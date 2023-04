–

Esta traducci贸n proviene del cap铆tulo titulado 鈥淭he United States: reconsidering the struggle for independence, 1765鈥1775鈥 escrito por Walter H. Conser Jr. en el libro 鈥淩ecuperaci贸n de la historia noviolenta. La resistencia civil en las luchas de liberaci贸n鈥, editado por Maciej J. Bartkowski en Lynne Rienner Publishers.

Walter H. Conser Jr es escritor y educador. Universidad de Carolina del Norte , Wilmington, profesor de historia y de filosof铆a y religi贸n.

Las historias de origen nacional proporcionan concepciones de identidad nacional para las personas que las comparten. Celebran los eventos fundacionales de un pueblo, consagran episodios hist贸ricos particulares y privilegian interpretaciones hist贸ricas espec铆ficas. Las personas en los Estados Unidos, al elogiar las historias de violencia en su origen nacional, han borrado o simplificado en exceso importantes partes noviolentas de la historia temprana de su pa铆s. Esto puede deberse tanto a la fascinaci贸n por la violencia como a la ignorancia sobre el conflicto noviolento, incluida la falta de un marco anal铆tico para identificar sus 茅xitos estrat茅gicos.

Desde invocaciones de 鈥渆l disparo que se escuch贸 en todo el mundo鈥 hasta exclamaciones de 鈥渘o dispares hasta que veas el blanco de sus ojos鈥, la literatura y la leyenda ense帽an que la resistencia armada logr贸 la independencia de Estados Unidos de Gran Breta帽a. Pel铆culas como El patriota (2000) de Mel Gibson, que se remonta a Johnny Tremain (1957) de Disney, muestran que los hombres estadounidenses lucharon con valent铆a y violencia para lograr su libertad nacional.

Esta es una narrativa e im谩genes convincentes: un discurso de or铆genes nacionales repleto de violencia dram谩tica, patriotas valientes y resultados lineales. Se ubica en acciones f谩cilmente identificables, discretos l铆deres masculinos, heroicas declaraciones ret贸ricas y emotivas conmemoraciones de quienes dieron su vida por la libertad.

Pero considere un escenario alternativo, uno que se extienda m谩s en el tiempo, incluya m谩s que solo hombres y alcance la realidad pol铆tica, econ贸mica y cultural de la vida estadounidense. 鈥淯na historia de operaciones militares. . . no es una historia de la Revoluci贸n Americana鈥, advirti贸 John Adams en 1815. 鈥淟a revoluci贸n estaba en la mente y el coraz贸n del pueblo, y en la uni贸n de las colonias; ambos de los cuales se efectuaron sustancialmente antes del comienzo de las hostilidades鈥. As铆, la verdadera revoluci贸n estuvo en las acciones unidas de las colonias en las campa帽as de resistencia a la autoridad brit谩nica que tuvieron lugar antes de la guerra.

La evaluaci贸n de John Adams se puede fundamentar en la Asociaci贸n Continental de octubre de 1774: un programa de no importaci贸n, no consumo y no exportaci贸n combinado con disposiciones para la aplicaci贸n que utilizaba el ostracismo social y el boicot econ贸mico. As铆 lo adopt贸 el Primer Congreso Continental, que alent贸 la formaci贸n de otros comit茅s extralegales que efectivamente asumieron funciones de gobierno a lo largo de todas las colonias. La no importaci贸n provoc贸 el colapso de las importaciones brit谩nicas en 1774-1775: en Nueva Inglaterra, su valor cay贸 de 562.476 libras esterlinas en 1774 a 71.625 libras esterlinas en 1775, en Virginia y Maryland de 528.738 libras esterlinas a 1.921 libras esterlinas, y en las Carolinas de 378.116 libras esterlinas a 6.245 libras esterlinas. Incluso en Nueva York, un centro lealista, las importaciones cayeron. A principios de 1775, los estadounidenses hab铆an establecido cientos de comit茅s para hacer cumplir la Asociaci贸n Continental en oposici贸n directa a la autoridad brit谩nica. El equilibrio de poder cambi贸 de modo que las convenciones y comit茅s provinciales ahora gobernaban de hecho la mayor铆a de las colonias. En realidad, la independencia pol铆tica de Gran Breta帽a fue evidente antes de las Batallas de Lexington y Concord en abril de 1775.

Esta independencia tuvo sus ra铆ces en la d茅cada de la lucha noviolenta de 1765 a 1775, en particular en tres campa帽as espec铆ficas: contra la Ley del Timbre de 1765, las Leyes Townshend de 1767 y las Leyes Coercitivas de 1774. Estas campa帽as de resistencia utilizaron medios noviolentos como peticiones extraordinarias, marchas de protesta, manifestaciones, boicots y negativas a trabajar. Cuando la corona brit谩nica impuso impuestos sobre ciertas importaciones, los estadounidenses organizaron campa帽as para negarse a comprarlas.

Tambi茅n se idearon otros m茅todos. Los comerciantes coloniales fueron condenados al ostracismo si continuaban importando bienes boicoteados. Adem谩s, los activistas coloniales a veces realizaban negocios regulares en violaci贸n de la ley brit谩nica, utilizando documentos sin sellos fiscales, resolviendo disputas legales sin tribunales y enviando peticiones de protesta a Gran Breta帽a sin el permiso del gobernador real. Tambi茅n formaron comit茅s locales, de condado y provinciales para apoyar, extender y hacer cumplir la resistencia. En 1774 y 1775, muchos de estos organismos asumieron poderes gubernamentales, actuando como autoridades extralegales con poderes mayores que los remanentes del gobierno real colonial.

Una d茅cada de resistencia noviolenta

Hasta el Congreso Continental de 1774, la acci贸n colonial noviolenta fue principalmente improvisada. Los colonos con frecuencia no ten铆an una idea clara de lo que implicaba librar una lucha noviolenta efectiva. A veces estaban confundidos acerca de qu茅 pasos tomar si un m茅todo en particular estaba perdiendo impacto y, a menudo, les resultaba dif铆cil juzgar la eficacia relativa de una campa帽a. Sin embargo, eran muy conscientes de que algunos m茅todos eran m谩s efectivos que otros y actuaron en consecuencia. Una revisi贸n de las tres campa帽as de resistencia entre 1765 y 1775 proporciona una base para evaluar las t谩cticas y estrategias noviolentas utilizadas por el movimiento de resistencia.

La campa帽a contra la Ley del Timbre, 1765鈥1766

La Ley del Timbre, promulgada en marzo de 1765 y que entrar铆a en vigor en noviembre, introdujo los impuestos directos: un impuesto de timbre sobre todos los documentos legales y otros materiales impresos. Esto provoc贸 una campa帽a de resistencia abierta que marc贸 el comienzo del movimiento hacia el autogobierno colonial. Anteriormente, las quejas contra las pol铆ticas brit谩nicas se expresaron en peticiones al Parlamento de las legislaturas coloniales y fueron aprobadas por el gobernador real. Despu茅s de la Ley del Timbre, la oposici贸n se ampli贸, incluidas no solo las peticiones sin aprobaci贸n ejecutiva para la derogaci贸n de la ley, sino tambi茅n la negativa colonial a pagar los impuestos, los boicots sociales y de consumo contra los partidarios de la ley y la no importaci贸n y el no consumo de productos brit谩nicos.

Las legislaturas de Massachusetts y Virginia aprobaron resoluciones en contra de la ley mientras las protestas populares presionaban a los agentes fiscales designados por la Corona para que renunciaran; las multitudes colgaron efigies de agentes fiscales y los confrontaron en sus casas. Durante agosto de 1765, se llevaron a cabo acciones contra funcionarios fiscales en Massachusetts, Connecticut, Nueva York, Rhode Island y Maryland. El comerciante de Filadelfia, Charles Thompson, inform贸 a sus amigos de Londres que los funcionarios de sellos de las trece colonias hab铆an renunciado a sus cargos.

Mientras tanto, varias colonias estaban preparando el Congreso de la Ley del Timbre para octubre de 1765. Este paso innovador en la cooperaci贸n intercolonial produjo una declaraci贸n de derechos coloniales y los l铆mites adecuados de la autoridad parlamentaria. Se enviaron copias de las actas del Congreso a todas las colonias m谩s una serie a Gran Breta帽a como llamamiento unido de las colonias americanas.

Cuando la Ley del Timbre entr贸 en vigor el 1 de noviembre de 1765, la resistencia colonial ya estaba en marcha. El Congreso de la Ley del Timbre se estaba reuniendo. Peri贸dicos, como Maryland Gazette, Pennsylvania Gazette y South Carolina Gazette, anunciaron que dejar铆an de publicarse en lugar de ser boicoteados por usar sellos. Otros peri贸dicos, como New London Gazette, Connecticut Gazette y Boston Gazette, desafiaron a la Corona al continuar publicando sin sellos. The Newport Gazette, Boston Post-Boy y Pennsylvania Journal aparecieron de forma an贸nima sin identificar al editor o impresor. Los peri贸dicos que permanecieron abiertos informaron sobre actividades de resistencia y, por lo tanto, brindaron apoyo a la oposici贸n a la ley. Paralelamente, se cerraron muchos tribunales porque los abogados no usar铆an sellos y los jueces no actuar铆an sin ellos. Del mismo modo, se supon铆a que los permisos de env铆o deb铆an estar sellados. Sin embargo, si nadie distribuir铆a los sellos, entonces los puertos tendr铆an que cerrarse por completo o abrirse y operar desafiando la ley.

Acciones como estas anularon efectivamente la Ley del Timbre, pero sin provocar su derogaci贸n. Eso se logr贸 a trav茅s de pactos de no importaci贸n acordados por comerciantes en las tres principales ciudades portuarias: Boston, Nueva York y Filadelfia. El 31 de octubre de 1765, los comerciantes de Nueva York se comprometieron a negarse a importar productos brit谩nicos hasta que se derogara el impuesto. Los comerciantes de Filadelfia siguieron el 7 de noviembre y Boston el 9 de diciembre. Los comerciantes brit谩nicos, alarmados por estos pactos, solicitaron al Parlamento que derogara la Ley del Timbre.

Aunque el Parlamento esperaba que los ingresos de la Ley del Timbre generaran 60.000 libras esterlinas al a帽o a帽o, el total recaudado no cubr铆a ni la mitad de los gastos de impresi贸n: un meras 3.292 libras esterlinas a principios de 1766. Incluso antes de su derogaci贸n en marzo de 1766, la Ley del Timbre era letra muerta en las colonias. El pueblo hab铆a descubierto, en palabras del gobernador Francis Bernard de Massachusetts, que 鈥渢ienen en su poder elegir si se someten o no a este acto鈥. Numerosos puertos hab铆an reabierto sin usar sellos mientras varios tribunales locales realizaban negocios en violaci贸n de la ley brit谩nica. La derogaci贸n trajo un grado de calma a Am茅rica del Norte, pero los colonos hab铆an experimentado el poder de la no cooperaci贸n.

La campa帽a contra las leyes de Townshend, 1767鈥1768

Cuando el Parlamento aprob贸 las Leyes Townshend en 1767, imponiendo aranceles sobre importaciones como vidrio, pintura, papel y t茅, los activistas coloniales recurrieron nuevamente al arma de la no importaci贸n. Por ejemplo, en Providence, Rhode Island, un pacto de no consumo enumeraba las importaciones que deb铆an boicotearse. Cualquiera que hiciera caso omiso de esto deb铆a ser 鈥渄esalentado, de la manera m谩s eficaz, pero decente y legal鈥. De manera similar, en Newport, Rhode Island, los sastres locales cobraban menos por el trabajo en tela hecha en Estados Unidos pero m谩s por tela importada.

Inicialmente, la resistencia fue espor谩dica y, a diferencia de la Ley del Timbre, las Leyes Townshend entraron en vigor el 20 de noviembre de 1767, sin ning煤n intento de evitar su aplicaci贸n hasta el mes siguiente, cuando un ensayo de John Dickinson impuls贸 una nueva campa帽a. En enero de 1768, la C谩mara de Representantes de Massachusetts solicit贸 al rey la derogaci贸n de las Leyes Townshend y distribuy贸 una carta circular a todas las asambleas coloniales con la esperanza de que respaldaran este llamado. Estas esperanzas se cumplieron. A finales de 1768, todas las asambleas coloniales hab铆an solicitado al rey que desafiara el derecho del Parlamento a cobrar impuestos a las colonias.

Mientras las asambleas coloniales actuaban sobre la carta de Massachusetts, comenz贸 un movimiento por la no importaci贸n. La planificaci贸n comenz贸 en Boston en marzo de 1768, pero no se lleg贸 a ning煤n acuerdo hasta el 1 de agosto. M谩s tarde ese mes, los comerciantes de Nueva York firmaron un pacto similar, y agregaron que los comerciantes que lo violaran o se negaran a inscribirse deber铆an ser boicoteados y etiquetados como 鈥渆nemigos de sus propios derechos鈥.

鈥淟os comerciantes de Filadelfia vacilaron hasta febrero de 1769, despu茅s le siguieron una serie de puertos m谩s peque帽os. George Washington aplaudi贸 la perspectiva de una campa帽a de no importaci贸n en Virginia. Le dijo a George Mason que 鈥測a hemos. . . demostrado la ineficacia de los discursos al trono y las protestas al Parlamento. Queda por probar hasta qu茅 punto, entonces, su atenci贸n a nuestros derechos y privilegios puede ser despertada o alarmada, privando a su comercio y sus manufacturas鈥. Mason estuvo de acuerdo con el impacto potencial de la no importaci贸n y sugiri贸 una t谩ctica relacionada: 鈥淧uede que no est茅 mal dejar que el ministerio entienda que, hasta que obtengamos una reparaci贸n de los agravios, les negaremos nuestros productos y, en particular, nos abstendremos de hacer tabaco, por lo que los ingresos perder铆an cincuenta veces m谩s de lo que toda su opresi贸n podr铆a recaudar aqu铆鈥.

Las leyes Townshend, excepto el impuesto sobre el t茅, fueron derogadas en abril 1770. Cuando esta noticia lleg贸 a las colonias americanas, los comerciantes de Nueva York redujeron los requisitos de su acuerdo de no importaci贸n y los de Filadelfia y Boston siguieron su ejemplo, poniendo as铆 fin a la segunda gran campa帽a de resistencia a la autoridad brit谩nica. Debido a la implementaci贸n desigual y tard铆a, hab铆a sido m谩s limitada que la campa帽a de la Ley del Timbre. Sin embargo, los acuerdos de no importaci贸n lograron reducir dr谩sticamente el comercio con Gran Breta帽a y las lecciones aprendidas, como la necesidad de una acci贸n unificada para fortalecer elapalancamiento colonial se aplicaron a los posteriores acuerdos de no intercambio de 1774-1775.

Los Comit茅s de Correspondencia

En el per铆odo entre 1770 y 1774, un desarrollo vital fue la formaci贸n de Comit茅s de Correspondencia para compartir informaci贸n entre las colonias. A fines de diciembre de 1772, por sugerencia de la reuni贸n de la ciudad de Boston, se hab铆an formado comit茅s de este tipo en todo Massachusetts. En marzo de 1773, la C谩mara de Burgueses de Virginia eligi贸 un Comit茅 de Correspondencia permanente y solicit贸 a otras asambleas coloniales que hicieran lo mismo. Una red ampliada de comit茅s de correspondencia en todas las colonias estaba firmemente establecida a principios de 1774.

En mayo de 1773, el Parlamento aprob贸 la Ley del T茅. Con el objetivo de reafirmar la autoridad imperial brit谩nica, este acto esencialmente otorg贸 a la Compa帽铆a de las Indias Orientales el monopolio de las importaciones de t茅. Los colonos planearon anular el acto convenciendo a los agentes del t茅 de que renunciaran. Sin embargo, algunos resistentes tomaron medidas m谩s directas, lo que result贸 en el Boston Tea Party del 16 de diciembre de 1773, arrojando t茅 gravado en el puerto de Boston.

La reacci贸n brit谩nica fue r谩pida y dura. Para castigar al pueblo de Massachusetts por diez a帽os de hacer alarde de la autoridad imperial, el Parlamento promulg贸 una serie de medidas conocidas como Leyes Coercitivas. Las noticias de estas llegaron a las colonias en mayo de 1774 e inmediatamente provocaron resistencia, una reuni贸n de la C谩mara de Burgueses de Virginia, que se reuni贸 desafiando las 贸rdenes del gobernador, convoc贸 a un congreso intercolonial. La C谩mara de Representantes de Massachusetts propuso que esto se lleve a cabo en septiembre en Filadelfia. A fines de agosto, todas las colonias, excepto Georgia, hab铆an elegido delegados, algunos en sesiones extralegales prohibidas por los gobernadores designados por la Corona.

A medida que se acercaba el Congreso, se prepararon planes en varias colonias para restablecer las sanciones comerciales. Creci贸 el apoyo a la resistencia econ贸mica y varias localidades promulgaron sus propios acuerdos de no intercambio. Las organizaciones de resistencia iban desde el nivel local pasando por el provincial hasta el intercolonial.

El Primer Congreso Continental se reuni贸 en Filadelfia el 5 de septiembre hasta el 22 de octubre de 1774, con delegados de todas las colonias excepto Georgia. Aprob贸 una serie de resoluciones que articulaban los derechos y agravios de las colonias y, el 20 de octubre, adopt贸 la Asociaci贸n Continental, a la que llam贸 la medida 鈥渕谩s r谩pida, eficaz y pac铆fica鈥. Se decidi贸 que todas las importaciones de Gran Breta帽a, Irlanda y las Indias Occidentales deber铆an detenerse el 1 de diciembre de 1774 y deber铆an reemplazarse con art铆culos fabricados en Estados Unidos. Adem谩s, si la no importaci贸n no obtuviera reparaci贸n de agravios, los colonos adoptar铆an lo que muchos consideraban la pol铆tica comercial m谩s contundente armas disponibles: la no exportaci贸n de art铆culos tales como madera, pertrechos navales, tabaco y otras materias primas. De ser necesario, la no exportaci贸n comenzar铆a el 10 de septiembre de 1775.

La Asociaci贸n Continental no solo llam贸 a la resistencia econ贸mica, sino que tambi茅n dise帽贸 los medios para organizarla y hacerla cumplir. Estas disposiciones se implementaron r谩pidamente en todas las colonias, condenando al ostracismo a quienes violaban la asociaci贸n.

La falta de cooperaci贸n colonial a lo largo de la resistencia a las Leyes Coercitivas no se limit贸 a la negativa a comprar productos brit谩nicos, sino que se extendi贸 a todas las leyes reales. Se cerraron los tribunales, se negaron los impuestos y se desafi贸 abiertamente a los gobernadores. En todas las colonias se convocaron congresos provinciales extralegales en 1774 y principios de 1775 para supervisar la aplicaci贸n de la Asociaci贸n Continental. Estas asambleas 鈥渋legales鈥 a nivel local, de condado y provincial a menudo asumieron funciones legislativas y judiciales al ejecutar los deseos del Congreso Continental. Como escribi贸 el New York Gazetteer del conservador Rivington en febrero de 1775, la asociaci贸n sac贸 鈥渆l gobierno de las manos del gobernador, el consejo y la asamblea general; y la ejecuci贸n de las leyes fuera de las manos de los Magistrados y Jurados Civiles.鈥

Naturalmente, la Corona trat贸 de contrarrestar. El 18 de noviembre de 1774, Jorge III le dijo al primer ministro Lord North que 鈥渓os gobiernos de Nueva Inglaterra est谩n en estado de rebeli贸n; los golpes deben decidir si han de estar sujetos a este Pa铆s o independientes鈥. El problema para el Parlamento y Jorge III ya no era la reparaci贸n de agravios; los colonos hab铆an demostrado el eclipse de la autoridad brit谩nica y la Corona necesitaba restaurar su poder. En consecuencia, en enero de 1775, el secretario colonial Lord Dartmouth orden贸 al general Thomas Gage que sofocara la rebeli贸n noviolenta hasta entonces arrestando y encarcelando a los l铆deres en Massachusetts. Gage tom贸 la ofensiva al intentar apoderarse de las tiendas militares en Concord, donde se enfrent贸 a los colonos el 19 de abril de 1775.

Organizaciones a lo largo de las colonias se enfrentaron de inmediato con una decisi贸n: seguir el ejemplo de Massachusetts y cambiar la estrategia de la resistencia noviolenta a la fuerza militar. Solo siete colonias: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut en el norte; Virginia, Maryland y Carolina del Sur en el sur hab铆an autorizado la organizaci贸n de milicias locales antes de Lexington y Concord. Y adem谩s, estos grupos de milicianos estaban mal entrenados y equipados y se consideraban m谩s una protecci贸n contra los indios y los esclavos fugitivos que una defensa contra los brit谩nicos. Sin embargo, en mayo de 1775, el Segundo Congreso Continental asumi贸 la direcci贸n de la lucha militar que se desarrollaba r谩pidamente, nombr贸 a George Washington como comandante en jefe del reci茅n creado Ej茅rcito Continental y requis贸 suministros militares. Los m茅todos noviolentos fueron reemplazados por la violencia como principal medio de lucha y los colonos se embarcaron en una guerra militar que durar铆a ocho a帽os.

Din谩mica de la lucha noviolenta

Al identificar el surgimiento y evaluar las t谩cticas y estrategias de resistencia antes de mayo de 1775, se debe prestar atenci贸n a la din谩mica pol铆tica y social del movimiento. La transformaci贸n gradual de la Norteam茅rica brit谩nica de colonias a un estado independiente involucr贸 cinco factores:

1. La expresi贸n colectiva de las diferencias pol铆ticas estadounidenses con Gran Breta帽a y un sentido concomitante de identidad estadounidense;

2. El crecimiento de organizaciones e instituciones que articularon los intereses coloniales y argumentaron contra los nuevos poderes y controles brit谩nicos;

3. Resistencia abierta a actos espec铆ficos del gobierno brit谩nico;

4. No cooperaci贸n pol铆tica y econ贸mica masiva con la autoridad brit谩nica; y

5. El desarrollo de instituciones paralelas, particularmente instituciones de gobierno.

Cada uno de estos factores fue esencial para una oposici贸n efectiva a la Corona e instrumental en la ruptura revolucionaria con Gran Breta帽a. Colectivamente, tambi茅n contribuyeron al desarrollo de las eventuales estructuras de gobierno en los nuevos Estados Unidos. Todos los componentes existieron simult谩neamente a lo largo de la d茅cada de resistencia, aunque cada uno se desarroll贸 en diversos grados en tiempos diferentes. Los cinco se pod铆an ver en la resistencia a la Ley del Timbre, por ejemplo, pero no se mantuvieron por completo despu茅s de esa campa帽a. El crecimiento de las organizaciones que expresan los intereses americanos y la formaci贸n de nuevas instituciones paralelas no fue r谩pido hasta despu茅s de 1770. As铆, las partes constitutivas del proceso que condujo a la independencia se desarrollaron y transformaron en luchas sucesivas, as铆 como contribuyeron al logro final de la independencia. El espacio solo permite ejemplos ilustrativos.

La conciencia pol铆tica de las diferencias con Gran Breta帽a fue crucial para el movimiento independentista. Los colonos con diversos intereses personales y antecedentes poco a poco se encontraron desarrollando actitudes similares sobre el gobierno de su colonia y la relaci贸n m谩s amplia de las colonias americanas con Gran Breta帽a. Las quejas y objetivos comunes se identificaron en la Ley del Timbre y m谩s tarde en la campa帽a de las Leyes de Townshend, ya que los impuestos brit谩nicos se consideraban un ataque a los derechos coloniales. En ambos casos, se cre铆a que los miembros del parlamento hab铆a sido enga帽ados por malos consejos o estaba usando sus poderes de manera inapropiada. Los estadounidenses coloniales no ten铆an representantes directos en el Parlamento, de ah铆 el lema 鈥淣o hay impuestos sin representaci贸n鈥. En 1774-1775, la experiencia colonial con instituciones estadounidenses paralelas y la creciente sospecha sobre la profundidad de la oposici贸n brit谩nica llevaron a muchos estadounidenses coloniales de buscar la reforma de las leyes brit谩nicas a buscar la independencia total. Esta experiencia molde贸 sus identidades como estadounidenses que compart铆an tradiciones comunes con los brit谩nicos pero, a trav茅s de su participaci贸n en una d茅cada de lucha noviolenta de resistencia, se hab铆a enterado de que eran una naci贸n separada.

El segundo factor, instituciones y organizaciones que expresan colonialismo agravios, fue fundamental para obtener la independencia y construir estructuras de gobierno democr谩ticas para compartir el poder. La resistencia colonial fue en gran parte improvisada, surgiendo nuevos l铆deres que eran capaces de expresar sus quejas mientras organizaban con 茅xito acciones de protesta. Espor谩dicamente surgieron organizaciones intercoloniales, como el Stamp Act Congress o los acuerdos de boicot de los comerciantes a las Townshend Acts. No fue sino hasta el Primer Congreso Continental en 1774 que se materializaron medidas estrat茅gicamente conscientes, aplicadas en todas las colonias y dotadas de sanciones pol铆ticas y econ贸micas por incumplimiento.

La resistencia popular a la autoridad brit谩nica, el tercer factor, pod铆a adoptar muchas formas. Por ejemplo, los m茅todos de protesta y persuasi贸n inclu铆an manifestaciones y desfiles en nombre de una campa帽a de resistencia, el desarrollo de s铆mbolos pol铆ticos como el 脕rbol de la Libertad y la publicaci贸n de documentos que nombraban a los partidarios o a los opositores de la resistencia. Un funeral simulado en Wilmington, Carolina del Norte, en octubre de 1765 ilustr贸 muchos de estos m茅todos. La Gaceta de Carolina del Norte inform贸 que unos 500 habitantes de Wilmington (de una poblaci贸n total de 800 a 1000) se reunieron para protestar contra la Ley del Timbre. Desfilaron una efigie de la Libertad, que simboliza los derechos de los colonos bajo ataque por el parlamento brit谩nico. La multitud puso la efigie 鈥渆n un ata煤d, y marcharon en solemne procesi贸n con 茅l hasta el patio de la iglesia, un Tambor de Luto redoblando delante de ellos, y las Campanas de la Ciudad tocando sordamente un doliente Knell al mismo tiempo.鈥 Justo antes de que la multitud enterrara el ata煤d, comprobaron el pulso de Liberty y, al descubrir que todav铆a estaba viva, 鈥渃oncluy贸 la velada con grandes regocijos, al descubrir que Liberty a煤n exist铆a en las colonias鈥. El relato del peri贸dico observa que 鈥渘o se le infligi贸 el menor da帽o a ninguna persona鈥. Aqu铆 el ritual religioso, la protesta pol铆tica y la acci贸n de masas se unieron dentro de un m茅todo de resistencia noviolento. Teatro pol铆tico urbano, como este simulacro de funeral, temas de resistencia dramatizados, participaci贸n alistada y funcionarios reales presionados. Para los espectadores, gener贸 conciencia sobre la controversia e identific贸 a sus vecinos y amigos como partidarios de la resistencia. Anim贸 a todos a apoyar los objetivos de la resistencia en un contexto que no era particularmente amenazante para los participantes y testigos, aunque el significado del episodio era claro.

Aliado a la resistencia popular estaba el cuarto factor: la no cooperaci贸n. Los variados m茅todos de no cooperaci贸n implicaban negarse a hacer lo que se ordenaba o esperaba, rompiendo as铆 los h谩bitos de obediencia y los lazos de cooperaci贸n. Los boicots sociales de personas que se oponen a la resistencia est谩n bien documentados. Por ejemplo, los hombres libres de Essex, Nueva Jersey, se reunieron en octubre de 1765 para declarar inconstitucional la Ley del Timbre y afirmar que detestar, aborrecer y despreciar en extremo a todas y cada una de las personas que vilmente acepten cualquier empleo u oficio relacionado con dicha Ley del Timbre, o se acojan o aprovechen de la misma. . . y no tendr谩n comunicaci贸n con tales personas, ni hablar谩n con ellas en ninguna ocasi贸n, a menos que sea para informarles de su vileza.

De manera similar, varias mujeres en Providence y Bristol, Rhode Island, acordaron no aceptar las direcciones de ning煤n hombre que estuviera a favor de la Ley del Timbre. Claramente, los boicots sociales ejerc铆an presi贸n sobre las personas, pero cualquier delincuente que se enmendaba recuperaba r谩pidamente la buena voluntad de la comunidad.

Las formas econ贸micas de no cooperaci贸n proporcionaron sanciones m谩s poderosas. Las campa帽as organizadas de no importaci贸n de productos brit谩nicos impusieron un coste econ贸mico a los brit谩nicos. Entre el 31 de octubre y el 8 de diciembre de 1765, la mayor铆a de los comerciantes de las ciudades de la costa Este boicotearon los productos brit谩nicos.

El no consumo de productos brit谩nicos tambi茅n implic贸 la promoci贸n de art铆culos fabricados en Estados Unidos. En 1766, Thomas Hutchison, teniente gobernador de Massachusetts, tuvo que admitir:

Cuando vi por primera vez las propuestas para reducir el consumo de manufacturas inglesas, las tom茅 como meras bocanadas. El esquema para dejar de lado luto [ropa de funeral inglesa] tuvo 茅xito para mi sorpresa, y ahora nadie se atrever铆a a vestir de negro para el pariente m谩s cercano. . . el humor de vestirse con ropa casera se difunde todos los d铆as no tanto por econom铆a como para convencer a los ingleses de lo beneficiosas que han sido para ellos las colonias.

En 1769, los estudiantes y el presidente del Baptist Rhode Island College (m谩s tarde la Universidad de Brown) aparecieron en la ceremonia de graduaci贸n vestidos con vestidos formales americanos hechos en casa, no ingleses importados. As铆 tambi茅n, los colonialistas expandieron la producci贸n de guada帽as, palas, papel tapiz y licor en lugar de compr谩rselos a los comerciantes brit谩nicos. Por lo tanto, incluso si el impacto principal de la campa帽a fue pol铆tico, otra consecuencia fue un movimiento incipiente hacia la autosuficiencia econ贸mica.

En 1769, una cuenta en el Bolet铆n de Boston describi贸 77 mujeres j贸venes reunidas en la casa del reverendo John Cleveland con sus ruecas para hacer hilo casero. Cuando terminaron, Cleveland observ贸 c贸mo las mujeres podr铆an recuperar para este pa铆s el pleno y libre 鈥済oce de todos nuestros derechos, propiedades y privilegios. . . viviendo, en la medida de lo posible, 煤nicamente de los productos de este pa铆s; y asegurarse de dejar de lado el uso de todos los t茅s extranjeros. Tambi茅n vistiendo, en la medida de lo posible, 煤nicamente prendas de fabricaci贸n de este pa铆s鈥. De manera similar, en Newport, Rhode Island, el ministro congregacional Ezra Stiles recibi贸 a 92 鈥淗ijas de la Libertad鈥 que pasaron el d铆a hilando hilo como su contribuci贸n a la resistencia.

Una variaci贸n de estas acciones de no consumo tuvo lugar en Edenton, Carolina del Norte, en octubre de 1774, cuando 51 mujeres firmaron esta declaraci贸n:

鈥淣osotras, las damas de Edenton, nos comprometemos solemnemente por la presente a no ajustarnos a esa perniciosa costumbre de beber t茅, y que nosotras, las damas antes mencionadas, no promoveremos el uso de ninguna manufactura de Inglaterra hasta el momento en que todos los actos que tiendan a esclavizar a este nuestro nativo Pa铆s ser谩 derogado.鈥 Incluso los ni帽os se involucraron. Cuando a Susan Boudinot, la hija de nueve a帽os de un patriota de Nueva Jersey, le ofrecieron una taza de t茅 mientras visitaba al gobernador real, hizo una reverencia, se llev贸 la taza a los labios y arroj贸 el t茅 por la ventana.

Estas diversas acciones apuntan a la participaci贸n significativa de las mujeres en la resistencia civil. La naturaleza de la resistencia civil cre贸 un espacio de g茅nero para diversas formas de participaci贸n de las mujeres. Este espacio podr铆a ser privado: la decisi贸n de no consumir bienes brit谩nicos en el hogar. Tambi茅n podr铆a ser un espacio p煤blico: participar en el spinning (hilado) en una iglesia o protestar abiertamente por la pol铆tica brit谩nica. A veces, como en Edenton, la prensa brit谩nica satirizaba a las mujeres por supuestamente salirse de sus roles de g茅nero prescritos. Sin embargo, tal parodia en s铆 misma sugiere que los observadores brit谩nicos tomaron en serio las acciones de las mujeres.

Aunque se desconocen n煤meros absolutos, las mujeres jugaron un papel fundamental en muchas campa帽as locales. Dentro de sus esferas dom茅sticas culturalmente prescritas, las mujeres tomaban las decisiones sobre las compras del hogar y la familia, lo que provoc贸 el 茅xito de las campa帽as de boicot. Cuando las mujeres se aventuraron en la arena p煤blica, un movimiento que las convenciones de g茅nero contempor谩neas no respaldaron, sus acciones no solo expresaron una aprobaci贸n abierta de los objetivos de la resistencia, sino que tambi茅n tuvieron las consecuencias no deseadas de subvertir las convenciones de g茅nero. Sin embargo, las mujeres podr铆an justificar acciones como hilar lana como algo que permanece dentro de su 谩mbito dom茅stico mientras que eligen bienes dom茅sticos sobre los importados como simplemente compras frugales. La participaci贸n en varios aspectos de la resistencia colonial aument贸 la conciencia de estas mujeres sobre los temas pol铆ticos relevantes; los involucr贸 con asambleas m谩s amplias de conciudadanos y sin querer desafi贸 las convenciones de g茅nero prevalecientes.

Adem谩s de evitar los productos brit谩nicos y sustituirlos por los fabricados en Estados Unidos, una forma tard铆a de no cooperaci贸n colonial implic贸 la negativa a exportar materias primas estadounidenses, como madera y suministros navales. Este plan fue ordenado por la Asociaci贸n Continental, pero entr贸 en vigencia solo despu茅s de que comenz贸 la guerra (septiembre de 1775) y, por lo tanto, no se prob贸 por derecho propio.

He aqu铆, pues, el verdadero trabajo de resistencia civil: se llev贸 a cabo en pueblos y ciudades, tanto en el campo como en la ciudad, por patriotas olvidados, mujeres y hombres. Estos hombres y mujeres, ahora an贸nimos, hilaban, tej铆an y vest铆an telas tejidas en casa; unidos en el boicot a los productos brit谩nicos; y anim贸 a sus vecinos a unirse a ellos y mantenerse firmes. Muchos se unieron en acciones multitudinarias y reuniones masivas para protestar y sirvieron en los comit茅s de resistencia locales o los apoyaron. Se negaron a obedecer los estatutos y oficiales de la Corona brit谩nica, que tan recientemente hab铆a sido la ley del pa铆s. Fueron estos actos de resistencia y no cooperaci贸n los que golpearon m谩s abiertamente a la autoridad de la Corona.

El quinto factor, el desarrollo de instituciones paralelas, comenz贸 con la negativa a utilizar las instituciones pol铆ticas, judiciales y legislativas reales existentes, as铆 como con la negativa a disolver las asambleas coloniales o los organismos intercoloniales como el Congreso Continental. Tambi茅n podr铆a implicar la resoluci贸n de casos legales en los tribunales o el despacho de buques entrantes o salientes sin los sellos requeridos como en la campa帽a de la Ley del Timbre. En 煤ltima instancia, implic贸 la creaci贸n de nuevas instituciones pol铆ticas, como el Congreso de la Ley del Timbre (1765), los Comit茅s de Correspondencia (1772-1775) y el Primer Congreso Continental (1774-1775). Estos cuerpos pol铆ticos extralegales correspondieron a organizaciones coloniales judiciales y legislativas extralegales que tambi茅n se desarrollaron durante la d茅cada de la resistencia. Si el Congreso de la Ley del Timbre fue ad hoc y se disolvi贸, gradualmente estas instituciones se volvieron continuas y autosuficientes, con la los comit茅s permanentes de correspondencia y luego el Primer Congreso Continental fueron reconocidos por los colonos como reemplazos estadounidenses completamente funcionales de los 贸rganos de la autoridad brit谩nica. En conjunto, estas nuevas instituciones pol铆ticas coloniales encarnaron el gobierno paralelo que emergi贸 con m谩s fuerza y visibilidad en 1774 y 1775.

Este nuevo gobierno estadounidense, paralelo en funci贸n al gobierno brit谩nico, sent贸 las bases para la independencia de facto y form贸 los cimientos para el nuevo gobierno una vez que el pa铆s finalmente se independiz贸. De manera fundamental, la d茅cada de resistencia contribuy贸 a esta fundaci贸n a trav茅s de la politizaci贸n de la sociedad estadounidense. La politizaci贸n signific贸 el mayor reconocimiento por parte de comerciantes, abogados y otros para aumentar su participaci贸n pol铆tica. John Adams, Samuel Adams, Benjamin Franklin, John Hancock, Patrick Henry, Thomas Jefferson y George Washington apoyaron las campa帽as de resistencia y sirvieron a los nuevos Estados Unidos. La politizaci贸n signific贸 tambi茅n la creciente conciencia de que esta pol铆tica se extend铆a de manera crucial a Londres tanto como inclu铆a a Am茅rica.

La capacidad de las colonias americanas de prescindir de la direcci贸n real de sus instituciones pol铆ticas y, al mismo tiempo, de desarrollar instituciones sustitutas para cumplir las funciones de gobierno represent贸 un importante logro pol铆tico de la resistencia civil y el comienzo de la independencia americana. La guerra no logr贸 el autogobierno en las colonias, como se supone tan a menudo; en realidad se estableci贸 mucho antes. Los m茅todos no violentos probaron las vulnerabilidades imperiales brit谩nicas espec铆ficas. Desafiaron a Gran Breta帽a por motivos ideol贸gicos, proclamando a una audiencia estadounidense, brit谩nica e internacional que los brit谩nicos estaban suprimiendo la libertad estadounidense. Aprovecharon su poder econ贸mico particular a trav茅s de campa帽as de no consumo, no importaci贸n y no exportaci贸n dirigidas al establecimiento mercantil brit谩nico. Finalmente, socavaron los cimientos sociales y pol铆ticos del sistema imperial en Estados Unidos retirando la cooperaci贸n de las instituciones y autoridades brit谩nicas y reemplaz谩ndolas con instituciones estadounidenses paralelas instituciones.

Un cambio en la estrategia

Aunque los estadounidenses consiguieron logros pol铆ticos sustanciales durante su lucha noviolenta, estos logros finalmente fueron defendidos por la fuerza militar. El examen de este cambio de estrategia, aunque solo sea de forma preliminar, arroja luz sobre cuestiones importantes. Algunos podr铆an argumentar que se utiliz贸 la violencia durante toda la campa帽a de resistencia y que el cambio a medios militares fue necesario, si no inevitable. Sin embargo, 驴podr铆a ser que muchos colonos estadounidenses entendieron lo que hab铆an logrado en este punto, pero no entendieron que se podr铆a haber logrado a煤n m谩s a trav茅s de la resistencia noviolenta cont铆nua?

Durante esta d茅cada de resistencia, los colonos estadounidenses utilizaron muchos tipos de resistencia. Estos incluyeron acciones violentas, pero se han enfatizado demasiado y tuvieron un valor cuestionable para alterar la pol铆tica parlamentaria entre 1765 y 1775. El Boston Tea Party de 1773 no puso en peligro la seguridad f铆sica. Sin embargo, su destrucci贸n de propiedad puede haber sido contraproducente: si algunas personas la encontraron simb贸lica o emocionalmente satisfactoria, sin duda enfureci贸 al gobierno brit谩nico, que introdujo las Leyes Coercitivas. El embrear y emplumar a los oponentes se cita a menudo como un ejemplo del uso colonial de la violencia contra las personas. Sin embargo, menos de una docena de casos de esto realmente ocurrieron entre 1765 y abril de 1775, generalmente involucrando a informantes de aduanas y siendo vistos como rencores privados, m谩s que elementos de resistencia pol铆tica. En 1769, varios Hijos de la Libertad protegieron al lealista James Murray de una multitud enojada de Boston: gritaron 鈥淣o a la violencia, o da帽ar谩s la causa鈥. Incluso Samuel Adams, a menudo considerado un defensor de la violencia, advirti贸 en 1774: 鈥淣ada puede arruinarnos excepto nuestra violencia鈥. En consecuencia, est谩 claro que el movimiento de resistencia civil fue abrumadoramente noviolento. Los ejemplos de destrucci贸n de propiedad y menos a煤n la violencia personal no jugaron un papel importante en las tres campa帽as de resistencia.

驴Entendieron los colonos que estaban empleando un tipo espec铆fico de la resistencia, es decir, de la acci贸n noviolenta? Ciertamente, no usaron un Vocabulario del siglo XXI. Sin embargo, en 1767, John Dickinson se dio cuenta de que los boicots significaban 鈥渞etener de Gran Breta帽a todas las ventajas que sol铆a recibir de nosotros鈥, y muchos otros registros hist贸ricos documentan un apoyo consciente a los programas de no cooperaci贸n social, econ贸mica y pol铆tica. Una cosa est谩 clara: los l铆deres coloniales no adoptaron esta t茅cnica para permanecer moralmente puros o porque ten铆an una objeci贸n de principios al uso de la violencia. M谩s bien, su compromiso era resistir la autoridad de la Corona de manera efectiva y su elecci贸n de t茅cnica se bas贸 en un juicio estrat茅gico de los medios de resistencia que lo hicieron m谩s efectivos. No tener un conocimiento profundo de la naturaleza, din谩mica y alcance de esta t茅cnica es claro. Tambi茅n lo es que subestimaron o malinterpretaron los logros que hab铆a logrado la resistencia noviolenta.

Asimismo, se dio poca o ninguna consideraci贸n estrat茅gica a las implicaciones del cambio de la acci贸n noviolenta a la fuerza militar. Por ejemplo, de 1765 a 1775, los comerciantes brit谩nicos a menudo apoyaron los objetivos de campa帽a de anular varios impuestos y aranceles brit谩nicos. De hecho, fue una medida del 茅xito de las campa帽as de no cooperaci贸n que los comerciantes brit谩nicos usaran su influencia en el Parlamento. Una fortaleza estrat茅gica de las colonias americanas fue su importancia econ贸mica para Gran Breta帽a, tanto como mercado de bienes como fuente de materias primas. La elecci贸n de medios noviolentos facilit贸 la acomodaci贸n, si no la aceptaci贸n, de las demandas coloniales por parte de elementos significativos de las comunidades pol铆ticas y mercantiles brit谩nicas mucho m谩s de lo que hubiera permitido la oposici贸n colonial violenta. La eficacia generalizada de los movimientos de no importaci贸n y no consumo durante la campa帽a de la Ley del Timbre redujeron tanto las ganancias brit谩nicas que estos comerciantes influyentes se quejaron ante sus representantes parlamentarios y exigieron un cambio de pol铆tica. Con las ganancias bajas, los trabajadores brit谩nicos fueron despedidos, lo que gener贸 el espectro de problemas sociales y pol铆ticos adicionales. En este contexto, la derogaci贸n de la Ley del Timbre por parte del Parlamento es claramente atribuible a estas campa帽as de resistencia civil estadounidense, a pesar de cualquier declaraci贸n para salvar las apariencias, lo contrario por parte de los pol铆ticos brit谩nicos.

Intentos paralelos durante la resistencia de Townshend y Coercive Acts tambi茅n buscaban presionar a los comerciantes brit谩nicos para que influyeran en el Parlamento. En cada campa帽a, otros grupos, como los protestantes disidentes (protestantes no anglicanos), tambi茅n fueron presionados para obtener su apoyo. De esta forma, los resistentes noviolentos ejerc铆an una importante presi贸n sobre terceros.

Una vez que estallaron las hostilidades militares, estos esfuerzos de persuasi贸n de terceros dejaron de ser efectivos. El est铆mulo mercantil brit谩nico se erosion贸 r谩pidamente una vez que apoyar a los colonos se volvi贸 equivalente a la sedici贸n. Incluso a principios de la d茅cada de 1780, cuando Francia se hab铆a puesto del lado de los estadounidenses y el ej茅rcito brit谩nico hab铆a sufrido derrotas, los llamamientos brit谩nicos para poner fin a la guerra ten铆an como objetivo reducir las p茅rdidas de su pa铆s, no reconocer la justicia de la causa estadounidense. Adem谩s, el Segundo Congreso Continental reclut贸 activamente a varios europeos鈥擬arqu茅s de Lafayette, Johann DeKalb, Casimir Pulaski, Thaddeus Kosciusko y Friedrich von Steuben鈥攓uienes aprovecharon su experiencia para forjar un ej茅rcito. Ninguno de ellos estaba familiarizado con la d茅cada de la resistencia noviolenta y sus logros; en cambio, todos ten铆an entrenamiento en la lucha armada. Sus nombramientos militares ayudaron a reforzar el cambio de la resistencia civil a la acci贸n militar.

Tambi茅n en el frente interno el cambio de estrategia tuvo varias implicaciones. Por ejemplo, cuando el Segundo Congreso Continental decidi贸 formar un ej茅rcito, la toma de decisiones pol铆ticas pas贸 de las asambleas populares y comit茅s de amplia base en cada colonia a una estructura de mando m谩s receptiva a las exigencias militares. Este realineamiento lejos de la toma de decisiones m谩s popular ciertamente desempe帽贸 un papel en los conflictos sobre la democracia en la rep煤blica estadounidense temprana de la posguerra. Las mujeres, tan vitales para el 茅xito del boicot y otras campa帽as de resistencia, ahora estaban relegadas a roles secundarios de apoyo a los ej茅rcitos exclusivamente masculinos. Finalmente, los opositores a la causa colonial fueron tratados de manera diferente. Durante la d茅cada anterior, los colonos que no estaban de acuerdo con la resistencia civil fueron boicoteados, mientras algunos eran amenazados, pocos fueron realmente atacados. Despu茅s de las Batallas de Lexington y Concord, creci贸 el temor a la oposici贸n leal y algunos comit茅s propusieron violencia contra los leales para intimidarlos y someterlos.

Tambi茅n son dignos de consideraci贸n los efectos del cambio de estrategia en la movilizaci贸n de la gente. Por su propia naturaleza, la resistencia civil tiene como objetivo conseguir la participaci贸n de una gran proporci贸n de la poblaci贸n, personas dispuestas a actuar incluso bajo la amenaza de la represi贸n. Como ya se se帽al贸, esta participaci贸n incluy贸 a hombres, mujeres e incluso ni帽os. Adem谩s, no solo estaba muy extendida, sino que tambi茅n estaba bien organizado. Todas las colonias involucradas en el Primer Congreso Continental respaldaron las disposiciones de la Asociaci贸n Continental con la excepci贸n de Nueva York e, incluso all铆, los comit茅s locales hicieron cumplir la no importaci贸n. Excepto en Georgia y la ciudad ocupada de Boston, se帽ala David Ammerman, 鈥渓as compras a Gran Breta帽a se detuvieron por completo. Los cr铆ticos m谩s abiertos de la medida [el llamado a la no cooperaci贸n de la Asociaci贸n Continental] se vieron obligados a admitir que el boicot ten铆a fuerza de ley en todas las colonias鈥. Ammerman concluye que, debido a que la aplicaci贸n de la asociaci贸n se puso en manos de grupos locales en lugar de asambleas o congresos provinciales, 鈥渆stos comit茅s se convirtieron en las agencias reguladoras del Primer Congreso Continental鈥. Las lecciones sobre la organizaci贸n de campa帽as para maximizar la unidad, aumentar la participaci贸n y reforzar el tiempo se hab铆an aprendido de campa帽as anteriores. Aqu铆, en la Asociaci贸n Continental, se aplicaron amplia y eficazmente estrategias integrales y coordinadas de no importaci贸n y no exportaci贸n llevadas a cabo por hombres y mujeres dedicados, disciplinados y unidos.

Los niveles de participaci贸n cayeron o cambiaron dr谩sticamente una vez que la estrategia cambi贸 a la violencia. Las mujeres y los hombres mayores, al no tener cabida en los ej茅rcitos, se convirtieron en fuentes tangenciales de apoyo. Los diversos niveles estrat茅gicos de resistencia, desde los individuales a trav茅s de los comit茅s locales y los congresos provinciales, hasta el Congreso Continental, se debilitaron fundamentalmente a favor de las demandas militares. Una vez que comenz贸 la guerra, observa Robert Calhoon, aproximadamente el 50 % de los colonos de ascendencia europea (incluido el contingente leal) intentaron evitar involucrarse en el conflicto o apoyaron a los brit谩nicos. Tal vez solo entre el 40 y el 45 % de la poblaci贸n blanca apoy贸 activamente la causa patriota, concluye Calhoon. M谩s all谩 de eso, mientras que los cr铆ticos de la resistencia civil afirman que algunos comerciantes no observaron los acuerdos de no importaci贸n, la estimaci贸n de Don Higginbotham de la tasa de deserci贸n del Ej茅rcito Continental en un 20 % sugiere que la resistencia armada fue m谩s polarizadora y debilit贸 la unidad social estadounidense. En consecuencia, a pesar de la ret贸rica nost谩lgica sobre los Minutemen y el Ej茅rcito Continental, un n煤mero sorprendentemente grande evit贸 y se opuso a la participaci贸n o desert贸 una vez que la estrategia cambi贸 a la lucha militar.

Sin duda, si la resistencia hubiera seguido siendo noviolenta, se habr铆an exigido m谩s sacrificios. Aunque en 1775 la moral era alta y el movimiento de resistencia estaba bien organizado con un liderazgo competente en la colonia y modos de comunicaci贸n entre las colonias en el lugar, enfrentarse al ej茅rcito brit谩nico habr铆a sido desalentador. Al mismo tiempo, una ocupaci贸n prolongada frente a una resistencia noviolenta activa habr铆a sido extremadamente costosa para la Corona. Adem谩s, es dudoso que las bajas de la resistencia noviolenta hayan llegado a 4.435, el n煤mero de militares estadounidenses muertos en la Guerra de la Independencia. En resumen, el cambio a la estrategia militar tuvo muchas desventajas, tanto a nivel nacional como internacional. No hab铆a sido pensado estrat茅gicamente sino que reflejaba las emociones del momento.

Tal vez los ciudadanos estadounidenses y otros que recuerdan sus or铆genes nacionales deber铆an reflexionar sobre esta alternativa a la narrativa familiar de la lucha militar. El resultado de la d茅cada de resistencia noviolenta estadounidense entre 1765 y 1775 fue la independencia de facto. Las lealtades hab铆an cambiado y las funciones del gobierno pasaron de las instituciones reales a las coloniales, y todo esto antes de las Batallas de Lexington y Concord. De hecho, en cuanto al desarrollo de las instituciones pol铆ticas y sociales, se podr铆a incluso afirmar que la guerra logr贸 poco que no hubieran ganado ya los gobiernos paralelos.

Estas campa帽as de resistencia civil que duraron diez a帽os mostraron una autodisciplina impresionante, utilizaron estrategias en gran medida improvisadas hasta el final y obtuvieron importantes logros. Cultivaron el apoyo de terceros en Gran Breta帽a y neutralizaron a los oponentes dom茅sticos sin derramar sangre. Su naturaleza ampliamente democr谩tica fue acompa帽ada por nuevas instituciones pol铆ticas extralegales que arrebataron el control de las manos de las autoridades brit谩nicas. Hacer pol铆tica legislativa, hacer cumplir las decisiones judiciales, e incluso recaudar impuestos en algunos casos, fue llevado a cabo por los colonos por su cuenta y fuera de la 贸rbita imperial. M谩s all谩 de eso, aunque las campa帽as fueron en gran medida improvisadas, los colonos se mostraron en la implementaci贸n de la no importaci贸n y la no exportaci贸n como parte de la Asociaci贸n Continental un nivel consciente de planificaci贸n estrategica. En retrospectiva, tal vez se equivocaron al retrasar la implementaci贸n de la no exportaci贸n; sin embargo, el hecho mismo de la toma deliberada de decisiones estrat茅gicas es significativo. Finalmente, las t谩cticas de la campa帽a de resistencia y la aplicaci贸n de sus pol铆ticas se llevaron a cabo de manera noviolenta, no como una cuesti贸n de principios de oposici贸n a la violencia, sino como una respuesta pragm谩tica a la necesidad de resistir la injusticia percibida. Que los participantes en estas exitosas campa帽as noviolentas tuvieran tan poca formaci贸n previa, que sus l铆deres supieran poco de los precedentes estrat茅gicos, y que sus aplicaciones de la lucha noviolenta fueron tan a menudo improvisadas que sus logros son a煤n m谩s notables.

Razones de la falta de atenci贸n a la resistencia civil

En 2009, multitudes celebraron el quincuag茅simo aniversario del Parque Hist贸rico Nacional Minute Man en Concord, Massachusetts, presenciando la recreaci贸n de las Batallas de Lexington y Concord, eventos descritos por el Servicio de Parques Nacionales como 鈥渓a batalla inicial de la Revoluci贸n Americana鈥.

驴Por qu茅 se celebran estos acontecimientos de la guerra y se elogian los sacrificios de sus participantes mientras se ignora en gran medida la d茅cada de resistencia civil? 驴Cu谩l es la relaci贸n de la historia con la memoria en este caso? Los estadounidenses no son un pueblo innatamente violento, a pesar de los niveles alarmantes de violencia en la sociedad estadounidense, tanto hist贸rica como contempor谩nea. M谩s bien, se debe a las influencias culturales, los factores sociales y la experiencia hist贸rica. En consecuencia, si bien el debate acad茅mico no muestra signos de lograr la unanimidad, varios factores proporcionan motivos para especulaciones sugerentes.

Una de las razones de la falta de atenci贸n a la d茅cada de resistencia civil es simplemente la ignorancia. Miles de ni帽os en edad escolar en los Estados Unidos son entrenados en los sacrificios de los soldados. Pocos se enteran de la derrota de la Ley del Timbre por la resistencia noviolenta, los efectos de la Asociaci贸n Continental o el logro de la independencia pol铆tica de facto antes del estallido de la guerra.

Otro factor m谩s psicosocial es el ethos emocional asociado con la imagen dramatizada, embellecida y, a menudo, antis茅ptica de la guerra frente a la visi贸n de que la resistencia noviolenta es sumisa y pasiva. Dicho de manera simplista, los soldados pelean y hacen cosas; los resistentes noviolentos simplemente se niegan a hacer cosas. La cultura estadounidense celebra una conexi贸n entre el honor masculino y la violencia. Pero mientras que el bandido, el vaquero y el detective a menudo emplean la violencia, por lo general es por una buena causa y, por lo tanto, est谩 legitimada, al igual que ir a la guerra est谩 sancionado por fines supuestamente leg铆timos. La obtenci贸n de la independencia nacional se toma habitualmente como una justificaci贸n de la violencia y quienes participan en ella son considerados heroicos patriotas. Si los estadounidenses tienden a identificar la guerra por la independencia con el logro de la independencia, la declaraci贸n de John Adams al comienzo de este cap铆tulo nos recuerda que no todas las narrativas llegan a esta conclusi贸n.

Finalmente, est谩 el uso bien establecido de la violencia en la historia de los EE. UU., y su subsiguiente familiaridad y aceptaci贸n cultural, desde los blancos-indios y los blancos-negros, pasando por la violencia agraria y urbana, hasta la violencia de los vigilantes. Agregue a esto que casi 200 millones de estadounidenses hoy en d铆a poseen armas de fuego y est谩 claro que muchos estadounidenses ven la violencia como un medio crucial y apropiado para asegurar sus vidas y propiedades.

En tal situaci贸n, elogiar la lucha armada pasada y conmemorar a sus participantes se convierte en una expresi贸n demasiado familiar de la l贸gica social estadounidense. Sin embargo, es una construcci贸n que puede y debe ser desafiada por una apreciaci贸n m谩s completa del registro hist贸rico: no borrar las historias de resistencia civil noviolenta de la memoria colectiva de los EE. UU., sino reconocer su existencia, significado y poder.

