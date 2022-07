–

Cientos de pacientes revelan con hast铆o sus casos personales y denuncian el “colapso” del sistema sanitario de la regi贸n.

El deterioro de la Sanidad p煤blica madrile帽a es una situaci贸n palpable desde hace ya meses en la Comunidad de Madrid. All铆, no solo los sanitarios est谩n rozando su l铆mite con el aumento de casos del coronavirus y los recortes en el personal m茅dico, sino que esta reducci贸n de profesionales est谩 llevando tambi茅n al colapso a los pacientes, que ven c贸mo sus citas con los especialistas se alargan hasta 24 meses.

La saturaci贸n de los servicios de Urgencias y el cierre de algunos centros de salud de la regi贸n impulsado por Isabel D铆az Ayuso est谩 afectando -y mucho- a los ciudadanos, que -adem谩s de verse obligados a desplazarse a otros lugares para ser atendidos- tienen que esperar a su cita con un profesional p煤blico de seis a 24 meses. Esto ha forzado a algunas personas a acudir a la sanidad privada para realizarse cuanto antes una prueba m茅dica o para que se estudie su situaci贸n, alguna de urgencia.

Citas sanitarias hasta 24 meses despu茅s

Ese es el caso de Victoria, de 56 a帽os, quien ha tenido que rechazar una cita con su hospital m谩s cercano para acudir a una cl铆nica privada a realizarse una ecograf铆a. “La situaci贸n de la sanidad p煤blica madrile帽a est谩 repercutiendo mucho a todos por los recortes de Ayuso en Sanidad. Cada d铆a hay menos profesionales y luego lo pagamos los usuarios y los m茅dicos”, denuncia Victoria a ElPlural.com. Cuenta que, tras acudir el pasado mes de febrero al digestivo por molestias estomacales, este le solicit贸 una serie de pruebas, entre ellas una ecograf铆a abdominal.

“Mi sorpresa fue cuando me llega una cita para el mes de enero de 2023, concretamente para el d铆a 9″, explica con hast铆o. Asegura que, ante esta situaci贸n, intent贸 que se la adelantaran, pero le confirmaron “que era imposible, que ya estaban dando citas para marzo y abril“. Por eso, y gracias a que se puede “permitir pagar un privado”, este viernes le han realizado la ecograf铆a en una cl铆nica.

“Me parece absolutamente vergonzoso que pruebas de este tipo, con dolores y sin saber si puede ser algo que tenga que tener un tratamiento inmediato, haya que esperar tant铆simo tiempo para ser atendida”, manifiesta. Con todo, Victoria asegura que “agradece” a los profesionales de Sanidad su trabajo porque “hacen m谩s de lo que pueden” mientras “culpa” a Ayuso de los recortes y los cierres de los centros de salud.

A F.M.G, un vecino de Parla, le hicieron el pasado mayo una eco abdominal por una obstrucci贸n de grado 3, por lo que su doctora -cuentan a este diario fuentes cercanas- le dijo que le pedir铆an cita preferente para TAC y ur贸logo. “La de TAC se la daban para el 20 de noviembre y la segunda, en diciembre. El miedo era que esta obstrucci贸n fuera grave o malo y aun as铆 alguien le recomend贸 que acudiera a lo privado si ten铆a tanta prisa“, afirman. Tras reclamar, el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, se hizo eco de su denuncia y “curiosamente este lunes 11 le han hecho ese TAC preferente”.

Otro caso flagrante es el de Mar铆a Josefa, de Parla, quien tiene programado una cita con el especialista de Oftalmolog铆a del Hospital Universitario Infanta Cristina para el 11 de junio de 2024. Eso supone m谩s de 24 meses, ya que, seg煤n se indica en el propio volante, la solicitud se hizo el pasado 10 de mayo de este a帽o.

Seg煤n fuentes cercanas a la paciente, todo comenz贸 cuando la mujer ten铆a cita en el oculista en marzo de 2020, que -al estar en confinamiento- le retrasaron. Cuando en mayo de 2022 acude a la oftalm贸loga para reclamar que tiene este encuentro pendiente, le dan la cita con un plazo de dos a帽os. “Curiosamente, tras hacerse eco Lobato de su denuncia, a esta mujer, que reclam贸 en atenci贸n al paciente, le han hecho esta semana la prueba de oftalmolog铆a”, comentan.

Estas quejas inundan tambi茅n las redes sociales, donde se pueden encontrar mensajes como el de Carlos, quien asegura que, a su pareja, con quistes en las mamas, le dan una citaci贸n para realizar una ecograd铆a mamaria en junio de 2023. “Ginec贸loga a mi chica hace un mes: Uy, hay que revisar esos quistes en las mamas. La CAM de Ayuso, hoy: Bueno, esa es tu opini贸n“, ha escrito en su perfil oficial de Twitter junto a una imagen del portal digital de la regi贸n.

AMYTS denuncia las largas listas de espera

Desde la Asociaci贸n de M茅dicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) denuncian la falta de facultativos y el “problema de gesti贸n” de las citaciones. “Desde 2019 se ha producido un aumento en las listas de espera de pruebas y de cirug铆as, como recogen los propios datos de la Consejer铆a de Sanidad”, afirman.

Seg煤n los datos oficiales recogidos en los informes p煤blicos, el n煤mero total de pacientes en listas de espera quir煤rgica en la regi贸n ha aumentado en m谩s de 17.600 personas en solo tres a帽os. As铆, en febrero de 2019 se registraron 73.332 ciudadanos en espera mientras en mayo de 2022 se han registrado 90.934, por lo que ha habido un aumento de 17.602 personas. Cabe destacar que se comparan estos dos meses para evitar la interferencia de la pandemia por coronavirus.

Adem谩s, si tomamos el dato del pasado mes de mayo, hay una cifra muy rese帽able: casi el 83% de la lista de espera es estructural, es decir, pacientes incluidos en el registro que “se encuentran en situaci贸n de ser intervenidos y cuya espera es atribuible a la organizaci贸n y recursos disponibles“. Solo el 2% se debe al rechazo de la derivaci贸n a una cl铆nica alternativa.

Todo mientras faltan profesionales y los que hay viven una precarizaci贸n continua. “Lejos de reforzar las plantillas para hacerle frente, en concreto de facultativos, no se procedi贸 a la fidelizaci贸n de 400 del alrededor de 1000 m茅dicos con contratos Covid”, asegura Angela Hern谩ndez Puente, secretaria general de AMYTS y Cirujana General, quien recuerda que estos no eran en su mayor铆a nuevas contrataciones sino una transformaci贸n de contratos “extremadamente precarios”. Por eso, asegura que 鈥渁un considerando el esfuerzo de incluir 600 como plantilla reconocida鈥, desde la asociaci贸n creen que “el esfuerzo debe ser mayor”.

En cuanto a las largas esperas para acudir con un especialista, Hern谩ndez manifiesta que han detectado en algunos hospitales que “es m谩s un problema de gesti贸n de agendas“. “Dan una cita a muchos meses que luego se reduce conforme se abren las agendas de los profesionales. Al no explicarlo a los pacientes, l贸gicamente se desesperan. Ser铆a algo claramente a mejorar en la gesti贸n directa de los centros p煤blicos鈥, afirma. Por ello, la tambi茅n cirujana pide medidas a la Comunidad de Madrid e insiste en que “para resolver lo acumulado m谩s lo actual es preciso contratar m谩s personal”, en su caso “en concreto facultativos”.

Falta de citas m茅dicas

Esto tambi茅n lo notan y mucho los pacientes, que en algunos casos pasan por intervenciones quir煤rgicas y una recuperaci贸n en medio de una incertidumbre por la falta de citas m茅dicas para seguir el proceso. Esto es precisamente lo que denuncia Sara Ortiz, paciente de Fuenlabrada operada por una piedra en el ri帽贸n. Cuenta que, tras la primera cirug铆a, est谩 esperando a una segunda para terminar de retirarlo, pero en el transcurso se ha encontrado con muchos problemas.

“Me pusieron un cat茅ter del ri帽贸n a la vejiga, fue un corte bastante grande. Luego se dieron mucha prisa para quitarme el drenaje y se me infect贸 la herida, as铆 que me ingresaron cinco d铆as m谩s”, comienza. “Despu茅s me tocaba ir todos los d铆as al hospital a hacerme las curaciones, pues me dio Covid”, comenta antes de denunciar que tanto ella como su familia (todo contagiados) se encontraron en esa situaci贸n sin m茅dico de cabecera. “Nos lo han quitado dos veces”, afirma.

Tambi茅n denuncia que, tras esto, le cambian de su ambulatorio al Centro de salud Cuzco, lo que le ha supuesto “un gran problema”. “Finalmente me he cambiado al Centro de salud El Naranjo. No me quer铆an aceptar porque estaban muy ocupados y les dije que ten铆a derecho a cambiarme, Cuzco queda muy lejos y este solo a dos calles. A rega帽adientes me cambiaron”, manifiesta.

Ortiz denuncia que ha tenido muchos problemas en este centro, “bien enferma, sin m茅dico y buscando quien me atienda”. Anuncia que esta semana ir谩 de nuevo al hospital, donde le dijeron que pasado un mes desde la intervenci贸n le quitar铆an el cat茅ter y le hac铆an un TAC “pero hace mes y medio y no me han llamado“.

“Est谩n jugando con la salud de la gente, no es un problema de m茅dicos, enfermeros o de quienes est谩n atendiendo de cara al p煤blico, lo est谩 padeciendo mucha gente en Fuenlabrada y es incre铆ble que nos tengan tan abandonados”, denuncia. “Parece que a la Administraci贸n de Madrid no le importa su gente, si estamos bien de salud o no da lo mismo, es algo que tendr铆an que estudiar y solucionarlo pronto”, asegura con hast铆o Sara, quien afirma que desde que le operaron no le ha visto “ning煤n m茅dico”.

Esta situaci贸n afecta a miles de madrile帽os, quienes sufren la falta de facultativos y las largas esperan que generan los cambios de centros o la fijaci贸n de citas con meses o incluso a帽os vista. Todo sin que la Administraci贸n de Ayuso tome medidas para atajar esta problem谩tica.

