Agosto 1944: Los espa帽oles en la Liberaci贸n de Paris.

Testimonio de un anarquista espa帽ol

Pre谩mbulo

Manuel Pinto Queiroz-Ruiz, mejor conocido por su seud贸nimo

Manuel Lozano, naci贸 en Jerez de la Frontera, C谩diz el 14-4-1916. Hijo de un

barbero anarquista (que fue fusilado por el franquismo) y hu茅rfano de madre en

edad temprana, desde muy joven trabaja en una destiler铆a y de obrero en las

vi帽as jerezanas, en 1932 ingresa en CNT (sindicato de arrumbadores) y en las

JJLL, a帽o en que aprende a leer y escribir. Iniciada la guerra de 1936, tras la

ca铆da de Jerez en manos fascistas, huye a zona republicana y combate en

distintos frentes: M谩laga, Granada, Marbella, Almer铆a, Murcia y Alicante hasta

el final de la conflagraci贸n.

En marzo de 1939 se exilia a Or谩n, donde, apenas llegado, es

arrestado por la polic铆a gala y encerrado en un campo de concentraci贸n. Pas贸

por cinco de esos campos en Argelia y Marruecos hasta noviembre de 1942 en que

los ej茅rcitos anglo norteamericanos ocupan el norte de 脕frica. Ingresa en los

Cuerpos francos de 脕frica (segunda divisi贸n blindada) interviniendo en la toma

de Bizerta, abril de 1943; se le traslada a Inglaterra en mayo de 1944, y desde

agosto combate en Francia (Divisi贸n Leclerc, 9a. compa帽铆a del 3o regimiento):

batalla de Normand铆a, toma de Alen莽on.

El 24 de agosto de

1944 es el primero en entrar en Par铆s, hecho silenciado por el patriotismo

franc茅s, participa de seguido en la liberaci贸n de Estrasburgo (septiembre) y en

la toma de los campos de concentraci贸n de Dachau y Berchtesgaden. Liberada

Francia, era de los que confiaban en continuar con la liberaci贸n de Espa帽a que,

como es sabido, no se produjo. Abandonada la idea de acabar militarmente con el

franquismo, Lozano contin煤a su militancia afiliado en la CNT del Exilio en

Paris. Colabora en Anarkia, CNT, Siembra, Tierra y Libertad de M茅xico, Acracia

de Australia. Edita la revista po茅tica, R谩fagas, y publica varios folletos,

esencialmente de poes铆a: Ensayo po茅tico (1986), Aires libertarios (1986), Aires

andaluces (1987), Andalucia sin fronteras, Eco an谩rquico, Eco jerezano (1987),

R谩fagas (1987), Pensamiento po茅tico (1988), Estampa andaluza (1991), Jerez sin

frontera, Prosa po茅tica, Recopilaci贸n po茅tica (1991).

En las siguientes p谩ginas reproducimos folleto escrito en

1985 por Laurent Gim茅nez titulado, 鈥淎gosto 1944, Los Espa帽oles en la Liberaci贸n

de Paris Testimonio de un anarquista espa帽ol鈥, quien nos relata algunos de las

acontecimientos vividos por el anarquista y anarcosindicalista Manuel Lozano,

que falleci贸 el 23 de febrero de 2000, en Paris.

Grupo Cultural de Estudios Sociales de Melbourne

En el exilio Abril 2011

En el cuarto piso de un viejo caser贸n del XIX distrito de

Paris es donde reside Manuel Lozano. Uno de esos viejos caserones achaparrados

y centenarios, como todav铆a se hallan en ciertos distritos de Paris, y que

evocan irresistiblemente el universo dostoievskiano o el de Eugenio Sue. En

cada rellano de escalera, se espera uno a ver aparecer a Raskolnikov,

despavorido y sanguinolento, terminado de cometer su crimen.

En el piso de Manuel, son radicalmente diferentes las

im谩genes que se fijan al esp铆ritu. Apenas atravesado el umbral, el mundo del

gran escritor ruso deja la plaza libre al de Cervantes. Es que el parecido

entre el due帽o del sitio y el inmortal 鈥淐aballero de la triste figura鈥 es

sorprendente: la misma delgadez de cuerpo, la misma altura soberana un poco

encorvada; el mismo idealismo tambi茅n, intransigente y ut贸pico.

Sobre las paredes cubiertas de innumerables dibujitos

abstractos sobresalen los recuerdos, testimonios de un pasado poco com煤n:

fotograf铆as, claro, pero tambi茅n condecoraciones militares y citaciones

diversas. Una de ellas llama particularmente la atenci贸n la que atribuye al

鈥渟oldado Manuel Lozano鈥 la cruz de guerra. Lleva en la cabecera el membrete de

la segunda divisi贸n blindada, esta fechada el 31 de octubre de 1944, y firmada

por el general Leclerc.

Manuel recuerda. Hace cuarenta y un a帽os, el 24 de agosto de

1944, un destacamento de la segunda divisi贸n blindada, mandado por el capit谩n

Dronne, marchaba en silencio hacia Paris. Manuel iba a la cabeza del convoy, en

el coche de mando, justo delante del jeep del capit谩n. Hacia las nueve menos

cuarto de la tarde, se franquea la Puerta de Italia. El veh铆culo en el cual van

Manuel, cuatro soldados m谩s, espa帽oles tambi茅n, y un subteniente franc茅s, es el

primero de las fuerzas aliadas en entrar en la capital ocupada.

Su pa铆s que ya no reconoce

Todo empieza en julio de 1936, cuando los ej茅rcitos

espa帽oles de 脕frica, r谩pidamente puestos a disposici贸n del general Franco,

deciden sublevarse contra el gobierno legal de la Rep煤blica. En ese mes de

julio t贸rrido, Manuel trabaja en los vastos vi帽edos alrededor de Jerez de la

Frontera, su ciudad natal. A los 19 a帽os, ya es miembro, desde 1932, del

sindicato de arrumbadores, y frecuenta las Juventudes Libertarias. Por eso,

nada de asombroso si Manuel, cuando Jerez cae bajo el dominio de los rebeldes,

se escapa para juntarse con las fuerzas del ej茅rcito republicano.

Las vicisitudes de la guerra van entonces a conducirlo a

muchos frentes, de M谩laga a Murcia, pasando por Granada, Marbella, Almer铆a y

Alicante. En marzo de 1939, es la derrota de los republicanos. Manuel, como

millares de sus compa帽eros de infortunio, decide irse de Espa帽a, su pa铆s que ya

no reconoce. El 28 de marzo, se embarca entonces a bordo de la 鈥淛oven Mar铆a鈥, y

el primero de abril, la silueta tranquila del Puerto de Or谩n, territorio

franc茅s en aquella 茅poca, se perfila en fin al horizonte. La esperanza es

inmensa: despu茅s del infierno de los combates y la amargura de la derrota, la

libertad solo esta a unas leguas de distancia. La realidad, desgraciadamente,

seria diferente.

鈥淗ab铆a un mont贸n de barcos cargados de refugiados. Las

autoridades no les permit铆an bajar, ni les suministraban. Hab铆a muchas

enfermedades…鈥

No obstante, Manuel y sus compa帽eros consiguen desembarcar y

perderse entre la muchedumbre abigarrada que transitaba por Or谩n en los a帽os

cuarenta. En seguida sedan cuenta de la extrema precariedad de su situaci贸n.

Refugiados clandestinos, sin hablar ni una palabra de franc茅s, y, sobre todo,

sin un c茅ntimo en el bolsillo, 驴que

pod铆an hacer?, 驴ad贸nde pod铆an ir?

鈥淓n el puerto, cuenta Manuel, un viejo pescador nos hab铆a

indicado la direcci贸n de un hotel donde, si ten铆amos dinero, aceptar铆an

alojarnos y darnos de comer. Pero no ten铆amos otra cosa que una vieja cartera

llena de documentos in煤tiles. Sin embargo, fuimos a ver al propietario a quien

yo le dije (hablaba espa帽ol) que la cartera conten铆a dinero con el cual

podr铆amos pagarle. El me crey贸, sin ninguna sospecha, nos ofreci贸 de comer, y

luego, nos condujo a nuestra habitaci贸n.鈥

隆Esto no es un hotel! 隆Es un campo de concentraci贸n!

La aventura, empezada bajo los mejores auspicios, se

terminar铆a r谩pidamente tomando otro cariz. Al d铆a siguiente de su llegada,

mientras se esta paseando por las calles animadas de Oran, Manuel es detenido

por la polic铆a e inmediatamente encerrado en un campo reservado a los

refugiados espa帽oles clandestinos. El refiere:

鈥淓n los muelles de Or谩n, hab铆a unos hangares donde meter铆an

unas mercanc铆as. All铆 hab铆an instalado un campo, rodeado de alambre de p煤as y

vigilado la noche y el d铆a por la guardia m贸vil y por Senegaleses. Las

condiciones de vida eran terribles. El segundo d铆a de mi detenci贸n, ped铆 hablarle

al director del campo. Era de origen 谩rabe, peque帽ito, bien vestido de blanco,

pero muy c铆nico. Yo le dije que quer铆a jab贸n y una tolla para lavarme. Y el

t铆o, con las manos en los bolsillos, empez贸 a dar vueltas y se ech贸 a re铆r: 驴T煤

te crees en un hotel? 隆Esto es un campo de concentraci贸n!鈥

No hay que imaginarse que Manuel vivi贸 all铆 una experiencia

煤nica. A partir de 1939, son centenas de millares de refugiados espa帽oles

huyendo del terror franquista que las autoridades francesas encierran sistem谩ticamente

en lo que no se puede llamar sino campos de concentraci贸n

Hab铆a muchos de esos campos en 脕frica del Norte. Hab铆a

muchos m谩s todav铆a en el mediod铆a de Francia, en particular en el departamento

de los Pirineos Orientales, y los nombres de Barcar猫s, Saint-Cyprien o Argel猫s

siguen resonando en la memoria de los antiguos refugiados espa帽oles tan

siniestramente como Drancy o Struthof en la de otras v铆ctimas de los campos de

concentraci贸n. Pues teniendo en cuenta los testimonios de estos refugiados y los

trabajos de los historiadores (1), las condiciones de vida y los tratamientos

en esos campos eran realmente inhumanos, en todo caso indigno de las

tradiciones democr谩ticas y liberales de Francia.

Por su parte, Manuel conocer铆a cinco campos diferentes, en

Argelia y en Marruecos. El r茅gimen es parecido al de los trabajos forzados:

todos los d铆as, hay que manejar el pico y la pala, en las minas y las canteras.

鈥淟es d谩bamos miedo a los oficiales…鈥

La liberaci贸n llega en noviembre del 42. Cuando los Angloamericanos

desembarcan en 脕frica del Norte, firman un pacto con Darlan (pr贸ximo

colaborador de P茅tain que se hallaba aqu铆 por casualidad), suprimen los campos,

y ponen en libertad a los prisioneros. Se crean entonces los Cuerpos Francos de

脕frica, siendo todos sus miembros voluntarios antifascistas de diferentes

horizontes, Italianos, Alemanes, Espa帽oles, etc. Manuel es uno de ellos.

Comienza entonces la larga y dif铆cil campa帽a de 脕frica durante la cual los

Cuerpos Francos de 脕frica, incorporados a la segunda divisi贸n blindada, se

distinguir铆an tomando Bizerta en abril del 43.

En la divisi贸n de Leclerc, Manuel formaba parte de la novena

compa帽铆a del Tercer Regimiento de Infanter铆a del Tchad, una compa帽铆a bastante

diferente a las dem谩s en la medida en que era casi exclusivamente compuesta de

espa帽oles. En ella estaban representadas todas las familias pol铆ticas de este

amplio Frente Republicano que, durante tres a帽os, hab铆a combatido

desesperadamente la rebeli贸n franquista: republicanos moderados, socialistas, comunistas,

y, desde luego, anarquistas, los m谩s numerosos.

En su libro de recuerdos publicado el a帽o pasado (2), el

capit谩n Dronne, a quien Leclerc le atribuy贸, en el mes de agosto del 43, el

mando de 鈥渓a nueve鈥, dice de los voluntarios espa帽oles que 鈥渆ran magn铆ficos

soldados, guerreros valientes y experimentados…鈥 (P. 262)

Tambi茅n cita una frase del general Leclerc referente a

ellos: 鈥淭odo el mundo les tiene miedo…鈥 Esta afirmaci贸n de Leclerc choca a

Manuel. El exclama: 鈥淣osotros les d谩bamos miedo a los oficiales porque los

pon铆amos a prueba antes de darles la confianza. Si ellos chaqueteaban, nos

neg谩bamos a obedecerles. Por eso nos ten铆an miedo todos los oficiales

franceses. “

鈥淟os alemanes pagaban la mantequilla bien caro…鈥

En el mes de mayo de 1944, es el embarco para Inglaterra,

con vistas a la vasta ofensiva aliada que, a esas fechas, a煤n no est谩 prevista

para el 6 de junio. Manuel pondr谩 sus pies por primera vez sobre el territorio

franc茅s el 4 de agosto, en compa帽铆a de todas las tropas de la segunda divisi贸n

blindada.

En su libro de recuerdos, el capit谩n Dronne cuenta algunas

an茅cdotas sorprendentes que sit煤an los acontecimientos en un contexto al cual

la imaginar铆a un poco id铆lica de esa 茅poca, llena de alborozo y de

efervescencia populares, no nos ten铆a acostumbrados.

As铆 por ejemplo, este encuentro, el 5 de agosto, con una

vieja campesina normanda (P. 274-275):

鈥…El acento espa帽ol debe sorprenderla a nuestra

interlocutora. Hay que arrancarle las respuestas (…) 驴Usted debe estar

contenta de hallarse liberada? Silencio. Insisten: 隆Usted estar谩 contenta por

lo menos de haber sido desembarazada de los alemanes!

Ella levanta la cabeza y contesta lentamente: -Los se帽ores

alemanes eran bien amables, pagaban la mantequilla bien caro.鈥 M谩s adelante, p谩gina

292: 鈥…He enviado a Ba帽os y a algunos hombres con bidones para comprar

gasolina.

Ellos entraron en una casa de campo. Un viejo labrador fue a

llenar los bidones y se los trajo. 驴Cuanto?, pregunt贸 Ba帽os -Los alemanes

pagaban 250 francos el litro, contest贸 el t铆o. -250 francos, demasiado caro,

dijo Ba帽os. -Pero no van Ustedes a cambiar los precios, exclam贸 el t铆o

enfadado…鈥 En fin, pagina 296:

鈥淟os soldados me han se帽alado que algunos civiles han

emprendido la visita sistem谩tica de los veh铆culos alemanes abandonados, para

hacer 鈥渞ecuperaci贸n鈥, en particular para recoger las bater铆as.鈥

Cuando a Manuel se le recuerda estas an茅cdotas, 茅l asiente

con fuerza: 鈥!Eso es cierto! En Ecouch茅, yo v铆 a un t铆o que entraba en todas

las casas con un saco, para robar.鈥

驴Y los aplausos, el recibimiento caluroso y entusiasta de la

poblaci贸n, el alborozo? 鈥淓so era en las grandes ciudades, pero no en las zonas

rurales.鈥

El encuentro con Leclerc

Del 4 al 19 de agosto, la segunda divisi贸n blindada libra su

batalla de Normand铆a: Alen莽on es liberada, y luego, despu茅s de siete d铆as de

violentos combates, Ecouch茅. El 19 de agosto estalla la insurrecci贸n de Paris.

El 22, el general Leclerc recibe del general Bradley, su superior jer谩rquico,

la autorizaci贸n de ir hacia Paris. El 23, la divisi贸n se pone en movimiento y

se dirige hacia la capital. Pero los alemanes resisten. Las escaramuzas son

frecuentes, en Longjumeau, Anton y Fresnes retardan el avance del convoy. El

24, los combates contin煤an. Son particularmente dif铆ciles en la Croix-de-Berny,

a una docena de kil贸metros de Paris. El capit谩n Dronne consigue no obstante

romper el cerco con su compa帽铆a y, al ver que ante el es libre el camino,

decide lanzarse para llegar a la capital lo m谩s pronto posible.

Pero s煤bitamente, Dronne recibe la orden, por radio, de

parar su avance y replegarse sobre el eje, a unos seiscientos metros al sur de

la Croix-de-Berny. Juzgando absurda esta decisi贸n, Dronne se niega a obedecer y

contin煤a su camino. Pero la orden es repetida dos veces, con vigor, y el

capit谩n Dronne obedece finalmente.

Ocurre entonces el celebre episodio, del encuentro con

Leclerc, que califica la orden de 鈥渆st煤pida鈥 y le ordena a Dronne lanzarse

sobre Par铆s, con las tropas que pueda reunir, y sin preocuparse de nada sino de

llegar cuanto antes al coraz贸n de la capital.

Una sorprendente imprecisi贸n

Aqu铆 se presentan dos cuestiones que las diversas fuentes

consultadas no permiten claramente dilucidar.

La primera consiste en saber qui茅n dio la orden al capit谩n

Dronne de replegarse hacia la Croix-de-Berny, y por que raz贸n. Los

historiadores y los actores de esos acontecimientos dan prueba de una

sorprendente imprecisi贸n sobre este asunto. Manuel tiene la convicci贸n de que

fue del estado mayor del general Leclerc de donde vino la orden. Mas entonces,

驴qui茅n tenia inter茅s, dentro del estado mayor, en dar una orden que el propio

general Leclerc iba a anular unos minutos despu茅s y que, sin esa intervenci贸n,

hubiese probablemente impedido al capit谩n Dronne y a la nueve que llegaran las

primeros a Par铆s? Y sobre todo, 驴por qu茅?

Se pueden avanzar dos hip贸tesis, entre las m谩s probables.

La primera es que la orden de replegarse sobre la

Croix-de-Berny correspond铆a a preocupaciones estrictamente militares, al

estimar el estado mayor que la dificultad de los combates alrededor de la

Croix-de-Berny justificaba que el destacamento de Dronne volviese hacia atr谩s y

viniese a prestar su ayuda. Para Manuel, quien, record茅moslo, se hallaba en las

primeras filas de la nueve, esta explicaci贸n es altamente improbable: 鈥淣o hab铆a

ning煤n peligro en la Croix-de-Berny. No exist铆a ninguna resistencia. No hab铆a

nada, nada, nada. El camino estaba libre.鈥 De hecho, en su libro de recuerdos,

el capit谩n Dronne no precisa en absoluto que tuvo que combatir una vez llegado

al punto de destino fijado, cerca de la Croix-de-Berny.

No es menos incierta la segunda hip贸tesis, pero es m谩s

subversiva. Pudo ser que la orden fuese dada por uno o varios miembros del

estado mayor del general Leclerc, inquietos por ver una compa帽铆a constituido

casi exclusivamente de espa帽oles, anarquistas en su mayor铆a, entrar la primera

en la capital. En suma, esta explicaci贸n no es la m谩s extravagante. La reciente

pol茅mica suscitada en Francia por la pel铆cula de Mosco sobre el asunto del

grupo Manouchian (3) recuerda bien que las consideraciones nacionalistas no

estuvieron ausentes, ni mucho menos, en los combates de la resistencia y de la

liberaci贸n.

Una segunda cuesti贸n, de menor importancia, consiste en

saber por qu茅 raz贸n el general Leclerc designo a Dronne, luego la nueve, para

que entraran los primeros en Par铆s. Manuel no vacila un segundo:

鈥淐omo Leclerc era un hombre experimentado, sabia que con una

compa帽铆a de Espa帽oles, pod铆a estar tranquilo, por si acaso hubiese jaleo. Entre

los soldados, ya parte de los oficiales franceses que hab铆an tomado parte en la

campa帽a de 脕frica, los Espa帽oles solos conoc铆an bien la guerra.鈥

En realidad, los hechos hist贸ricos obligan a reconocer que

el escoger la nueve fue probablemente una consecuencia indirecta de la iniciativa

del capit谩n Dronne, m谩s que el resultado de una confianza particular de Leclerc

en la competencia militar de los espa帽oles. Iniciativa de Dronne, record茅moslo,

que hab铆a consistido en sobre pasarla Croix-de-Berny, de modo que su compa帽铆a

era la mejor emplazada para lanzarse la primera hacia Par铆s. No cabe duda que

Leclerc hubiese dado la misma orden a cualquier destacamento que se hubiese

hallado en ese mismo sitio en esos momentos precisos.

El capit谩n Dronne y su compa帽铆a de Espa帽oles, por lo tanto,

fueron los que la suerte, en la persona del general Leclerc, escogi贸 para que

fuesen los primeros en entrar en la capital.

70% de espa帽oles en la tropa que entr贸 la primera en Par铆s

Curiosamente, es muy dif铆cil determinar con precisi贸n cu谩les

fueron las tropas que acompa帽aron a la nueve y al capit谩n Dronne en su misi贸n.

Las diferentes fuentes consultadas, cuando no son contradictorias, son

incompletas o excesivamente vagas. Es tanto m谩s curioso cuanto que muchos

actores de aquella 茅poca siguen viviendo, en particular el capit谩n Dronne, y

que, por consiguiente, las informaciones no deber铆an faltar.

Sea lo que fuere, pienso que se puede, sin gran riesgo de

errores, detallar como sigue la composici贸n del destacamento que, ese 24 de

agosto de 1944 hacia las nueve menos cuarto, entraba en Par铆s, varias horas

antes que el grueso de las tropas de la segunda divisi贸n blindada:

-Dos de las tres secciones que compon铆an la novena compa帽铆a

del Tercer R.M.T, la nueve, acompa帽adas del veh铆culo de mando en el cual iba Manuel,

es decir once veh铆culos blindados en total.

-Una secci贸n de tres tanques Sherman que proven铆an de las

primera y segunda compa帽铆as del Regimiento 501.

-Una secci贸n del cuerpo de ingenieros compuesta de dos

veh铆culos blindados y dos camiones G.M.C.

-Un jeep en el cual iba el capit谩n Dronne y su conductor.

En fin, ciertas fuentes informativas indican tambi茅n la

presencia de un vehiculo blindado de reparaciones, incluso de una o dos

ambulancias. Procedamos ahora a una evaluaci贸n del destacamento con arreglo a

las diferentes nacionalidades representadas. La secci贸n de tanques y la del

cuerpo de ingenieros las compon铆an franceses, unos cuarenta hombres en total.

(Manuel precisa que la mayor parte de los hombres del cuerpo de ingenieros, que

茅l calcula en 25 m谩s o menos, eran argelinos). Las dos secciones de la nueve

las compon铆an unos noventa hombres, todos espa帽oles. El coche de mando iba

ocupado por cinco soldados espa帽oles, entre ellos Manuel, y un subteniente

franc茅s.

En resumen, el 70% por lo menos de los hombres que compon铆an

la tropa de Dronne eran espa帽oles. Esto merece ya que lo se帽alemos. Digna de

atenci贸n tambi茅n es la elecci贸n de Dronne en lo que se refiere al emplazamiento

de los diferentes elementos de su destacamento antes de la entrada a Par铆s: en

cabeza, el coche de mando seguido por el jeep del capit谩n y de las dos

secciones de la nueve. En la cola del convoy, los tres tanques y la secci贸n de

ingenieros.

Todo ello, en resumidas cuentas, no tendr铆a mucha

importancia si la mayor parte de los historiadores y los escritores franceses

de la liberaci贸n no se hubiesen ingeniado para ignorar, deliberadamente o no,

no s贸lo el predominio, sino tambi茅n la simple existencia de los espa帽oles en el

destacamento que, est谩 bien comprobado, fue el primero que entr贸 en la capital.

Entre las obras m谩s conocidas, citemos la de Dominique

Lapierre y Larry Collins (4)y la de Henri Michel (5). Ni una ni otra hacen la

menor alusi贸n a una cualquier presencia de espa帽oles en el destacamento de

Dronne. Mejor todav铆a, Henri Michel escribe pagina 131: 鈥淪i, verdaderamente,

Americanos, Franceses libres y F.F.I (Fuerzas francesas del interior, la

resistencia -NDLR-) son indisociables en esta victoria aliada que fue la

liberaci贸n de Par铆s…鈥 Hay en esta afirmaci贸n una preocupaci贸n por restringir

el campo de los vencedores que es bien dudosa.

Una voluntad de omitir la presencia de los espa帽oles

Admitamos sin embargo que a los autores de esas dos obras

les hayan podido inducir en error fuentes de informaci贸n comunes, falsas o incompletas.

La primera obra importante que se escribi贸 sobre la

liberaci贸n de Par铆s fue la de Adrien Dansette, publicada en 1946 (6). En ella,

Dansette no indica ninguna presencia de espa帽oles al lado del capit谩n Dronne.

Ahora bien, lo que se pod铆a atribuir a una falta de informaciones precisas y

exactas en el caso de Lapierre y Collins y Henri Michel no puede serlo, en lo

que se refiere a Dansette, sino a una voluntad de omitir, de pasar por alto una

verdad hist贸rica indiscutible. Por qu茅 motivo: sin duda por oscuras

preocupaciones nacionalistas, frecuentes en aquella 茅poca.

Sea lo que fuere, la omisi贸n voluntaria de Dansette no da

lugar a dudas. Ante las muchas partes que hac铆an constar la presencia activa de

los Espa帽oles a la vanguardia de los combates, 隆茅l pretende que se trataba de

Marroqu铆es! Asimismo, Dansette afirma que fueron los tres tanques Sherman

-cuyos nombres elocuentemente galos (Montmirail, Romilly y Champaubert) 茅l cita

con un placer evidente- los que llegaron primero al ayuntamiento de Par铆s, a la

vanguardia del destacamento del capit谩n Dronne. Y ello a pesar de las numerosas

declaraciones del propio capit谩n Dronne seg煤n las cuales eran bien unos

veh铆culos blindados repletos de combatientes espa帽oles, y que llevaban nombres

tan poco equ铆vocos como 鈥淢adrid鈥, 鈥淭eruel鈥,鈥淓bro鈥 o 鈥淕uadalajara鈥, los que iban

en cabeza del convoy.

Es posible que el ostracismo que, en Francia, desde hace

cuarenta a帽os, afecta a los combatientes espa帽oles de la liberaci贸n lo haya

originado una informaci贸n err贸nea al principio. Es posible, pero no es

probable. Primero porque muchos testigos y actores de aquellos acontecimientos

viven todav铆a, y que la obra de Dansette no es la 煤nica fuente de documentaci贸n

existente. Luego porque los escritores e historiadores franceses de la

liberaci贸n m谩s conocidos han manifiestamente descuidado, cuando no la

ignoraban, la participaci贸n decisiva de los espa帽oles, mientras exaltaban de

modo a menudo excesivo la de los combatientes franceses.

El mito de los franceses liberados por ellos mismos

Al respecto, el 鈥渕ito de los tres tanques鈥, lanzado por

Dansette, ha sido un gran 茅xito. En la p谩gina 316 de su celebre obra, Dominique

Lapierre y Larry Collins escriben: 鈥淓n unos minutos, Dronne hab铆a constituido

su peque帽o destacamento. Este se compon铆a de tres Sherman que llevaban nombres

de victorias napole贸nicas, 鈥淩omilly鈥, 鈥淢ontmirail鈥, y 鈥淐hampaubert鈥, y media

docena de veh铆culos blindados…鈥

Asimismo, es siempre chocante constatar a que punto las

fotograf铆as que ilustran los libros sobre la liberaci贸n de Par铆s son

minuciosamente escogidas de tal modo que se ponga en relieve tal acci贸n de los

F.F.I, tal hecho de armas de las Fuerzas Francesas Libres, etc. Y sin embargo,

no faltan las fotograf铆as de combatientes espa帽oles, identificables por los

nombres que llevan sus veh铆culos. As铆 es como, progresivamente, se ha

constituido el mito de 鈥渓os Franceses liberados por ellos mismos鈥. Mito

inaugurado por de Gaulle con su c茅lebre discurso del 25 de agosto en el

ayuntamiento de Par铆s, recogido por generaciones de escritores y de

historiadores, luego asimilado por una comunidad nacionalista, frustrada de una

victoria a la cual hab铆a participado s贸lo con circunspecci贸n.

Es este consenso nacional alrededor de una tranquilizadora

mitificaci贸n hist贸rica el que ha venido a quebrantar, algunas semanas ha, la

pel铆cula de Mosco, cuyo inter茅s reside menos en la acusaci贸n del Partido

Comunista Frances respecto al grupo Manouchian, que en el recuerdo de los

combates heroicos que los trabajadores inmigrados llevaron a cabo en Francia

contra el invasor nazi.

Sin duda, muchos franceses participaron valiente y

activamente en los combates de la resistencia, interna y externa, contra el

fascismo y el nazismo. Pero, seamos honrados, los franceses, en su mayor铆a,

nunca abandonaron, durante esas horas decisivas, su inquebrantable pasividad.

鈥淚r a buscar a los colaboradores franceses…

Manuel tiene cabalmente conciencia de todos estos problemas

que se presentaron inmediatamente despu茅s de la liberaci贸n. Pero afirma con

energ铆a que en aquella 茅poca, lo que m谩s importaba era la lucha de todos contra

los nazis: 鈥淣o hab铆a problemas de nacionalidades o de ideolog铆as.鈥

No obstante, peque帽os incidentes opusieron los combatientes

espa帽oles y sus camaradas de combate de las Fuerzas Francesas del Interior

(F.F.I). Incidentes que traducen, parece ser, dos concepciones divergentes de

la guerra de liberaci贸n.

鈥淓n Ecouch茅, los F.F.I cogieron prisioneros y los encerraron

en un hangar, no d谩ndoles nada de comer. Fuimos nosotros, los Espa帽oles, quienes

les dimos pan y agua.鈥

Otro incidente, de la misma 铆ndole, ocurri贸 en el Bosque de

Bolonia (cerca de Par铆s), donde se hab铆a instalado la nueve, tras el desfile

del 26 de agosto en los Campos Eliseo:

鈥淰inieron muchas chicas, que dec铆an que hab铆an tenido

relaciones con soldados alemanes. Y los F.F.I ven铆an a buscarlas para cortarles

el pelo. Nosotros les dijimos a los F.F.I: aqu铆 no hay quien toque a una de

estas mujeres. 驴Han salido con Alemanes?

Mientras no hayan delatado a nadie, no tiene importancia. Ir a buscar a

los colaboradores franceses, no a estas pobres desgraciadas.鈥

鈥淗ubi茅ramos llegado hasta Barcelona…

Despu茅s de los violentos combates del 25 de agosto en Par铆s,

luego el c茅lebre desfile del 26 en los Campos Eliseo, al cual participo Manuel

a bordo del coche de mando de la nueve, vendr谩 la liberaci贸n de Estrasburgo el

23 de septiembre, el paso por el campo de Dachau, recientemente liberado por

los Americanos, luego la 煤ltima etapa, Berchtesgaden, la m谩s celebre guarida de

Hitler. An茅cdota divertida, fue un soldado de la nueve, Fern谩ndez, quien

condujo hasta Par铆s el coche de Hitler, una mercedes blindada.

En el 谩nimo de los espa帽oles sin embargo, no se hab铆a

terminado la misi贸n de la segunda divisi贸n blindada. 鈥淗ab铆amos entrado en la

divisi贸n Leclerc pensando que despu茅s de Francia, ir铆amos a liberar Espa帽a.鈥

Primera desilusi贸n, primer enga帽o. M谩s tarde, iban a

desde帽ar, incluso a negar elpapel capital que hab铆an desempe帽ado los Espa帽oles

en la liberaci贸n de Par铆s y de Francia. Por el momento, les quitaban lo que,

ante todo, hab铆a motivado su lucha: la esperanza de librar Espa帽a de un r茅gimen

que, con el de Salazar en Portugal, iba a ser el 煤nico fascismo hist贸rico que

no se hundi贸 en el torbellino liberador desencadenado a ra铆z del derrumbamiento

del Tercer Reich.

Manuel recuerda: 鈥淎ntes de Estrasburgo, comprendimos que no

铆bamos a liberar Espa帽a. En mi compa帽铆a, la nueve, todo el mundo estaba

dispuesto a desertar contodo el material. Campos, el jefe de la tercera

secci贸n, tom贸 contacto con los guerrilleros de la Uni贸n Nacional que combat铆an

en los Pirineos. Pero la Uni贸n Nacional estaba manejada por los comunistas, y

tuvimos que renunciar.鈥

驴Pero si el caso no hubiese sido as铆, si los comunistas no

hubiesen predominado en la Uni贸n Nacional? 鈥淓ntonces hubi茅semos embarcado la

compa帽铆a, y no s贸lo la compa帽铆a, sino todos los otros batallones donde hab铆a

Espa帽oles. Lo ten铆amos estudiado todo. Con los camiones cargados de material,

de gasolina, hubi茅ramos llegado hasta Barcelona. En tal caso, qui茅n sabe si no

se hubiese podido cambiar el curso de la historia…鈥

Laurent Gim茅nez

