Mi nivel de estudios no importa. Bueno, sí: les importa a unos cuantos.

¿A mí?: lo único que me importa es mi nivel de conocimientos.

¿Cómo sé por ejemplo que la mitad de 2 es 1? Bueno… Eso lo dejo a libre elección, unos dirán que por títulos, otros por conocimiento.

Pero, ¿es más profundo mi conocimiento que el decir que “El Sueño de Escipión” es un texto que narra los lados más ocultos de los sueños y que es una metáfora de como estos sueños se plasman en la vida real?…

Sinceramente, me da igual.

Para mí la vida es para vivirla y sé que el estudio facilita vivir la vida. Por eso me encuentro que gente con estudios sabe apreciar mejor los matices del amarillo y del amarillo-violaceo, ante el cyan y el azul-purpureo.

Pero, ¿todo en la vida son estudios?: para mí no. Para mí la vida es vivirla y bien que se hace en estudiar para vivir la vida.

¿Y quién me ha enseñado eso?: la filosofía.

Yo en mi juventud me dediqué calmadamente a la vida contemplativa y, ¿sabéis lo que aprendí?: que un argorante no es lo mismo que una columna y que una columna no es lo mismo que un pilar.

Poco o mucho, se diferenciar todo eso gracias a la obserbación y, que yo sepa, el método empírico lo primero que te pide es observación.

¿Por qué me gustan los toros?: porque son animales muy cercanos a la Naturaleza y saben más que cualquier ser humano sobre propiedades de las plantas y sobre minerales que contienen las aguas a la hora de beber un trago de un pequeño charco formado por la lluvia.

¿Sabéis que la lluvia produce charcos?: y me diréis: sí… Pues yo os diré que gracias a los charcos producidos por esa lluvia los vegetales y los animales se alimentan y que, gracias a ello, las hormigas tienen para comer en su hormiguero.

Bueno… Es que esto se escapa… Pero es que no es importante para la vida… Es que la vida es automoción y aeromodelismo.

Pues no: los coches a mí no me gustan. Pero, ¿sabéis que un motor de combustión gasta menos que uno eléctrico por el mero hecho de que para producir la energía eléctrica de un motor eléctrico se necesita el cuádriple de combustible que para alimentar a un motor de gasolina?…

Pues eso lo he aprendido observando a las hormigas.

¿Y sabéis que las hormigas juegan al fútbol?…

Bueno… Es que eso es algo que dice un loco que ni me molesto en corroborar y que pasa de largo mientras que las hormigas lo que en realidad hacen es guardar “combustible” para pasar el invierno cómodamente hibernando en su hormiguero, ya que la pelota de dicho juego es una semilla que meten en un agujero y que después entierran para que brote una raíz y poder alimentarse de ella durante el frío. Pero, ¡eso no importa! ¡Lo que importa es la aerodinámica y la automoción!

Que automoción tengo yo en mis piernas y mis piernas marcan el rumbo de mi vida y como no hay que echar raíces, si no moverse, pues igual el día de mañana me encuentro planeando un viaje a Japón; que, por cierto, se oye hablar muy poco de ellos y a mí me pica la curiosidad de ver que tal les va en Tokio.

¿¡Capital de Japón!?:

¡Tokio!…

Bueno eso lo he aprendido planeando un viaje a Japón que no sé si lo voy a realizar pero que está en mi mente desde hace ya tiempo y que no puedo dejar pasar porque tío… ¡Mis piernas me llevan allí!

-Richie punk-