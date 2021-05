–

Para aquellos que vivimos nuestra adolescencia en los 90s, no se nos puede pasar por alto un detalle que, por menor y superfluo que suene hoy en d铆a, represent贸 una realidad tangible y certera de nuestro quehacer casi diario en aquellos a帽os de juventud pava: los videojuegos de consola, como la MegaDrive de Sega o la Nintendo, ten铆an una 鈥渇alla鈥 que us谩bamos siempre a nuestro favor.

Resultado de un avance a煤n precario de la industria del videogame o simplemente gui帽o de los fabricantes para con los usuarios m谩s j贸venes e inexpertos, este 鈥渁gujero negro鈥 en el dise帽o inform谩tico de nuestros pasatiempos del ocio y tiempo libre nos permit铆a pasar de fases, meter goles, superar al enemigo que nos acechaba al final del t煤nel o lisa y llanamente ganar la partida.

Hab铆a un jueguito, como le dec铆amos entonces, hoy prehist贸rico en pr谩cticamente todas sus dimensiones, que se llamaba FIFA 95. Evidentemente, se trataba de un juego de f煤tbol donde los equipos de varias naciones, y sus selecciones, compet铆an en diversas ligas y torneos internacionales. Yo sol铆a jugarlo casi diariamente con mi hermano, dedic谩ndole al menos veinte minutos de nuestro d铆a a cada partida. Por supuesto, eleg铆amos a las mejores selecciones, intentando evitar, por obvias razones, a la temible canarinha.

Con el correr del tiempo, que no supo superar las dos o tres semanas desde su adquisici贸n en un peque帽o local de Villa Crespo, nos dimos cuenta de 鈥la falla鈥. Ca铆mos en ella por accidente, o por necesidad, como suele pasar con aquello que perdura y funciona. El desperfecto inform谩tico era el siguiente: Si se pateaba al arco desde fuera del 谩rea grande, y en diagonal, la pelota entraba. Ins贸lito e inveros铆mil en la vida real -salvo para contad铆simas excepciones: Messi, Ronaldo, etc鈥-, en el FIFA 95 de la Genesis de SEGA, si quer铆as ganar seguro, ten铆as que pegarle a la pelota de esa manera efectista e irreal.

COMODINES

En pol铆tica participa mucha gente. Se puede decir que todos, de alguna manera u otra, participamos algo de su formaci贸n, interpretaci贸n, etc. Sin entrar a valorar los grises y grados de influencia, ni mucho menos las razones hist贸ricas -excede por completo la intenci贸n de este art铆culo-, podemos decir que para algunos grupos las herramientas de trabajo se han volcado casi exclusivamente sobre el discurso, es decir, las armas de la Palabra. Relegados a esa realidad -que, repetimos, deviene de causas y razones que merecen un art铆culo aparte-, estos grupos luchan por influir e incidir sobre las 鈥渁gendas sociales y pol铆ticas鈥, copiando la terminolog铆a anglosajona.

A煤n sinti茅ndonos afines a sus ideas y valores, no podemos dejar de se帽alar, desde un punto de vista semi贸tico, una situaci贸n que, salvando las evidentes distancias, se parece a ese videojuego del FIFA 95 de nuestra infancia. Se trata de los comodines del habla y la escritura, es decir, del discurso, es decir, la tabla sobre la cual se apoyan, indefectiblemente, estos grupos.

驴Qu茅 es un 鈥渃omod铆n del discurso鈥? La falla.

Uno se preguntar谩, 驴puede un as en la manga, aquello que permite ganar la partida, vencer al malo, meter un gol al 煤ltimo minuto y salvar el partido, ser una falla?

La respuesta es, como la canci贸n, depende; si solo podemos meter un gol de esa manera; si ese mecanismo se vuelve, ay, mecanismo; si, derridianamente, nosotros no hablamos con el comod铆n, sino que el comod铆n habla por nosotros鈥 S铆.

Pero podemos ir m谩s lejos.

驴Qu茅 ocurre cuando 鈥減erdemos el control鈥 de nuestro discurso, es decir, cuando nos enamoramos de la falla/comod铆n, cuando recurrimos siempre a patear de la misma manera? Nos volvemos, parad贸jicamente, aquello que tanto critican y desprecian estos grupos: postmodernos. Como ese personaje de Historia para un tal Gaido, de Abelardo Castillo, donde el protagonista toma consciencia de ser un personaje y se le rebela al narrador, decidiendo terminar con su vida, estos grupos -dentro de los cuales, debo decir, me incluyo- se vuelven presas del Lenguaje, enamorados del gol desde fuera del 谩rea grande.

El FIFA 95 y muchos de los videojuegos de los 90s nos ense帽aron, antes que la universidad, que el algoritmo (驴significante?) busca, casi como una pulsi贸n, su 鈥渆terno retorno鈥. Como Gaido, el comod铆n busca al comod铆n para sobrevivir. Esto no ser铆a un gran problema si no fuera porque en el camino, adem谩s de dejarnos tirados al costado de la ruta, nos deja sin posibilidad de volver al carro. Y sin el carro, dicen algunos, no existimos.

Cabr铆a preguntarnos, pues, si la cr铆tica que desde otros frentes califican de 鈥渢ocar de o铆do鈥 no es, m谩s bien, un error de lectura. Aqu铆 no habr铆a interpretaci贸n, sino performance. Performance que reproduce unos movimientos que, algor铆tmicamente (videojuegos, etc.) ya hicieron sus ecuaciones, cuyas cuentas dan como resultado se帽alarnos ese camino en diagonal, cerca del 谩rea grande, con el arco en perspectiva y la pelota lista para ser golpeada exactamente as铆.

