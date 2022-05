鈥淐uando escuch茅 por primera vez la palabra 鈥楧oukhobor鈥, recuerdo que me embarg贸 un sentimiento de terror, curiosidad y admiraci贸n que me resulta dif铆cil de admitir鈥, reconoc铆a la escritora canadiense Gabrielle Roy. Tal vez sea un sentimiento concreto a煤n sin definir, pero el concepto de 鈥榮ecta religiosa鈥 transmite exactamente algo que transcurre entre ese compendio de emociones inciertas. M谩s a煤n cuando se trata de sectas religiosas puritanas, basadas a menudo en valores que la sociedad moderna comienza a a帽orar: el contacto con la tierra, la ausencia de un contexto materialista, la concepci贸n de la vida en comunidad y la autogesti贸n de todo lo necesario para vivirla. Pero todo ello combinado con una fuerte convicci贸n religiosa de lo que, en contraposici贸n, la sociedad moderna comienza a alejarse.

Esta es la manera de entender el mundo que tienen los doukhobors, un grupo etno-religioso ruso que, como otros muchos grupos religiosos de origen europeo en su mayor铆a, cohabitan desde hace m谩s de un siglo con el capitalismo en el continente americano. Concretamente en Canad谩, donde a煤n residen entre 20.000 y 50.000 (seg煤n datos de la archivos del gobierno canadiense y de 鈥The canadian Enciclopedia鈥), los doukhobors constituyen el grupo religioso con el mayor n煤mero de personas fuera de su tierra natal. Aunque sus modos de existir presenten similitudes con los de menonitas, amish y otras etnias protestantes, debido en gran parte a sus or铆genes, es precisamente en estos donde tambi茅n se fundamentan todas las diferencias entre ellos.

Fuente: Wikimedia

Existen suposiciones y leyendas que ubican en diferentes puntos temporales el comienzo de este movimiento religioso, pero la idea m谩s clara se remonta a un predicador que disent铆a radicalmente de la doctrina ortodoxa, Danilo Filipov, quien alent贸 a la comunidad campesina del sur del pa铆s a seguir otros pasos. Lo 煤nico que parece m谩s certero es que, en sus supuestos primeros a帽os de conformaci贸n, conformaban cuatro grupos principales repartidos entre las 谩reas geogr谩ficas de Sloboda-Ucrania, Ekaterinoslav, el 谩rea del r铆o Don y la regi贸n de Tambov-Voronezh. Su historia comenz贸 de forma oral y as铆 ha seguido siendo, por eso resulta muy dif铆cil concretar de d贸nde provienen: durante siglos han transmitido sus nombres, sus relaciones y sus eventos mediante el habla y la escucha, de una a otra generaci贸n alrededor de la mesa de la cocina.

Doukhobor, de 鈥榙uke abour鈥, quiere decir 鈥榣uchadores contra el esp铆ritu santo鈥. Bajo este nombre fueron bautizados a finales del siglo XVIII por un arzobispo ortodoxo con el fin de se帽alarles. Aquel concepto recog铆a la persecuci贸n que sufrieron por parte de los zares y la iglesia ortodoxa rusa, acusados de herej铆a y pacifismo. Sin embargo, con el paso de los a帽os, el grupo se apropi贸 de la palabra, reinterpret谩ndola como 鈥淟uchadores por y con el esp铆ritu鈥: creen que todas las personas son iguales porque todos tienen a dios dentro de ellos. Por lo que no reconocen santos ni les piden ayuda ya que consideran que la fe en s铆 misma es insuficiente para la salvaci贸n, que esta requiere tambi茅n y sobre todo de buenas obras.

Dedushka Tolst贸i: la historia de una emigraci贸n masiva

Primero rechazaron la liturgia ortodoxa arraigada en gran parte de Rusia, al considerar que dios habita en cada ser humano, y no en una iglesia; tambi茅n rechazaron los gobiernos laicos; y entonces se asentaron en el pacifismo. A partir de ah铆, reemplazaron la biblia con salmos e himnos transmitidos oralmente, a los que llamaron el 鈥楲ibro Viviente鈥. Quiz谩s sea esta la caracter铆stica m谩s propia de los doukhobors: un grupo que canta bajo el silencio de su propia historia. Pero en una historia de m谩s de tres siglos, por supuesto que hay mucho m谩s. El silencio, como su nombre, puede tener distintos significados.

La marginaci贸n violenta diaria les condujo entre 1801 y 1845 a trav茅s del cauce del r铆o ucraniano Molochna en busca de un lugar tranquila en el que vivir. Entre 1841 y 1899 llegaron a la regi贸n del C谩ucaso (donde a煤n vive una peque帽a parte descendiente de aquella primera comunidad, principalmente en las colinas de Georgia, donde la fot贸grafa independiente Natela Grigalashvili fotograf铆a su d铆a a d铆a). Pero pronto muchos de ellos vieron en Canad谩 su prosperidad lejos de casa. Tras atravesar Rusia, sus ideales y Tolst贸i les llevaron al pa铆s norteamericano. S铆, el escritor ruso (a quien reconocen como 鈥榙edushka鈥, en se帽al de agradecimiento) defend铆a con gran perseverancia el estilo de vida del grupo, tanto que se uni贸 a los cu谩queros brit谩nicos y estadounidenses (miembros de otra secta conocida como la 鈥楽ociedad Religiosa de los Amigos鈥 o 鈥業glesia de los Amigos鈥, una comunidad de origen cristiano-protestante fundada en Inglaterra), as铆 como a anarquistas rusos, para que entre todos fuera posible aquella emigraci贸n, la m谩s grande en la historia del pa铆s.

Aquel a帽o navegaron a Canad谩 m谩s de 7.500 doukhobors siguiendo los pasos del predicador Peter Varig. Cuatro a帽os antes hab铆an quemado p煤blicamente sus armas en lo que ahora se conoce como 鈥楲a quema de armas鈥, una acci贸n que podr铆a ser la primera protesta pacifista de la historia moderna. Llegados a Canad谩, se establecieron en lo que posteriormente se convertir铆a en la provincia de Saskatchewan, en la zona central del pa铆s, donde vivi贸 la primera comunidad que ya no dej贸 de crecer: entre 1899 y 1914, aquella hu铆da sigui贸 y miles de estos dejaron su tierra natal para restablecerse en las tierras canadienses.

Fuente: Ron Verzuh 鈥 ResearchGate

Los doukhobors construyeron 谩reas de residencia que reflejaran su propio instinto de comunidad, a煤n m谩s reforzado tras la hu铆da conjunta. As铆 comenzaron a convivir en grupos de 30 a 50 miembros, habitando grandes casas de labranza comunales que eran el centro de sus comunidades en torno a las que lograron, con el permiso del gobierno canadiense, construir granjas, aserraderos o peque帽as f谩bricas que facilitaran una producci贸n para la subsistencia basada en la agricultura y la ganader铆a tradicional. Pero su oposici贸n al servicio militar hizo que las instituciones en el nuevo pa铆s tambi茅n se volvieran contra ellos, oblig谩ndoles a una nueva emigraci贸n, esta vez interna, hacia las tierras bajas de la provincia de Columbia Brit谩nica, al suroeste del pa铆s.

Una creencia vegetariana

El cambio de siglo comenz贸 siendo una 茅poca de prosperidad. Pronto se les conoci贸 por su labor en el campo, como el mismo Tolst贸i destacaba de ellos: quienes mejor trabajan la tierra. A medida que se adaptaban al nuevo entorno, tambi茅n fueron reforzando sus ideas: agregaron el vegetarianismo y la abstinencia al alcohol a sus pr谩cticas originarias. Adem谩s, las decisiones comenzaron a tomarse colectivamente en 鈥榮obranie鈥 (reuniones comunitarias). Los doukhobors no utilizan en estos encuentros (ni en su d铆a a d铆a) ning煤n s铆mbolo religioso, excepto la exhibici贸n de pan, sal y agua como representaci贸n de los elementos que sustentan la vida.

Pero aquellos a帽os, y el devenir de las influencias en su pensamiento, dieron paso a la vertebraci贸n del grupo. Durante la d茅cada de 1920, los doukhobors m谩s fundamentalistas comenzaron a revelarse ante lo que consideraban un desv铆o de sus creencias entre algunos de los miembros de la comunidad en quienes ve铆an que estaban aceptando el control de las autoridades canadienses, y con ello volvi茅ndose demasiado materialistas. As铆 surgi贸 el primer grupo disidente, llamado 鈥楬ijos de la libertad鈥, que llev贸 a cabo fuertes manifestaciones: quemaron escuelas, f谩bricas y hasta sus propias casas con el fin de mostrar su libertad de posesiones materiales.

En 1924, Varig fue asesinado en una explosi贸n en la estaci贸n Ferren BC en circunstancias que nunca trascendieron. Los conflictos no cesaron, y se unieron a los efectos de la Gran Depresi贸n y las limitaciones cada vez m谩s estrictas del gobierno. Entre los a帽os 50 y 60, muchos doukhobors fueron condenados a prisi贸n por las protestas, a muchos el Estado les arrebat贸 la custodia de sus hijos mediante la fuerza de la Real polic铆a montada de Canad谩 (RCMP). Aquellos ni帽os y ni帽as pasaron hasta 6 a帽os internados en el complejo de un antiguo sanatorio de tuberculosis, en la ciudad de New Denver, hasta que sus madres y padres aceptaron que estudiaran en escuelas p煤blicas a cambio de ser liberados.

Abusos y resistencia

En la actualidad, ni siquiera la sociedad del pa铆s sabe de ellos. Como sostiene el escritor de viajes Brendan Sainsbury en un art铆culo para la BBC, quienes visitan la regi贸n donde todav铆a se concentran, lo hacen para 鈥渄isfrutar de intr茅pidas actividades al aire libre鈥. Pero de repente, en el oeste de Canad谩 y cerca de la frontera con el estado de Washington, hay edificaciones como reflejo de otra vida. All铆 quedan a煤n unos 30.000 doukhobors, repartidos entre las 谩reas de Columbia Brit谩nica (Castlegar, Grand Forks y Vancouver), Saskatchewan (Verigin, Kamsack y Saskatoon) y Alberta (Calgary y los asentamientos originales de Cowley y Lundbreck).

Muchos todav铆a viven bajo el lema acu帽ado por uno de sus l铆deres, 鈥渢rabajo y vida en paz鈥. No obstante, la mayor铆a de ellos ya no viven en comunidad, pero muchos siguen siendo vegetarianos y todos practican el pacifismo y luchan por evitar los efectos de la asimilaci贸n invasiva y la disminuci贸n de la membres铆a. Los doukhoborgs aseguran que si no pueden quitar la vida a un ser humano, tampoco pueden matar a ninguna otra criatura, reconociendo que todos los seres vivos forman parte de Dios. Por lo tanto, su vegetarianismo tiene un origen 茅tico, pero pronto se dieron cuenta de que tambi茅n hab铆a beneficios para la salud siguiendo este tipo de alimentaci贸n, especialmente cuando consist铆a en alimentos simples, sin refinar y cultivados de forma natural, asegura Jim Popoff en el portal de la organizaci贸n 鈥楿SCC Doukhobors鈥.

Pese a la paz que siguen sosteniendo, su resistencia no ha cesado. Cien de los casi doscientos ni帽os enviados a aquel complejo sanatorio, que se hacen llamar 鈥楴ew Denver Survivors鈥, iniciaron una demanda colectiva en la d茅cada de 1990 denunciando abusos f铆sicos, psicol贸gicos y sexuales por parte de los responsables de la escuela. Buscaron una disculpa y una compensaci贸n del gobierno de Columbia Brit谩nica. No la recibieron hasta 2004.

Fuente: Royal BC Museum

Aunque solo el 10% de los actuales doukhobors siguen las pr谩cticas espirituales de anta帽o, algo sostiene el hilo de su car谩cter comunitario: el af谩n por mostrar y transmitir los beneficios de sus costumbres, principalmente su contacto con la tierra. Cada vez son m谩s los descendientes de esta comunidad que buscan y rebuscan para construir la memoria de sus 谩rboles geneal贸gicos. Tienen las carencias de archivos oficiales en su contra, pero algo a su favor: nunca fueron m谩s de 60.000. Se casaban entre s铆 dentro de lo que se conoce como 鈥榙oukhoborism鈥, lo que significa que la mayor铆a guardan relaci贸n entre s铆 a partir de un nexo no tan lejano de su pasado, seg煤n sostiene el investigador Jonathan J. Kalmakoff, quien ha conseguido reunir un biblioteca digital de archivos sobre la historia del grupo. Internet es ahora el mayor aliado para su supervivencia, reconocen descendientes como Kalmakoff. En un mundo cada vez m谩s alerta de las consecuencias del modelo que durante siglos se ha opuesto al de grupos como los doukhobors, tal vez sean los vestigios de la propia religi贸n los que abran camino a una conciencia de aprendizaje m谩s all谩 de ella.