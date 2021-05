May 17, 2021

La encuestolog铆a ha sido decisiva a la hora de construir un relato condenatorio de la 鈥減olarizaci贸n鈥, lo que la emparenta pol铆ticamente con el antichavismo

Muy dada a las generalizaciones motivadas pol铆tica y pecuniariamente, la encuestolog铆a suele concluir que la mayor铆a del pa铆s, actualmente tanto como alrededor de los dos tercios de la poblaci贸n, no se identifica con ninguno de los dos polos en pugna: chavismo y antichavismo.

La construcci贸n de una imagen de pa铆s mayoritariamente 鈥渋ndependiente鈥, renuente a identificarse con parcialidades pol铆ticas, es un ejercicio en el que viene incurriendo la encuestolog铆a ya desde los tiempos de Ch谩vez, cuando la mayor铆a del pa铆s se inclinaba indiscutiblemente por el chavismo, en particular las clases populares. Es conveniente no olvidar este importante precedente.

En teor铆a, esta imagen de pa铆s mayoritariamente 鈥渋ndependiente鈥 autorizaba a la encuestolog铆a en tanto que 煤nica fuente de saber, disciplina o 鈥渃iencia鈥 capaz de desentra帽ar los 鈥渟ecretos鈥 de esa mayor铆a que, siempre seg煤n este relato, tend铆a a rechazar m谩s o menos firmemente la 鈥減olarizaci贸n鈥.

En efecto, la encuestolog铆a ha sido decisiva a la hora de construir un relato condenatorio de la 鈥減olarizaci贸n鈥, lo que la emparenta pol铆ticamente con el antichavismo, que hizo suyo este discurso desde muy temprano: 茅sta era interpretada como un efecto perverso de la manera chavista de hacer pol铆tica, asociada a la altisonancia ret贸rica de Ch谩vez, a sus veleidades antidemocr谩ticas, a su estimulaci贸n del odio de clases y, m谩s tarde, a sus excesos pol铆ticos (Misiones, socialismo, consejos comunales, Comunas, reforma constitucional, enmienda, etc.) y sobre todo econ贸micos (recuperaci贸n de PDVSA, control de cambio, distribuci贸n popular de la renta, nacionalizaciones, recuperaci贸n de tierras, expropiaciones, control de precios, etc.).

A mi juicio, hoy d铆a tiene realmente muy poco m茅rito concluir que la mayor铆a del pa铆s no se identifica con ninguna de las dos principales fuerzas pol铆ticas. Es algo que salta a la vista. La cuesti贸n clave es c贸mo llegamos a este punto. Es imperativo que seamos capaces de ofrecer una explicaci贸n convincente, rigurosa, informada, fundada en hechos y datos. Esto supone poner seriamente en entredicho algunos t贸picos que han venido instal谩ndose en el sentido com煤n.

As铆, por ejemplo, la idea de que las mayor铆as rechazan la 鈥減olarizaci贸n鈥. Este t贸pico ha adquirido el rango de verdad incontrovertible, al punto de que ponerlo en duda es considerado casi un anatema. Sin embargo, me parece que lo que las mayor铆as populares rechazan es el remedo de polarizaci贸n. No la polarizaci贸n que, muy distinta a la acepci贸n antichavista del t茅rmino, remit铆a al conflicto entre dos grandes proyectos hist贸ricos, y que se tradujo en la politizaci贸n sin precedentes de las clases populares, sino la polarizaci贸n realmente existente que, contrario a lo que fue, hoy no enfrenta a dos proyectos claramente distinguibles, sino a dos fuerzas pol铆ticas menguadas.

El punto de partida para explicar por qu茅 tanta gente se siente poco o nada identificada con alguna fuerza pol铆tica no es la 鈥減olarizaci贸n鈥 de la que nos habla la encuestolog铆a, sino este remedo de polarizaci贸n.

Adoptar el punto de vista de la encuestolog铆a entra帽a riesgos enormes para la democracia venezolana: impl铆citamente, lo que se nos ofrece como verdad es que las mayor铆as anhelan una sociedad 鈥渄espolarizada鈥, lo que en el mejor de los casos vendr铆a a significar, tal vez, la existencia de una oposici贸n dispuesta a aceptar las reglas democr谩ticas, capaz de asimilar que su empecinamiento por la violencia ha significado no solo su propia ruina en tanto clase pol铆tica, sino que ha provocado un enorme perjuicio a la poblaci贸n, y que termine de comprender que, por ejemplo, apoyar entusiastamente el bloqueo econ贸mico contra la naci贸n es, para decirlo elegantemente, un absoluto desprop贸sito, uno que, dicho sea de paso, es rechazado categ贸ricamente en todas las encuestas. Hasta aqu铆, podr铆a decirse, todo en orden.

Pero una sociedad 鈥渄espolarizada鈥 significar铆a tambi茅n la existencia de un chavismo gobernante dispuesto a comprender que ya no puede permitirse los excesos del pasado, en particular los econ贸micos, y mucho menos cuando atravesamos una crisis econ贸mica pr谩cticamente sin precedentes en la historia, a la cual habr铆amos llegado, en buena medida, como consecuencia de tales excesos. Y en este punto es donde el asunto se complica.

Cabe preguntarse: 驴cu谩les son los efectos de poder de este discurso? 驴Su destinatario son las mayor铆as 鈥渄espolarizadas鈥 o la clase pol铆tica? Me inclino por la sospecha de que esta imagen un tanto id铆lica de unas mayor铆as 鈥渄espolarizadas鈥 que anhelan la paz, la tranquilidad, el entendimiento, etc., va dirigido fundamentalmente a la clase pol铆tica chavista, que a fin de cuentas es la que ostenta, qu茅 se le va a hacer, el poder pol铆tico.

Ahora bien, si se indagara m谩s a fondo y se hiciera el ejercicio de intentar comprender lo que ellas piensan y sienten, podr铆amos encontrarnos con la 鈥渟orpresa鈥 de que el grueso de las mayor铆as populares supuestamente 鈥渄espolarizadas鈥 est谩 realmente compuesto por chavistas en proceso de desafiliaci贸n [del partido, no de la ideas chavistas]. Esto nos obligar铆a a encarar un fen贸meno ciertamente dif铆cil de asimilar, puesto que podr铆a dejar al descubierto las inconsecuencias, reales o percibidas por la gente, del liderazgo chavista.

Esta misma circunstancia, es decir, la dificultad para afrontar el fen贸meno de la desafiliaci贸n pol铆tica, y por tanto la propia inconsecuencia, es lo que hace que, en 煤ltima instancia, suceda lo impensable: esto es, que parte importante de la clase pol铆tica chavista prefiera refugiarse en el discurso de la 鈥渄espolarizaci贸n鈥, de acuerdo al cual lo que le corresponde es no solo evitar cualquier exceso, sino aplicar pol铆ticas de ajuste econ贸mico que considera 鈥渋nevitables鈥.

Instalado este discurso de la 鈥渄espolarizaci贸n鈥 en el sentido com煤n, no solo de la clase pol铆tica en general, sino de parte de la poblaci贸n, es por supuesto normal que la vocer铆a oficial u oficiosa tanto del chavismo como del antichavismo, tiendan a coincidir en un cuestionamiento radical, pongamos por caso, del control de precios o de las expropiaciones, y pretendan asimilar cualquier cr铆tica a las actuales pol铆ticas de ajuste con la defensa extempor谩nea, irresponsable, m谩s bien propia del 鈥渋zquierdismo infantil鈥, de aquellas medidas adoptadas por Ch谩vez, bien es cierto que un momento hist贸rico muy distinto.

Con todo, sigue siendo pertinente la pregunta: 驴entonces todo el esfuerzo por democratizar radicalmente la estructura econ贸mica venezolana no fue m谩s que un exceso de Ch谩vez? El solo hecho de tener que hacernos la pregunta explica en buena medida por qu茅 hay tanta gente desafiliada.

