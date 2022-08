–

De parte de ANRed August 14, 2022 136 puntos de vista

Entrevista a Eva Reinoso de Yo no fui. Su vida es la de tantas personas que son sistem谩ticamente perseguidas por este sistema. Conoci贸 la c谩rcel por el simple hecho de ser pobre, no tener estudios y lucir piel oscura. No eligi贸 robar, ni ninguna de las tres se帽as de identidad que caracterizan a media humanidad. Pero eligi贸 la dignidad apenas se le entreabrieron puertas de luz y vida. Por Ra煤l Zibechi (Desinform茅monos).

鈥 驴Pod茅s decirme algo de tu vida? Estuviste presa, 驴d贸nde, por qu茅? 驴Cu谩ndo saliste y c贸mo te sentiste al salir?

Me llamo Eva, tengo 33 a帽os. Lo que m谩s me gusta es escribir y militar e integro el colectivo Yo No Fui desde el a帽o 2009. Tengo nueve hermanxs, mi mam谩 de 49 y mi viejo de 68. Nac铆 en Buenos Aires, Capital Federal. Siempre viv铆 en el barrio de Almagro. Soy mam谩 de Bruno de siete a帽os. Cuando cumpl铆 15, lejos de la fiesta, me encontr茅 por primera vez dentro de un calabozo. Conoc铆 el instituto de menores para mujeres Inchausti, del que entr茅 y sal铆 sistem谩ticamente por tentativa de robo o por hurto, hasta que cumpl铆 los 18.

En el 2008, la polic铆a, que me conoc铆a hace tiempo, me empapel贸 en una causa por intervenir en la paliza que un grupo de polic铆as le estaban dando a un pibe menor de edad, al que hab铆an agarrado por robar un celular. En ese contexto era carne de ca帽贸n. De la comisar铆a me llevaron al subsuelo del palacio de justicia, donde se encuentra la alcald铆a. All铆 el defensor oficial me inform贸 que estaba imputada en la causa de robo consumado agravado por el uso de arma blanca y agravado por haberse cometido con un menor de edad, que la pena m铆nima era de cinco a帽os y que ser铆a trasladada a la unidad 3 de Ezeiza.

Esper茅 juicio y me condenaron a siete a帽os. Estuve cuatro a帽os en esa unidad y un a帽o en la unidad 13 de La Pampa, Santa Rosa. Sal铆 en diciembre del 2012, en el proceso de salir del contexto de encierro me sent铆a todo el tiempo observada, extra帽a, ajena a todo y todxs. Perseguida e insegura, no pod铆a comer, no pod铆a dormir, me avergonzaba no saber sacar el boleto para viajar en colectivo ya que los a帽os hab铆an pasado y hasta sacar el boleto era algo desconocido. Estaba permanentemente a la defensiva con el mundo que me rodeaba.

鈥 驴Cu谩ndo y c贸mo conociste Yo No Fui?

Conoc铆 a Yo No Fui en el a帽o 2009, en un taller de poes铆a y serigraf铆a en el que particip茅 estando detenida. Durante mis a帽os en la c谩rcel tuve cero en conducta y en concepto para la polic铆a era un cachivache pese a que particip茅 en infinidad cursos en oficio, talleres de arte, actividades deportivas y termin茅 mi secundario. Pero en ese espacio, en el taller de Yo No Fui, encontr茅 un lugar de resistencia lisa y llanamente cuando Ramona, una de las dos talleristas, me cont贸 que hab铆a salido hace algunos a帽os de ese mismo penal. No lo cre铆a, era m谩s o menos como si me hubiese dicho que era de otro planeta, me vol贸 la cabeza, traspas贸 el imaginario precario y desgarrado que ten铆a con 19 a帽os de lado a lado y las limitaciones y la violencia que la asimilaba como algo natural para alguien como yo, marrona, empobrecida, villera y rebelde. Esta cachivache empez贸 a tener dudas, 驴ser谩 posible? A preguntarse 鈥溌縮er茅 capaz?鈥 A cuestionarse 鈥溌縣ay otro horizonte posible?鈥 Mar铆a y Ramona me segundearon a llegar a que estas preguntas se hagan solas en mi cabeza, compartiendo un mate, estampando en tela, dibujando, haciendo poemas, leyendo textos, llam谩ndome por mi nombre. Un hecho tan simple y sencillo era m谩s que un gesto de afecto y respeto el ox铆geno para dar vuelta mi historia.

鈥Conocer el colectivo te cambi贸 la vida.

Siempre me pregunto qu茅 hubiera sido de m铆 si no me hubiese encontrado con Yo No Fui. Encontrarme con lo colectivo me cambi贸 la mirada. Encontr茅 un sentido cr铆tico a la forma de vivir que llevaba, aprend铆 a ver y entender los v铆nculos, el sistema estatal y a la justicia. Todo esto fue un proceso de a帽os que me fue despellejando poco a poco de aquellas l贸gicas que fui problematizando, las torturas de la c谩rcel como tales y el porqu茅 llegue ah铆. Transitar este proceso no fue nada f谩cil, doli贸 y sigue doliendo. El colectivo, el arte, los debates me segundearon a expresar algo de todo el ruido que tra铆a en mi cuerpo, ese ruido que a la vez se volv铆a un nudo en la garganta cada vez que intentaba si quiera mencionarlo. La escritura fue una de las herramientas m谩s vitales y m谩s potentes que puedo reconocer en todo este proceso. Sin ella todo ese ruido me hubiese dejado aturdida y mi vida nunca hubiese sido lo que hoy agradezco que es.

鈥 驴Qu茅 actividades hacen dentro y fuera de las c谩rceles? 驴Qui茅nes integran Yo No Fui?

En el barrio de Flores tenemos nuestra hermosa casa, donde funcionan parte de nuestros proyectos art铆sticos y productivos. Actualmente alrededor de 100 compa帽erxs que salieron de la privaci贸n de libertad, en arresto domiciliario, compa帽erxs que pasaron por la situaci贸n de calle o de violencia de g茅nero, familiarexs de detenidxs y disidencias sexuales transitan semanalmente nuestros talleres de formaci贸n y de cooperativismo. Contamos con la unidad productiva de Textil, Serigraf铆a, Encuadernaci贸n, Escritura y Comunicaci贸n (Editorial Tinta Revuelta) y Fotograf铆a (Luz en la Piel). Tambi茅n nos encontramos en proceso de construcci贸n de Bell, Toda Belleza Es pol铆tica, un espacio donde les chikes podr谩n trabajar y brindar un servicio en el rubro de la est茅tica. Quienes integramos el colectivo somos personas que pasamos por el contexto de encierro y otras que no, es un colectivo de cuerpos tan intensos como sensibles que entendemos que los problemas y los conflictos no son individuales. Encontramos en el estar juntes el deseo com煤n de habitar pol铆ticamente el sentido humano y la convicci贸n de que un mundo sin centros de tortura es posible, aunque no viv铆amos para verlo.

鈥驴Se definen como feministas? 驴Qu茅 tipo de feminismo defienden?

Para nosotres la forma de definirnos no es algo est谩tico. A lo largo de los a帽os fuimos recreando el modo de autopercibirnos al calor de las discusiones que llegaron con la consigna #NIUNAMENOS. Este proceso dej贸 en evidencia que, cuando las mujeres y disidencias organizadas salimos a la calle, logramos intervenir e interrumpir los intereses patriarcales de cualquier gobierno de turno, como lo demostramos con la aprobaci贸n de la ley de interrupci贸n voluntaria del embarazo. Hoy nos percibimos como colectivo transfeminista y anticarcelario que ha encontrado m谩s que una agenda dentro de los movimientos transfeministas y de disidencias sexuales en Argentina, que se encuentra integrado por una pluralidad de intereses, voces e interpretaciones que provocan sensaciones ambiguas. Fuimos felices en la calle con las 800 mil marchando que supieron llegar a un paro nacional. Pero como no todo lo que brilla es oro, en este movimiento tan grande tambi茅n nos encontramos con la l贸gica punitiva que quiere dejarnos por fuera por tener antecedentes penales, como si esto fuera motivo suficiente para tolerar la violencia que recibimos por parte del monstruo patriarcal del servicio penitenciario. M谩s bien dir铆a machos violentos organizados y a sueldo. Hoy m谩s que nunca y pese a quien le pese salimos a incomodar cuando gritamos a los cuatro vientos NI UNA MENOS EN LAS C脕RCELES TAMBIEN, todx preso es pol铆tico. No creemos que hay un feminismo o un transfeminismo, entendemos que hay feminismos y transfeminismos heterog茅neos en un proceso de transformaci贸n.

鈥 驴Qu茅 es la c谩rcel?

La c谩rcel es un negocio de pocos que perjudica siempre las personas empobrecidas, a lxs pobres. No es casual que las c谩rceles llegaron con los fines de la abolici贸n de la esclavitud y con la colonizaci贸n. Vivimos en una sociedad extremadamente punitiva, que aval贸 migrar un modo de castigo a otro. Antes se hac铆a en las plazas, se mutilaban y castigaban a las personas frente a todxs en p煤blico, como un espect谩culo. Hoy la c谩rcel sigue cumpliendo ese rol, pero esta vez con la sutileza que supieron concebir los muros que cubren los cuerpos que las habitan, rejas para dentro la tortura 24/7. El Estado, la justicia y los sectores con m谩s recursos econ贸micos necesitan mantener subjetivamente a la comunidad fragmentada entre buenos y malos, v铆ctimas y victimarios, sujetos de derechos y sujetos criminalizadxs, la concentraci贸n del poder patriarcal para sostener el 鈥渙rden social鈥, aunque est谩 m谩s que demostrado que la c谩rcel no reduce el delito no previene ning煤n da帽o y por sobre todo no repara.

La libertad para m铆 no pasa por salir de la c谩rcel. La libertad para m铆 es la capacidad emp谩tica que podemos desarrollar en la percepci贸n del otro, mirando a ese otro como mir谩ndose uno mismo. Juzgando a ese otro como juzg谩ndose a si mismo. Los encierros son subjetivos. Las libertades tambi茅n.