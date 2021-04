–

De parte de Paco Salud April 23, 2021 78 puntos de vista







Los Estatutos del Sindicalismo Revolucionario

(IWA)





I. INTRODUCCIÓN

La historia de la humanidad está formada por

la lucha entre explotadores y explotados, que actualmente se manifiesta en los

ataques del capitalismo y el Estado a la clase trabajadora en todos los ámbitos

de la vida.

Los capitalistas, gerentes y políticos se

están organizando para promover sus intereses tanto como sea posible. Si

queremos enfrentarnos a ellos, promover nuestros propios intereses y construir

la sociedad que deseamos, tenemos que superar la debilidad y la desorganización

del movimiento obrero.

Para lograr esto, es necesario organizarnos

en una estructura de lucha que una a todos los trabajadores revolucionarios de

todo el mundo. Las acciones de una organización así tienen que demostrar

que es capaz de superar al capitalismo y al Estado.

Un movimiento de emancipación así construido

no puede aceptar la línea de acción impulsada por aquellas corrientes del

movimiento obrero que aspiran a la armonía entre capital y trabajo, deseando

una paz internacional con el capitalismo y la incorporación al

Estado. Tampoco puede aceptar esas corrientes que propagan la existencia

del Estado o la dictadura del proletariado, lo cual es contrario a nuestro

objetivo de una sociedad basada en la mayor libertad y bienestar posible para

todos.

Contra la ofensiva del Capital y políticos de

todos los matices, todos los trabajadores revolucionarios del mundo deben

construir una verdadera Asociación Internacional de Trabajadores, en la que,

cada miembro sabrá que la emancipación de la clase obrera solo será posible

cuando los propios trabajadores, en su calidad de productores, logran

prepararse en sus organizaciones político-económicas para tomar posesión de la

tierra y las fábricas y capacitarse para administrarlas conjuntamente, de tal

manera que puedan continuar la producción y la vida social.

Teniendo en cuenta esta perspectiva y meta,

el deber de los trabajadores es participar en todas las acciones que conduzcan

a una transformación revolucionaria de la sociedad, esforzándonos siempre por

avanzar hacia nuestras metas finales. Debemos hacer sentir nuestra fuerza

a través de esta participación, esforzándonos siempre por dar a nuestro

movimiento, a través de la organización, la acción y la propaganda, los medios

necesarios para suplantar a nuestros adversarios. Del mismo modo, siempre

que sea posible, debemos realizar nuestro sistema social a través de modelos y

ejemplos, y nuestras organizaciones deben ejercer, hasta el límite de sus

posibilidades, la mayor influencia posible sobre otras tendencias para que

puedan incorporarse a nuestra lucha, que es la Lucha común contra todos los

adversarios estatistas y capitalistas, siempre teniendo en cuenta las

circunstancias del lugar y el tiempo,

II LOS PRINCIPIOS DEL UNIONISMO

REVOLUCIONARIO

1. El sindicalismo revolucionario, apoyado en

la lucha de clases, tiene como objetivo unir a todos los trabajadores en

organizaciones económicas combativas, que luchan por liberarse del doble yugo

del capital y del Estado. Su objetivo es la reorganización de la vida

social sobre la base del comunismo libertario a través de la acción

revolucionaria de la clase trabajadora. Dado que sólo las organizaciones

económicas del proletariado son capaces de lograr este objetivo, el sindicalismo

revolucionario se dirige a los trabajadores en su calidad de productores,

creadores de riqueza social, para arraigarse y desarrollarse entre ellos, en

oposición a los partidos obreros modernos, que declara que son incapaces de la

reorganización económica de la sociedad.

2. El sindicalismo revolucionario es el

enemigo acérrimo de todo monopolio social y económico y tiene como objetivo su

abolición mediante el establecimiento de comunidades económicas y órganos

administrativos dirigidos por los trabajadores en el campo y las fábricas,

formando un sistema de consejos libres sin subordinación a ninguna autoridad. o

partido político, sin excepción. Como alternativa a la política de Estado

y de partidos, el sindicalismo revolucionario plantea la reorganización económica

de la producción, sustituyendo el dominio del hombre sobre el hombre por la

gestión administrativa de las cosas. En consecuencia, el objetivo del

sindicalismo revolucionario no es la conquista del poder político, sino la

abolición de todas las funciones estatales en la vida de la sociedad. El

sindicalismo revolucionario considera que junto con la desaparición del

monopolio de la propiedad, debe venir la desaparición del monopolio de la

dominación;

3. El sindicalismo revolucionario tiene una

doble función: llevar a cabo la lucha revolucionaria del día a día por el

avance económico, social e intelectual de la clase trabajadora dentro de los

límites de la sociedad actual, y educar a las masas para que estarán preparados

para gestionar de forma independiente los procesos de producción y distribución

cuando llegue el momento de tomar posesión de todos los elementos de la vida

social. El sindicalismo revolucionario no acepta la idea de que la

organización de un sistema social basado exclusivamente en la clase productora

pueda ser ordenada por simples decretos gubernamentales y sostiene que solo

puede lograrse mediante la acción común de todos los trabajadores manuales e

intelectuales, en todas las ramas del país. industria, mediante la autogestión

de los trabajadores, de modo que cada grupo,

4. El sindicalismo revolucionario se opone a

todas las tendencias organizativas inspiradas en el centralismo del Estado y de

la Iglesia, porque sólo pueden servir para prolongar la supervivencia del

Estado y la autoridad y sofocar sistemáticamente el espíritu de iniciativa y la

independencia del pensamiento. El centralismo es una organización

artificial que somete a las llamadas clases bajas a quienes pretenden ser

superiores, y que deja en manos de unos pocos los asuntos de toda la comunidad,

convirtiendo al individuo en un robot con gestos y movimientos

controlados. En la organización centralizada, el bien de la sociedad se

subordina a los intereses de unos pocos, la variedad se reemplaza por la

uniformidad y la responsabilidad personal se reemplaza por una rígida

disciplina. En consecuencia, el sindicalismo revolucionario basa su visión

social en una amplia organización federalista; es decir,

5. El sindicalismo revolucionario rechaza

toda actividad parlamentaria y toda colaboración con los cuerpos

legislativos; porque sabe que incluso el sistema de votación más libre no

puede provocar la desaparición de las claras contradicciones en el núcleo de la

sociedad actual y porque el sistema parlamentario tiene un solo objetivo: dar

una pretensión de legitimidad al reino de la falsedad y la injusticia social .

6. El sindicalismo revolucionario rechaza

todas las fronteras políticas y nacionales, que se crean arbitrariamente, y

declara que el llamado nacionalismo es solo la religión del estado moderno,

detrás de la cual se esconden los intereses materiales de las clases

propietarias. El sindicalismo revolucionario reconoce sólo las diferencias

económicas, regionales o nacionales, que producen jerarquías, privilegios y

todo tipo de opresiones (por motivos de raza, sexo y cualquier diferencia falsa

o real), y en espíritu de solidaridad reivindica el derecho a la

autodeterminación para todos los grupos económicos.

7. Por idéntica razón, el sindicalismo

revolucionario lucha contra el militarismo y la guerra. El sindicalismo

revolucionario aboga por la propaganda antibélica y la sustitución de los

ejércitos permanentes, que son sólo los instrumentos de la contrarrevolución al

servicio del capitalismo, por milicias obreras, que durante la revolución serán

controladas por los sindicatos obreros; exige, además, el boicot y embargo

de todas las materias primas y productos necesarios para la guerra, con la

excepción de un país donde los trabajadores están en plena revolución social,

en cuyo caso debemos ayudarlos a defender la revolución. Finalmente, el

sindicalismo revolucionario aboga por la huelga general preventiva y

revolucionaria como medio de oposición a la guerra y al militarismo.

8. El sindicalismo revolucionario reconoce la

necesidad de una producción que no dañe el medio ambiente, que trate de

minimizar el uso de recursos no renovables y utilice, siempre que sea posible,

alternativas renovables. No admite la ignorancia como origen de la actual

crisis medioambiental, sino la sed de lucro. La producción capitalista

siempre busca minimizar los costos para obtener más ganancias para sobrevivir,

y es incapaz de proteger el medio ambiente. En resumen, la crisis de la

deuda mundial ha acelerado la tendencia a la cosecha comercial en detrimento de

la agricultura de subsistencia. Este hecho ha producido la destrucción de

la selva tropical, el hambre y las enfermedades. La lucha por salvar

nuestro planeta y la lucha por destruir el capitalismo deben ser conjuntas o

ambas fracasarán.

9. El sindicalismo revolucionario se afirma a

sí mismo como un partidario del método de acción directa, y ayuda y alienta

todas las luchas que no estén en contradicción con sus propios

objetivos. Sus métodos de lucha son: huelgas, boicots, sabotajes, etc. La

acción directa alcanza su expresión más profunda en la huelga general, que debe

ser también, desde el punto de vista del sindicalismo revolucionario, el

preludio de la revolución social.

10. Si bien el sindicalismo revolucionario se

opone a toda violencia organizada independientemente del tipo de gobierno, se

da cuenta de que habrá enfrentamientos extremadamente violentos durante las

luchas decisivas entre el capitalismo de hoy y el comunismo libre de

mañana. En consecuencia, reconoce como válido que la violencia puede ser

utilizada como medio de defensa contra los métodos violentos utilizados por las

clases dominantes durante las luchas que conducen a la expropiación de tierras

y medios de producción por parte de la población revolucionaria. Como esta

expropiación sólo puede llevarse a cabo y llevarse a buen término mediante la

intervención directa de las organizaciones económicas revolucionarias de los

trabajadores, la defensa de la revolución debe ser también tarea de estas

organizaciones económicas y no de un organismo militar o cuasi-militar en

desarrollo. independientemente de ellos.

11. Sólo en las organizaciones económicas y

revolucionarias de la clase obrera existen fuerzas capaces de lograr su

liberación y la energía creativa necesaria para la reorganización de la

sociedad sobre la base del comunismo libertario.

III. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

INTERNACIONAL

El vínculo internacional de lucha y

solidaridad que une a las organizaciones sindicalistas revolucionarias del

mundo se llama Asociación Internacional de Trabajadores (AIT).

IV. METAS Y OBJETIVOS DE LA IWA

La IWA tiene los siguientes objetivos:

Organizar y presionar por la lucha

revolucionaria en todos los países con el objetivo de destruir de una vez por

todas los actuales regímenes políticos y económicos y establecer el Comunismo

Libertario.

Dotar a las organizaciones económicas

sindicalistas de una base nacional e industrial y, donde ya exista, fortalecer

aquellas organizaciones que estén decididas a luchar por la destrucción del

capitalismo y del Estado.

Evitar la infiltración de cualquier partido

político en las organizaciones económicas sindicalistas y luchar resueltamente

contra todo intento de los partidos políticos de controlar los sindicatos.

Cuando las circunstancias lo exijan,

establecer mediante un curso de acción que no contradiga a), b) yc), alianzas

provisionales con otras organizaciones proletarias, sindicales y

revolucionarias, con el objetivo de planificar y llevar a cabo acciones internacionales

comunes. en interés de la clase trabajadora. Tales alianzas nunca deben

ser con partidos políticos, es decir, con organizaciones que aceptan al Estado

como sistema de organización social. El sindicalismo revolucionario

rechaza la colaboración de clases que se caracteriza por la participación en

comités organizados bajo esquemas corporativos estatales (por ejemplo, en

elecciones sindicales para comités de empresa) y por la aceptación de

subsidios, profesionales sindicales remunerados y otras prácticas que pueden

estropear el anarcosindicalismo.

Desenmascarar y combatir la violencia

arbitraria de todos los gobiernos contra los revolucionarios dedicados a la

causa de la Revolución Social.

Examinar todos los problemas que preocupan al

proletariado mundial para fortalecer y desarrollar movimientos, en un país o en

varios, que ayuden a defender los derechos y las nuevas conquistas de la clase

obrera oa organizar la revolución por la emancipación misma.

Emprender acciones de ayuda mutua en caso de

importantes luchas económicas o luchas críticas contra los enemigos abiertos o

encubiertos de la clase trabajadora.

Dar ayuda moral y material a los movimientos

obreros en cada país en el que la dirección de la lucha esté en manos de la

organización económica nacional del proletariado.

La Internacional interviene en los asuntos

sindicales de un país sólo cuando su organización afiliada en ese país lo

solicita o cuando la afiliada viola los principios generales de la

Internacional.

V. Condiciones de afiliación



Pueden afiliarse a la IWA:

– Organizaciones Sindicalistas

Revolucionarias Nacionales que no pertenecen a ninguna otra

internacional. En todos los casos, solo existirá una sección en cada

país. Las secciones afiliadas deben ratificar los Principios, Tácticas y

Objetivos de la AIT y enviar una copia de sus Estatutos y Principios a la

Secretaría. El Secretariado Internacional de la IWA informará a las

secciones del origen del contacto o contactos que hayan solicitado afiliarse.

– Minorías de sindicalistas revolucionarios

organizadas dentro de otras organizaciones nacionales afiliadas a otras

internacionales sindicales.

– Organizaciones sindicales, artesanales,

industriales o en general que sean independientes o afiliadas a organizaciones

nacionales que no pertenezcan a la IWA, que acepten la Declaración de

Principios y Objetivos de la IWA.

– Toda organización de propaganda

sindicalista revolucionaria que acepte la Declaración de Principios y Metas de

la IWA y que trabaje en un país donde no existe una organización nacional

afiliada a la IWA.

Dado que la IWA solo consta de secciones

legales o ilegales, con conexión directa dentro de los respectivos países, los

únicos grupos que pueden ser reconocidos como Secciones de la IWA son aquellos

grupos exiliados que pueden dar evidencia clara a la Secretaría de la IWA de

que son representantes auténticos. de organizaciones que actúan y trabajan en

los respectivos países.

En cualquier caso, solo podrá existir una

Sección para cada país.

Los siguientes tipos de comportamiento pueden

dar lugar a la desafiliación o suspensión:

– Incumplimiento de los Principios, Tácticas

y Objetivos de la IWA.

– Incumplimiento del pago de las cuotas de

afiliación. Si una Sección no paga sus cuotas durante un año, el Congreso

tendrá que considerar la desafiliación de las Secciones.

– Si una Sección no asiste a reuniones y

Congresos de la Internacional, ni responde a las solicitudes de contacto de la

Secretaría de la IWA ni de las Secciones, sin explicación.

La afiliación y desafiliación se lleva a cabo

en el Congreso de la IWA. Una Sección puede desafiliarse de la IWA en el

período entre Congresos.

La suspensión puede acordarse durante un

Pleno o Congreso con base en una moción previa, o por referéndum si un Pleno o

Congreso así lo acuerda.

Una Sección puede ser suspendida por motivos

de incumplimiento de los Estatutos o acción contra los acuerdos del Congreso o

el interés de la IWA. A ser acordada por moción y decisión de las

Secciones.

La membresía puede suspenderse debido a una

división o confusión en cuanto a si una Sección aún permanece, pendiente de una

investigación por parte de una comisión.

Si una Sección no está al día (no paga sus

cuotas durante un año), pero el Congreso decidió no desafiliarla, la Sección

puede ser suspendida.

Suspensión significa que la Sección no tiene

derecho a voto en Congresos, Plenarios o referendos, ni derecho a presentar

mociones. Mantiene los mismos derechos que los Amigos de la IWA para

recibir documentos, asistir a todos los Congresos y dar opiniones.

Si una Sección permanece suspendida por un

período de tiempo, el Congreso puede decidir cambiar su estado a Amigos, ante

tal moción.

VI. Los Congresos Internacionales Los

Congresos



Internacionales de la IWA se celebran cada tres años.

La Secretaría solicitará a las Secciones, con

suficiente antelación al Congreso, cuestiones o sugerencias para que sean

tratadas por el Congreso. Seguidamente, la Secretaría elaborará el Orden

del Día, que junto con las mociones presentadas, se enviará a las

organizaciones afiliadas al menos seis meses antes del inicio del

Congreso. Cada Pleno o Congreso se registra y las actas se elaboran con la

mayor fidelidad posible. El Acta está sujeta a la aprobación de las

Secciones.

Los acuerdos y resoluciones adoptados por los

Congresos Internacionales son vinculantes para todas las organizaciones

afiliadas, excepto cuando dichas organizaciones, por resolución de un Congreso

Nacional o por referéndum, rechacen los acuerdos del Congreso internacional.

A solicitud de al menos tres Organizaciones nacionales

afiliadas, se puede presentar un acuerdo internacional para su revisión

mediante un referéndum general dentro de todas las Secciones.

En los referendos y congresos

internacionales, cada Sección tiene un voto y se recomienda buscar la

unanimidad antes de proceder a la votación.

VII. Transferencia internacional



Todo miembro de una organización afiliada a la IWA que haya pagado todas sus

cuotas de afiliación, pero que resida en un país diferente a aquel en el que se

afilió, debe hacerlo a más tardar un mes después de su llegada. Realizar su

traslado a la organización correspondiente de la organización nacional afiliada

a la IWA. Esta transferencia debe ser aprobada por dicha organización

nacional sin una contribución de registro de entrada.

En el caso de un exilio masivo forzado, la

afiliación es voluntaria si existe una afiliación a una organización exiliada

reconocida por la IWA.

VIII. La secretaria

Coordinar las actividades internacionales de

la IWA, obtener y organizar información veraz sobre la propaganda y la lucha en

todos los países, implementar de la mejor manera las resoluciones de los

Congresos internacionales y cuidar todo el trabajo de la IWA, Se elige una

Secretaría compuesta por al menos tres personas, de una o más

Secciones. La (s) Sección (es) que ostentan la Secretaría es (o son)

elegidas por el Congreso o por referéndum internacional. Normalmente, la

Secretaría está a cargo de una Sección, pero esta tarea puede ser

compartida. El Secretario General, el Tesorero y los demás miembros serán

elegidos por quienes ostentan la Secretaría. Los miembros de la Secretaría

se distribuirán las tareas y el trabajo entre ellos. También pueden

delegar determinadas tareas a otras Secciones.

Los miembros de partidos políticos no pueden

ocupar cargos de responsabilidad en la IWA.

La Secretaría se elige como se indicó

anteriormente para el período de un Congreso ordinario al siguiente. Las

mismas secciones solo deben cumplir dos períodos consecutivos. La sección

o secciones que ocupan la Secretaría deben rotar. La Secretaría puede

regresar a una Sección que la ocupó anteriormente solo después de un período de

rotación.

En caso de circunstancias extraordinarias en

las que el Congreso no elija una nueva Secretaría, deberá acordar las medidas a

tomar.

La Secretaría no aceptará un salario ni

ningún pago personal por el cumplimiento de su mandato.

La Secretaría proporcionará informes

financieros periódicos a la IWA. Es responsable de la distribución de

comunicaciones escritas a todas las Secciones y Amigos y de mantener registros

adecuados de los mismos. Deberá realizar un informe escrito sobre sus

actividades durante el período comprendido entre Congresos y Plenos. El

informe debe presentarse con la suficiente antelación para que las Secciones

afiliadas se familiaricen con él antes de la celebración del Congreso y el

Pleno. Al mismo tiempo, se presentará y remitirá a las Secciones un

informe administrativo-económico. El Congreso y el Pleno nombrarán una

comisión que durante el Congreso y el Pleno realizará una inspección de las

cuentas.

Vicesecretaría

Una Vicesecretaría también es elegida por el

Congreso o por referéndum. La Vice-Secretaría solo tiene el mandato de

servir como reemplazo de la Secretaría, en caso de que se vuelva totalmente

inoperante o sea revocada por las Secciones. No tiene el mandato de

representar a la IWA ni de desempeñar ninguna otra función, a menos que sean

tareas delegadas por la Secretaría.

Capacidad de recuperación

La Secretaría puede ser revocada en un

referéndum de las Secciones de la AIT. Para iniciar el referéndum, al

menos tres Secciones de la IWA deben apoyar una moción. Tras la moción

apoyada por tres Secciones, se debe anunciar un referéndum inmediatamente y las

Secciones tienen 90 días para votar.

En el caso de que la Secretaría no inicie el

proceso de referéndum en el plazo de una semana (desde que la tercera Sección

apoyó la moción), la Vice-Secretaría deberá hacerlo.

En caso de destitución de la Secretaría, la

Vicesecretaría debe asumir su función hasta la celebración del próximo

Congreso.

En circunstancias especiales, la

Vicesecretaría debe reemplazar a la Secretaría.

a) En casos de represión política, arresto,

guerra u otros hechos de fuerza mayor que imposibiliten la ejecución del cargo.

En estos casos, la Secretaría no se considera

retirada, sino sustituida. Si es posible y factible, la Secretaría puede

volver a transferirse posteriormente a esa Sección.

b) Si la Secretaría no ha funcionado por un

período de tiempo superior a tres meses, no ha respondido correspondencia, llamadas

o elaborado boletines, o si no ha convocado debidamente al Congreso o Pleno,

sin motivo o acuerdo, provocando su postergación para más de tres meses, la

Vice-Secretaría debería asumir las funciones de Secretaría para asegurar el

buen funcionamiento de la AIT.

Una vez asumidos estos deberes, el

Vice-Secretariado deberá informar a las Secciones y realizar la moción para

revocar al Secretariado mediante el proceso de referéndum descrito

anteriormente.

IX. Finanzas



Permitir que la IWA lleve a cabo y fortalezca sus actividades internacionales y

dé a su propaganda escrita una base sólida; permitirle publicar sus

publicaciones periódicas a intervalos regulares; permitirle participar en

todas las manifestaciones de la vida del sindicalismo revolucionario en los

diferentes países; para que sea capaz de promover las ideas del

sindicalismo revolucionario en países donde nuestras ideas y tácticas están

escasamente representadas; y, finalmente, para que la IWA pueda responder

de manera satisfactoria e inmediata a los llamados a la solidaridad que pueda

recibir, todo miembro de una organización afiliada a la IWA deberá pagar

mensualmente, como cuota de afiliación internacional, la cantidad de un dólar

estadounidense (1 US $) o su equivalente en moneda nacional, tomando en

consideración el valor de cambio en los países en cuestión.

Para aquellas Secciones que se encuentran en

una situación difícil, las cuotas se establecen de acuerdo con el resto de la

IWA.

Cada Sección afiliada decidirá por sí misma

el procedimiento a seguir para recibir la cuota de afiliación de sus

miembros. La IWA tiene un sello especial para sellar la tarjeta de

membresía de aquellas Secciones que deseen hacerlo.

La Sección de afiliados enviará a la IWA la tarifa de afiliación estipulada

trimestralmente.

X. Publicaciones



La Secretaría publica:

Una publicación que debería publicarse con la

mayor frecuencia posible. Es deseable que todos los periódicos publicados

por organizaciones afiliadas a la IWA o que simpatizan con ella, reserven un

espacio especial en sus páginas para información de la IWA, para llamados a la

solidaridad internacional y para la propaganda general.

Folletos de propaganda, dirigidos

principalmente a donde nuestro movimiento no tiene ninguna organización

afiliada nacional.

Todas las demás publicaciones, periódicas o

no, que decida el Congreso.