La distop铆a alcanza a su culmen. Cuando la intoxicaci贸n informativa llega a niveles de saturaci贸n m谩ximos las poblaciones son incapaces de discernir la ficci贸n de la realidad. Eso no quiere decir que finalice el debate. Estas confrontaciones dial茅cticas prosiguen intercambiando percepciones manipuladas, conocimientos parciales, an谩lisis sesgados y conclusiones err贸neas. Un totum revolutum con sobrecruzamientos y reproches muchas veces tronchante de no ser que muchas veces tienen implicaciones en el mundo real cuando estas creencias suponen decisiones cr铆ticas.

Decimos bien que la infoxicaci贸n llega a su culmen. El resultado no puede ser otros que un descr茅dito generalizado percibido como falta de confianza en todo: instituciones, empresas, personas y conocimientos. Descr茅dito de ciencias, religiones, filosof铆as e ideolog铆as. Una situaci贸n an贸mala en la historia, creciente y de consecuencias imprevisibles.

Mientras, los analistas del big-data, la otra cara del sistema de desinformaci贸n, no necesitan creencias, opiniones o teor铆as: revisan los meta-datos y extraen conclusiones a tiempo real. Compran, venden y trasladan capitales a velocidades de v茅rtigo por todo el planeta. La desigualdad arrecia en la misma medida que lo hace la concentraci贸n de capitales m贸viles. Tal vez para cuando la sociedad quiera despertarse de la alucinaci贸n colectiva sea demasiado tarde para recuperar el control del sistema.

Otras teor铆as de la conspiraci贸n son respetables: por ejemplo, la de que los rusos consiguieron que Trump fuera elegido la primera vez. Sonoramente pregonadas por los medios corporativos durante la totalidad de su mandato, la acusaci贸n de una de las principales fuentes del famoso expediente deber铆a haberlo matado. Pero no: para los creyentes, la revelaci贸n de que un fundamento clave de la teor铆a de la conspiraci贸n era un fraude inventado y pagado no marca ninguna diferencia: 鈥淚ncluso si cada palabra del expediente Steele fuera incorrecta, eso no cambiar铆a el hecho de que los rusos intentaron manipular las elecciones estadounidenses 鈥; “ No fue un enga帽o “; el hecho de que fuera falso era una prueba m谩s de que estaba gestionado por el Kremlin

Un ejemplo del primer tipo es la afirmaci贸n de que hicieron trampas a Trump con votos falsos en 谩reas clave . La afirmaci贸n es “infundada”, impulsada por la “extrema derecha” y los “ abducidos “; ha sido “ desacreditada ” en detalle; sus supuestos argumentos son “ bulos, ninguno cre铆ble “; no hay “evidencia” y as铆 sucesivamente. Todo el peso de los medios corporativos se opone a esta idea y solo florece entre la maleza. No obstante, el 29% de los estadounidenses en una encuesta de marzo [prri.org] estuvo de acuerdo “completamente” o “en su mayor铆a” en que las elecciones le hab铆an sido robadas a Trump (66% de los republicanos, 27% de los independientes y 4% (!) De los dem贸cratas). Con lo que esa teor铆a de la conspiraci贸n particular tiene un apoyo significativo.

Falsabilidad

falsabilidad. Como argument贸 Karl Popper, una teor铆a real debe Mucho se ha escrito sobre las teor铆as de la conspiraci贸n, el c贸mo y el por qu茅 de ellas; aqu铆 hay una y muchas m谩s. Pero algo que rara vez se menciona en estas discusiones es la. Como argument贸 Karl Popper, una teor铆a real debe poder probarse como falsa . Debe haber alg煤n dato emp铆rico imaginable que lo pueda refutar. A veces, como con la adici贸n de las ecuaciones transformadas Lorentz a las transformadas newtonianas/galileanas , una vieja teor铆a se demuestra ser acertada pero incompleta. A veces, una vieja teor铆a es completamente refutada como lo fue la teor铆a del 茅ter por el experimento de Michelson-Morley [que obviamente sali贸 mal]. Pero todas las teor铆as reales son falsables.

Una teor铆a cient铆fica, en resumen, es cierta hasta que alguien prueba que no lo es. Como dijo Richard Feynman : 鈥淟a ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos鈥. Y, como observ贸 otro gran f铆sico, estos cambios no se logran necesariamente mediante un argumento racional: “Una nueva verdad cient铆fica no triunfa al convencer a sus oponentes … sino m谩s bien porque sus oponentes eventualmente mueren” [ Principio de Plank ].

Este principio tambi茅n se puede aplicar a las teor铆as de la conspiraci贸n. Por ejemplo, si se pudiera establecer que las m谩quinas de votaci贸n ‘Dominion’ no se pueden conectar a Internet, ese hecho ser铆a un golpe fatal para uno de los pilares de la historia de la victoria de Trump. Del mismo modo, si se pudiera establecer que una fuente fundamental del Dossier fue una falsificaci贸n, caer铆a un pilar de la historia de Putin eligiendo a Trump. Una teor铆a que no puede ser falseada es una tonter铆a. Del mismo modo, una teor铆a cuyos creyentes nunca aceptar谩n ninguna evidencia contraria es una tonter铆a. Q-Anon contin煤a durante a帽os prometiendo la Completa Revelaci贸n siempre ‘ma帽ana’ o ‘pasado ma帽ana’; la teor铆a de la conspiraci贸n de Russiagate sigue mutando seg煤n sea necesario. Cuanta m谩s evidencia contraria, m谩s firmemente se aferran los creyentes a ellas. Por lo tanto, las teor铆as de conspiraci贸n reales no son falsables porque son todas conspiraci贸n y no teor铆a.

Si son falsables, entonces, las 鈥渢eor铆as de la conspiraci贸n鈥 son solo teor铆as; sin modificador. Los ejemplos en el art铆culo citado anteriormente (Pizzagate, Q-Anon, el lugar de nacimiento de Obama y Soros) resultan ser teor铆as que violan la saber popular y, por lo tanto, son arrojados a la papelera de la teor铆a de la conspiraci贸n por los inclinados a lo convencional. T铆picamente, el autor no menciona una teor铆a de la conspiraci贸n que ocup贸 mucho m谩s espacio y esfuerzo y tuvo un efecto mucho mayor en el mundo real que cualquiera de estas. Y eso se debe a que Trumputin era saber popular, impulsada todos los d铆as por los medios corporativos, y los otras no lo fueron. Se dijo que de Trumputin hab铆a “una monta帽a de evidencias ” y “ pruebas “; las dem谩s fueron descartadas sin consideraci贸n.

En resumen, mejor que utilizar el in煤til y manido apelativo de “teor铆a de la conspiraci贸n”, ser铆a m谩s acertado decir que las “teor铆as contra el saber popular” abundan hoy en los Estados Unidos. Algunas de ellas, como Q-Anon, fallan en el test de falsabilidad, otras no. Algunas han recibido suficiente atenci贸n como para hacerlas m谩s o menos probables, otras no.

Big-Media sin Cr茅dito