en las calles. Est谩 aqu铆 en el Congreso, en cientos de delegados de obreros, soldados y campesinos. En las masas que abarrotan cada pulgada del Smolny, subi茅ndose a los pilares y los marcos de las ventanas, tornando brumoso el sal贸n blanco con sus humeantes cuerpos apretados, y el茅ctrico el aire con la intensidad de sus sentimientos.Los partidos moderados del Congreso tienen s贸lo largas peroratas para ofrecer. La masa es impaciente. 鈥溌o m谩s resoluciones! 隆No m谩s palabras! 隆Queremos el Soviet!鈥. No hay ruegos ni amenazas que dobleguen su voluntad. Finalmente, ganado por la furia, el menchevique Rafael Abramovich, balbucea: 鈥淣o podemos quedarnos aqu铆 y ser responsables de estos cr铆menes. Invitamos a todos los delegados a salir de este congreso鈥. Con gesto adusto desciende de la plataforma y se dirige hacia la puerta. Alrededor de ochenta delegados se levantan de sus asientos y se abren paso tras 茅l. 鈥溌ue se vayan!鈥, grita Trotsky, 鈥溌ue se vayan! Son solo unos desperdicios que ser谩n barridos al basurero de la historia鈥. En una tormenta de gritos, burlas e insultos de los proletarios 鈥溌enegados! 隆Traidores!鈥, los intelectuales salen de la sala y de la Revoluci贸n. 隆Una tragedia dantesca! La intelectualidad rechaza la revoluci贸n que hab铆a ayudado a crear, abandonando a las masas en el cenit de su lucha. No a铆slan a los sovi茅ticos, s贸lo se a铆slan a s铆 mismos.

El Congreso de los S贸viets contin煤a con su actividad febril. Aprueba el 鈥淟lamamiento a los obreros, soldados y campesinos鈥, redactado sobre la marcha por Lenin y presentado por Lunacharsky. El Gobierno provisional ha sido depuesto. El Congreso toma el poder en sus manos. El gobierno sovi茅tico propondr谩 una paz inmediata, entregar谩 la tierra a los campesinos, dar谩 un estatuto democr谩tico al ej茅rcito, establecer谩 el control obrero de la producci贸n, convocar谩 en el momento oportuno a la Asamblea Constituyente, y asegurar谩 el derecho de las naciones de Rusia a la autodeterminaci贸n. 鈥淓l Congreso decide que todo el poder, en todas las localidades, es entregado a los soviets鈥.En la misma sesi贸n qued贸 constituido el primer gobierno de los Soviets, no sin debates muy vivos. El primer Consejo de Comisarios del Pueblo -titulado as铆 a propuesta de Trotsky, para no seguir empleando el desacreditado nombre de 鈥榤inistros鈥- qued贸 conformado bajo la presidencia de Lenin. 隆Pandemonio! Los hombres llorando, se abrazan. Emisarios corren por las escaleras. Tel茅grafo y tel茅fonos comunicando sin cesar. Autom贸viles partiendo al frente de batalla. Comisarios, sin aliento y salpicando barro, montan en sus caballos hacia los lugares m谩s rec贸nditos. Se帽ales de radio destellando a trav茅s de los mares. 隆Todos mensajeros de la gran noticia! La hist贸rica sesi贸n termina a las seis de la ma帽ana. Los delegados, tambaleantes por la fatiga, los ojos inyectados por el insomnio, pero exultantes, se tropiezan por las escaleras de piedra y los pasillos del Smolny. Afuera todav铆a est谩 oscuro y fr铆o. Por delante tienen otra dura jornada. Hacia el este se vislumbra un rojo amanecer.

鈥淎 la ma帽ana siguiente, recuerda Trotsky, separada del d铆a anterior por una noche en claro, Vladimir Ilich ten铆a el aspecto de un hombre fatigado. Sonri贸 y dijo: 鈥楲a transici贸n de la ilegalidad al poder es demasiado brusca鈥. 鈥橝turde鈥, a帽adi贸 de pronto en alem谩n, e hizo un adem谩n con las manos sobre el rostro. Despu茅s de esta observaci贸n m谩s o menos personal que le o铆 acerca de la adquisici贸n del poder, se fue a las tareas del d铆a鈥. 驴No podr铆a hablarse, todav铆a, de un futuro? 驴Es demasiado pronto? Es apenas el d铆a despu茅s. Lenin sube a la tribuna. No bien aparece lo envuelve una inmensa aclamaci贸n de los obreros, campesinos y soldados que atestan el Smolny. Espera tranquilo paseando la mirada por aquella multitud victoriosa. Y luego, cuando ya se apagan los ecos de los v铆tores, apoyando las manos en el estrado, sus anchos hombros ligeramente inclinados hacia el auditorio, con sencillez, sin un adem谩n, dice: 鈥淒amos comienzo a la tarea de construir la sociedad socialista鈥.