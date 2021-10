–

Sesudas conversaciones para el Fin de los Tiempos

Estaba yo pensando en la pregunta del siglo XX. 驴Por qu茅 se hundi贸 la URSS? Con tantas bombas at贸micas que ten铆a鈥 Y va la poblaci贸n y le da la espalda al Socialismo Real. 驴Por qu茅? Yo creo que algo tuvo que ver el pesimismo. Los EEUU eran much铆simo m谩s optimistas, porque si bien EEUU era el Estado de la desigualdad, la violencia estatal, la pobreza, el racismo, el desempleo, la crisis鈥 La URSS 鈥揺se era su objetivo鈥 estaba empe帽ada en alcanzar y sobrepasar a los EEUU. Como lo oyes. Ah铆 va.

Yo pienso 鈥搒obre todo鈥 en la m煤sica. La m煤sica en el bloque capitalista en los a帽os setenta, comparada con la de los soviets y aliados鈥 Buf, si quieres salir el s谩bado, estaba clara la elecci贸n. Las discotecas estaban animad铆simas en los setenta. Eso era optimista, esperanzador. Ibas a una el s谩bado, y te sentaban de pel铆cula el alcohol, el tabaco, las luces y Thelma Huston. En contraposici贸n t煤 ponte a intentar bailar “destino de sombras” o “vasija de barro” de los Calchakis, y a continuaci贸n te cortas las venas. Porque en los pa铆ses de habla hispana tuvimos la desgracia de los cantautores revolucionarios que entonaban en espa帽ol, que como digo ibas a un festival, te soltaban cuarenta consignas, y te daban ganas de cavar tu tumba y pegarte un tiro.

As铆 que va la URSS, los Bateleros del Volga, y colapso musical. Est谩 claro.

驴Y ahora? Esta 茅poca est谩 pero que bien llena de pesimismo. Que la listeria, que el mosquito zika, que la fiebre del Nilo, que el COVID, la factura de la luz, el desabastecimiento ingl茅s y ahora el volc谩n de las Palmas鈥 驴Es el principio del fin? 驴Es el fin del principio? Cualquiera sabe.

Los mensajes pesimistas nos dan la idea de que no hay nada que hacer. Por ejemplo, leo a los que predicen el Colapso del Sistema por el fin del petr贸leo y las temperaturas extremas, y a continuaci贸n me preparo para morir de hambre y calor. Todo es inevitable, la resistencia es in煤til, mejor no hago nada. Si total, vamos a morir, mejor que sea r谩pido. Por si acaso he hecho acopio de cervezas calentorras en la estanter铆a.

Y eso no es as铆: el destino ni est谩 escrito, ni se sabe cu谩l es. Las posibilidades son m煤ltiples, y depende de si estamos vinculados, interrelacionados, o vamos cada cual por su lado que el resultado sea un mundo mucho mejor, o una distop铆a acongojante. Esto implica organizarse. 驴Y c贸mo? Bueno, puedes centrar tu esperanza en encumbrar a alg煤n diputado o diputada que defienda tu naci贸n. Himno, bandera, estar en la Mesa y lo que haga farta. Oh s铆. Placer inenarrable. Eso funciona de maravilla, ya ves. No pongo objeci贸n alguna.

Yo prefiero equivocarme de esta manera: lo que seamos depender谩 de c贸mo nos relacionemos, y mejor que sea en un sindicato de precarios, de inquilinos, de parados, de inmigrantes, de trabajadores, de mujeres, de menores鈥 Por ah铆 va la cosa. Con un poquito de optimismo, hagamos, y a ser posible, sin jodidos cantautores. O si cantan, que sea por ah铆, que yo me quedo para el Apocalipsis con Thelma Houston, Donna Summer, Precious Wilson鈥 Y a la porra con el pesimismo.